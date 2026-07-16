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Notebook gram 17; Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ultra 7, 16GB RAM, 1TB SSD, Obsidian
Notebook gram 17; Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ultra 7, 16GB RAM, 1TB SSD, Obsidian
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*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Il tablet e i dispositivi mobili non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.
gram AI: l'intelligenza artificiale di LG
Il potere dell'AI. Il tuo potere
Lasciati conquistare dal gram più veloce e intelligente di sempre, con strumenti basati sull'AI per migliorare e semplificare ogni aspetto della tua vita di tutti i giorni.
gram AI, integrato a LG gram, ridefinisce la tua interazione con il PC. Combina l'AI On-Device, per soluzioni sicure e personalizzate anche offline, con l'AI Cloud basata su OpenAI GPT 4o, per risposte approfondite basate sui dati in rete.
Un’immagine a schermo diviso che mostra “gram AI” con due modalità diverse: “gram chat On-Device” a sinistra, rappresentata da un’icona rosa e “gram chat Cloud” a destra, rappresentata sa un’icona blu. Lo schermo mostra un’interfaccia di IA, simboleggiando la funzionalità perfetta dell’IA in entrambe le modalità.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità; potrebbero differire dall'esperienza d'utilizzo reale.
*gram chat On-Device è installato di default sul tuo PC. gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet.
L'AI sempre con te, anche offline con chat On-Device
*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.
*On-Device è installato di default sul tuo PC. Attualmente, On-Device è supportato solo in lingua inglese e coreana. Il supporto alla lingua italiana è in fase di sviluppo e verrà resa pubblica prossimamente.
*On-Device interagisce con i file salvati sul tuo PC, non gestisce richieste che richiedono ricerche su internet nè conversazioni. On-Device funziona senza connessione a internet garantendoti totale sicurezza.
*Alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente fin dal primo utilizzo poichè On-Device ha bisogno di un determinato tempo di apprendimento per adattarsi a te. ① On-Device richiede l'indicizzazione per combinare le parole con i dati dei file del tuo PC, operazione che potrebbe richiedere del tempo per fornire i risultati desiderati. ② Sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento per utilizzare la notifica di rilevamento dell'utilizzo della batteria.
*La funzione "Ask" è attualmente in versione Beta e verrà aggiornata prossimamente.
*I risultati delle ricerche dell'AI possono variare a seconda dei dati presenti sul tuo PC al momento della ricerca, e l'accuratezza del risultato non è garantita, pertanto considera di verificare le informazioni.
**La funzione "Time Travel" è disabilitata di default ed è opt-in: la puoi abilitare se desideri usarla. Se abilitata, lo schermo del PC viene catturato ogni 2 secondi circa, con un limite di archiviazione di circa 13GB. Le immagini salvate vengono automaticamente cancellate dopo un periodo di tempo a tua scelta (da 1 a 30 giorni). Puoi personalizzare le impostazioni della funzione "Time Travel" cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra in On-Device.
**La funzione "Time Travel" ① Potrebbe riscontrare difficoltà nel cercare testi scritto a mano, immagini sfocate o caratteri decorativi. ② Le ricerche si basano su corrispondenze di testo esatte, inclusa la spaziatura. ③ L’uso della registrazione audio può ridurre le prestazioni del computer.
***La funzione "Settings" supporta: • Modalità scura / • Fn lock / • Estensione dell’autonomia della batteria / • Rilevamento dell’utilizzo della batteria tramite IA / • Modalità lettura / • Touchpad / • Modalità di risparmio della batteria / • Ricarica offline tramite USB-C / • Controllo luminosità / • Controllo del suono
Chat Cloud, il tuo assistente personale basato su GPT-4o
*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.
*gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet. Puoi scaricare gram chat Cloud dal seguente link: https://swit.io/gram
*gram chat Cloud offre funzionalità a pagamento di GPT-4o, non supporta l'integrazione con motori di ricerca nè strumenti interattivi per scrivere, eseguire o debug di codice. gram chat Cloud è gratuito per 12 mesi a partire dalla registrazione dell'utente, dopodichè diventa un servizio a pagamento. L'utente verrà notificato circa la scadenza del periodo di utilizzo gratuito e potrà decidere se sottoscrivere il servizio. In caso di mancata sottoscrizione, il servizio verrà automaticamente disabilitato.
*L'utilizzo di gram chat Cloud è limitato a 30 richieste giornaliere, 450 richieste mensili e un uso massimo mensile di 200.000 token. Superati questi limiti, puoi continuare ad utilizzare gram chat Cloud con un modello meno potente e alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.
*gram chat Cloud può integrarsi con Microsoft 365 e Google Workspace previa autorizzazione dell'utente all'accesso al suo account Microsoft o Google. Per integrare gram chat Cloud con gli account Microsoft o Google: apri gram chat Cloud; clicca sulla tua immagine del profilo e accedi a [User Settings]; vai in [Connected Apps] e seleziona le app che vuoi collegare.
*gram chat Cloud non raccoglie prompt personali.
