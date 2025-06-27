About Cookies on This Site

Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

17Z90TLG.BOUNCE
Foto frontale PTO IT+XBOOM 17Z90TLG.BOUNCE
Foto frontale notebook 17Z90TL-G.AU88D
Foto tastiera notebook 17Z90TL-G.AU88D
Foto dall'alto notebook 17Z90TL-G.AU88D chiuso
Hybrid AI notebook 17Z90TL-G.AU88D
Foto notebook 17Z90TL-G.AU88D su una scrivania
Foto speaker BOUNCE
Suono d'autore speaker BOUNCE
Foto speaker BOUNCE appoggiato su un prato verde
Suono senza fine speaker BOUNCE
Funzionalità principali

  • [Notebook] Copilot+ PC con Intel® Core™ Ultra 7 258V
  • [Notebook] 32GB RAM LPDDR5X, 1TB SSD, NPU AI fino a 47 TOPs
  • [Notebook] Batteria a lunga durata da 77Wh
  • [Speaker] Doppio radiatore passivo: potenzia i bassi per dare più corpo e profondità alla tua musica
  • [Speaker] AI Calibration: l’AI adatta la resa sonora all’ambiente, offrendo un suono pieno e nitido ovunque ti trovi
  • [Speaker] Standard Militare MIL-STD-810H: realizzato per resistere anche alle condizioni più avverse, ha superato ben 7 test di grado militare
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale notebook Gram 17Z90TL-G

17Z90TL-G.AU88D

Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero
Vista frontale dello speaker xboom Bounce

BOUNCE

xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W | AI Lighting, 30 ore di autonomia, Resistente all'acqua (IP67)
LG GRAM AI
L’immagine mostra un computer portatile sottile con in cima il testo: “Leggero, sottile, dal potere assoluto”. Le specifiche principali, “Leggero 1,389 g” e “Sottile 16,0 mm”, sono evidenziate al centro. Nell’angolo in alto a destra è presente un badge MIL-STD di durata che ne sottolinea la robustezza.

Leggero e sottile

L’immagine mostra un computer portatile con contenuti vivaci visualizzati sullo schermo, che mettono in risalto colori vivaci e immagini dettagliate. Il testo in cima recita: “Schermo premium IPS” mettendo in evidenza la tecnologia di alta qualità dello schermo.

Display 17" IPS 2.5K

L’immagine mostra una donna seduta in un ambiente moderno e accogliente che sorride mentre usa un computer portatile. Il testo recita: “La tua segretaria IA” accanto al logo “gram AI”, sottolineando la funzionalità di assistenza basate sull’intelligenza artificiale del dispositivo.

Fai di più con gram AI

L’immagine mostra un primo piano di un chip di computer con la scritta “IA” evidenziata al centro, circondato da un circuito stampata luminoso. Il testo in cima recita: “Processore ottimizzato per IA” e in basso a destra è presente il logo Intel Core Ultra, che enfatizza il logo di elaborazione di IA avanzata.

Intel® Core™ Ultra (Serie 2) e Copilot+

L’immagine mostra un computer portatile, un tablet e uno smartphone LG Gram, che visualizzano contenuti sincronizzati. Il testo recita: “LG gram Link: collega tutto”, con i loghi Apple e Android in basso a destra, a sottolineare la compatibilità dei dispositivi.

LG gram Link: fino a 10 device collegati

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Il tablet e i dispositivi mobili non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*L’immagine mostra il prodotto LG gram a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto effettivo.

gram AI: l'intelligenza artificiale di LG

Il potere dell'AI. Il tuo potere

Lasciati conquistare dal gram più veloce e intelligente di sempre, con strumenti basati sull'AI per migliorare e semplificare ogni aspetto della tua vita di tutti i giorni.

 

gram AI, integrato a LG gram, ridefinisce la tua interazione con il PC. Combina l'AI On-Device, per soluzioni sicure e personalizzate anche offline, con l'AI Cloud basata su OpenAI GPT 4o, per risposte approfondite basate sui dati in rete.

