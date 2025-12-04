We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Notebook gram 17", Windows 11 Home, i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto reale.
Schermo 17” in soli 1350 grammi
Leggero, senza compromessi
Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1350 grammi, LG gram è il tuo alleato perfetto per essere operativo quando vuoi, dove vuoi.
Vista frontale dell’LG gram con il display chiuso
Display IPS 16:10 con DCI-P3 99%
Immagini nitide e realistiche
Risoluzione 2560x1600
Il display IPS con risoluzione 2560x1600 regala immagini incredibilmente dettagliate e realistiche, ed un'esperienza coinvolgente grazie al design senza cornici.
Ampia gamma cromatica DCI-P3
Goditi immagini con colori ricchi e dettagli vividi grazie alla copertura al 99% dello spazio colore DCI-P3.
*DCI-P3 Tipico 99%, Minimo 95%.
Tastiera precisa e comoda
La tastiera è stata ridisegnata per essere più confortevole ed efficiente. Con la retroilluminazione puoi lavorare comodamente anche negli ambienti più bui.
Tasti più grandi
I tasti sono più grandi e piatti, garantendo una scrittura ancora più immediata e priva di errori di battitura.
Processore Intel® Core™ di 13° generazione
Le prestazioni Intel basate sul processore Intel® Core™ di 13a generazione sono più potenti rispetto ai loro predecessori. Soddisfa tutte le esigenze più intense, dal gioco alla creazione di contenuti.
Mostra il chip Intel® Core™.
Windows 11 Home integrato
Windows 11 Home è stato riprogettato per offrire flessibilità e facilità d’uso. Ottimizza lo spazio sullo schermo e migliora la produttività con un livello ancora superiore di sicurezza, accessibilità e funzionalità social.
Mostra il logo di Windows 11 e l’immagine di sfondo.
*La durata effettiva della batteria varia a seconda delle specifiche, del modello, della configurazione, delle applicazioni e delle funzionalità utilizzate e delle impostazioni di gestione dell’alimentazione.
Trasferimento dati, ricarica e trasmissione video con un solo cavo
Thunderbolt™ 4 ti permette di trasmettere video su un display 5K con una sola porta Thunderbolt, il tutto garantendo stabilità, scalabilità e sicurezza, mentre ricarichi il tuo smarthone e trasferisci dati.
Thunderbolt™ 4 consente il trasferimento dati, la ricarica e la connessione ad altri display contemporaneamente.
*Le funzionalità sopra indicate potrebbero non funzionare correttamente a seconda del cavo utilizzato dall’utente.
*Il cavo Thunderbolt™ non è incluso nella confezione.
**Power Delivery fino a 15W da LG gram al dispositivo collegato.
**Se non si utilizza il caricabatterie incluso nella confezione, per caricare LG gram è necessario un dispositivo esterno con potenza in uscita di almeno 10W.
LG Glance by Mirametrix®
Rilevamento dell’attenzione
La funzionalità avanzata di rilevamento viso, occhi e sguardo di LG aumenta la sicurezza e crea dispositivi intuitivi.
Privacy Guard & Alert
Puntatore smart senza telecomando
Benessere digitale
Protegge la tua privacy bloccando automaticamente gram o sfocando lo schermo quando ti allontani dal computer portatile o quando altri vedono il tuo schermo.
Controllo dello schermo tramite la funzionalità di tracciamento dello sguardo
Rileva lo sguardo e sposta il puntatore del mouse di conseguenza o trasferisce il contenuto attivo sullo schermo su cui si sta lavorando.
LG gram pensa al benessere
Ti avvisa quando assumi una postura scorretta o quando lavori per un periodo prolungato.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso reale.
*L’immagine del modello nel video e le schede delle funzionalità potrebbero differire dal modello reale.
Esperienza d'uso confortevole
Ricarica in ingresso e in uscita
Standard di ricarica universale
La tecnologia di alimentazione USB-C™ permette di alimentare il gram, mentre si ricarica contemporaneamente il dispositivo connesso.
Ultraleggero e resistente
Lasciati sorprendere dal modo in cui LG gram dà il meglio di sé sotto pressione. La sua resistenza è certificata grazie al superamento di rigorosi test militari. Progettato per durare nel tempo.
*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS dicembre 2022. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura II) – Urti da trasporto. Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.
Caratteristiche principali
Sistema - Sistema Operativo
Windows 11 Home
Display - Dimensioni Schermo (Pollici)
17" (43,18 cm)
Sistema - Processore
Intel® Core™ i5-1334U
(10 core: 2P + 8E, P: 1.3 ~ 4.6 GHz / E: 0.9 ~ 3.4 GHz, Intel Smart Cache 12MB)
Sistema - Memoria
16GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266 MHz)
Archiviazione - SSD
1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4
Dimensioni / Peso - Peso (kg)
1350 grammi
Display - Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Sistema - Grafica
Intel® Graphics
Display - Color gamut
DCI-P3 99%
Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)
37,88 x 1,78 x 25,88 cm
Tutte le specifiche
SISTEMA
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Grafica
Intel® Graphics
Memoria
16GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266 MHz)
Processore
Intel® Core™ i5-1334U
(10 core: 2P + 8E, P: 1.3 ~ 4.6 GHz / E: 0.9 ~ 3.4 GHz, Intel Smart Cache 12MB)
GENERALI
Categoria di Prodotto
gram
Anno
2025
DISPLAY
Luminosità
350nit
Color gamut
DCI-P3 99%
Contrasto
1200:1
Tipologia di Pannello
LCD IPS
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Formato
16:10
Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Dimensioni Schermo (Pollici)
17" (43,18 cm)
ARCHIVIAZIONE
MMC Slot
Micro SD
SSD
1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4
CONNETTIVITÀ
Bluetooth
BT 5.1
Interfaccia
2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4);
2x USB 3.2 Gen1;
1x HDMI;
Uscita cuffie
Webcam
HD Webcam con Dual Mic
Wireless
Intel® Wireless-AX201 (802.11ax, 2x2, Tri-band, BT Combo)
AUDIO
Speaker
Speaker Stereo 1.5W x 2 con Dolby Atmos
SICUREZZA
Slim Kensington lock
Sì
SSD Security
Sì
BATTERIA
Batteria
80 Wh
LED
LED
Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni (mm)
37,88 x 1,78 x 25,88 cm
Peso (kg)
1350 grammi
DESIGN
Colore
Obsidian Black
SOFTWARE PRE-INSTALLATI
Dolby Atmos
Sì
LG Display Extension
Sì
LG Glance by Mirametrix®
Sì
LG On Screen Display 3
Sì
LG Update & Recovery
Sì
McAfee Live Safe (30gg di prova)
Sì
Microsoft 365 (30gg di prova)
Sì
ACCESSORI
Accessori
Cavo USB-C, Caricabatteria
CERTIFICATO
Certificato
MIL-STD-810H
DEVICE IN INGRESSO
Tastiera
Tastiera italiana
Touchpad
TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
