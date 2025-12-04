About Cookies on This Site

Offerta Kit Esclusivo: Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

PU615U.BOUNCE
Funzionalità principali

  • [Proiettore] Luminosità 500 lumen, constrasto 450,000:1
  • [Proiettore] Dimensioni compatte, design elegante e unico
  • [Proiettore] Compatibile con telecomando puntatore (non incluso nella confezione)
  • [xboom] Doppio radiatore passivo: potenzia i bassi per dare più corpo e profondità alla tua musica
  • [xboom] AI Calibration: l’AI adatta la resa sonora all’ambiente, offrendo un suono pieno e nitido ovunque ti trovi
  • [xboom] Standard Militare MIL-STD-810H: realizzato per resistere anche alle condizioni più avverse, ha superato ben 7 test di grado militare
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale PU615U

PU615U

Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto, UHD 4K, 500 lumen, HDR10, HLG, webOS 24
Vista frontale dello speaker xboom Bounce

BOUNCE

xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W | AI Lighting, 30 ore di autonomia, Resistente all'acqua (IP67)

Ti presentiamo il nostro miglior mini proiettore UST 4K di sempre.

Trasforma la tua parete in un cinema 4K da 100 pollici con la proiezione a tiro ultracorto. Vivi un’esperienza cinematografica di livello superiore senza bisogno di spazio extra e senza ombre.

Sei proiettori diversi LG CineBeam e le loro immagini di proiezione visualizzate insieme.

Sei proiettori diversi LG CineBeam e le loro immagini di proiezione visualizzate insieme.

Ultra Short Throw. Oltre i confini dello spazio

CineBeam S è dotato di tiro ultracorto, proiettando immagini panoramiche da una distanza di proiezione incredibilmente ristretta. Trasforma il tuo spazio in un eccezionale schermo cinematografico da 100 pollici.

L’LG CineBeam proietta l’immagine di una galassia su una parete.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

Visione cinematografica a casa, con uno schermo 4K da 100”

La risoluzione 4K offre dettagli nitidi e chiarezza realistica, anche su un enorme schermo da 100 pollici. Goditi colori vivaci e un contrasto intenso con gamma cromatica DCI-P3 154% e contrasto di 450.000:1, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

4K

3840 x 2160

DCI-P3 154%

Gamma cromatica

Laser RGB

Sorgente luminosa

450,000:1

Contrasto

Tre persone che indossano abiti verdi, gialli e blu.

4K UHD 2160p

Tre persone che indossano abiti verdi, gialli e blu.

FHD 1080p

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Le dimensioni dello schermo possono variare in base alla distanza di proiezione.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.

Guarda lo spettro completo dei colori

Grazie all’ampia gamma cromatica del 154% DCI-P3, LG CineBeam S garantisce una rappresentazione dei colori precisa e vivida.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.

*Il laser RGB offre una sorgente luminosa separata per rosso, verde e blu.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Colori intensi grazie a tre laser

Il laser RGB offre colori intensi e una luminosità elevata per una visione più immersiva.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Nero profondo per dettagli più ricchi

Il rapporto di contrasto di 450.000:1 esalta i dettagli nitidi e i neri profondi, migliorando la vivacità di ogni scena.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Schermo fino a 100” da una distanza ristretta

Goditi un grande schermo da 100 pollici, a una distanza ristretta dalla parete. L’obiettivo a tiro ultracorto (Ultra Short Throw) è in grado di proiettare immagini su schermi di diverse dimensioni, da 40 pollici a un display cinematografico da 100 pollici, anche negli spazi più ristretti.

L’LG CineBeam proietta un’immagine di una montagna nuvolosa.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

Una donna fa yoga con la proiezione di LG CineBeam sullo sfondo.

Una donna fa yoga con la proiezione di LG CineBeam sullo sfondo.

Luminosità bilanciata per ogni scena

Ogni fotogramma diventa nitido e chiaro con una luminosità di 500 ANSI lumen. LG CineBeam S offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Mini, ma potente

Compatto e leggero, questo proiettore offre prestazioni potenti. E' facile da spostare e il suo design minimal si integra perfettamente in qualsiasi spazio.

Il proiettore LG CineBeam viene smontato e rimontato.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Grafica sonora blu proveniente dal proiettore LG CineBeam

Grafica sonora blu proveniente dal proiettore LG CineBeam

Goditi il suono stereo spaziale con Dolby Atmos

Le immagini prendono vita. Gli altoparlanti stereo integrati con Dolby Atmos offrono un suono potente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Will.i.am, vestito di bianco e con occhiali da sole, tiene xboom Bounce proprio accanto al viso.

