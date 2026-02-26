Scaldacqua a pompa di calore | 270 litri | A+ | Wi-Fi| Compressore Inverter

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Scaldacqua
Cos’è uno scaldacqua a pompa di calore?
scaldacqua_elettrico_/ a gas e scaldacqua a pompa di calore Immagine a confronto
Massima efficienza energetica
Il nuovo scaldacqua a pompa di calore inverter di LG assicura oltre il 70% di risparmio energetico.
*Sulla base di test interni condotti da LG e relativi ai consumi giornalieri di energia elettrica in condizioni climatiche medie dell’Unione Europea, il consumo annuale di elettricità è inferiore del 74% con l’utilizzo di uno scaldacqua elettrico LG con capacità 270L rispetto ad uno scaldacqua elettrico generico (Classe C).
*Il coefficiente di prestazione (COP) del modello 270L è di 3.85 (classe di efficienza energetica A++ su una scala da A+ a F), mentre quello del modello 200L è di 3.60 (classe di efficienza energetica A+ su una scala da A+ a F).
*La modalità Turbo garantisce il raggiungimento della temperatura target fino al 30% più rapidamente rispetto alla modalità Auto per acqua di primo utilizzo.
*La modalità Turbo si basa su un utilizzo del compressore Dual Inverter alla massima frequenza, con una logica di ottimizzazione della resistenza. I dati sono riferiti a test e simulazioni interne condotti da LG e basati sugli standard US FHR.
Design moderno ed elegante
Design elegante DESIGN AWARD 2020 Vincitore del premio Red Dot 2020
Controllo smart
Gestione remota Wi-Fi con LG ThinQ™
Auto
Adatto per essere installato in molteplici ambienti
Varie tipologie di interni per la soluzione più adatta alle proprie esigenze
Durata superiore
10 anni di garanzia
Facile installazione e manutenzione
Gamma degli scaldacqua a pompa di calore inverter LG
Immagine di una gamma di scaldacqua.
RIEPILOGO
Tutte le specifiche
DESIGN
Colore(Struttura)
Argento
INFORMAZIONI GENERALI
Dimensioni prodotto LxAxP(mm)
580 x 2008 x 582
Tipo prodotto
Scaldacqua a pompa di calore Inverter
Peso prodotto (kg)
119
Tensione di ingresso nominale(V, Hz)
230/50
Tipo refrigerante
R134a
RISPARMIO ENERGETICO
Classificazione energetica
A++
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
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