Un’immagine a schermo diviso che mostra “gram AI” con due modalità diverse: “gram chat On-Device” a sinistra, rappresentata da un’icona rosa e “gram chat Cloud” a destra, rappresentata sa un’icona blu. Lo schermo mostra un’interfaccia di IA, simboleggiando la funzionalità perfetta dell’IA in entrambe le modalità.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità; potrebbero differire dall'esperienza d'utilizzo reale.

*gram chat On-Device è installato di default sul tuo PC. gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet.

L'AI sempre con te, anche offline con chat On-Device

Un grafico temporale che mostra le attività e i documenti associati a marche temporali specifiche tra le 15:00 e le 16:00 del 22/04/2024. L’elemento visivo evidenzia i momenti chiave con icone e miniature dei documenti lungo la sequenza temporale.

Time travel**

Torna sui tuoi passi

Esplora l'archivio del tuo PC consultando schermate precedenti, documenti e siti web per recuperare quello che cerchi.

Una vista laterale di un computer portatile con una persona che digita, mostrando una barra di ricerca con un’icona ispirata all’IA e altre icone funzionali. Lo schermo del computer portatile visualizza grafici di dati, sottolineando la produttività e gli strumenti basati sull’IA.

Ricerca

Ottieni la risposta giusta, subito

Fornisce risposte personalizzate basandosi su documenti e immagini salvati sul tuo PC.

Lo schermo di un computer portatile che mostra una presentazione di una dashboard finanziaria insieme a una finestra pop-up con testo generato dall’IA che riassume la presentazione. Una freccia collega i due, sottolineando la capacità dell’IA di creare riassunti coincisi.

Riassumi

Vai al dunque

Carica un testo o un documento, gram chat On-Device lo riassume per te.

Lo schermo di un computer portatile che mostra due interfacce: una con una finestra di conversazione IA su uno sfondo chiaro e l’altra che passa alla versione in modalità scura. Una freccia evidenzia il cambiamento, sottolineando l’adattamento continuo della modalità.

Impostazioni

Configurazione semplice e immediata

Imposta varie*** opzioni di sistema in gram chat On-Device con comandi semplici.

Lo schermo di un computer portatile che mostra un’interfaccia di assistenza clienti con una barra di avanzamento della diagnosi del sistema, che indica la funzionalità offline. Un’icona “senza Wi-Fi” in alto evidenzia il funzionamento senza connessione internet.

Supporto tecnico

Assistenza ovunque, 24/24, 7/7

Supporto immediato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per richieste sul prodotto, anche senza Wi-Fi.

*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.

*On-Device è installato di default sul tuo PC. Attualmente, On-Device è supportato solo in lingua inglese e coreana. Il supporto alla lingua italiana è in fase di sviluppo e verrà resa pubblica prossimamente.

*On-Device interagisce con i file salvati sul tuo PC, non gestisce richieste che richiedono ricerche su internet nè conversazioni. On-Device funziona senza connessione a internet garantendoti totale sicurezza.

*Alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente fin dal primo utilizzo poichè On-Device ha bisogno di un determinato tempo di apprendimento per adattarsi a te. ① On-Device richiede l'indicizzazione per combinare le parole con i dati dei file del tuo PC, operazione che potrebbe richiedere del tempo per fornire i risultati desiderati. ② Sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento per utilizzare la notifica di rilevamento dell'utilizzo della batteria.

*La funzione "Ask" è attualmente in versione Beta e verrà aggiornata prossimamente.

*I risultati delle ricerche dell'AI possono variare a seconda dei dati presenti sul tuo PC al momento della ricerca, e l'accuratezza del risultato non è garantita, pertanto considera di verificare le informazioni.

**La funzione "Time Travel" è disabilitata di default ed è opt-in: la puoi abilitare se desideri usarla. Se abilitata, lo schermo del PC viene catturato ogni 2 secondi circa, con un limite di archiviazione di circa 13GB. Le immagini salvate vengono automaticamente cancellate dopo un periodo di tempo a tua scelta (da 1 a 30 giorni). Puoi personalizzare le impostazioni della funzione "Time Travel" cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra in On-Device.

**La funzione "Time Travel" ① Potrebbe riscontrare difficoltà nel cercare testi scritto a mano, immagini sfocate o caratteri decorativi. ② Le ricerche si basano su corrispondenze di testo esatte, inclusa la spaziatura. ③ L’uso della registrazione audio può ridurre le prestazioni del computer.

