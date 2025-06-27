We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W
Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W
Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W
17Z90TLG.BOUNCE
()
Funzionalità principali
- [Notebook] Copilot+ PC con Intel® Core™ Ultra 7 258V
- [Notebook] 32GB RAM LPDDR5X, 1TB SSD, NPU AI fino a 47 TOPs
- [Notebook] Batteria a lunga durata da 77Wh
- [Speaker] Doppio radiatore passivo: potenzia i bassi per dare più corpo e profondità alla tua musica
- [Speaker] AI Calibration: l’AI adatta la resa sonora all’ambiente, offrendo un suono pieno e nitido ovunque ti trovi
- [Speaker] Standard Militare MIL-STD-810H: realizzato per resistere anche alle condizioni più avverse, ha superato ben 7 test di grado militare
Prodotti in questo Kit Esclusivo
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Il tablet e i dispositivi mobili non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.
gram AI: l'intelligenza artificiale di LG
Il potere dell'AI. Il tuo potere
Lasciati conquistare dal gram più veloce e intelligente di sempre, con strumenti basati sull'AI per migliorare e semplificare ogni aspetto della tua vita di tutti i giorni.
gram AI, integrato a LG gram, ridefinisce la tua interazione con il PC. Combina l'AI On-Device, per soluzioni sicure e personalizzate anche offline, con l'AI Cloud basata su OpenAI GPT 4o, per risposte approfondite basate sui dati in rete.
Un’immagine a schermo diviso che mostra “gram AI” con due modalità diverse: “gram chat On-Device” a sinistra, rappresentata da un’icona rosa e “gram chat Cloud” a destra, rappresentata sa un’icona blu. Lo schermo mostra un’interfaccia di IA, simboleggiando la funzionalità perfetta dell’IA in entrambe le modalità.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità; potrebbero differire dall'esperienza d'utilizzo reale.
*gram chat On-Device è installato di default sul tuo PC. gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet.
L'AI sempre con te, anche offline con chat On-Device
*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.
*On-Device è installato di default sul tuo PC. Attualmente, On-Device è supportato solo in lingua inglese e coreana. Il supporto alla lingua italiana è in fase di sviluppo e verrà resa pubblica prossimamente.
*On-Device interagisce con i file salvati sul tuo PC, non gestisce richieste che richiedono ricerche su internet nè conversazioni. On-Device funziona senza connessione a internet garantendoti totale sicurezza.
*Alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente fin dal primo utilizzo poichè On-Device ha bisogno di un determinato tempo di apprendimento per adattarsi a te. ① On-Device richiede l'indicizzazione per combinare le parole con i dati dei file del tuo PC, operazione che potrebbe richiedere del tempo per fornire i risultati desiderati. ② Sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento per utilizzare la notifica di rilevamento dell'utilizzo della batteria.
*La funzione "Ask" è attualmente in versione Beta e verrà aggiornata prossimamente.
*I risultati delle ricerche dell'AI possono variare a seconda dei dati presenti sul tuo PC al momento della ricerca, e l'accuratezza del risultato non è garantita, pertanto considera di verificare le informazioni.
**La funzione "Time Travel" è disabilitata di default ed è opt-in: la puoi abilitare se desideri usarla. Se abilitata, lo schermo del PC viene catturato ogni 2 secondi circa, con un limite di archiviazione di circa 13GB. Le immagini salvate vengono automaticamente cancellate dopo un periodo di tempo a tua scelta (da 1 a 30 giorni). Puoi personalizzare le impostazioni della funzione "Time Travel" cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra in On-Device.
**La funzione "Time Travel" ① Potrebbe riscontrare difficoltà nel cercare testi scritto a mano, immagini sfocate o caratteri decorativi. ② Le ricerche si basano su corrispondenze di testo esatte, inclusa la spaziatura. ③ L’uso della registrazione audio può ridurre le prestazioni del computer.
***La funzione "Settings" supporta: • Modalità scura / • Fn lock / • Estensione dell’autonomia della batteria / • Rilevamento dell’utilizzo della batteria tramite IA / • Modalità lettura / • Touchpad / • Modalità di risparmio della batteria / • Ricarica offline tramite USB-C / • Controllo luminosità / • Controllo del suono
Chat Cloud, il tuo assistente personale basato su GPT-4o
*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.
*gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet. Puoi scaricare gram chat Cloud dal seguente link: https://swit.io/gram
*gram chat Cloud offre funzionalità a pagamento di GPT-4o, non supporta l'integrazione con motori di ricerca nè strumenti interattivi per scrivere, eseguire o debug di codice. gram chat Cloud è gratuito per 12 mesi a partire dalla registrazione dell'utente, dopodichè diventa un servizio a pagamento. L'utente verrà notificato circa la scadenza del periodo di utilizzo gratuito e potrà decidere se sottoscrivere il servizio. In caso di mancata sottoscrizione, il servizio verrà automaticamente disabilitato.
*L'utilizzo di gram chat Cloud è limitato a 30 richieste giornaliere, 450 richieste mensili e un uso massimo mensile di 200.000 token. Superati questi limiti, puoi continuare ad utilizzare gram chat Cloud con un modello meno potente e alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.
*gram chat Cloud può integrarsi con Microsoft 365 e Google Workspace previa autorizzazione dell'utente all'accesso al suo account Microsoft o Google. Per integrare gram chat Cloud con gli account Microsoft o Google: apri gram chat Cloud; clicca sulla tua immagine del profilo e accedi a [User Settings]; vai in [Connected Apps] e seleziona le app che vuoi collegare.
*gram chat Cloud non raccoglie prompt personali.
Il tuo assistente AI personale
Entra in una nuova era dei PC
con l'AI Copilot+
Ottieni risposte reali basate su internet e genera immagini con semplicità usando Copilot in Windows. Copilot+ mette a tua disposizione le risorse AI per semplificare il lavoro e aumentare la tua produttività, fornendoti informazioni accurate e aggiornate, personalizzate in base alle tue richieste.
Un computer portatile con lo sfondo Bloom di Windows 11 sullo sfondo, con un primo piano che evidenzia un tasto dedicato al Copilot sulla tastiera. Il logo “Copilot+PC” è ben visibile nell’angolo in alto a sinistra, sottolineando la funzionalità integrata con l’intelligenza artificiale.
*Schermate simulate. La disponibilità delle funzioni e delle applicazioni può variare in base alla regione. Per funzionare correttamente sono necessari un account Microsoft e una connessione Internet.
*Copilot in Windows 11 verrà distribuito gradualmente in anteprima insieme all’ultimo aggiornamento di Windows 11 in alcuni mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le prestazioni delle funzionalità dell’IA con Copilot in Windows 11 possono variare a seconda delle esigenze e degli ambienti di utilizzo dell’utente e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d’uso.
*Per alcune esperienze con Copilot+ PC sono previsti aggiornamenti gratuiti, la cui distribuzione continuerà fino all’inizio del 2025. I tempi variano in base al dispositivo e alla regione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs
will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Grab
Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.
Tutti gli "xboom by will.i.am" sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Grab per un suono coinvolgente e dinamico in un formato portatile ed ergonomico.
Sound UI
will.i.am si è occupato di ogni singolo suono
Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.
will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.
Il tweeter a cupola Peerless rende il suono più dinamico
Il suono non è fatto solo da bassi potenti. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per il tweeter a cupola da 16mm che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità, anche all'aperto.
*Video al solo scopo dimostrativo
Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.
Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici
Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.
Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.
Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità
Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.
Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola
*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.
Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA
Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi
*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone.
1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.
2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.
AI Sound per ogni genere
Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.
will.i.am tiene xboom Grab sulla mano destra.
AI Calibration
Il suono si adatta allo spazio che ti circonda
L'intelligenza artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma della stanza in cui ti trovi. Così ti offrirà un suono pieno e privo di distorsioni sia in un'area spaziosa sia in una stanza piccola.
*Video al solo scopo illustrativo
AI Lighting
La luce si abbina al suono
L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. Puoi personalizzare l'atmosfera scegliendo fra le modalità Ambient, Party e Voice, ciascuna delle quali ha dei preset luminosi specifici.
*Video al solo scopo illustrativo
*I risultati o le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.
**Dettagli sui test militari
- Standard: MIL-STD-810H
- Test superati: pioggia, vibrazioni, urti, acqua salata nebulizzata, immersione, polvere di sabbia e alta temperatura
- Risultato della certificazione: PASSATO
- Data di certificazione: 18 dicembre 2024
Un giorno di musica non-stop
La batteria di xboom Grab dura più di quanto ti aspetteresti da uno speaker portatile compatto. Quanto dura? Fino a 20 ore di musica ininterrotta con una sola carica!
*20 ore di autonomia misurata in base a test interni con volume al 50%, Bluetooth e modalità Voice Enhance attivi e con illuminazione spenta. I risultati possono variare in base alla musica riprodotta e all'ambiente di utilizzo.
- Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero
- xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W | AI Lighting, 30 ore di autonomia, Resistente all'acqua (IP67)
Caratteristiche principali
Sistema - Sistema Operativo
Windows 11 Home
Display - Dimensioni Schermo (Pollici)
17" (43.18 cm)
Sistema - Processore
Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 32GB)
Sistema - Memoria
32GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)
Archiviazione - SSD
1TB NVMe M.2 Dual SSD slot, Gen 4
Dimensioni / Peso - Peso (kg)
1389 grammi
Display - Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Sistema - Grafica
Intel® Arc™ graphics
Display - Color gamut
DCI-P3 99%
Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)
378.8 x 258.8 x 17.8 mm
Tutte le specifiche
GENERALI
Categoria di Prodotto
gram AI (Copilot+ PC)
Anno
2025
DISPLAY
Luminosità
350nit
Color gamut
DCI-P3 99%
Contrasto
1200:1
Tipologia di Pannello
IPS
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Formato
16:10
Refresh Rate
60Hz
Risoluzione
WQXGA 2560x1600
Dimensioni Schermo (Pollici)
17" (43.18 cm)
SISTEMA
Grafica
Intel® Arc™ graphics
Memoria
32GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Processore
Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 32GB)
ARCHIVIAZIONE
SSD
1TB NVMe M.2 Dual SSD slot, Gen 4
CONNETTIVITÀ
Bluetooth
BT 5.3
Webcam
Webcam Full HD IR con Dual Mic
Wireless
Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)
AUDIO
Speaker
Stereo 2.0W x 2 con Dolby Atmos (Smart Amp Max 5W)
SICUREZZA
Impronta Digitale
Sì
fTPM/HW TPM
Sì (fTPM)
Slim Kensington lock
Slim Kensington lock
SSD Security
Sì
BATTERIA
Batteria
77 Wh
ACCENSIONE
Adattatore AC
65W
GESTIONE TERMICA
Gestione termica
Mega dual cooling system
TASTI
Tasti
Copilot
LED
LED
Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni (mm)
378.8 x 258.8 x 17.8 mm
Dimensioni con Imballo (mm)
499 x 307 x 60 mm
Peso con Imballo (kg)
2.5 kg
Peso (kg)
1389 grammi
DESIGN
Materiale Chassis
Lega di magnesio
Colore
Obsidian Black
SOFTWARE PRE-INSTALLATI
Dolby Atmos
Sì
Intel® Connectivity Performance Suite
Sì
Intel® Unision
Sì
LG Display Extension
Sì
LG Glance by Mirametrix®
Sì
LG On Screen Display 3
Sì
LG Security Guard
Sì
LG Update & Recovery
Sì
McAfee Live Safe (30gg di prova)
Sì
Microsoft 365 (30gg di prova)
Sì
ACCESSORI
Accessori
Cavo USB-C, Adattatore AC
CERTIFICATO
Certificato
MIL-STD-810H
DEVICE IN INGRESSO
Tastiera
Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico e lettore di impronta digitale
Touchpad
TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture
INGRESSI/USCITE
Uscita Cuffie
Sì (Jack 3.5 a 4 poli)
USB-A
2x USB 3.2 Gen 2x1
USB-C
2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)
HDMI
1x (2.1, 4K a 60Hz)
RJ45
No (LAN disponibile con adattatore RJ45, non incluso)
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
2.1ch (Stereo)
Potenza
30 W + 5 W x 2
SPEAKER
Radiatore passivo
Si (2)
Dimensione dei tweeter
20 mm x 2
Tipologia dei tweeter
Cupola
Woofer
93 x 53 mm
FORMATI AUDIO
AAC
Sì
SBC
Sì
EQUALIZZATORE
AI Sound
Sì
Bass Boost
Sì
Personalizzato (tramite app)
Sì
Standard
Sì
CONNETTIVITÀ
Versione Bluetooth
5.4
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Multi point
Sì
Comandi vocali (Google assistant, Siri)
Sì
Resistenza all'acqua / schizzi
IP67
Indicatore della batteria
Sì
App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)
Sì
Illuminazione
Sì
Party Link (Modo Duplo)
Sì
Party Link (Modo Múltiplo)
Sì
Vivavoce
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Laccetto
Sì
Cavo USB C
Sì
BATTERIA
Tempo di ricarica (ore)
3
Autonomia (ore)
30
ALIMENTAZIONE
Saída DC (USB tipo C)
Sì
USB C
Sì
CONSUMI
Acceso
20 W
Modalità Stand-by
0.3 W
DIMENSIONI (L X A X P)
Imballo
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Speaker
272 x 103 x 88 mm
PESO
Peso con imballo
2,04 kg
Peso
1,42 kg
CODICE EAN
Codice EAN
8806096327241
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Prodotto Consigliato