AREA



Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino







DURATA

Dal 15 Febbraio al 15 Aprile 2024 per effettuare l’acquisto.

Termine ultimo inserimento dati acquisto per richiesta rimborso: entro 15 giorni di calendario dall’acquisto.

Termine ultimo per inserimento codice seriale del prodotto acquistato: entro 15 giorni di calendario dalla data di termine del periodo valido per effettuare l’acquisto.







PRODOTTI PROMOZIONATI

I prodotti promozionati sono le asciugatrici a marchio LG solo ed esclusivamente dei seguenti modelli

RH90V9AVHN - RH90V5AV5N - RH90V9AVBN - RH90V9AV2QR - RH10V9AV4W - RC90V9AV2W - RH90V5AV6N - RH90V9LVEN

DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che dal 15 Febbraio al 15 Aprile 2024 acquistano a loro scelta uno dei prodotti in promozione presso i rivenditori indicati al paragrafo “Canale di Vendita” (nel seguito “Partecipanti” o “Consumatori”).

Sono esclusi grossisti, rivenditori, rivenditori al dettaglio, distributori. Le richieste di rimborso possono essere inoltrate esclusivamente dai consumatori finali. Sono infine esclusi gli acquisti effettuati tramite il “VIP Program” e “Corporate Benefit” del sito https://www.lg.com/it

Infine, si precisa che possono accedere all’iniziativa solo i consumatori che non abbiano, a qualunque titolo, revocato l’acquisto di anche uno solo dei prodotti interessati da questa promozione (a titolo esemplificativo: esercizio del diritto di

recesso per acquisti a distanza, risoluzione del contratto di vendita e restituzione del prezzo per effetto dell’esercizio della garanzia, o altre simili casistiche).







CANALE DI VENDITA

A) I punti vendita di elettrodomestici delle insegne di seguito elencate che presentano la promozione esponendo il

materiale promozionale relativo:

Mediaworld - Unieuro - Unieuro City - Expert - Comet - Sme - Expert Group - Euronics - Euronics Point - Euronics City - Trony - Freeshop - Sinergy - Elettrosintesi - Supermedia - Salvadori e i siti e-commerce di seguito elencati:

www.mediaworld.it - www.unieuro.it - www.expertonline.it - www.comet.it - www.euronics.it - www.trony.it – www.overly.it - www.freeshop.it - www.supermedia.it - www.eprice.it - www.mondotop.com - www.bytecno.it - www.dimostore.it – www.monclick.it – www.e-stayon.com – www.yeppon.it – www.onlinestore.it - www.smeonline.it

B) l’e-commerce della società promotrice di seguito indicato https://www.lg.com/it, ferma restando l’esclusione di cui al

precedente paragrafo “destinatari”

C) il sito internet www.amazon.it: daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da

AMAZON EU Sarls. Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it

e i prodotti WarehouseDeals Amazon

Non saranno considerati validi acquisti effettuati in punti vendita con insegna differente da quelle sopra indicate e/o in

punti vendita della grande distribuzione organizzata (G.D.O.) e/o su siti di e-commerce differenti da quelli sopra indicati.







MECCANICA

Tutti i consumatori che nel Periodo sopra indicato acquisteranno N.1 fra i prodotti in promozione così come indicato al paragrafo “PRODOTTI PROMOZIONATI” presso uno dei punti vendita o siti e-commerce indicati al paragrafo “CANALE DI VENDITA”, avranno la possibilità di richiedere il rimborso indicato al paragrafo “RIMBORSO”.

La partecipazione è valida per acquisti effettuati con scontrino/fattura (di seguito “documento d’acquisto”) “parlante”, cioè che indichi chiaramente il prodotto in promozione acquistato.

Nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite il servizio shop LG, sarà ammesso il caricamento della conferma d’ordine, unico documento rilasciato in fase di acquisto.







