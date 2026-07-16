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Notebook LG gram 16” | Ultra-leggero | Display IPS 16:10 Antiriflesso | Processore Intel® Core™ Ultra 5
Notebook LG gram 16” | Ultra-leggero | Display IPS 16:10 Antiriflesso | Processore Intel® Core™ Ultra 5
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Funzionalità principali
- Display Immersivo: Schermo da 16" in formato 16:10 con risoluzione WQXGA (2560x1600) e pannello IPS antiriflesso per colori vividi e dettagli mozzafiato.
- Prestazioni AI: Equipaggiato con il nuovo processore Intel® Core™ Ultra 5 125U per un'efficienza energetica e prestazioni di nuova generazione.
- Velocità Sorprendente: 16GB di RAM LPDDR5X a 7467MHz e SSD NVMe Gen4 da 512GB per un multitasking fluido e caricamenti istantanei.
- Ultra-Portatile: Design incredibilmente leggero di soli 1.199 grammi, perfetto per chi è sempre in movimento.
- Energia per tutta la giornata: Batteria ad alta capacità da 77Wh per una libertà di utilizzo prolungata senza compromessi.
- Audio e Video Crystal Clear: Audio immersivo Dolby Atmos e Webcam Full HD IR con riconoscimento facciale per videochiamate professionali e sicure.
Alleggerisci il lavoro di tutti i giorni
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.
*Il tablet e i dispositivi mobili sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Per scaricare il software LG gram Link più recente, visita il sito LG.COM.
Incredibile leggerezza
Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1.199 grammi e uno spessore di 1,57cm, LG gram è l'alleato perfetto per essere operativo sempre e ovunque.
LG gram leggero e sottile, portabilità.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Lo spessore sopra indicato misura la parte più sottile del prodotto, mentre il peso fa riferimento solo al laptop. Per scoprire i dettagli sul prodotto, consulta le specifiche.
*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS novembre 2023. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura I - Funzionale e Procedura Ⅳ - Caduta in movimento). Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.
*Se un consumatore effettua questo esperimento e provoca danni al prodotto gram, non è coperto dalla garanzia.
*Il superamento di questo test non implica che sia adatto all’uso militare.
Display IPS 2560x1600
Cogli un'infinità di dettagli
Lasciati conquistare dai colori ricchi e vividi del display IPS con risoluzione 2.5K (2560x1600) e color gamut DCI-P3 99%, pensato per offrire immagini dai colori brillanti e realistici. Inoltre, il formato 16:10 ti consente di vedere più contenuti scorrendo meno.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Formato 16:10
Estendi la tua visione
Il formato 16:10 consente di visualizzare più contenuti su una singola schermata, riducendo la necessità di scrollare lo schermo.
Display premium 16:10 ad alta risoluzione.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Il programma sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
Immagini vivide e brillanti
La copertura dello spazio colori DCI-P3 assicura una resa cromatica impeccabile, con colori ricchi e dettagli vividi.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*DCI-P3 Tipico 99%, Minimo 95%. (DCI-P3: lo standard cromatico definito dalla Digital Cinema Initiatives (DCI))
Trattamento antiriflesso. Comfort visivo anche all'aperto
Il pannello con trattamento antiriflesso elimina i riflessi e le interferenze sullo schermo, per un'esperienza visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*La luminosità è pari a 350 nit (tip.).
Prestazioni che rendono
possibile l'impossibile
Processore Intel® Core™ Ultra 5
Ancora più potente, con l'aiuto dell'AI
Il nuovo processore Intel® Core™ Ultra con NPU avanzata facilita il lavoro in multitasking con app professionali e migliora l'autonomia del laptop grazie ad una maggiore efficienza.
Edizione del più recente processore Intel® Core™ Ultra 7.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*I programmi sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di Intel Corporation o delle sue filiali.
*Le opzioni di memoria e SSD sovrastanti (prezzi al dettaglio) possono variare a seconda del paese e del modello.
Windows 11 preinstallato
Riprogettato per offrire flessibilità e facilità d’uso. Ottimizza lo spazio sullo schermo e migliora la produttività con un livello ancora superiore di sicurezza, accessibilità e funzionalità social.
Stay cool
Lavora e gioca con passione. Il nostro potente sistema di raffreddamento aiuta a prevenire il surriscaldamento.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
gram Link: collega fino a 10 device
Un nuovo livello di connettività
Con LG gram Link puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android. Condividi, collega e crea trasformando lo spazio di lavoro in un'area di condivisione senza limiti.
*Per funzionare correttamente, è necessario installare l’applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili (iOS e Android).
*Per scaricare il software LG gram Link più recente, visita il sito LG.COM.
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.
