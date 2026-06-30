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Notebook gram 17"; Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero

Notebook gram 17"; Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero

17Z90TL-G
17Z90TL-G.AU88D
Vista frontale di Notebook gram 17"; Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero 17Z90TL-G
Front view
-30 degree side view and cover open
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Chat Cloud, il tuo assistente personale basato su GPT-4o
Ai anche senza internet
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed
life style image
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Copilot+
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Vista frontale di Notebook gram 17"; Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero 17Z90TL-G
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Copilot+

Funzionalità principali

  • Copilot+ PC con Intel® Core™ Ultra 7 258V
  • Windows 11 Home (64bit) preinstallato
  • 32GB RAM LPDDR5X, 1TB SSD, NPU AI fino a 47 TOPs
  • Sottile e ultraleggero: 1,6cm e solo 1,4 kg
  • Batteria a lunga durata da 77Wh
  • Display IPS 17" 2.5K (2560x1600) DCI-P3
Altro
Logo Sky TG 24

LG gram AI 17Z90TL

Grande, potente, ultraleggero

"Un notebook con schermo da ben 17 pollici e tastiera estesa che offre prestazioni di alto livello e tante funzionalità di intelligenza artificiale" - Recensione del 14/07/2025 a cura di Daniele Semeraro

LG GRAM AI
L’immagine mostra un computer portatile sottile con in cima il testo: “Leggero, sottile, dal potere assoluto”. Le specifiche principali, “Leggero 1,389 g” e “Sottile 16,0 mm”, sono evidenziate al centro. Nell’angolo in alto a destra è presente un badge MIL-STD di durata che ne sottolinea la robustezza.

Leggero e sottile

L’immagine mostra un computer portatile con contenuti vivaci visualizzati sullo schermo, che mettono in risalto colori vivaci e immagini dettagliate. Il testo in cima recita: “Schermo premium IPS” mettendo in evidenza la tecnologia di alta qualità dello schermo.

Display 17" IPS 2.5K

L’immagine mostra una donna seduta in un ambiente moderno e accogliente che sorride mentre usa un computer portatile. Il testo recita: “La tua segretaria IA” accanto al logo “gram AI”, sottolineando la funzionalità di assistenza basate sull’intelligenza artificiale del dispositivo.

Fai di più con gram AI

L’immagine mostra un primo piano di un chip di computer con la scritta “IA” evidenziata al centro, circondato da un circuito stampata luminoso. Il testo in cima recita: “Processore ottimizzato per IA” e in basso a destra è presente il logo Intel Core Ultra, che enfatizza il logo di elaborazione di IA avanzata.

Intel® Core™ Ultra (Serie 2) e Copilot+

L’immagine mostra un computer portatile, un tablet e uno smartphone LG Gram, che visualizzano contenuti sincronizzati. Il testo recita: “LG gram Link: collega tutto”, con i loghi Apple e Android in basso a destra, a sottolineare la compatibilità dei dispositivi.

LG gram Link: fino a 10 device collegati

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Il tablet e i dispositivi mobili non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.

gram AI: l'intelligenza artificiale di LG

Il potere dell'AI. Il tuo potere

Lasciati conquistare dal gram più veloce e intelligente di sempre, con strumenti basati sull'AI per migliorare e semplificare ogni aspetto della tua vita di tutti i giorni.

 

gram AI, integrato a LG gram, ridefinisce la tua interazione con il PC. Combina l'AI On-Device, per soluzioni sicure e personalizzate anche offline, con l'AI Cloud basata su OpenAI GPT 4o, per risposte approfondite basate sui dati in rete.

Un’immagine a schermo diviso che mostra “gram AI” con due modalità diverse: “gram chat On-Device” a sinistra, rappresentata da un’icona rosa e “gram chat Cloud” a destra, rappresentata sa un’icona blu. Lo schermo mostra un’interfaccia di IA, simboleggiando la funzionalità perfetta dell’IA in entrambe le modalità.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità; potrebbero differire dall'esperienza d'utilizzo reale.

*gram chat On-Device è installato di default sul tuo PC. gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet.

