About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG UltraGear™ G5 27", Monitor Gaming FHD 200Hz

27G523B_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
27G523B_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

LG UltraGear™ G5 27", Monitor Gaming FHD 200Hz

27G523B-B
Vista frontale di LG UltraGear™ G5 27", Monitor Gaming FHD 200Hz 27G523B-B
'Vista laterale
'Vista posteriore
'Vista frontale di un monitor gaming mostrato in un ambiente futuristico allo stile neon.
Scena di battaglia futuristica mostrata su un monitor gaming, con colori vividi con il 99% di gamma di colori sRGB, certificazione IPS e HDR.
Scena di corse motociclette visualizzata su un monitor gaming, che illustra una frequenza di aggiornamento di 200Hz per un movimento fluido da gaming.
Immagine comparativa che mostra transizioni rapide sullo schermo, abilitate da un tempo di risposta di 1ms (GtG), offrendo una grafica di gioco più fluida e reattiva su un monitor gaming.
Scena di corse da Assetto Corsa Competizione visualizzata su un monitor gaming, con supporto Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido e senza strappi.
Questa immagine mostra un monitor gaming UltraGear™ in una scrivania che mostra una scena di gioco, con icone che indicano il design senza bordi a 3 lati, la regolazione dell'altezza, il supporto per inclinazione e la compatibilità con il supporto a parete.
Immagine panoramica delle funzionalità che mostra un'interfaccia monitor gaming con regolazione del display Dual Mode, Smart Screen Split per layout multitasking, lancio di videochiamata con un solo clic e un Personalized Picture Wizard per impostazioni dello schermo personalizzate.
Vista posteriore di un monitor gaming che mostra le sue porte di connettività, inclusi due ingressi HDMI™ 2.0, una porta DisplayPort 1.4 con supporto DSC e uscita H/P a 3 poli.
Viste frontali e laterali di un monitor gaming che illustrano le sue dimensioni complessive e il design del profilo.
'Vista posteriore del monitor che mostra l'area di attacco del supporto e le porte posteriori
'Vista dall'alto
'Vista frontale del supporto e della base del monitor
Vista frontale di LG UltraGear™ G5 27", Monitor Gaming FHD 200Hz 27G523B-B
'Vista laterale
'Vista posteriore
'Vista frontale di un monitor gaming mostrato in un ambiente futuristico allo stile neon.
Scena di battaglia futuristica mostrata su un monitor gaming, con colori vividi con il 99% di gamma di colori sRGB, certificazione IPS e HDR.
Scena di corse motociclette visualizzata su un monitor gaming, che illustra una frequenza di aggiornamento di 200Hz per un movimento fluido da gaming.
Immagine comparativa che mostra transizioni rapide sullo schermo, abilitate da un tempo di risposta di 1ms (GtG), offrendo una grafica di gioco più fluida e reattiva su un monitor gaming.
Scena di corse da Assetto Corsa Competizione visualizzata su un monitor gaming, con supporto Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido e senza strappi.
Questa immagine mostra un monitor gaming UltraGear™ in una scrivania che mostra una scena di gioco, con icone che indicano il design senza bordi a 3 lati, la regolazione dell'altezza, il supporto per inclinazione e la compatibilità con il supporto a parete.
Immagine panoramica delle funzionalità che mostra un'interfaccia monitor gaming con regolazione del display Dual Mode, Smart Screen Split per layout multitasking, lancio di videochiamata con un solo clic e un Personalized Picture Wizard per impostazioni dello schermo personalizzate.
Vista posteriore di un monitor gaming che mostra le sue porte di connettività, inclusi due ingressi HDMI™ 2.0, una porta DisplayPort 1.4 con supporto DSC e uscita H/P a 3 poli.
Viste frontali e laterali di un monitor gaming che illustrano le sue dimensioni complessive e il design del profilo.
'Vista posteriore del monitor che mostra l'area di attacco del supporto e le porte posteriori
'Vista dall'alto
'Vista frontale del supporto e della base del monitor

Funzionalità principali

  • Display IPS 27" Full HD (1920x1080) per immagini nitide e colori fedeli
  • Fino a 200Hz e 1ms (GtG) per un gameplay fluido e reattivo
  • HDR10 con sRGB 99% per colori più ricchi e realistici
  • Compatibile G-SYNC® e FreeSync™ Premium per un gioco senza tearing
  • Design borderless su 3 lati per un’esperienza più immersiva
  • Supporto a L salvaspazio per una scrivania più ordinata
Altro
Logo UltraGear™ in una stanza futuristica illuminata dal neon.

Logo UltraGear™ in una stanza futuristica illuminata dal neon.

Monitor gaming FHD da 27" 200Hz

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27G523B in una stanza futuristica illuminata dal neon.

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27G523B in una stanza futuristica illuminata dal neon.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Questa immagine presenta le caratteristiche chiave di un monitor gaming LG, tra cui un refresh rate di 200Hz per movimenti fluidi, display IPS con HDR e sRGB 99% colore per una grafica vivida, gameplay fluido con supporto NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, tempo di risposta di 1ms(GtG) per giochi frenetici e un design praticamente senza bordi per un ambiente immersivo.

Questa immagine presenta le caratteristiche chiave di un monitor gaming LG, tra cui un refresh rate di 200Hz per movimenti fluidi, display IPS con HDR e sRGB 99% colore per una grafica vivida, gameplay fluido con supporto NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, tempo di risposta di 1ms(GtG) per giochi frenetici e un design praticamente senza bordi per un ambiente immersivo.