Procedura di registrazione dell’acquisto

I consumatori per richiedere il rimborso dovranno completare la seguente procedura:

1) collegarsi, entro 15 giorni di calendario dall’acquisto al sito internet www.lgforyou.it;

2) registrarsi compilando l’apposito form:

 nome;

 cognome;

 e-mail;

 flag maggiorenne;

 consenso privacy;

 password;

 al termine della registrazione i concorrenti riceveranno una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, contente un link che dovranno cliccare per attivare l’account appena creato;

oppure

2) effettuare l’accesso se già registrati;

3) indicare nell’apposito form:

 la tipologia di documento d’acquisto in proprio possesso con il quale si partecipa tra scontrino e fattura, (il partecipante in possesso della conferma d’ordine rilasciata dal sito Lg shop dovrà selezionare “fattura”);

 il modello acquistato;

 codice seriale del prodotto;

 il punto vendita o sito e-commerce, selezionandolo dall’apposito menù a tendina, ove è stato acquistato il

prodotto;

i dati del documento d’acquisto: indicare la data, il numero, l’importo totale comprensivo di centesimi e l’importo del prodotto acquistato.

 indicare le proprie coordinate bancarie/postali: IBAN per l’accredito del rimborso (si precisa che il rimborso può essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario e sulle coordinate indicate in sede di registrazione. Una volta validato il rimborso, questo verrà erogato una sola volta esclusivamente sul conto corrente indicato. Non sarà accettata alcun tipo di richiesta da parte dei consumatori relativa all’invio del rimborso su altri conti correnti diversi da quello indicato, né tramite altre forme di pagamento). Saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti italiani che dovranno restare attivi fino al 30 Settembre 2024.

La registrazione dovrà essere ultimata confermando l’accettazione al presente regolamento e caricando:

la foto (integra e leggibile) del documento d’acquisto (formato jpp/formato pdf) secondo le indicazioni del form. La stessa deve essere chiaramente leggibile e riportare tutti i dati relativi all’acquisto (e precedentemente indicati) e deve ottemperare al presente regolamento. Ogni foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto. Non saranno pertanto ritenute valide foto con immagini di documenti d’acquisto multipli o con immagini parziali, ritoccate, manomesse o altre tipologie di illustrazione.

la foto (integra e leggibile) del codice seriale del prodotto (formato jpp/formato pdf) secondo le indicazioni del form. La stessa deve essere chiaramente leggibile. Non saranno ritenute valide foto con immagini parziali, ritoccate, manomesse o altre tipologie di illustrazione

la foto del proprio documento di identità in corso di validità (nella parte in cui i dati personali sono presenti e leggibili);

Dopo aver esclusivamente completato la procedura sopra indicata, il sistema visualizzerà un messaggio che informerà il partecipante che l’adesione è avvenuta (lo stesso messaggio verrà inviato anche a mezzo e-mail).

Si precisa che per essere valido il documento d’acquisto deve essere “parlante” e deve riportare i seguenti dati:

- il modello del prodotto acquistato;

- il prezzo di acquisto;

- il nome/indirizzo/P.IVA e gli altri dati relativi al punto vendita o sito e-commerce presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Si precisa inoltre che:

- i partecipanti dovranno indicare dati corretti e veritieri, in caso contrario la partecipazione e la richiesta di rimborso

saranno considerate nulle (con conseguente annullamento del diritto al rimborso);

- ogni documento d’acquisto potrà essere utilizzato una sola volta;

- ogni partecipante potrà richiedere un solo rimborso (indipendentemente dal numero di prodotti presenti sul documento d’acquisto o dal numero di documenti d’acquisto in suo possesso)

In seguito al controllo della documentazione richiesta entro i tempi previsti, si procederà all’erogazione del rimborso se la richiesta di adesione è andata a buon fine sull’IBAN comunicato in fase di registrazione entro 180 giorni dalla convalida, diversamente la società promotrice richiederà l’integrazione della documentazione. In caso di documentazione incompleta, il richiedente verrà informato via e-mail o telefono e gli sarà concesso un termine non superiore a 14 (quattordici) giorni

per risolvere eventuali anomalie e inviare la documentazione corretta in conformità ai requisiti di cui ai presenti Termini e Condizioni, diversamente la richiesta di rimborso non verrà considerata valida.