L'AI sempre con te, anche offline con chat On-Device

Un grafico temporale che mostra le attività e i documenti associati a marche temporali specifiche tra le 15:00 e le 16:00 del 22/04/2024. L’elemento visivo evidenzia i momenti chiave con icone e miniature dei documenti lungo la sequenza temporale.

Time travel**

Torna sui tuoi passi

Esplora l'archivio del tuo PC consultando schermate precedenti, documenti e siti web per recuperare quello che cerchi.

Una vista laterale di un computer portatile con una persona che digita, mostrando una barra di ricerca con un’icona ispirata all’IA e altre icone funzionali. Lo schermo del computer portatile visualizza grafici di dati, sottolineando la produttività e gli strumenti basati sull’IA.

Ricerca

Ottieni la risposta giusta, subito

Fornisce risposte personalizzate basandosi su documenti e immagini salvati sul tuo PC.

Lo schermo di un computer portatile che mostra una presentazione di una dashboard finanziaria insieme a una finestra pop-up con testo generato dall’IA che riassume la presentazione. Una freccia collega i due, sottolineando la capacità dell’IA di creare riassunti coincisi.

Riassumi

Vai al dunque

Carica un testo o un documento, gram chat On-Device lo riassume per te.

Lo schermo di un computer portatile che mostra due interfacce: una con una finestra di conversazione IA su uno sfondo chiaro e l’altra che passa alla versione in modalità scura. Una freccia evidenzia il cambiamento, sottolineando l’adattamento continuo della modalità.

Impostazioni

Configurazione semplice e immediata

Imposta varie*** opzioni di sistema in gram chat On-Device con comandi semplici.

Lo schermo di un computer portatile che mostra un’interfaccia di assistenza clienti con una barra di avanzamento della diagnosi del sistema, che indica la funzionalità offline. Un’icona “senza Wi-Fi” in alto evidenzia il funzionamento senza connessione internet.

Supporto tecnico

Assistenza ovunque, 24/24, 7/7

Supporto immediato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per richieste sul prodotto, anche senza Wi-Fi.

*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.

*On-Device è installato di default sul tuo PC. Attualmente, On-Device è supportato solo in lingua inglese e coreana. Il supporto alla lingua italiana è in fase di sviluppo e verrà resa pubblica prossimamente.

*On-Device interagisce con i file salvati sul tuo PC, non gestisce richieste che richiedono ricerche su internet nè conversazioni. On-Device funziona senza connessione a internet garantendoti totale sicurezza.

*Alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente fin dal primo utilizzo poichè On-Device ha bisogno di un determinato tempo di apprendimento per adattarsi a te. ① On-Device richiede l'indicizzazione per combinare le parole con i dati dei file del tuo PC, operazione che potrebbe richiedere del tempo per fornire i risultati desiderati. ② Sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento per utilizzare la notifica di rilevamento dell'utilizzo della batteria.

*La funzione "Ask" è attualmente in versione Beta e verrà aggiornata prossimamente.

*I risultati delle ricerche dell'AI possono variare a seconda dei dati presenti sul tuo PC al momento della ricerca, e l'accuratezza del risultato non è garantita, pertanto considera di verificare le informazioni.

**La funzione "Time Travel" è disabilitata di default ed è opt-in: la puoi abilitare se desideri usarla. Se abilitata, lo schermo del PC viene catturato ogni 2 secondi circa, con un limite di archiviazione di circa 13GB. Le immagini salvate vengono automaticamente cancellate dopo un periodo di tempo a tua scelta (da 1 a 30 giorni). Puoi personalizzare le impostazioni della funzione "Time Travel" cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra in On-Device.

**La funzione "Time Travel" ① Potrebbe riscontrare difficoltà nel cercare testi scritto a mano, immagini sfocate o caratteri decorativi. ② Le ricerche si basano su corrispondenze di testo esatte, inclusa la spaziatura. ③ L’uso della registrazione audio può ridurre le prestazioni del computer.