VelocitàColoreUsabilità

Fluidità di gioco con
refresh rate a 200Hz

Un refresh rate fino a 200Hz assicura immagini più fluide e nitide, riducendo il motion blur anche nelle scene più rapide. Per un’esperienza di gioco più immersiva e reattiva, frame dopo frame.

Scena delle corse motociclistiche che illustra il refresh rate di 200Hz dell'UltraGear™ 27G523B per un movimento di gioco fluido e cristallino.

Scena delle corse motociclistiche che illustra il refresh rate di 200Hz dell'UltraGear™ 27G523B per un movimento di gioco fluido e cristallino.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

1ms (GtG): Risposta rapida
per un gameplay fluido.

Il tempo di risposta di 1ms (GtG) riduce il reverse ghosting e migliora la nitidezza nelle transizioni, per immagini più chiare e un gameplay più fluido e reattivo.

Immagine di confronto che mostra una riduzione del motion blur sull'UltraGear™ 27G523B con tempo di risposta di 1ms (GtG) per una grafica di gioco più fluida.

Immagine di confronto che mostra una riduzione del motion blur sull'UltraGear™ 27G523B con tempo di risposta di 1ms (GtG) per una grafica di gioco più fluida.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Movimenti fluidi per un’esperienza immersivasenza interruzioni

Le tecnologie NVIDIA® G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync™ Premium riducono tearing e scatti, per immagini più fluide e continue. Il risultato è un gameplay più stabile, con meno motion blur e ghosting anche nelle scene più dinamiche.

Scena di gara visualizzata sul monitor UltraGear™ 27G523B che confronta le modalità Disabled e Enabled, illustrando movimenti più fluidi e ridotta tearing con supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Scena di gara visualizzata sul monitor UltraGear™ 27G523B che confronta le modalità Disabled e Enabled, illustrando movimenti più fluidi e ridotta tearing con supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Le prestazioni della funzione vengono confrontate con i modelli che non applicano la tecnologia di sincronizzazione.

*La compatibilità NVIDIA® G-SYNC® è supportata solo tramite DisplayPort.

*Errori o ritardi possono verificarsi a seconda della connessione di rete.

Colori vividi per un’esperienza
più immersiva in ogni partita

La copertura sRGB al 99% offre una gamma cromatica ampia e precisa, mentre il pannello IPS assicura colori realistici e uniformi. Per immagini più fedeli e un’esperienza di gioco più coinvolgente, come pensata dagli sviluppatori.

Logo del display IPS.

Il monitor LG IPS™ offre colori precisi e uniformi e un ampio angolo di visione.

Logo di HDR 10.

HDR 10 (High Dynamic Range) migliora la resa di luminosità e colori.

Logo di sRGB 99%.

La copertura del 99% dello spazio colore sRGB garantisce una riproduzione cromatica precisa e fedele

Scena futuristica di battaglia spaziale sul monitor UltraGear™, che mostra colori vividi e un ricco contrasto con esplosioni luminose, pianeti luminosi e veicoli spaziali dettagliati su uno sfondo cosmico colorato.

Scena futuristica di battaglia spaziale sul monitor UltraGear™, che mostra colori vividi e un ricco contrasto con esplosioni luminose, pianeti luminosi e veicoli spaziali dettagliati su uno sfondo cosmico colorato.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Gestione intelligente del monitor con LG Switch

Con l’app LG Switch puoi gestire facilmente le impostazioni del monitor per gaming e uso quotidiano. Regola luminosità e qualità dell’immagine, applica le preferenze con un hotkey, suddividi lo schermo fino a 11 layout e avvia le videochiamate con un clic, per una gestione più semplice e veloce.

Scarica
Questo video mostra come configurare il tuo monitor con l'app LG Switch.

*Il video ha finalità illustrative e potrebbe non riflettere esattamente le caratteristiche del prodotto.

*LG Switch richiede il download manuale del software dal sito LG.com per un corretto utilizzo.

Dynamic Action Sync

Riducendo l’input lag, Dynamic Action Sync permette di reagire più rapidamente alle azioni di gioco, cogliendo i momenti decisivi in tempo reale.

Black Stabilizer    

Black Stabilizer migliora la visibilità nelle aree più scure, rivelando dettagli nascosti e aumentando la chiarezza. Ideale per orientarsi con maggiore precisione anche in ambienti bui o con forti contrasti di luce.

Crosshair    

Il mirino fisso al centro dello schermo aiuta a migliorare la precisione nei giochi di shooting, permettendoti di puntare con maggiore rapidità e accuratezza.

FPS Counter    

L’FPS Counter mostra i fotogrammi al secondo in tempo reale, permettendoti di monitorare le prestazioni durante il gioco, la visione o l’editing. Per un controllo più preciso e un’esperienza sempre fluida.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Design minimale e bordi sottiliper una postazione più ordinata

Il design su 3 lati quasi senza bordi offre una visione più ampia e pulita, mentre la base inclinabile e il supporto slim aiutano a ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Per una configurazione più ordinata ed elegante.

Icona di design senza bordi.

Design su 3 lati quasi senza bordi

Icona di inclinazione.

Inclinazione regolabile

Icona da parete 100x100.

Montaggio a parete

Questa immagine mostra un monitor gaming UltraGear™ su una scrivania che mostra una scena di gioco, con evidenziazioni ingrandite che enfatizzano il design senza bordi e un elegante supporto fluttuante.

Questa immagine mostra un monitor gaming UltraGear™ su una scrivania che mostra una scena di gioco, con evidenziazioni ingrandite che enfatizzano il design senza bordi e un elegante supporto fluttuante.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.