Offerta Kit Esclusivo: Notebook gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo, con sequenze ridotte e possono differire dall'esperienza effettiva dell'utente.

*gram chat Cloud richiede l'installazione prima dell'uso, la creazione di un account e la connessione a internet. Puoi scaricare gram chat Cloud dal seguente link: https://swit.io/gram

*gram chat Cloud offre funzionalità a pagamento di GPT-4o, non supporta l'integrazione con motori di ricerca nè strumenti interattivi per scrivere, eseguire o debug di codice. gram chat Cloud è gratuito per 12 mesi a partire dalla registrazione dell'utente, dopodichè diventa un servizio a pagamento. L'utente verrà notificato circa la scadenza del periodo di utilizzo gratuito e potrà decidere se sottoscrivere il servizio. In caso di mancata sottoscrizione, il servizio verrà automaticamente disabilitato.

*L'utilizzo di gram chat Cloud è limitato a 30 richieste giornaliere, 450 richieste mensili e un uso massimo mensile di 200.000 token. Superati questi limiti, puoi continuare ad utilizzare gram chat Cloud con un modello meno potente e alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.

*gram chat Cloud può integrarsi con Microsoft 365 e Google Workspace previa autorizzazione dell'utente all'accesso al suo account Microsoft o Google. Per integrare gram chat Cloud con gli account Microsoft o Google: apri gram chat Cloud; clicca sulla tua immagine del profilo e accedi a [User Settings]; vai in [Connected Apps] e seleziona le app che vuoi collegare.

*gram chat Cloud non raccoglie prompt personali.