***La funzione "Settings" supporta: • Modalità scura / • Fn lock / • Estensione dell’autonomia della batteria / • Rilevamento dell’utilizzo della batteria tramite IA / • Modalità lettura / • Touchpad / • Modalità di risparmio della batteria / • Ricarica offline tramite USB-C / • Controllo luminosità / • Controllo del suono

Chat Cloud, il tuo assistente personale basato su GPT-4o

L’interfaccia di una conversazione mostra un utente che chiede consigli sulla attività da svolgere al lago di Bled e una risposta dell’IA che elenca tre suggerimenti: 1. Visita dell’isola di Bled e la chiesa, 2. Esplora il castello di Bled, 3. Fai una passeggiata intorno al lago di Bled.

Q&A Chatbot

Il tuo esperto per risposte immediate

L'assistente AI ti fornisce in pochi secondi le informazioni di cui hai bisogno.

Un’infografica che mostra tre funzionalità basate sull’IA: Riassunto, rappresentato da un’icona di documento che si trasforma in un file semplificato; estrazione del testo, simboleggiata da un’immagine che si converte in un documento; e traduzione, rappresentata da un documento che cambia formato in un’altra lingua.

Document AI

Suggerimenti intelligenti sui tuoi file

Lascia che sia l'AI ad analizzare ed estrarre dati dai tuoi documenti, risparmierai tempo e lavoro.

Un’illustrazione che presenta varie icone di applicazioni di produttività, come Google Drive, Gmail, Google Sheets e Google Calendar, la quale circonda un logo centrale con il simbolo gram AI Cloud. L’immagine rappresenta l’integrazione perfetta di gram AI Cloud con strumenti di produttività diffusi.

Function Calling**

L'assistente che fa le cose al posto tuo

Lascia che sia l'AI a pianificare gli eventi in Google Calendar o a creare documenti Word.

*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.
*gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet. Puoi scaricare gram chat Cloud dal seguente link: https://swit.io/gram
*gram chat Cloud offre funzionalità a pagamento di GPT-4o, non supporta l'integrazione con motori di ricerca nè strumenti interattivi per scrivere, eseguire o debug di codice. gram chat Cloud è gratuito per 12 mesi a partire dalla registrazione dell'utente, dopodichè diventa un servizio a pagamento. L'utente verrà notificato circa la scadenza del periodo di utilizzo gratuito e potrà decidere se sottoscrivere il servizio. In caso di mancata sottoscrizione, il servizio verrà automaticamente disabilitato.
*L'utilizzo di gram chat Cloud è limitato a 30 richieste giornaliere, 450 richieste mensili e un uso massimo mensile di 200.000 token. Superati questi limiti, puoi continuare ad utilizzare gram chat Cloud con un modello meno potente e alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.
*gram chat Cloud può integrarsi con Microsoft 365 e Google Workspace previa autorizzazione dell'utente all'accesso al suo account Microsoft o Google. Per integrare gram chat Cloud con gli account Microsoft o Google: apri gram chat Cloud; clicca sulla tua immagine del profilo e accedi a [User Settings]; vai in [Connected Apps] e seleziona le app che vuoi collegare.
*gram chat Cloud non raccoglie prompt personali.

Il tuo assistente AI personale

Entra in una nuova era dei PC
con l'AI Copilot+

Ottieni risposte reali basate su internet e genera immagini con semplicità usando Copilot in Windows. Copilot+ mette a tua disposizione le risorse AI per semplificare il lavoro e aumentare la tua produttività, fornendoti informazioni accurate e aggiornate, personalizzate in base alle tue richieste.

Un computer portatile con lo sfondo Bloom di Windows 11 sullo sfondo, con un primo piano che evidenzia un tasto dedicato al Copilot sulla tastiera. Il logo “Copilot+PC” è ben visibile nell’angolo in alto a sinistra, sottolineando la funzionalità integrata con l’intelligenza artificiale.

*Schermate simulate. La disponibilità delle funzioni e delle applicazioni può variare in base alla regione. Per funzionare correttamente sono necessari un account Microsoft e una connessione Internet.

