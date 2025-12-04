Notebook gram 17", Windows 11 Home, i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero

*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS dicembre 2022. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura II) – Urti da trasporto. Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.