About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Notebook gram 17", Windows 11 Home, i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero

Notebook gram 17", Windows 11 Home, i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero

Notebook gram 17", Windows 11 Home, i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero

17Z90RU-G.AA58D
Foto frontale notebook 17Z90RU-G.AA58D
Foto frontale notebook 17Z90RU-G.AA58D con caratteristiche
Il notebook leggero per lavorare ovunque 17Z90RU-G.AA58D
Lavora senza pensieri per tutto il giorno 17Z90RU-G.AA58D
Potenza al tuo servizio notebook 17Z90RU-G.AA58D
Espandi la tua visione e cogli un'infinità di dettagli notebook 17Z90RU-G.AA58D
Semplifica il tuo lavoro notebook 17Z90RU-G.AA58D
Attacchi USB notebook 17Z90RU-G.AA58D
Vista dall'alto notebook 17Z90RU-G.AA58D
Vista dall'alto notebook 17Z90RU-G.AA58D chiuso
Una donna che tiene in mano il notebook 17Z90RU-G.AA58D
Grafici sullo schermo del notebook 17Z90RU-G.AA58D
Foto frontale notebook 17Z90RU-G.AA58D
Foto frontale notebook 17Z90RU-G.AA58D con caratteristiche
Il notebook leggero per lavorare ovunque 17Z90RU-G.AA58D
Lavora senza pensieri per tutto il giorno 17Z90RU-G.AA58D
Potenza al tuo servizio notebook 17Z90RU-G.AA58D
Espandi la tua visione e cogli un'infinità di dettagli notebook 17Z90RU-G.AA58D
Semplifica il tuo lavoro notebook 17Z90RU-G.AA58D
Attacchi USB notebook 17Z90RU-G.AA58D
Vista dall'alto notebook 17Z90RU-G.AA58D
Vista dall'alto notebook 17Z90RU-G.AA58D chiuso
Una donna che tiene in mano il notebook 17Z90RU-G.AA58D
Grafici sullo schermo del notebook 17Z90RU-G.AA58D

Funzionalità principali

  • Leggero per lavorare ovunque: solo 1350 grammi
  • Windows 11 Home (64bit) preinstallato
  • Intel® Core™ i5-1334U, 16GB RAM, 1TB SSD
  • Ampio display 17" IPS 2.5K (2560x1600) DCI-P3
  • Batteria a lunga durata da 80Wh
  • 2x Thunderbolt 4, 2x USB, 1x HDMI, microSD e Audio 3.5mm
Altro
Un uomo cammina con un LG gram.

Un uomo cammina con un LG gram.

Il notebook leggero
per lavorare ovunque

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto reale.

Schermo 17” in soli 1350 grammi

Leggero, senza compromessi

Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1350 grammi, LG gram è il tuo alleato perfetto per essere operativo quando vuoi, dove vuoi.

17"

Ampio Display

1,350 g

Corpo ultraleggero

Vista frontale dell’LG gram con il display chiuso

Display IPS 16:10 con DCI-P3 99%

Immagini nitide e realistiche

Risoluzione 2560x1600

Il display IPS con risoluzione 2560x1600 regala immagini incredibilmente dettagliate e realistiche, ed un'esperienza coinvolgente grazie al design senza cornici.

Confronto fra la risoluzione Full HD 1920x1080 e la risoluzione WQXGA 2560x1600

Ampia gamma cromatica DCI-P3

Goditi immagini con colori ricchi e dettagli vividi grazie alla copertura al 99% dello spazio colore DCI-P3.

gram offre un’ampia gamma di colori con DCI-P3 99%(tip).

*DCI-P3 Tipico 99%, Minimo 95%.

Tastiera precisa e comoda

La tastiera è stata ridisegnata per essere più confortevole ed efficiente. Con la retroilluminazione puoi lavorare comodamente anche negli ambienti più bui.

Tasti più grandi

I tasti sono più grandi e piatti, garantendo una scrittura ancora più immediata e priva di errori di battitura.

Battitura migliorata

La corsa dei tasti aumentata a 1,65 mm rende più confortevole la scrittura.

Touch Pad più ampio

Il touch pad di grandi dimensioni ti offre tutto lo spazio che ti serve per controllare il laptop, anche senza il mouse.

Processore Intel® Core™ di 13° generazione

Le prestazioni Intel basate sul processore Intel® Core™ di 13a generazione sono più potenti rispetto ai loro predecessori. Soddisfa tutte le esigenze più intense, dal gioco alla creazione di contenuti.

Mostra il chip Intel® Core™.

Windows 11 Home integrato

Windows 11 Home è stato riprogettato per offrire flessibilità e facilità d’uso. Ottimizza lo spazio sullo schermo e migliora la produttività con un livello ancora superiore di sicurezza, accessibilità e funzionalità social.

Mostra il logo di Windows 11 e l’immagine di sfondo.

Mostra la scena in cui gli utenti lavorano o guardano video, dal giorno alla notte.

Batteria da 80Wh

Lavora senza pensieri per tutto il giorno

Dimenticati l'alimentatore. Con una batteria da 80Wh, LG gram ti garantisce un'elevata autonomia con una sola carica.

*La durata effettiva della batteria varia a seconda delle specifiche, del modello, della configurazione, delle applicazioni e delle funzionalità utilizzate e delle impostazioni di gestione dell’alimentazione.

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto reale.