***La funzione "Settings" supporta: • Modalità scura / • Fn lock / • Estensione dell’autonomia della batteria / • Rilevamento dell’utilizzo della batteria tramite IA / • Modalità lettura / • Touchpad / • Modalità di risparmio della batteria / • Ricarica offline tramite USB-C / • Controllo luminosità / • Controllo del suono

Chat Cloud, il tuo assistente personale basato su GPT-4o

L’interfaccia di una conversazione mostra un utente che chiede consigli sulla attività da svolgere al lago di Bled e una risposta dell’IA che elenca tre suggerimenti: 1. Visita dell’isola di Bled e la chiesa, 2. Esplora il castello di Bled, 3. Fai una passeggiata intorno al lago di Bled.

Q&A Chatbot

Il tuo esperto per risposte immediate

L'assistente AI ti fornisce in pochi secondi le informazioni di cui hai bisogno.

Un’infografica che mostra tre funzionalità basate sull’IA: Riassunto, rappresentato da un’icona di documento che si trasforma in un file semplificato; estrazione del testo, simboleggiata da un’immagine che si converte in un documento; e traduzione, rappresentata da un documento che cambia formato in un’altra lingua.

Document AI

Suggerimenti intelligenti sui tuoi file

Lascia che sia l'AI ad analizzare ed estrarre dati dai tuoi documenti, risparmierai tempo e lavoro.

Un’illustrazione che presenta varie icone di applicazioni di produttività, come Google Drive, Gmail, Google Sheets e Google Calendar, la quale circonda un logo centrale con il simbolo gram AI Cloud. L’immagine rappresenta l’integrazione perfetta di gram AI Cloud con strumenti di produttività diffusi.

Function Calling**

L'assistente che fa le cose al posto tuo

Lascia che sia l'AI a pianificare gli eventi in Google Calendar o a creare documenti Word.

*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.
*gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet. Puoi scaricare gram chat Cloud dal seguente link: https://swit.io/gram
*gram chat Cloud offre funzionalità a pagamento di GPT-4o, non supporta l'integrazione con motori di ricerca nè strumenti interattivi per scrivere, eseguire o debug di codice. gram chat Cloud è gratuito per 12 mesi a partire dalla registrazione dell'utente, dopodichè diventa un servizio a pagamento. L'utente verrà notificato circa la scadenza del periodo di utilizzo gratuito e potrà decidere se sottoscrivere il servizio. In caso di mancata sottoscrizione, il servizio verrà automaticamente disabilitato.
*L'utilizzo di gram chat Cloud è limitato a 30 richieste giornaliere, 450 richieste mensili e un uso massimo mensile di 200.000 token. Superati questi limiti, puoi continuare ad utilizzare gram chat Cloud con un modello meno potente e alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.
*gram chat Cloud può integrarsi con Microsoft 365 e Google Workspace previa autorizzazione dell'utente all'accesso al suo account Microsoft o Google. Per integrare gram chat Cloud con gli account Microsoft o Google: apri gram chat Cloud; clicca sulla tua immagine del profilo e accedi a [User Settings]; vai in [Connected Apps] e seleziona le app che vuoi collegare.
*gram chat Cloud non raccoglie prompt personali.

Il tuo assistente AI personale

Entra in una nuova era dei PC
con l'AI Copilot+

Ottieni risposte reali basate su internet e genera immagini con semplicità usando Copilot in Windows. Copilot+ mette a tua disposizione le risorse AI per semplificare il lavoro e aumentare la tua produttività, fornendoti informazioni accurate e aggiornate, personalizzate in base alle tue richieste.

Un computer portatile con lo sfondo Bloom di Windows 11 sullo sfondo, con un primo piano che evidenzia un tasto dedicato al Copilot sulla tastiera. Il logo “Copilot+PC” è ben visibile nell’angolo in alto a sinistra, sottolineando la funzionalità integrata con l’intelligenza artificiale.

*Schermate simulate. La disponibilità delle funzioni e delle applicazioni può variare in base alla regione. Per funzionare correttamente sono necessari un account Microsoft e una connessione Internet.

*Copilot in Windows 11 verrà distribuito gradualmente in anteprima insieme all’ultimo aggiornamento di Windows 11 in alcuni mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.

