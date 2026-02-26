THERMA V Hydrosplit R32 con Hydro Box, 12kW, Monofase

*L'etichetta energetica si basa sul REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 811/2013. LG THERMA V R32 Hydrosplit raggiunge la classe di efficienza energetica ErP A+++ (scala A+++/D) per il riscaldamento degli ambienti a 35°C LWT e ErP A+++ (scala A+++/D) per il riscaldamento degli ambienti a 55°C LWT. I risultati della classificazione energetica possono variare a seconda del modello di LG THERMA V. Per informazioni specifiche sul modello, consultare la homepage LG Compliance Information (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc).

**Sulla base dei dati di performance dichiarati all'interno del PDB (Product Data Book), il 100% della capacità normale è garantito con temperatura ambiente esterna di -7°C BS e temperatura di mandata dell'acqua di 55°C. Le capacità indicate nella tabella delle performance sono conformi alla norma EN14511, ma sono valori di simulazione e possono differire dai valori reali.

***L'intervallo di temperatura esterna per la modalità di riscaldamento è indicato all'interno del PDB (Product Data Book) alla voce "Operation range". Tuttavia, in generale, quando la temperatura esterna è più bassa, la capacità, l'efficienza e la temperatura massima dell'acqua di mandata a tale temperatura esterna saranno inferiori rispetto al funzionamento a temperatura esterna normale.