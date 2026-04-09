Gli schermi OLED sono dotati di pixel autoilluminanti e dunque non necessitano di un pannello retroilluminato come i display LCD. Questo consente di ottenere neri perfetti e contrasto infinito, per una migliore visibilità in scene buie, realismo aumentato e un'immersione totale. Inoltre, i tempi di risposta degli schermi OLED sono quasi istantanei (0.03ms vs 1-5ms degli LCD), riducendo ghosting e sfocature. Gli OLED sono anche più sottili e leggeri.