*Copilot in Windows 11 verrà distribuito gradualmente in anteprima insieme all’ultimo aggiornamento di Windows 11 in alcuni mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.

*Le prestazioni delle funzionalità dell’IA con Copilot in Windows 11 possono variare a seconda delle esigenze e degli ambienti di utilizzo dell’utente e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d’uso.

*Per alcune esperienze con Copilot+ PC sono previsti aggiornamenti gratuiti, la cui distribuzione continuerà fino all’inizio del 2025. I tempi variano in base al dispositivo e alla regione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs

will.i.am, vestito di nero e con occhiali da sole, tiene in mano xboom Grab davanti a sé.

will.i.am, vestito di nero e con occhiali da sole, tiene in mano xboom Grab davanti a sé.

Suono esclusivo xboom realizzato da will.i.am

Ti presentiamo il nuovo xboom Grab, creato in collaborazione con will.i.am. Sperimenta il suono creato da esperti, che si concretizza in uno stile unico.

will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Grab

Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.

Tutti gli "xboom by will.i.am" sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Grab per un suono coinvolgente e dinamico in un formato portatile ed ergonomico.

Sound UI

will.i.am si è occupato di ogni singolo suono

Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.

will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.

Il tweeter a cupola Peerless rende il suono più dinamico

Il suono non è fatto solo da bassi potenti. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per il tweeter a cupola da 16mm che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità, anche all'aperto.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.

 
 

Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici

Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.

Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.

 
 

Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità

Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.

Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola

*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.

 
 

Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA

Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi

*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone. 

1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.

2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.

AI Sound per ogni genere

Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.

will.i.am tiene xboom Grab sulla mano destra.

AI Calibration

Il suono si adatta allo spazio che ti circonda

L'intelligenza artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma della stanza in cui ti trovi. Così ti offrirà un suono pieno e privo di distorsioni sia in un'area spaziosa sia in una stanza piccola.

*Video al solo scopo illustrativo

AI Lighting

La luce si abbina al suono

L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. Puoi personalizzare l'atmosfera scegliendo fra le modalità Ambient, Party e Voice, ciascuna delle quali ha dei preset luminosi specifici.

*Video al solo scopo illustrativo

xboom Grab su una roccia ricoperta di muschio col logo dello standard militare.

Progettato per le avventure all'aria aperta.

Quando abbiamo progettato lo xboom Grab, volevamo che fosse resistente. Al punto da essere certificato secondo i rigorosi standard militari statunitensi.

*I risultati o le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

**Dettagli sui test militari

- Standard: MIL-STD-810H

- Test superati: pioggia, vibrazioni, urti, acqua salata nebulizzata, immersione, polvere di sabbia e alta temperatura

- Risultato della certificazione: PASSATO

- Data di certificazione: 18 dicembre 2024

Un giorno di musica non-stop

La batteria di xboom Grab dura più di quanto ti aspetteresti da uno speaker portatile compatto. Quanto dura? Fino a 20 ore di musica ininterrotta con una sola carica!

*20 ore di autonomia misurata in base a test interni con volume al 50%, Bluetooth e modalità Voice Enhance attivi e con illuminazione spenta. I risultati possono variare in base alla musica riprodotta e all'ambiente di utilizzo.

Stampa

Caratteristiche principali

Sistema - Sistema Operativo

Windows 11 Home

Display - Dimensioni Schermo (Pollici)

17" (43.18 cm)

Sistema - Processore

Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 32GB)

Sistema - Memoria

32GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)

Archiviazione - SSD

1TB NVMe M.2 Dual SSD slot, Gen 4

Dimensioni / Peso - Peso (kg)

1389 grammi

Display - Risoluzione

WQXGA 2560x1600

Sistema - Grafica

Intel® Arc™ graphics

Display - Color gamut

DCI-P3 99%

Dimensioni / Peso - Dimensioni (mm)

378.8 x 258.8 x 17.8 mm

Tutte le specifiche

GENERALI

Categoria di Prodotto

gram AI (Copilot+ PC)

Anno

2025

DISPLAY

Luminosità

350nit

Color gamut

DCI-P3 99%

Contrasto

1200:1

Tipologia di Pannello

IPS

Trattamento della Superficie

Antiriflesso

Formato

16:10

Refresh Rate

60Hz

Risoluzione

WQXGA 2560x1600

Dimensioni Schermo (Pollici)

