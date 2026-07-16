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Notebook LG gram 16” | Ultra-leggero | Display IPS 16:10 Antiriflesso | Processore Intel® Core™ Ultra 5

Notebook LG gram 16” | Ultra-leggero | Display IPS 16:10 Antiriflesso | Processore Intel® Core™ Ultra 5

16ZB90S-G.AA5DN
Vista frontale di Notebook LG gram 16” | Ultra-leggero | Display IPS 16:10 Antiriflesso | Processore Intel® Core™ Ultra 5 16ZB90S-G.AA5DN
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Windows 11 Pro
Vista frontale di Notebook LG gram 16” | Ultra-leggero | Display IPS 16:10 Antiriflesso | Processore Intel® Core™ Ultra 5 16ZB90S-G.AA5DN
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Windows 11 Pro

Funzionalità principali

  • Display Immersivo: Schermo da 16" in formato 16:10 con risoluzione WQXGA (2560x1600) e pannello IPS antiriflesso per colori vividi e dettagli mozzafiato.
  • Prestazioni AI: Equipaggiato con il nuovo processore Intel® Core™ Ultra 5 125U per un'efficienza energetica e prestazioni di nuova generazione.
  • Velocità Sorprendente: 16GB di RAM LPDDR5X a 7467MHz e SSD NVMe Gen4 da 512GB per un multitasking fluido e caricamenti istantanei.
  • Ultra-Portatile: Design incredibilmente leggero di soli 1.199 grammi, perfetto per chi è sempre in movimento.
  • Energia per tutta la giornata: Batteria ad alta capacità da 77Wh per una libertà di utilizzo prolungata senza compromessi.
  • Audio e Video Crystal Clear: Audio immersivo Dolby Atmos e Webcam Full HD IR con riconoscimento facciale per videochiamate professionali e sicure.
Altro
LG gram 16.

LG gram 16.

Alleggerisci il lavoro di tutti i giorni

LG gram 16 leggero e sottile.

LG gram 16 leggero e sottile.

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.

Prestazioni di LG leggero e sottile.

Solo 1.2kg di peso

Display IPS Premium.

16" IPS 2.5K

Ampia gamma cromatica DCI-P3 99%.

DCI-P3 99%

il più recente processore Intel® Core™ Ultra 7 certificato.

Processore Intel® Core™ Ultra 5

LG gram Link: collegati con vari dispositivi iOS-Android.

Collega fino a 10 dispositivi

*Il tablet e i dispositivi mobili sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*Per scaricare il software LG gram Link più recente, visita il sito LG.COM.

Incredibile leggerezza

Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1.199 grammi e uno spessore di 1,57cm, LG gram è l'alleato perfetto per essere operativo sempre e ovunque.

LG gram leggero e sottile, portabilità.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Lo spessore sopra indicato misura la parte più sottile del prodotto, mentre il peso fa riferimento solo al laptop. Per scoprire i dettagli sul prodotto, consulta le specifiche.

corpo resistente-durabilità-test-grado-militare.

Leggero, ma resistente

Certificato
MIL-STD-810H

Lasciati sorprendere dal modo in cui LG gram dà il meglio di sé sotto pressione. La sua resistenza è certificata grazie al superamento di rigorosi test militari. Progettato per durare nel tempo.

 

*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS novembre 2023. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura I - Funzionale e Procedura Ⅳ - Caduta in movimento). Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.

*Se un consumatore effettua questo esperimento e provoca danni al prodotto gram, non è coperto dalla garanzia.

*Il superamento di questo test non implica che sia adatto all’uso militare.

Display IPS 2560x1600

Cogli un'infinità di dettagli

Lasciati conquistare dai colori ricchi e vividi del display IPS con risoluzione 2.5K (2560x1600) e color gamut DCI-P3 99%, pensato per offrire immagini dai colori brillanti e realistici. Inoltre, il formato 16:10 ti consente di vedere più contenuti scorrendo meno.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Formato 16:10

Estendi la tua visione

Il formato 16:10 consente di visualizzare più contenuti su una singola schermata, riducendo la necessità di scrollare lo schermo.

Display premium 16:10 ad alta risoluzione.

16”

Ampio Display

2560x1600

Risoluzione elevata

16:10

Visione più ampia

DCI-P3 99%

Spazio colore

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Il programma sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

Immagini vivide e brillanti

La copertura dello spazio colori DCI-P3 assicura una resa cromatica impeccabile, con colori ricchi e dettagli vividi.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*DCI-P3 Tipico 99%, Minimo 95%. (DCI-P3: lo standard cromatico definito dalla Digital Cinema Initiatives (DCI))

Trattamento antiriflesso. Comfort visivo anche all'aperto

Il pannello con trattamento antiriflesso elimina i riflessi e le interferenze sullo schermo, per un'esperienza visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*La luminosità è pari a 350 nit (tip.).

Prestazioni che rendono
possibile l'impossibile

Processore Intel® Core™ Ultra 5

Ancora più potente, con l'aiuto dell'AI

Il nuovo processore Intel® Core™ Ultra con NPU avanzata facilita il lavoro in multitasking con app professionali e migliora l'autonomia del laptop grazie ad una maggiore efficienza.

Edizione del più recente processore Intel® Core™ Ultra 7.

16GB RAM

DDR5x

Windows 11 Pro

Sistema Operativo

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*I programmi sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di Intel Corporation o delle sue filiali.

*Le opzioni di memoria e SSD sovrastanti (prezzi al dettaglio) possono variare a seconda del paese e del modello.

Windows 11 preinstallato

Riprogettato per offrire flessibilità e facilità d’uso. Ottimizza lo spazio sullo schermo e migliora la produttività con un livello ancora superiore di sicurezza, accessibilità e funzionalità social.