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale del documento d’acquisto (scontrino/fattura/contratto). I consumatori sono pertanto tenuti a conservare il documento d’acquisto in originale fino a 2 mesi dopo il termine dell'attività in quanto potrebbe essere richiesto dalla medesima.

Nel caso venisse richiesto, in nessun caso la richiesta di rimborso potrà essere convalidata se il consumatore non fornirà l’originale del documento d’acquisto caricato, anche in caso di smarrimento, furto o altro.

Raccomandiamo comunque di conservare copia del documento d’acquisto anche, come necessario, al fine di poter esercitare i propri diritti in materia di garanzia legale del venditore o garanzia convenzionale del produttore.







RIMBORSO

N. 1 rimborso di importo pari a 50,00 €

Il rimborso avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario.

PUBBLICITA’

L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite volantini e altro materiale di comunicazione esposti sui punti vendita coinvolti e sui

siti www.lg.com/it e www.lgforyou.it

La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente iniziativa ai destinatari della stessa.

Il presente regolamento è disponibile sui siti internet sopra indicati.







VARIE

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Non saranno considerati validi ai fini dell’iniziativa documenti d’acquisto non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi i documenti d’acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della partecipazione (esempio: numero dello scontrino/fattura diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad un involontario errore di digitazione da parte del partecipante.

Il caricamento della fotografia dei documenti richiesti è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente iniziativa (le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati richiesti, la cui indicazione è obbligatoria, non saranno considerate valide e saranno conseguentemente escluse dall’iniziativa.

Il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia del documento d’acquisto sia chiara, completa e ben leggibile, in quanto quelle parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla presente iniziativa. Saranno ritenuti validi solo i documenti d’acquisto che riporteranno in maniera chiara e leggibile l'Insegna/Logo del punto vendita aderenti all'iniziativa; laddove non fosse presente, la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare che il punto vendita sia effettivamente affiliato all’Insegna e qualora non lo fosse, lo scontrino non

sarà ritenuto valido ed il consumatore non avrà diritto al rimborso. Saranno considerati validi solo gli scontrini delle Insegne/Catene che aderiscono all'iniziativa a tale proposito la Società promotrice si riserva la facoltà di effettuare presso l’Insegna/Catena le opportune verifiche di corrispondenza.

Non saranno accettati altri formati digitali oltre a quelli indicati, inoltre non saranno ritenute valide immagini ritoccate, manomesse, contraffatte.

Si precisa che i dati forniti in fase di adesione non sono modificabili in un secondo momento.

La presente iniziativa è cumulabile con altre promozioni. Si precisa che la presente manifestazione è esclusa per gli acquisti effettuati tramite il sito https://www.lg.com/it nell’ambito del “VIP Program” e del “Corporate Benefit” e tramite il portale vipdistricit.com.

Non verranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati. Sono esclusi gli acquisti di prodotti usati o rigenerati.

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso di dati bancari comunicati in forma errata/non veritieri/disguidi bancari / modifiche di conto corrente. Il diritto di rimborso decade dopo 180 giorni dal termine dell'iniziativa.

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta dei documenti d’acquisto originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

A tal scopo la società Promotrice si riserva di richiedere al partecipante tramite e-mail inviata agli indirizzi rilasciati in fase di adesione alla promozione:

- documento d’acquisto in originale

- etichetta originale riportante il codice seriale del prodotto promozionato

- etichetta originale posta sull’imballo del prodotto promozionato acquistato

In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione

o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa che possa impedire la partecipazione all’iniziativa.

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino aver diritto al rimborso con mezzi e strumenti giudicati in maniera fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del diritto al rimborso ottenuto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Qualora si dovesse verificare un sospetto rapporto di connivenza tra consumatore ed esercente è facoltà del soggetto promotore annullare la partecipazione. Inoltre, è facoltà del soggetto promotore provvedere a più approfondite indagini anche presso le autorità competenti.

La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali pro tempore vigente, in base all’informativa resa disponibile agli interessati su www.lgforyou.it.

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento.

La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la società promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.







LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.