*Le prestazioni delle funzionalità dell’IA con Copilot in Windows 11 possono variare a seconda delle esigenze e degli ambienti di utilizzo dell’utente e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d’uso.

*Per alcune esperienze con Copilot+ PC sono previsti aggiornamenti gratuiti, la cui distribuzione continuerà fino all’inizio del 2025. I tempi variano in base al dispositivo e alla regione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs

Funzione Recall

Non impazzire a cercare la cartella in cui ha salvato un file. Descrivi semplicemente qualcosa che ricordi e gram troverà immediatamente ciò di cui hai bisogno.

Diventa un'artista con Cocreator

Non importa se non sei un tipo creativo. Ti basta fare uno schizzo delle tue idee e otterrai immediatamente un'immagine che sembrerà creata da un designer professionista.

Sottotitoli in tempo reale

Elimina ogni barriera linguistica. Copilot+ traduce in tempo reale qualsiasi sorgente audio nella lingua desiderata, rendendo ogni conversazione semplice e naturale.

Mostrati sempre impeccabile

Non preoccuparti di videochiamate inaspettate. Grazie ai filtri creativi di Windows Studio effects, puoi migliorare l'illuminazione ambientale, annullare il rumore di fondo, mettere a fuoco la voce e tanto altro.

*Schermate simulate. La disponibilità delle funzioni e delle applicazioni può variare in base alla regione. Per funzionare correttamente sono necessari un account Microsoft e una connessione Internet.

*Copilot in Windows 11 verrà distribuito gradualmente in anteprima insieme all’ultimo aggiornamento di Windows 11 in alcuni mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.

*Le prestazioni delle funzionalità dell’IA con Copilot in Windows 11 possono variare a seconda delle esigenze e degli ambienti di utilizzo dell’utente e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d’uso.

*Per alcune esperienze con Copilot+ PC sono previsti aggiornamenti gratuiti, la cui distribuzione continuerà fino all’inizio del 2025. I tempi variano in base al dispositivo e alla regione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs

Il notebook leggero
per lavorare ovunque

Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1389 grammi, batteria da 77Wh e un design supersottile, LG gram è il tuo alleato perfetto per essere operativo quando vuoi, dove vuoi. E con la certificazione MIL-STD-810H, è progettato per durare nel tempo.

1,389 g

Ultraleggero

16,0 mm

Ultrasottile

Un’animazione mostra un computer portatile leggero con “1,389 g” visualizzato nel primo fotogramma e uno spessore di “16,0 mm” nel secondo fotogramma. Entrambi i riquadri sono contrassegnati con il simbolo della durata MIL-STD, che ne sottolinea la portabilità e la resistenza.

Slim Laptop

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Lo spessore sopra indicato misura la parte più sottile del prodotto, mentre il peso fa riferimento solo al laptop. Per avere una descrizione dettagliata del prodotto, consulta le specifiche.

*LG gram: Test e certificazione standard MIL-STD-810H da parte dei laboratori KOLAS. Ha superato 7 diversi test di durata MIL-STD 810H condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conforme ai seguenti metodi per MIL-STD-810H: Metodo 500.6 Bassa pressione (Altitudine) (Procedura I – Conservazione e Metodo e Procedura II - Funzionamento); Metodo 501.7 Alta temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 502.7 Bassa temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II - Funzionamento); Metodo 509.7 – Test della nebbia salina; Metodo 510.7 - Polvere; Metodo 514.8 – Vibrazioni; Metodo 516.8 Urti (Procedura I - Funzionale e Procedura Ⅳ - Caduta in movimento). Le prestazioni del dispositivo potrebbero differire rispetto a tutte le condizioni testate. Test realizzato in ambiente controllato. Non ripetere a casa.

*Se un consumatore effettua questo esperimento e provoca danni al prodotto gram, non è coperto dalla garanzia.

*Il superamento di questo test non implica che sia adatto all’uso militare.

Lavora senza pensieri per tutto il giorno

Rimani sempre operativo, ovunque tu sia. Con la batteria da 77Wh che garantisce un'elevata autonomia con una sola carica, puoi lasciare a casa l'alimentatore e lavorare tutto il giorno senza pensieri.