Organizzazione delle foto basata sull'AI
Puoi organizzare facilmente le tue foto tramite gram Link. L'AI le classifica automaticamente in base all'ora, al luogo o a 38 temi diversi. Inoltre, puoi cercare rapidamente le foto utilizzando query di ricerca come date, persone e luoghi.
*Per scaricare il software LG gram Link più recente, visita il sito LG.COM.
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.
Condivisione semplice su più dispositivi
Collega fino a 10 dispositivi di qualsiasi sistema operativo e condividi liberamente foto, video e documenti. La condivisione dei file diventa realmente senza limiti.
Ottieni un secondo schermo
Con LG gram Link puoi usare il device collegato come secondo schermo, per estendere la tua visione e migliorare la tua produttività.
*Per funzionare correttamente, è necessario installare l’applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili (iOS e Android).
*Il tablet e i dispositivi mobili sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Dolby Atmos
Lasciati avvolgere da un
suono immersivo
Gli speaker con tecnologia Dolby Atmos ti avvolgono in una grande avventura sonora a 360 gradi.
Dolby Atmos audio surround a 360 gradi.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Lavora senza pensieri
per tutto il giorno
Mobilità in libertà. Lascia il caricabatterie a casa e goditi LG gram ovunque tu sia: la batteria da 77Wh garantisce un'elevata autonomia con una sola carica.
Inoltre l'AI Smart Assistant traccia e segnala in anticipo lo stato del consumo energetico, assicurando una maggiore durata della batteria.
batteria ad alta capacità.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*La durata effettiva della batteria differisce dalle specifiche tecniche in base a modello, impostazioni e ambienti di utilizzo.
Connettività avanzata
Tante porte per la tua produttività
Crea in libertà con tutte le porte a disposizione: HDMI, 2x Thunderbolt 4, USB-A e microSD.
multi porte-hdmi-USB Tipo-C-Thunderbolt™ 4.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Parental control
Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli
Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.
Caratteristiche principali
Sistema - Sistema Operativo
Windows 11 Home
Display - Dimensioni Schermo (Pollici)
16" (40.6 cm)
Sistema - Processore
Intel® CoreTM Ultra 5 115U
Sistema - Memoria
16GB DDR5x (Dual Channel, 7467MHz)
Archiviazione - SSD
512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4 (espandibile a 2TB in configurazione 1TB + 1TB)
Dimensioni / Peso - Peso (kg)
1199 grammi
Display - Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Sistema - Grafica
Intel® Arc™ graphics
Display - Color gamut
DCI-P3 99%
Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)
355.1 x 242.3 x 16.8 mm
Tutte le specifiche
GESTIONE TERMICA
Gestione termica
Mega cooling system
BATTERIA
Batteria
77 Wh
CERTIFICATO
Certificato
MIL-STD-810H
CONNETTIVITÀ
Bluetooth
BT 5.3
Webcam
Webcam Full HD IR con Dual Mic (login con Windows Hello)
Wireless
Intel WiFi-6E AX211 (WiFi 6E, 2x2, BT Combo)
DESIGN
Materiale Chassis
Lega di Magnesio
Colore
Obsidian Black
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni (mm)
355.1 x 242.3 x 16.8 mm
Peso (kg)
1199 grammi
DISPLAY
Luminosità
350nit
Color gamut
DCI-P3 99%
Contrasto
1200:1
Tipologia di Pannello
IPS
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Formato
16:10
Refresh Rate
60Hz
Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Dimensioni Schermo (Pollici)
16" (40.6 cm)
GENERALI
Categoria di Prodotto
gram
Anno
2026
ACCESSORI
Accessori
Alimentatore non incluso, solo cavo USB-C
LED
LED
Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam
ACCENSIONE
Adattatore AC
65W
SISTEMA
Grafica
Intel® Arc™ graphics
Memoria
16GB DDR5x (Dual Channel, 7467MHz)
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Processore
Intel® CoreTM Ultra 5 115U
DEVICE IN INGRESSO
Tastiera
Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico
Touchpad
TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture
AUDIO
Speaker
Speaker Stereo 2.0W x 2 con Dolby Atmos
(Smart Amp Max 5W)
ARCHIVIAZIONE
MMC Slot
Sì
SSD
512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4 (espandibile a 2TB in configurazione 1TB + 1TB)
SOFTWARE PRE-INSTALLATI
Dolby Atmos
Sì
Intel® Unision
Sì
LG Display Extension
Sì
LG Glance by Mirametrix®
Sì
LG PC Manuals
Sì
LG Pen Settings
Sì
LG UltraGear Studio
Sì
LG Update & Recovery
Sì
PCmover Professional
Sì
SICUREZZA
Slim Kensington lock
Slim Kensington lock
SSD Security
Sì
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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