Will.i.am, vestito di bianco e con occhiali da sole, tiene xboom Bounce proprio accanto al viso.

Suono esclusivo xboom realizzato da will.i.am

Ti presentiamo il nuovo xboom Bounce, creato in collaborazione con will.i.am. Sperimenta il suono creato da esperti, che si concretizza in uno stile unico.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Bounce

Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.

Tutti gli xboom by will.i.am sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Bounce per un suono coinvolgente e dinamico con un beat che prende vita.

Sound UI

will.i.am si è occupato di ogni singolo suono

Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.

will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.

Tiene la tua testa in movimento

Senti il ritmo prendere vita attraverso i doppi radiatori passivi. I bassi vibreranno ancora di più per un beat da accompagnare con la testa.

*Video al solo scopo dimostrativo

I tweeter a cupola Peerless rendono il suono più dinamico

Il suono non è fatto solo da bassi potente. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per i doppi tweeter a cupola che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.

Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici

Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.

Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.

Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità

Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.

Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola

*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.

Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA

Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi

*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone.

1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.

2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.

AI Sound per ogni genere

Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.

will.i.am tiene in mano xboom Bounce accanto al suo viso.

AI Calibration

Il suono si adatta allo spazio che ti circonda

L'intelligenza artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma della stanza in cui ti trovi. Così ti offrirà un suono pieno e privo di distorsioni sia in un'area spaziosa sia in una stanza piccola.

*Video al solo scopo illustrativo

AI Lighting

La luce si sincronizza con il suono

L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. Puoi personalizzare l'atmosfera scegliendo fra le modalità Ambient, Party e Voice, ciascuna delle quali ha dei preset luminosi specifici.

*Video al solo scopo illustrativo

Progettato per le avventure all'aria aperta

Quando abbiamo progettato lo xboom Bounce, volevamo che fosse resistente. Al punto da essere certificato secondo i rigorosi standard militari statunitensi.

xboom Bounce su un terreno ricoperto di foglie bagnate, tra una radice d'albero e una pietra. Sul lato in alto a sinistra è posizionato il logo dello standard militare.

*I risultati o le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

**Dettagli sui test militari

- Standard: MIL-STD-810H

- Test superati: pioggia, vibrazioni, urti, acqua salata nebulizzata, immersione, polvere di sabbia e alta temperatura

- Risultato della certificazione: PASSATO

- Data di certificazione: 18 dicembre 2024

Stampa

Caratteristiche principali

Risoluzione Nativa - Risoluzione Nativa

Ultra HD 4K (3840 x 2160)

Luminosità (ANSI Lumen) - Luminosità (ANSI Lumen)

500

Sorgente Luce - Tipologia

3Ch Laser (R,G,B)

Contrasto - Contrasto

450,000:1

CARATTERISTICHE - Digital Keystone Correction

Edge Adjustment (4/9/15 point warping)

Audio - Potenza Audio

4W x2 (Stereo)

CARATTERISTICHE - Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

Sì (fino a 4K a 30Hz)

CARATTERISTICHE - Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)

Sì (fino a 4K a 30Hz)

Lente di Proiezione - Zoom

Fisso

Tutte le specifiche

SISTEMA DI PROIEZIONE

Sistema di Proiezione

A tiro corto

RISOLUZIONE NATIVA

Risoluzione Nativa

Ultra HD 4K (3840 x 2160)

LUMINOSITÀ (ANSI LUMEN)

Luminosità (ANSI Lumen)

500

CONTRASTO

Contrasto

450,000:1

RUMOROSITÀ

Energy Saving Min. (Bright)

29 dB(A)

Energy Saving Med.

27 dB(A)

Energy Saving Max. (Eco)

25 dB(A)

UNIFORMITÀ

Uniformità (JBMMA 9 Punti)

80%↑

LENTE DI PROIEZIONE

Focus (Auto / Manualw)

Motorizzato, Automatico

Zoom

Fisso

PROIEZIONE

Dimensioni Schermo

40" ~ 100"

Standard (lens to wall)

100" a 0.55m

Throw Ratio

0.25

PROJECTION OFFSET

Projection Offset

122.5%

SORGENTE LUCE

Durata

20,000 ore

Tipologia

3Ch Laser (R,G,B)

FORMATO

Formati

16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom

AUDIO

Potenza Audio

4W x2 (Stereo)

Clear Voice

Sì (Clear Voice lll)

Dolby Atmos compatible

Sì (Pass through)

DIMENSIONI

Dimensioni Nette (mm) (W x P x A)

110 x 160 x 160 mm

PESO

Peso netto (kg o g)

1.9 kg

ALIMENTAZIONE

Consumo Energetico (Max.)

