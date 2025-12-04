Offerta Kit Esclusivo: Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.

Tutti gli xboom by will.i.am sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Bounce per un suono coinvolgente e dinamico con un beat che prende vita.