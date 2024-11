Promozione CineBeam Q

Preordina il Proiettore CineBeam Q mod. HU710PB.AEU dal 18/3 al 31/3 e ottieni in omaggio una cover protettiva in pelle.





REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO

Promozione preordine LG CineBeam Q

1. Soggetto promotore

Il soggetto promotore dell’Operazione a premi è LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – con sede in via Aldo Rossi, 4 – MILANO - codice Fiscale e Partita IVA 11704130159

2. Soggetti destinatari

I destinatari dell’operazione a premio sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino (di seguito “consumatori” o “consumatore”). Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione a premio, i grossisti, i rivenditori al dettaglio ed i distributori. Sono infine esclusi gli acquisti effettuati tramite il programma “Corporate Benefits” del sito www.lg.com/it Infine, si precisa che possono accedere all’iniziativa solo i consumatori che non abbiano, a qualunque titolo, revocato l’acquisto dei prodotti interessati da questa promozione (a titolo esemplificativo: esercizio del diritto di recesso per acquisti a distanza, risoluzione del contratto di vendita e restituzione del prezzo per effetto dell’esercizio della garanzia, o altre simili casistiche).

3. Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono i proiettori a marchio LG con il codice prodotto seguente HU710PB.AEU

4. Obiettivi della promozione

L‘operazione è effettuata dal soggetto Promotore allo scopo di incentivare la vendita dei prodotti promozionati di cui al precedente punto 3.

5. Durata dell’operazione a premio

Dal 18 al 31 marzo 2024

6. Area

L’operazione a premio è valida su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

Il prodotto promozionato è acquistabile solo ed esclusivamente presso l’e-commerce della società promotrice di seguito indicato www.lg.com/it (ferma restando l’esclusione di cui al precedente punto 2).

7. Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti i consumatori che nel periodo sopra indicato acquisteranno un proiettore LG modello HU710PB.AEU sul sito e-commerce www.lg.com/it riceveranno gratuitamente una cover per il proiettore. Il premio verrà consegnato direttamente all’indirizzo indicato dal consumatore in sede di acquisto entro 180 giorni dalla data di acquisto. L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte promozionali.

8. Natura e valore dei premi

Cover per proiettore realizzata in pelle Si prevede la distribuzione di n° 10 cover, del valore unitario di 38,00 euro iva esclusa. Montepremi complessivo stimato pari a 380,00 euro iva esclusa.

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo. Non è possibile modificare la tipologia e quantità di prodotti in regalo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

9. Consegna premi

Il premio verrà spedito al domicilio del consumatore, indicato in sede di partecipazione. I premi consegnati ai partecipanti non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). I premi verranno consegnati a mezzo corriere direttamente all’indirizzo del consumatore indicato nel form di acquisto, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).

Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri o posta).

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.

10. Pubblicità della promozione

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.lg.com/it/promozioni La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

11. Garanzie e adempimenti

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi stimato.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione del consumatore. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”) come da informativa resa disponibile agli interessati su www.lg.com Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento.

12. Allocazione del server Il server sul quale vengono raccolti e memorizzati i dati è allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.

13. Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare alla promozione.

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.