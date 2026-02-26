THERMA V Hydrosplit R32 con Hydro Box, 12kW, Monofase

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LG THERMA V Hydrosplit riduce il rischio di perdite di refrigerante all'interno dell'abitazione, mantenendo il refrigerante al sicuro all'esterno: il collegamento tra le due unità interna ed esterna avviene attraverso tubazioni idroniche. Grazie ad un'unità interna Hydro Box, leggera e facilmente installabile a parete, o ad un'unità a pavimento con serbatoio acqua calda sanitaria integrato, avrete più spazio in ripostigli e locali tecnici, così come un facile accesso per la manutenzione.