Scopri LG gram AI

Il notebook leggero per lavorare ovunque

Con telaio in lega di magnesio e un design supersottile, LG gram è resistente ma sorprendentemente leggero, pronto a seguirti ovunque senza appesantirti.

Lavora senza pensieri per tutto il giorno

Grazie alla batteria da 77Wh puoi lasciare il caricatore a casa: autonomia prolungata per concentrarti su ciò che conta, in ufficio, in viaggio o sul divano di casa.

Multitasking fluido e veloce

LG gram è il partner ideale per affrontare i carichi di lavoro più pesanti grazie ai processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Lunar Lake.

Entra in una nuova era dei PC con Copilot+ e LG gram AI

Scopri come l'AI può aiutarti nei tuoi task quotidiani. LG gram AI offre una soluzione ibrida di AI, elaborando dati in locale e integrandosi con calendario e mail. Copilot+ offre supporto per riassumere, tradurre, migliorare foto/video e ritrovare attività passate

Più leggero delle nuvole.
Ora anche con AI