Thunderbolt 4

Trasferimento dati, ricarica e trasmissione video con un solo cavo

Thunderbolt™ 4 ti permette di trasmettere video su un display 5K con una sola porta Thunderbolt, il tutto garantendo stabilità, scalabilità e sicurezza, mentre ricarichi il tuo smarthone e trasferisci dati.

Thunderbolt™ 4 consente il trasferimento dati, la ricarica e la connessione ad altri display contemporaneamente.

Icona trasferimento dati fino a 40 Gb/s

Trasferimento dati fino a 40 Gb/s

Icona Power Delivery fino a 15W

Power Delivery**

Icona Display fino a 5K

Display fino a 5K

*Le funzionalità sopra indicate potrebbero non funzionare correttamente a seconda del cavo utilizzato dall’utente.

*Il cavo Thunderbolt™ non è incluso nella confezione.

**Power Delivery fino a 15W da LG gram al dispositivo collegato.

**Se non si utilizza il caricabatterie incluso nella confezione, per caricare LG gram è necessario un dispositivo esterno con potenza in uscita di almeno 10W.

LG Glance by Mirametrix®

Rilevamento dell’attenzione

La funzionalità avanzata di rilevamento viso, occhi e sguardo di LG aumenta la sicurezza e crea dispositivi intuitivi.

Privacy Guard & Alert

Puntatore smart senza telecomando

Benessere digitale

Privacy Guard & Alert

Protegge la tua privacy bloccando automaticamente gram o sfocando lo schermo quando ti allontani dal computer portatile o quando altri vedono il tuo schermo.

Controllo dello schermo tramite la funzionalità di tracciamento dello sguardo

Rileva lo sguardo e sposta il puntatore del mouse di conseguenza o trasferisce il contenuto attivo sullo schermo su cui si sta lavorando.

LG gram pensa al benessere

Ti avvisa quando assumi una postura scorretta o quando lavori per un periodo prolungato.

Per le videoconferenze

Non solo il pubblico può vedere la presentazione e il materiale allo stesso tempo, ma offre anche comode funzionalità come il silenziamento automatico, l'avviso di silenziamento e la telecamera virtuale.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso reale.

*L’immagine del modello nel video e le schede delle funzionalità potrebbero differire dal modello reale.

Esperienza d'uso confortevole

Ricarica in ingresso e in uscita

Standard di ricarica universale

La tecnologia di alimentazione USB-C™ permette di alimentare il gram, mentre si ricarica contemporaneamente il dispositivo connesso.

Ultraleggero e resistente

Ultraleggero e resistente

Lasciati sorprendere dal modo in cui LG gram dà il meglio di sé sotto pressione. La sua resistenza è certificata grazie al superamento di rigorosi test militari. Progettato per durare nel tempo.

*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS dicembre 2022. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura II) – Urti da trasporto. Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.

Stampa

Caratteristiche principali

  • Sistema - Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Display - Dimensioni Schermo (Pollici)

    17" (43,18 cm)

  • Sistema - Processore

    Intel® Core™ i5-1334U
    (10 core: 2P + 8E, P: 1.3 ~ 4.6 GHz / E: 0.9 ~ 3.4 GHz, Intel Smart Cache 12MB)

  • Sistema - Memoria

    16GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266 MHz)

  • Archiviazione - SSD

    1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4

  • Dimensioni / Peso - Peso (kg)

    1350 grammi

  • Display - Risoluzione

    WQXGA 2560x1600

  • Sistema - Grafica

    Intel® Graphics

  • Display - Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)

    37,88 x 1,78 x 25,88 cm

Tutte le specifiche

SISTEMA

  • Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Grafica

    Intel® Graphics

  • Memoria

    16GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266 MHz)

  • Processore

    Intel® Core™ i5-1334U
    (10 core: 2P + 8E, P: 1.3 ~ 4.6 GHz / E: 0.9 ~ 3.4 GHz, Intel Smart Cache 12MB)

GENERALI

  • Categoria di Prodotto

    gram

  • Anno

    2025

DISPLAY

  • Luminosità

    350nit

  • Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Contrasto

    1200:1

  • Tipologia di Pannello

    LCD IPS

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Formato

    16:10

  • Risoluzione

    WQXGA 2560x1600

  • Dimensioni Schermo (Pollici)

    17" (43,18 cm)

ARCHIVIAZIONE

  • MMC Slot

    Micro SD

  • SSD

    1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slot, Gen 4

CONNETTIVITÀ

  • Bluetooth

    BT 5.1

  • Interfaccia

    2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4);
    2x USB 3.2 Gen1;
    1x HDMI;
    Uscita cuffie

  • Webcam

    HD Webcam con Dual Mic

  • Wireless

    Intel® Wireless-AX201 (802.11ax, 2x2, Tri-band, BT Combo)

AUDIO

  • Speaker

    Speaker Stereo 1.5W x 2 con Dolby Atmos

SICUREZZA

  • Slim Kensington lock

  • SSD Security

BATTERIA

  • Batteria

    80 Wh

LED

  • LED

    Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni (mm)

    37,88 x 1,78 x 25,88 cm

  • Peso (kg)

    1350 grammi

DESIGN

  • Colore

    Obsidian Black

SOFTWARE PRE-INSTALLATI

  • Dolby Atmos

  • LG Display Extension

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG Update & Recovery

  • McAfee Live Safe (30gg di prova)

  • Microsoft 365 (30gg di prova)

ACCESSORI

  • Accessori

    Cavo USB-C, Caricabatteria

CERTIFICATO

  • Certificato

    MIL-STD-810H

DEVICE IN INGRESSO

  • Tastiera

    Tastiera italiana

  • Touchpad

    TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli