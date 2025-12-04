We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto + Soundbar Home Cinema LG S60TR con altoparlanti posteriori
PU615U.S60TR
()
Funzionalità principali
- [Proiettore] Proiettore a tiro corto, UHD 4K (3840x2160), HDR10, HLG
- [Proiettore] Fino a 100" di proiezione
- [Proiettore] Compatibile con telecomando puntatore (non incluso nella confezione)
- [Soundbar] Casse posteriori wireless incluse: goditi il massimo del coinvolgimento, in cui i suoni arrivano anche dietro di te
- [Soundbar] AI Sound Pro: adatta la resa audio in base a ciò che ascolti, sfruttando l'Intelligenza Artificiale
- [Soundbar] Equalizzatore a 3 bande: personalizza l'equalizzazione regolando l'amplificazione di bassi, medi e alti
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Ti presentiamo il nostro miglior mini proiettore UST 4K di sempre.
Trasforma la tua parete in un cinema 4K da 100 pollici con la proiezione a tiro ultracorto. Vivi un’esperienza cinematografica di livello superiore senza bisogno di spazio extra e senza ombre.
Ultra Short Throw. Oltre i confini dello spazio
CineBeam S è dotato di tiro ultracorto, proiettando immagini panoramiche da una distanza di proiezione incredibilmente ristretta. Trasforma il tuo spazio in un eccezionale schermo cinematografico da 100 pollici.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
Visione cinematografica a casa, con uno schermo 4K da 100”
La risoluzione 4K offre dettagli nitidi e chiarezza realistica, anche su un enorme schermo da 100 pollici. Goditi colori vivaci e un contrasto intenso con gamma cromatica DCI-P3 154% e contrasto di 450.000:1, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Le dimensioni dello schermo possono variare in base alla distanza di proiezione.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.
Guarda lo spettro completo dei colori
Grazie all’ampia gamma cromatica del 154% DCI-P3, LG CineBeam S garantisce una rappresentazione dei colori precisa e vivida.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.
*Il laser RGB offre una sorgente luminosa separata per rosso, verde e blu.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Colori intensi grazie a tre laser
Il laser RGB offre colori intensi e una luminosità elevata per una visione più immersiva.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Nero profondo per dettagli più ricchi
Il rapporto di contrasto di 450.000:1 esalta i dettagli nitidi e i neri profondi, migliorando la vivacità di ogni scena.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Schermo fino a 100” da una distanza ristretta
Goditi un grande schermo da 100 pollici, a una distanza ristretta dalla parete. L’obiettivo a tiro ultracorto (Ultra Short Throw) è in grado di proiettare immagini su schermi di diverse dimensioni, da 40 pollici a un display cinematografico da 100 pollici, anche negli spazi più ristretti.
L’LG CineBeam proietta un’immagine di una montagna nuvolosa.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Mini, ma potente
Compatto e leggero, questo proiettore offre prestazioni potenti. E' facile da spostare e il suo design minimal si integra perfettamente in qualsiasi spazio.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Video al solo scopo dimostrativo
will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Bounce
Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.
Tutti gli xboom by will.i.am sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Bounce per un suono coinvolgente e dinamico con un beat che prende vita.
Sound UI
will.i.am si è occupato di ogni singolo suono
Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.
will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.
Tiene la tua testa in movimento
Senti il ritmo prendere vita attraverso i doppi radiatori passivi. I bassi vibreranno ancora di più per un beat da accompagnare con la testa.
*Video al solo scopo dimostrativo
I tweeter a cupola Peerless rendono il suono più dinamico
Il suono non è fatto solo da bassi potente. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per i doppi tweeter a cupola che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità.
*Video al solo scopo dimostrativo
Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.
Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici
Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.
Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.
Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità
Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.
Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola
*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.
Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA
Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi
*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone.
1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.
2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.
AI Sound per ogni genere
Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.
will.i.am tiene in mano xboom Bounce accanto al suo viso.
AI Calibration
Il suono si adatta allo spazio che ti circonda
L'intelligenza artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma della stanza in cui ti trovi. Così ti offrirà un suono pieno e privo di distorsioni sia in un'area spaziosa sia in una stanza piccola.
*Video al solo scopo illustrativo
AI Lighting
La luce si sincronizza con il suono
L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. Puoi personalizzare l'atmosfera scegliendo fra le modalità Ambient, Party e Voice, ciascuna delle quali ha dei preset luminosi specifici.
*Video al solo scopo illustrativo
Progettato per le avventure all'aria aperta
Quando abbiamo progettato lo xboom Bounce, volevamo che fosse resistente. Al punto da essere certificato secondo i rigorosi standard militari statunitensi.
xboom Bounce su un terreno ricoperto di foglie bagnate, tra una radice d'albero e una pietra. Sul lato in alto a sinistra è posizionato il logo dello standard militare.
*I risultati o le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.
**Dettagli sui test militari
- Standard: MIL-STD-810H
- Test superati: pioggia, vibrazioni, urti, acqua salata nebulizzata, immersione, polvere di sabbia e alta temperatura
- Risultato della certificazione: PASSATO
- Data di certificazione: 18 dicembre 2024
- Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto, UHD 4K, 500 lumen, HDR10, HLG, webOS 24
- Soundbar Home Cinema LG S60TR con altoparlanti posteriori e suono surround a 5.1 canali
Caratteristiche principali
Risoluzione Nativa - Risoluzione Nativa
Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Luminosità (ANSI Lumen) - Luminosità (ANSI Lumen)
500
Sorgente Luce - Tipologia
3Ch Laser (R,G,B)
Contrasto - Contrasto
450,000:1
CARATTERISTICHE - Digital Keystone Correction
Edge Adjustment (4/9/15 point warping)
Audio - Potenza Audio
4W x2 (Stereo)
CARATTERISTICHE - Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
CARATTERISTICHE - Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Lente di Proiezione - Zoom
Fisso
Tutte le specifiche
SISTEMA DI PROIEZIONE
Sistema di Proiezione
A tiro corto
RISOLUZIONE NATIVA
Risoluzione Nativa
Ultra HD 4K (3840 x 2160)
LUMINOSITÀ (ANSI LUMEN)
Luminosità (ANSI Lumen)
500
CONTRASTO
Contrasto
450,000:1
RUMOROSITÀ
Energy Saving Min. (Bright)
29 dB(A)
Energy Saving Med.
27 dB(A)
Energy Saving Max. (Eco)
25 dB(A)
UNIFORMITÀ
Uniformità (JBMMA 9 Punti)
80%↑
LENTE DI PROIEZIONE
Focus (Auto / Manualw)
Motorizzato, Automatico
Zoom
Fisso
PROIEZIONE
Dimensioni Schermo
40" ~ 100"
Standard (lens to wall)
100" a 0.55m
Throw Ratio
0.25
PROJECTION OFFSET
Projection Offset
122.5%
SORGENTE LUCE
Durata
20,000 ore
Tipologia
3Ch Laser (R,G,B)
FORMATO
Formati
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
AUDIO
Potenza Audio
4W x2 (Stereo)
Clear Voice
Sì (Clear Voice lll)
Dolby Atmos compatible
Sì (Pass through)
DIMENSIONI
Dimensioni Nette (mm) (W x P x A)
110 x 160 x 160 mm
PESO
Peso netto (kg o g)
1.9 kg
ALIMENTAZIONE
Consumo Energetico (Max.)
73W
Consumo in Standby
<0.5W
Alimentazione
Adattatore 65W (Type-C)
TEMPERATURA
Operatività
0 ~ 40℃
TERMINALI INPUT/OUTPUT
HDMI
1x
USB-C (Display, Ricarica)
2x (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
CARATTERISTICHE
Piattaforma (OS, UI)
webOS 24 (Smart)
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
Sì (OFC/UEI IoT non supportato)
Immagine di sfondo
Sì
Premium CP
Sì
Contents Store / LG Smart World (App Store)
Sì
Contenuti Suggeriti
Sì
Browser Internet
Sì
DTV Tuner
No
Riconoscimento Vocale (integrato)
LG ThinQ (con Telecomando Puntatore)
Compatibilità Speaker AI
Apple Homekit works-with
Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Contents Sharing (con DLNA)
Sì
Bluetooth Sound out
Sì
Bluetooth AV Sync Control
Sì
LG Sound Sync (con Sound Bar)
Sì
HDMI ARC (Audio Return Channel)
Sì (eARC)
HDMI simplink (CEC)
Sì
HDCP
HDCP 2.2
Plug & Play (RGB/DVI/HDMI Rilevamento Sorgente Automatico)
Sì
USB Host (Movie, Music, Photo)
Sì
Guida Impostazioni
Sì
HID (Tastiera/Mouse/GamePad tramite USB)
Sì
Funzione ECO -Modalità Risparmio Energetico
Sì (Min/Med/Max)
Funzione ECO - Timer Sospensione
Sì
Funzione ECO - Auto Spegnimento / Auto Sospensione
Sì
Funzione ECO - Timer Accensione/Spegnimento
Sì (On/Off)
Funzione ECO - Standby Automatico / Spegnimento Automatico
Sì
Processore
Quad Core
HDR
HDR10, HLG
HDR Tone Mapping
Sì (Auto, Dynamic/frame by frame)
TruMotion
Sì (fino a 4096x2160)
Real Cinema
Sì (fino a 4096x2160)
Upscaler
Sì (4K)
Super Resolution (Expert Control)
Sì (4K)
FILMMAKER mode
Sì
Modalità HGiG (HDR Gamming Interest Group)
Sì
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment (4/9/15 point warping)
Auto Keystone
Sì (Auto Screen Adjustment)
Flip Immagine
Sì (Orizzontale/Verticale)
Smooth Gradation
Sì
Controllo Livello del Nero
Sì
Riduzione Rumore
Sì
Color Temperature Adjustment
Sì
Dynamic Contrast (Expert control)
Sì
Dynamic Color (Expert control)
Sì
Color Management System (Expert control)
Sì
Color gamut setting (Expert control)
Sì
Gamma Correction (Expert control)
Sì
White balance setting (Expert control)
Sì
Accensione/Spegnimento Rapido
Sì (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Store Mode
Sì
Diagnosi automatica
Sì
DESIGN
Colore
Sopra, sotto: Argento; destra, sinistra: Nero
Pulsante
1x
Kensington Lock
Sì
Foro Treppiede (per Treppiede, montaggio a soffitto)
Sì
ACCESSORI
Telecomando Standard
Sì
Manuale (Full o Simple Book)
Simple Book
Telecomando Puntatore
Compatibile, non incluso
Conformità (Regolamentazioni)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
Caratteristiche principali
Dimensioni (L x A x P) - Unità principale
850 x 63 x 87 mm
Tutte le specifiche
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Musica
Sì
Cinema
Sì
Gaming
Sì
Bass Blast / Bass Blast +
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Sport
Sì
Standard
Sì
FORMATI AUDIO
Dolby Digital
Sì
AAC
Sì
DTS Digital Surround
Sì
CONNETTIVITÀ
Ottico
1
Uscita HDMI
1
USB
1
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
Predisposizione per diffusori posteriori
Sì
SUPPORTO HDMI
Audio Return Channel (ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
TV Sound Mode Share
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
WOW Interface
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
850 x 63 x 87 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Diffusori posteriori
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
PESO
Unità principale
2,5 kg
Subwoofer
5,7 kg
Peso con imballo
12,56 kg
Diffusori posteriori (2)
2,1 kg
ACCESSORI
Cavo ottico
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
Telecomando
Sì
Garanzia
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806091967145
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Prodotto Consigliato