17" (43.18 cm)

SISTEMA

Grafica

Intel® Arc™ graphics

Memoria

32GB LPDDR5X (8533MHz) (Memoria integrata nel pacchetto)

Sistema Operativo

Windows 11 Home

Processore

Intel® Core™ Ultra7 258V (8 Core: 4P + 4LPE, P: 2.2 fino a 4.8 GHz / E: 2.2 fino a 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, NPU 47TOPs NPU, Memoria 32GB)

ARCHIVIAZIONE

SSD

1TB NVMe M.2 Dual SSD slot, Gen 4

CONNETTIVITÀ

Bluetooth

BT 5.3

Webcam

Webcam Full HD IR con Dual Mic

Wireless

Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)

AUDIO

Speaker

Stereo 2.0W x 2 con Dolby Atmos (Smart Amp Max 5W)

SICUREZZA

Impronta Digitale

fTPM/HW TPM

Sì (fTPM)

Slim Kensington lock

Slim Kensington lock

SSD Security

BATTERIA

Batteria

77 Wh

ACCENSIONE

Adattatore AC

65W

GESTIONE TERMICA

Gestione termica

Mega dual cooling system

TASTI

Tasti

Copilot

LED

LED

Accensione, DC-in, Caps Lock, webcam

DIMENSIONI / PESO

Dimensioni (mm)

378.8 x 258.8 x 17.8 mm

Dimensioni con Imballo (mm)

499 x 307 x 60 mm

Peso con Imballo (kg)

2.5 kg

Peso (kg)

1389 grammi

DESIGN

Materiale Chassis

Lega di magnesio

Colore

Obsidian Black

SOFTWARE PRE-INSTALLATI

Dolby Atmos

Intel® Connectivity Performance Suite

Intel® Unision

LG Display Extension

LG Glance by Mirametrix®

LG On Screen Display 3

LG Security Guard

LG Update & Recovery

McAfee Live Safe (30gg di prova)

Microsoft 365 (30gg di prova)

ACCESSORI

Accessori

Cavo USB-C, Adattatore AC

CERTIFICATO

Certificato

MIL-STD-810H

DEVICE IN INGRESSO

Tastiera

Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico e lettore di impronta digitale

Touchpad

TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture

INGRESSI/USCITE

Uscita Cuffie

Sì (Jack 3.5 a 4 poli)

USB-A

2x USB 3.2 Gen 2x1

USB-C

2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)

HDMI

1x (2.1, 4K a 60Hz)

RJ45

No (LAN disponibile con adattatore RJ45, non incluso)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(17Z90TL-G)
estensione
Parental cotrol DoC(17Z90TL-G)
estensione
GPSR Safety Information(17Z90TL-G)
estensione
WEB INFO(17Z90TL-G)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

2.1ch (Stereo)

Potenza

30 W + 5 W x 2

SPEAKER

Radiatore passivo

Si (2)

Dimensione dei tweeter

20 mm x 2

Tipologia dei tweeter

Cupola

Woofer

93 x 53 mm

FORMATI AUDIO

AAC

SBC

EQUALIZZATORE

AI Sound

Bass Boost

Personalizzato (tramite app)

Standard

CONNETTIVITÀ

Versione Bluetooth

5.4

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Multi point

Comandi vocali (Google assistant, Siri)

Resistenza all'acqua / schizzi

IP67

Indicatore della batteria

App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)

Illuminazione

Party Link (Modo Duplo)

Party Link (Modo Múltiplo)

Vivavoce

Aggiornamento software over-the-air

ACCESSORI

Garanzia

Laccetto

Cavo USB C

BATTERIA

Tempo di ricarica (ore)

3

Autonomia (ore)

30

ALIMENTAZIONE

Saída DC (USB tipo C)

USB C

CONSUMI

Acceso

20 W

Modalità Stand-by

0.3 W

DIMENSIONI (L X A X P)

Imballo

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Speaker

272 x 103 x 88 mm

PESO

Peso con imballo

2,04 kg

Peso

1,42 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806096327241

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(BOUNCE)
estensione
WEB INFO(BOUNCE)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

