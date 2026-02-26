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THERMA V Hydrosplit R32 con Hydro Box, 12kW, Monofase

THERMA V Hydrosplit R32 con Hydro Box, 12kW, Monofase

HN1600MC NK1 + HU121MRB U30
A sinistra unità interna e a destra unità esterna
A sinistra unità interna e a destra unità esterna

Funzionalità principali

  • Ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni di grandi dimensioni
  • Reliable operation of hydronic parts and convenient wiring work thanks to the Hydro Box located in the indoor unit
  • Classe di efficienza energetica in riscaldamento A+++/A++ (35°C/55°C)
  • Massima temperatura dell'acqua di mandata fino a 65°C e range operativo fino a -25°C esterni
Altro

Collegamenti
idronici 

L'unità esterna e l'unità interna sono connesse mediante tubazioni idroniche, riducendo al minimo perdite di refrigerante negli spazi interni.

Prestazioni elevate anche a basse temperature

L'ampio range operativo garantisce prestazioni di riscaldamento elevate anche a basse temperature.

Rumorosità
ridotta

La silenziosità dei prodotti THERMA V offre un'esperienza più confortevole, aumentando la flessibilità di installazione nelle aree urbane. 

Semplice e sicura con soli collegamenti idronici

LG THERMA V Hydrosplit riduce il rischio di perdite di refrigerante all'interno dell'abitazione, mantenendo il refrigerante al sicuro all'esterno: il collegamento tra le due unità interna ed esterna avviene attraverso tubazioni idroniche. Grazie ad un'unità interna Hydro Box, leggera e facilmente installabile a parete, o ad un'unità a pavimento con serbatoio acqua calda sanitaria integrato, avrete più spazio in ripostigli e locali tecnici, così come un facile accesso per la manutenzione.

Diagram shows the hydro box linking the indoor and outdoor units with a water tank, whereas the right presents the integrated water tank connection.

Massimo comfort e risparmio energetico

LG THERMA V Hydrosplit riduce i costi in bolletta grazie all'elevata efficienza energetica in classe A+++ (scala A+++/D), la più alta in termini di efficienza energetica, e offre prestazioni di riscaldamento confortevoli e affidabili - soprattutto a basse temperature ambientali - in una soluzione di riscaldamento multifunzionale che spazia dal riscaldamento degli ambienti alla fornitura di acqua calda sanitaria. Che si tratti di -25°C o di 35°C, LG THERMA V Hydrosplit offre una fornitura stabile di riscaldamento e acqua calda sanitaria grazie a un ampio intervallo di funzionamento.

Links befindet sich eine dampfende Badewanne, flankiert vom LG Therma V-Innengerät in der Mitte und dem LG Therma V Double-Stack-Außengerät auf der rechten Seite.

*L'etichetta energetica si basa sul REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 811/2013. LG THERMA V R32 Hydrosplit raggiunge la classe di efficienza energetica ErP A+++ (scala A+++/D) per il riscaldamento degli ambienti a 35°C LWT e ErP A+++ (scala A+++/D) per il riscaldamento degli ambienti a 55°C LWT. I risultati della classificazione energetica possono variare a seconda del modello di LG THERMA V. Per informazioni specifiche sul modello, consultare la homepage LG Compliance Information (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc).

**Sulla base dei dati di performance dichiarati all'interno del PDB (Product Data Book), il 100% della capacità normale è garantito con temperatura ambiente esterna di -7°C BS e temperatura di mandata dell'acqua di 55°C. Le capacità indicate nella tabella delle performance sono conformi alla norma EN14511, ma sono valori di simulazione e possono differire dai valori reali.

***L'intervallo di temperatura esterna per la modalità di riscaldamento è indicato all'interno del PDB (Product Data Book) alla voce "Operation range". Tuttavia, in generale, quando la temperatura esterna è più bassa, la capacità, l'efficienza e la temperatura massima dell'acqua di mandata a tale temperatura esterna saranno inferiori rispetto al funzionamento a temperatura esterna normale.

LG ThinQ

Con l'app LG ThinQ™, è possibile controllare il sistema di riscaldamento in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. L'accesso remoto al sistema consente agli di massimizzare il comfort.

A smartphone showing the LG ThinQ app sits on the left, connected to an LG air to water heat pump split and WiFi modem on the right via a dotted line.

* È necessario avere l’accessorio modem Wi-Fi (PWFMDD200)

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Tutte le specifiche

INFORMAZIONI GENERALI

  • Peso unità interna (kg)

    30,5

  • Peso unità esterna (kg)

    91,7

DIMENSIONI

  • Unità interna (L × A × P) (mm)

    490 × 850 × 315

  • Unità esterna (L × A × P) (mm)

    950 × 1,380 × 330

ESTERNO

  • Colore del telaio dell’unità esterna (codice colore / RAL)

    Grigio seta / RAL 7044

  • Unità interna (codice colore / RAL)

    Bianco traffico / RAL 9016

CAPACITÀ NOMINALE E COP (A+2/W+35)

  • COP

    3,65

  • Prestazioni di riscaldamento (kW)

    11,00

CAPACITÀ NOMINALE E COP (A+7/W+35)

  • COP

    5,04

  • Prestazioni di riscaldamento (kW)

    12,00

CAPACITÀ NOMINALE E COP (A+7/W+55)

  • COP

    2,90

  • Prestazioni di riscaldamento (kW)

    11,00

CAPACITÀ NOMINALE ED EER (A+35/W+18)

  • Prestazioni di raffreddamento (kW)

    12,00

  • EER

    4,75

CAPACITÀ NOMINALE ED EER (A+35/W+7)

  • Prestazioni di raffreddamento (kW)

    12,00

  • EER

    2,70

GAMMA DI FUNZIONAMENTO (TEMPERATURA DELL’ACQUA IN USCITA)

  • Raffreddamento (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Riscaldamento (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 65

GAMMA DI FUNZIONAMENTO (TEMPERATURA DELL’ARIA ESTERNA)

  • Raffreddamento (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 48

  • Riscaldamento e DHW (min. ~ max.) (℃)

    -25 ~ 35

COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI (ACQUA/UNITÀ INTERNA)

  • Diametro di ingresso/uscita per collegamento ODU (pollici)

    M 1"

  • Diametro di ingresso/uscita per il riscaldamento degli ambienti (in pollici)

    M 1"

ALIMENTAZIONE

  • Tensione, fase, frequenza per unità interna (V, Ø, Hz)

    220-240, 1, 50

REFRIGERANTE

  • PRG

    675

  • Quantità precaricata (g)

    2,100

  • Tipo

    R32

DATI SULL’EFFICIENZA STAGIONALE (RISCALDAMENTO)

  • SCOP (35℃ / 55℃)

    4,60 / 3,50

  • Efficienza stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηS) (35℃ / 55℃)

    181 / 137

  • Classe di efficienza stagionale per il riscaldamento degli ambienti (35℃ / 55℃)

    A+++/A++

LIVELLO DI POTENZA SONORA (UNITÀ INTERNA)

  • Valutazione (dB(A))

    44

LIVELLO DI POTENZA SONORA (UNITÀ ESTERNA)

  • Modalità nominale/a basso rumore (dB(A))

    61 / 60

PESO

  • Unità interna (Vuoto) (kg)

    490 × 850 × 315

  • Unità esterna (Vuoto) (kg)

    950 × 1,380 × 330

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
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