Il tuo assistente AI personale
Entra in una nuova era dei PC
con l'AI Copilot+
Ottieni risposte reali basate su internet e genera immagini con semplicità usando Copilot in Windows. Copilot+ mette a tua disposizione le risorse AI per semplificare il lavoro e aumentare la tua produttività, fornendoti informazioni accurate e aggiornate, personalizzate in base alle tue richieste.
Un computer portatile con lo sfondo Bloom di Windows 11 sullo sfondo, con un primo piano che evidenzia un tasto dedicato al Copilot sulla tastiera. Il logo “Copilot+PC” è ben visibile nell’angolo in alto a sinistra, sottolineando la funzionalità integrata con l’intelligenza artificiale.
*Schermate simulate. La disponibilità delle funzioni e delle applicazioni può variare in base alla regione. Per funzionare correttamente sono necessari un account Microsoft e una connessione Internet.
*Copilot in Windows 11 verrà distribuito gradualmente in anteprima insieme all’ultimo aggiornamento di Windows 11 in alcuni mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le prestazioni delle funzionalità dell’IA con Copilot in Windows 11 possono variare a seconda delle esigenze e degli ambienti di utilizzo dell’utente e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d’uso.
*Per alcune esperienze con Copilot+ PC sono previsti aggiornamenti gratuiti, la cui distribuzione continuerà fino all’inizio del 2025. I tempi variano in base al dispositivo e alla regione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs
Funzione Recall
Non impazzire a cercare la cartella in cui ha salvato un file. Descrivi semplicemente qualcosa che ricordi e gram troverà immediatamente ciò di cui hai bisogno.
Diventa un'artista con Cocreator
Non importa se non sei un tipo creativo. Ti basta fare uno schizzo delle tue idee e otterrai immediatamente un'immagine che sembrerà creata da un designer professionista.
Sottotitoli in tempo reale
Elimina ogni barriera linguistica. Copilot+ traduce in tempo reale qualsiasi sorgente audio nella lingua desiderata, rendendo ogni conversazione semplice e naturale.
Mostrati sempre impeccabile
Non preoccuparti di videochiamate inaspettate. Grazie ai filtri creativi di Windows Studio effects, puoi migliorare l'illuminazione ambientale, annullare il rumore di fondo, mettere a fuoco la voce e tanto altro.
*Schermate simulate. La disponibilità delle funzioni e delle applicazioni può variare in base alla regione. Per funzionare correttamente sono necessari un account Microsoft e una connessione Internet.
*Copilot in Windows 11 verrà distribuito gradualmente in anteprima insieme all’ultimo aggiornamento di Windows 11 in alcuni mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le prestazioni delle funzionalità dell’IA con Copilot in Windows 11 possono variare a seconda delle esigenze e degli ambienti di utilizzo dell’utente e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d’uso.
*Per alcune esperienze con Copilot+ PC sono previsti aggiornamenti gratuiti, la cui distribuzione continuerà fino all’inizio del 2025. I tempi variano in base al dispositivo e alla regione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs
Il notebook leggero
per lavorare ovunque
Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1389 grammi, batteria da 77Wh e un design supersottile, LG gram è il tuo alleato perfetto per essere operativo quando vuoi, dove vuoi. E con la certificazione MIL-STD-810H, è progettato per durare nel tempo.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Lo spessore sopra indicato misura la parte più sottile del prodotto, mentre il peso fa riferimento solo al laptop. Per avere una descrizione dettagliata del prodotto, consulta le specifiche.
*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura I - Funzionale e Procedura Ⅳ - Caduta in movimento). Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.
*Se un consumatore effettua questo esperimento e provoca danni al prodotto gram, non è coperto dalla garanzia.
*Il superamento di questo test non implica che sia adatto all’uso militare.
Display IPS 2560x1600
Tuffati in un'infinità di dettagli
Lasciati coinvolgere dai colori vivaci e intensi con l’incredibile risoluzione 2.5K (2560x1600) e l’ampia gamma cromatica DCI-P3 99%. LG gram dà vita alle tue idee con immagini nitide e brillanti.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Formato 16:10
Espandi la tua visione
Aumenta la tua produttività con una visuale più ampia. Grazie allo schermo da 17 pollici puoi vedere più cose contemporaneamente, rendendo le tue attività più semplici. Il formato 16:10 ti fornisce spazio extra, così puoi scrollare meno e concentrarti di più.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Il programma sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
*DCI-P3 Tipico 99%, Minimo 95%. (DCI-P3: lo standard cromatico definito dalla Digital Cinema Initiatives (DCI))
Display antiriflesso
Visione ottimale anche all'aperto
Il display con trattamento antiriflesso elimina i riflessi sullo schermo, per offrirti un'esperienza visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*La luminosità è pari a 350 nit (tip.).
Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Lunar Lake con AI integrata
Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Lunar Lake con 47 NPU Tera Operations per Second (TOPS) è un processore rivoluzionario per PC, pensato per offrirti prestazioni elevate per affrontare anche i carichi di lavoro più pesanti e per supportare attività AI ad una velocità incredibile.