Display IPS 2560x1600

Tuffati in un'infinità di dettagli

Lasciati coinvolgere dai colori vivaci e intensi con l’incredibile risoluzione 2.5K (2560x1600) e l’ampia gamma cromatica DCI-P3 99%. LG gram dà vita alle tue idee con immagini nitide e brillanti.

17"

Display

2560x1600

Risoluzione

16:10

Formato

DCI-P3 99%

Gamma cromatica

L’immagine mostra due computer portatili uno dietro l’altro, dotati di schermi accesi e colorati con cornici sottili, che mettono in risalto le immagini nitide e il design elegante.

L’immagine mostra due computer portatili uno dietro l’altro, dotati di schermi accesi e colorati con cornici sottili, che mettono in risalto le immagini nitide e il design elegante.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Formato 16:10

Espandi la tua visione

Aumenta la tua produttività con una visuale più ampia. Grazie allo schermo da 17 pollici puoi vedere più cose contemporaneamente, rendendo le tue attività più semplici. Il formato 16:10 ti fornisce spazio extra, così puoi scrollare meno e concentrarti di più.

L’immagine rappresenta un’animazione che passa da un formato 16:9 sullo schermo superiore a un formato più alto di 16:10 sullo schermo inferiore. Il logo DCI-P3 99% è visibile nell’angolo in basso a destra. Questa trasformazione enfatizza visivamente lo spazio verticale aggiuntivo fornito dal formato 16:10, ideale per la produttività e il multitasking.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Il programma sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

*DCI-P3 Tipico 99%, Minimo 95%. (DCI-P3: lo standard cromatico definito dalla Digital Cinema Initiatives (DCI))

Display antiriflesso

Visione ottimale anche all'aperto

Il display con trattamento antiriflesso elimina i riflessi sullo schermo, per offrirti un'esperienza visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*La luminosità è pari a 350 nit (tip.).

Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Lunar Lake con AI integrata

Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Lunar Lake con 47 NPU Tera Operations per Second (TOPS) è un processore rivoluzionario per PC, pensato per offrirti prestazioni elevate per affrontare anche i carichi di lavoro più pesanti e per supportare attività AI ad una velocità incredibile.

47 TOPS
NPU

Fino a

64 TOPS
GPU

Fino a

Un computer portatile dotato di un chip IA sullo schermo, circondato da un circuito stampato dal design futuristico che enfatizza le capacità di elaborazione avanzate. Il logo Intel Core Ultra è ben visibile nell’angolo in basso a sinistra, evidenziando le prestazioni all’avanguardia.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di Intel Corporation o delle sue filiali.

*Le prestazioni dell’NPU e del GPU variano a seconda del processore.

**Le prestazioni dichiarate si basano sugli standard interni di Intel, confrontandoli con la precedente serie 1 di processori Intel Core Ultra.

Multitasking fluido e veloce

LG gram è il partner ideale per lavorare ovunque e affrontare ogni sfida professionale. Con 32GB di RAM LPDDR5X e 1TB SSD, puoi provare una potenza eccezionale.

32GB LPDDR5x

1TB SSD NVMe (Gen4)

L’immagine mostra un computer portatile con più finestre di applicazioni che si aprono verso l’esterno, evidenziando le sue capacità multitasking. Le applicazioni presentate spaziano dall’editing video alle presentazioni, evidenziando le prestazioni del computer portatile in diverse attività.

L’immagine mostra un computer portatile con più finestre di applicazioni che si aprono verso l’esterno, evidenziando le sue capacità multitasking. Le applicazioni presentate spaziano dall’editing video alle presentazioni, evidenziando le prestazioni del computer portatile in diverse attività.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le opzioni di memoria e SSD sovrastanti richiedono un acquisto separato e i prezzi possono variare a seconda del paese e del modello.

*Il programma sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

gram Link: collega fino a 10 device

Un nuovo livello di connettività

Con LG gram Link puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android. Condividi, collega e crea trasformando lo spazio di lavoro in un'area di condivisione senza limiti.

