Scaldacqua a pompa di calore | 270 litri | A+ | Wi-Fi| Compressore Inverter

*Sulla base di test interni condotti da LG e relativi ai consumi giornalieri di energia elettrica in condizioni climatiche medie dell’Unione Europea, il consumo annuale di elettricità è inferiore del 74% con l’utilizzo di uno scaldacqua elettrico LG con capacità 270L rispetto ad uno scaldacqua elettrico generico (Classe C).

*Il coefficiente di prestazione (COP) del modello 270L è di 3.85 (classe di efficienza energetica A++ su una scala da A+ a F), mentre quello del modello 200L è di 3.60 (classe di efficienza energetica A+ su una scala da A+ a F).