Un computer portatile dotato di un chip IA sullo schermo, circondato da un circuito stampato dal design futuristico che enfatizza le capacità di elaborazione avanzate. Il logo Intel Core Ultra è ben visibile nell’angolo in basso a sinistra, evidenziando le prestazioni all’avanguardia.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di Intel Corporation o delle sue filiali.
*Le prestazioni dell’NPU e del GPU variano a seconda del processore.
**Le prestazioni dichiarate si basano sugli standard interni di Intel, confrontandoli con la precedente serie 1 di processori Intel Core Ultra.
Multitasking fluido e veloce
LG gram è il partner ideale per lavorare ovunque e affrontare ogni sfida professionale. Con 32GB di RAM LPDDR5X e 1TB SSD, puoi provare una potenza eccezionale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le opzioni di memoria e SSD sovrastanti richiedono un acquisto separato e i prezzi possono variare a seconda del paese e del modello.
*Il programma sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
gram Link: collega fino a 10 device
Un nuovo livello di connettività
Con LG gram Link puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android. Condividi, collega e crea trasformando lo spazio di lavoro in un'area di condivisione senza limiti.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Affinché funzioni correttamente, installa l’app LG gram Link sui tuoi dispositivi mobili, con iOS versione 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva richiesta.
*Per installare l’applicazione LG gram Link, puoi usare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l’app LG Update adatta al tuo sistema. (Si applica ai modelli rilasciati dal 2024 in poi)
*Il tablet e i dispositivi mobili sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.
*Per gram Link sono previsti aggiornamenti futuri e il programma si aggiornamento della versione può variare a seconda del paese.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*La durata effettiva della batteria varia a seconda delle specifiche, del modello, della configurazione, delle applicazioni e delle funzionalità utilizzate e delle impostazioni di gestione dell’alimentazione.
*Per utilizzare la funzione di notifica del rilevamento dell’utilizzo della batteria dell’AI Smart Assistant sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento del modello.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Parental control
Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli
Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.
Caratteristiche principali
Sistema - Sistema Operativo
Windows 11 Home
Display - Dimensioni Schermo (Pollici)
17" (43.18 cm)
Sistema - Processore
Intel® Core™ Ultra 7 256V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 16GB)
Sistema - Memoria
16GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)
Archiviazione - SSD
1 TB NVMe Gen4
Dimensioni / Peso - Peso (kg)
1389 grammi
Display - Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Sistema - Grafica
Intel® Arc™ graphics
Display - Color gamut
DCI-P3 99%
Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)
378.8 x 258.8 x 17.8 mm
Tutte le specifiche
GESTIONE TERMICA
Gestione termica
Mega dual cooling system
BATTERIA
Batteria
77 Wh
CERTIFICATO
Certificato
MIL-STD-810H
Copilot+ PC
Sì (modelli WinOS con memoria da 16 GB o superiore)
CONNETTIVITÀ
Bluetooth
BT 5.3
Wireless
Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)
Webcam
FHD Webcam
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni (mm)
378.8 x 258.8 x 17.8 mm
Dimensioni con Imballo (mm)
499 x 307 x 60 mm
Peso con Imballo (kg)
2.5 kg
Peso (kg)
1389 grammi
DISPLAY
Luminosità
350nit
Color gamut
DCI-P3 99%
Contrasto
1200:1
Tipologia di Pannello
IPS
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Formato
16:10
Refresh Rate
60Hz
Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Dimensioni Schermo (Pollici)
17" (43.18 cm)
GENERALI
Categoria di Prodotto
gram AI (Copilot+ PC)
Anno
2026
DEVICE IN INGRESSO
Tastiera
Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico e lettore di impronta digitale
Touchpad
TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture
ACCESSORI
Accessori
Alimentatore non incluso, solo cavo USB-C
LED
LED
Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam
ACCENSIONE
Adattatore AC
65W
SISTEMA
Grafica
Intel® Arc™ graphics
Memoria
16GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Processore
Intel® Core™ Ultra 7 256V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 16GB)
INGRESSI/USCITE
Uscita Cuffie
Sì (Jack 3.5 a 4 poli)
USB-A
2x USB 3.2 Gen 2x1
USB-C
2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)
HDMI
1x (2.1, 4K a 60Hz)
RJ45
No (LAN disponibile con adattatore RJ45, non incluso)
DESIGN
Materiale Chassis
Materiale non specificato
Colore
Obsidian Black
SICUREZZA
fTPM/HW TPM
Sì (fTPM)
Impronta Digitale
Non indicato
Slim Kensington lock
Slim Kensington lock
SSD Security
Sì
AUDIO
Speaker
Stereo 2.0W x 2 con Dolby Atmos (Smart Amp Max 5W)
SOFTWARE PRE-INSTALLATI
Dolby Atmos
Sì
Intel® Connectivity Performance Suite
Sì
Intel® Unision
Sì
LG Display Extension
Sì
LG Glance by Mirametrix®
Sì
LG On Screen Display 3
Sì
LG Security Guard
Sì
LG Update & Recovery
Sì
McAfee Live Safe (30gg di prova)
Sì
Microsoft 365 (30gg di prova)
Sì
ARCHIVIAZIONE
SSD
1 TB NVMe Gen4
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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