73W

Consumo in Standby

<0.5W

Alimentazione

Adattatore 65W (Type-C)

TEMPERATURA

Operatività

0 ~ 40℃

TERMINALI INPUT/OUTPUT

HDMI

1x

USB-C (Display, Ricarica)

2x (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)

CARATTERISTICHE

Piattaforma (OS, UI)

webOS 24 (Smart)

Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

Sì (OFC/UEI IoT non supportato)

Immagine di sfondo

Premium CP

Contents Store / LG Smart World (App Store)

Contenuti Suggeriti

Browser Internet

DTV Tuner

No

Riconoscimento Vocale (integrato)

LG ThinQ (con Telecomando Puntatore)

Compatibilità Speaker AI

Apple Homekit works-with

Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)

Sì (fino a 4K a 30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

Sì (fino a 4K a 30Hz)

Contents Sharing (con DLNA)

Bluetooth Sound out

Bluetooth AV Sync Control

LG Sound Sync (con Sound Bar)

HDMI ARC (Audio Return Channel)

Sì (eARC)

HDMI simplink (CEC)

HDCP

HDCP 2.2

Plug & Play (RGB/DVI/HDMI Rilevamento Sorgente Automatico)

USB Host (Movie, Music, Photo)

Guida Impostazioni

HID (Tastiera/Mouse/GamePad tramite USB)

Funzione ECO -Modalità Risparmio Energetico

Sì (Min/Med/Max)

Funzione ECO - Timer Sospensione

Funzione ECO - Auto Spegnimento / Auto Sospensione

Funzione ECO - Timer Accensione/Spegnimento

Sì (On/Off)

Funzione ECO - Standby Automatico / Spegnimento Automatico

Processore

Quad Core

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

Sì (Auto, Dynamic/frame by frame)

TruMotion

Sì (fino a 4096x2160)

Real Cinema

Sì (fino a 4096x2160)

Upscaler

Sì (4K)

Super Resolution (Expert Control)

Sì (4K)

FILMMAKER mode

Modalità HGiG (HDR Gamming Interest Group)

Digital Keystone Correction

Edge Adjustment (4/9/15 point warping)

Auto Keystone

Sì (Auto Screen Adjustment)

Flip Immagine

Sì (Orizzontale/Verticale)

Smooth Gradation

Controllo Livello del Nero

Riduzione Rumore

Color Temperature Adjustment

Dynamic Contrast (Expert control)

Dynamic Color (Expert control)

Color Management System (Expert control)

Color gamut setting (Expert control)

Gamma Correction (Expert control)

White balance setting (Expert control)

Accensione/Spegnimento Rapido

Sì (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Store Mode

Diagnosi automatica

DESIGN

Colore

Sopra, sotto: Argento; destra, sinistra: Nero

Pulsante

1x

Kensington Lock

Foro Treppiede (per Treppiede, montaggio a soffitto)

ACCESSORI

Telecomando Standard

Manuale (Full o Simple Book)

Simple Book

Telecomando Puntatore

Compatibile, non incluso

Conformità (Regolamentazioni)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(PU615U)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

2.1ch (Stereo)

Potenza

30 W + 5 W x 2

SPEAKER

Radiatore passivo

Si (2)

Dimensione dei tweeter

20 mm x 2

Tipologia dei tweeter

Cupola

Woofer

93 x 53 mm

FORMATI AUDIO

AAC

SBC

EQUALIZZATORE

AI Sound

Bass Boost

Personalizzato (tramite app)

Standard

CONNETTIVITÀ

Versione Bluetooth

5.4

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Multi point

Comandi vocali (Google assistant, Siri)

Resistenza all'acqua / schizzi

IP67

Indicatore della batteria

App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)

Illuminazione

Party Link (Modo Duplo)

Party Link (Modo Múltiplo)

Vivavoce

Aggiornamento software over-the-air

ACCESSORI

Garanzia

Laccetto

Cavo USB C

BATTERIA

Tempo di ricarica (ore)

3

Autonomia (ore)

30

ALIMENTAZIONE

Saída DC (USB tipo C)

USB C

CONSUMI

Acceso

20 W

Modalità Stand-by

0.3 W

DIMENSIONI (L X A X P)

Imballo

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Speaker

272 x 103 x 88 mm

PESO

Peso con imballo

2,04 kg

Peso

1,42 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806096327241

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(BOUNCE)
estensione
WEB INFO(BOUNCE)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