Un computer portatile, un tablet e uno smartphone vengono mostrati insieme e tutti visualizzano contenuti sincronizzati sui loro schermi. La funzione “gram Link” è messa in evidenza, con i loghi Apple e Android nell’angolo in basso a sinistra, enfatizzando la connettività tra dispositivi.
Condivisione file e foto

Trasferisci foto, documenti e altri file dai tuoi dispospitivi mobile al tuo LG gram e viceversa.

Un computer portatile e un tablet sono esposti un accanto all’altro ed entrambi mostrano lo stesso design colorato e artistico sui loro schermi. Lo sfondo è caratterizzato da forme geometriche che sottolineano il lavoro creativo e la perfetta sincronizzazione dei dispositivi.
Ottieni un secondo schermo

Usa il device collegato come secondo schermo per estendere o duplicare il display del tuo LG gram.

Un computer portatile appoggiato su un tavolo verde mostra sullo schermo l’interfaccia di un’applicazione galleria con immagini di frutti rossi, suggerendo attività di navigazione o di gestione delle foto.
Organizzazione foto con AI

L’IA gestisce in modo automatico la classificazione e il tagging delle immagini.

Un computer portatile che mostra sullo schermo una videoconferenza con più partecipanti, accompagnato da uno smartphone che mostra un singolo partecipante alla stessa chiamata. Questa configurazione privilegia la connettività fluida e il multitasking per le riunioni virtuali.
Usa la webcam del tuo smartphone

Utilizza la webcam del tuo smartphone peri tuoi meeting online.

Un computer portatile e uno smartphone sono posizionati su una scrivania: entrambi visualizzano la stessa interfaccia di riproduzione musicale, a indicare una funzionalità sincronizzata. La configurazione evidenzia un’integrazione perfetta tra dispositivi per le attività multimediali.
Condivisione audio

Condividi l'audio del tuo smartphone grazie agli altoparlanti LG gram.

Un computer portatile che mostra un’interfaccia di comunicazione con un tastierino numerico mobile, sottolineando la sua capacità di effettuare chiamate direttamente dal dispositivo. Questa configurazione mette in risalto le funzionalità avanzate di connettività e produttività.
Effettuare e ricevere chiamate

Fai e ricevi chiamate direttamente dal tuo LG gram.

Nell’immagine è raffigurata una persona che tiene in mano uno smartphone davanti a un computer portatile grigio; entrambi mostrano lo stesso video di una donna che esegue una posizione yoga. La scena mette in risalto il mirroring dello schermo o la condivisione di contenuti tra dispositivi.
Screen mirroring

Visualizza il display del device collegato direttamente sullo schermo del tuo LG gram.

Un computer portatile grigio e un tablet uno accanto all’altro, entrambi mostrano un “diagramma del punto di pareggio” con un grafico a linee dai colori vivaci su uno sfondo scuro. Accanto al computer portatile è posizionato un mouse wireless.
Controllo universale

Usa il mouse e la tastiera del tuo LG gram per controllare i dispositivi collegati.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Affinché funzioni correttamente, installa l’app LG gram Link sui tuoi dispositivi mobili, con iOS versione 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva richiesta.

*Per installare l’applicazione LG gram Link, puoi usare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l’app LG Update adatta al tuo sistema. (Si applica ai modelli rilasciati dal 2024 in poi)

*Il tablet e i dispositivi mobili sovrastanti non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.

*Per gram Link sono previsti aggiornamenti futuri e il programma si aggiornamento della versione può variare a seconda del paese.

Una persona seduta su un divano, si gode audio coinvolgenti mentre usa un computer portatile LG gram. Il testo mette in risalto la tecnologia Dolby Atmos, che esalta un’esperienza uditiva ricca e coinvolgente a 360 gradi. Lo onde sonore circostanti sullo sfondo rappresentano visivamente il paesaggio sonoro immersivo.

