Scopri LG gram AI
- Con AI
- gram
Il notebook leggero per lavorare ovunque
Con telaio in lega di magnesio e un design supersottile, LG gram è resistente ma sorprendentemente leggero, pronto a seguirti ovunque senza appesantirti.
Lavora senza pensieri per tutto il giorno
Grazie alla batteria da 77Wh puoi lasciare il caricatore a casa: autonomia prolungata per concentrarti su ciò che conta, in ufficio, in viaggio o sul divano di casa.
Multitasking fluido e veloce
LG gram è il partner ideale per affrontare i carichi di lavoro più pesanti grazie ai processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Lunar Lake.
Entra in una nuova era dei PC con Copilot+ e LG gram AI
Scopri come l'AI può aiutarti nei tuoi task quotidiani. LG gram AI offre una soluzione ibrida di AI, elaborando dati in locale e integrandosi con calendario e mail. Copilot+ offre supporto per riassumere, tradurre, migliorare foto/video e ritrovare attività passate