Stay cool

Lavora e gioca con passione. Il nostro potente sistema di raffreddamento aiuta a prevenire il surriscaldamento.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

gram Link: collega fino a 10 device

Un nuovo livello di connettività

Con LG gram Link puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android. Condividi, collega e crea trasformando lo spazio di lavoro in un'area di condivisione senza limiti.

*Per funzionare correttamente, è necessario installare l’applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili (iOS e Android).

*Per scaricare il software LG gram Link più recente, visita il sito LG.COM.

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.

gram link: organizzazione delle foto basata sull’IA.

Organizzazione delle foto basata sull'AI

Puoi organizzare facilmente le tue foto tramite gram Link. L'AI le classifica automaticamente in base all'ora, al luogo o a 38 temi diversi. Inoltre, puoi cercare rapidamente le foto utilizzando query di ricerca come date, persone e luoghi. 

*Per scaricare il software LG gram Link più recente, visita il sito LG.COM.

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.

Condivisione semplice su più dispositivi

Collega fino a 10 dispositivi di qualsiasi sistema operativo e condividi liberamente foto, video e documenti. La condivisione dei file diventa realmente senza limiti.

Ottieni un secondo schermo

 

Con LG gram Link puoi usare il device collegato come secondo schermo, per estendere la tua visione e migliorare la tua produttività.

Controllo universale con LG gram

Usa il touchpad e la tastiera del tuo LG gram per controllare i dispositivi collegati. La creatività inizia con gram.

*Per funzionare correttamente, è necessario installare l’applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili (iOS e Android).

*Il tablet e i dispositivi mobili sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Dolby Atmos

Lasciati avvolgere da un
suono immersivo

Gli speaker con tecnologia Dolby Atmos ti avvolgono in una grande avventura sonora a 360 gradi.

Dolby Atmos audio surround a 360 gradi.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Lavora senza pensieri
per tutto il giorno

Mobilità in libertà. Lascia il caricabatterie a casa e goditi LG gram ovunque tu sia: la batteria da 77Wh garantisce un'elevata autonomia con una sola carica.

Inoltre l'AI Smart Assistant traccia e segnala in anticipo lo stato del consumo energetico, assicurando una maggiore durata della batteria.

batteria ad alta capacità.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*La durata effettiva della batteria differisce dalle specifiche tecniche in base a modello, impostazioni e ambienti di utilizzo.

Connettività avanzata

Tante porte per la tua produttività

Crea in libertà con tutte le porte a disposizione: HDMI, 2x Thunderbolt 4, USB-A e microSD.

multi porte-hdmi-USB Tipo-C-Thunderbolt™ 4.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

Scopri di più
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Caratteristiche principali

  • Sistema - Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Display - Dimensioni Schermo (Pollici)

    16" (40.6 cm)

  • Sistema - Processore

    Intel® CoreTM Ultra 5 115U

  • Sistema - Memoria

    16GB DDR5x (Dual Channel, 7467MHz)

  • Archiviazione - SSD

    512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4 (espandibile a 2TB in configurazione 1TB + 1TB)

  • Dimensioni / Peso - Peso (kg)

    1199 grammi

  • Display - Risoluzione

    WQXGA 2560x1600

  • Sistema - Grafica

    Intel® Arc™ graphics

  • Display - Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)

    355.1 x 242.3 x 16.8 mm

Tutte le specifiche

GESTIONE TERMICA

  • Gestione termica

    Mega cooling system

BATTERIA

  • Batteria

    77 Wh

CERTIFICATO

  • Certificato

    MIL-STD-810H

CONNETTIVITÀ

  • Bluetooth

    BT 5.3

  • Webcam

    Webcam Full HD IR con Dual Mic (login con Windows Hello)

  • Wireless

    Intel WiFi-6E AX211 (WiFi 6E, 2x2, BT Combo)

DESIGN

  • Materiale Chassis

    Lega di Magnesio

  • Colore

    Obsidian Black

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni (mm)

    355.1 x 242.3 x 16.8 mm

  • Peso (kg)

    1199 grammi

DISPLAY

  • Luminosità

    350nit

  • Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Contrasto

    1200:1

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Formato

    16:10

  • Refresh Rate

    60Hz

  • Risoluzione

    WQXGA 2560x1600

  • Dimensioni Schermo (Pollici)

    16" (40.6 cm)

GENERALI

  • Categoria di Prodotto

    gram

  • Anno

    2026

ACCESSORI

  • Accessori

    Alimentatore non incluso, solo cavo USB-C

LED

  • LED

    Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam

ACCENSIONE

  • Adattatore AC

    65W

SISTEMA

  • Grafica

    Intel® Arc™ graphics

  • Memoria

    16GB DDR5x (Dual Channel, 7467MHz)

  • Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Processore

    Intel® CoreTM Ultra 5 115U

DEVICE IN INGRESSO

  • Tastiera

    Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico

  • Touchpad

    TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture

AUDIO

  • Speaker

    Speaker Stereo 2.0W x 2 con Dolby Atmos
    (Smart Amp Max 5W)

ARCHIVIAZIONE

  • MMC Slot

  • SSD

    512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4 (espandibile a 2TB in configurazione 1TB + 1TB)

SOFTWARE PRE-INSTALLATI

  • Dolby Atmos

  • Intel® Unision

  • LG Display Extension

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG PC Manuals

  • LG Pen Settings

  • LG UltraGear Studio

  • LG Update & Recovery

  • PCmover Professional

SICUREZZA

  • Slim Kensington lock

    Slim Kensington lock

  • SSD Security

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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