Dolby Atmos

Lasciati avvolgere da un suono immersivo

Gli speaker con tecnologia Dolby Atmos ti avvolgono in una grande avventura sonora a 360 gradi.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*La durata effettiva della batteria varia a seconda delle specifiche, del modello, della configurazione, delle applicazioni e delle funzionalità utilizzate e delle impostazioni di gestione dell’alimentazione.

*Per utilizzare la funzione di notifica del rilevamento dell’utilizzo della batteria dell’AI Smart Assistant sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento del modello.

L’immagine mette in evidenza le porte laterali del computer portatile, tra cui l’HDMI, l’USB 4 (Thunderbolt™ 4) e l’USB 3.2 gen2. Dimostra le opzioni versatili di connettività del computer portatile.

Connettività avanzata

Tante porte per la tua produttività

Lavora in libertà con tante porte a tua disposizione: HDMI, 2x USB-C (con supporto Thunderbolt 4), 2x USB-A.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

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Caratteristiche principali

  • Sistema - Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Display - Dimensioni Schermo (Pollici)

    17" (43.18 cm)

  • Sistema - Processore

    Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 32GB)

  • Sistema - Memoria

    32GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)

  • Archiviazione - SSD

    1TB NVMe M.2 Dual SSD slot, Gen 4

  • Dimensioni / Peso - Peso (kg)

    1389 grammi

  • Display - Risoluzione

    WQXGA 2560x1600

  • Sistema - Grafica

    Intel® Arc™ graphics

  • Display - Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)

    378.8 x 258.8 x 17.8 mm

Tutte le specifiche

GESTIONE TERMICA

  • Gestione termica

    Mega dual cooling system

BATTERIA

  • Batteria

    77 Wh

CERTIFICATO

  • Certificato

    MIL-STD-810H

  • Copilot+ PC

    Sì (modelli WinOS con memoria da 16 GB o superiore)

CONNETTIVITÀ

  • Bluetooth

    BT 5.3

  • Webcam

    Webcam Full HD IR con Dual Mic

  • Wireless

    Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)

DESIGN

  • Materiale Chassis

    Lega di magnesio

  • Colore

    Obsidian Black

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni (mm)

    378.8 x 258.8 x 17.8 mm

  • Dimensioni con Imballo (mm)

    499 x 307 x 60 mm

  • Peso con Imballo (kg)

    2.5 kg

  • Peso (kg)

    1389 grammi

DISPLAY

  • Luminosità

    350nit

  • Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Contrasto

    1200:1

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Formato

    16:10

  • Refresh Rate

    60Hz

  • Risoluzione

    WQXGA 2560x1600

  • Dimensioni Schermo (Pollici)

    17" (43.18 cm)

GENERALI

  • Categoria di Prodotto

    gram AI (Copilot+ PC)

  • Anno

    2026

DEVICE IN INGRESSO

  • Tastiera

    Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico e lettore di impronta digitale

  • Touchpad

    TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture

ACCESSORI

  • Accessori

    Cavo USB-C

LED

  • LED

    Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam

ACCENSIONE

  • Adattatore AC

    65W

SICUREZZA

  • Impronta Digitale

  • fTPM/HW TPM

    Sì (fTPM)

  • Slim Kensington lock

    Slim Kensington lock

  • SSD Security

SISTEMA

  • Grafica

    Intel® Arc™ graphics

  • Memoria

    32GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)

  • Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Processore

    Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 32GB)

INGRESSI/USCITE

  • Uscita Cuffie

    Sì (Jack 3.5 a 4 poli)

  • USB-A

    2x USB 3.2 Gen 2x1

  • USB-C

    2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1x (2.1, 4K a 60Hz)

  • RJ45

    No (LAN disponibile con adattatore RJ45, non incluso)

AUDIO

  • Speaker

    Stereo 2.0W x 2 con Dolby Atmos (Smart Amp Max 5W)

SOFTWARE PRE-INSTALLATI

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • Intel® Unision

  • LG Display Extension

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG Security Guard

  • LG Update & Recovery

  • McAfee Live Safe (30gg di prova)

  • Microsoft 365 (30gg di prova)

ARCHIVIAZIONE

  • SSD

    1TB NVMe M.2 Dual SSD slot, Gen 4

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
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Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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