We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Spazi di vita e affetti
Un viaggio dei sensi
Stimola i tuoi sensi immergendoti negli ambienti dell'elegante
casa in stile edoardiano del fashion stylist e influencer Nick Lanes.
Il suo prezioso compagno in questo viaggio sensoriale?
Il proiettore portatile ad alta risoluzione CineBeam Q.
LG Shop Magazine | Aprile
€200
di coupon sconto
Proiettore
HU710PB
L'offerta mensile di
LG Shop Magazine
per aprile è
scaduta.
Offerta speciale
- * Iniziativa promozionale valida dal 02/04/2024 al 30/04/2024
- * Il coupon sconto di 200€ verrà applicato automaticamente al momento del Checkout. Coupon valido solo per clienti Member LG e applicabile al solo prezzo di lancio del proiettore. Sconto cumulabile con coupon di Benvenuto del 5%
Nick Howard Lanes è un fashion stylist e designer. Ha iniziato la sua carriera nel cinema e nella televisione, lavorando a programmi di successo come The Voice e Strictly Come Dancing. Lì ha potuto constatare in prima persona quanto gli abiti scelti per il palcoscenico influenzassero radicalmente la personalità di chi li indossava. Otto anni fa ha quindi lanciato ManAboutStyle, un'attività di personal styling che mira a offrire questo tipo di trasformazione a tutti. L’obiettivo? Aiutare le persone a rafforzare la loro fiducia in se stesse così da migliorare la qualità della loro vita. Partendo da ManAboutStyle, recentemente ha creato Lanes Studio, il suo marchio personale di lifestyle e moda.
-
Q1. Negli ultimi anni hai saputo costruirti un marchio davvero accattivante. Su cosa stai lavorando in questo periodo?
-
Nick: La priorità assoluta è sicuramente Lanes Studio, che abbiamo lanciato da poco, a luglio 2023. Si tratta di un marchio di abbigliamento essenziale ma ricercato, specializzato in uno stile di vita "autentico", che si impegna a creare capi unici in modo lento e sostenibile. Vogliamo proporre una moda che sia fonte di ispirazione e che infonda sicurezza di sé, a prescindere dal proprio fisico o dalla propria taglia. Alla fine di questo mese amplieremo la nostra collezione con la seconda uscita e poi ne è prevista un'altra per settembre 2024. Le mie giornate sono sempre piene di impegni, ma non le cambierei per nulla al mondo.
-
Q2. Presentaci un po’ la tua casa.
-
Nick: Io e mia moglie Rosie viviamo in una casa edoardiana a due piani e con due camere da letto nel Surrey, un sobborgo di Londra. Non sarà una casa molto grande, ma per noi contava soprattutto il suo potenziale e l'atmosfera che trasmetteva. Quando l’abbiamo acquistata, volevamo che fosse un posto accogliente, e che recasse il nostro tocco unico. Per questo abbiamo scelto una palette di colori molto neutri e sfumati, mantenendo le pareti piuttosto sobrie. In seguito, abbiamo aggiunto il nostro carattere personale. Passeggiando per la nostra casa, si notano molte opere d'arte mie o di Rosie, alcune delle quali realizzate addirittura insieme. Io e Rosie abbiamo trascorso insieme diversi fine settimana a dipingere quel quadro, il che gli conferisce un significato ancora più profondo.
-
Q3. Che aspetto ha il tuo spazio di lavoro creativo?
-
Nick: Il soggiorno e il mio studio sono indubbiamente i miei luoghi di ispirazione. Entrambi gli spazi sono ricchi di piccoli dettagli visivi e ogni elemento mi aiuta nel mio processo creativo in modi diversi. Uno dei miei oggetti preferiti è questo piccolo proiettore 4K, il CineBeam Q: lo uso per visualizzare i tech pack e i disegni per i diversi capi a cui sto lavorando, così come le mie varie idee grafiche. E per le serate cinema o quando ci vengono a trovare i nostri amici, lo sposto in salotto e si adatta automaticamente alla parete su cui si vuole proiettare. Mi piace molto anche il suo look. Presenta una sfumatura del tutto unica e trovo che stia molto bene accanto alle mie macchine fotografiche analogiche.
-
Q4. Che tipo di musica preferisci?
-
Nick: Nelle giornate di lavoro, mi piace partire con della musica classica o ambient. Dopo pranzo passo a ritmi più lo-fi, mentre verso la fine della giornata mi piace ascoltare folk, pop, R&B, grime: tutto ciò che mi ispira o che mi piace in quel momento. La musica adatta all'ambiente in cui ci si trova può trasmettere calma, motivazione oppure voglia di fare festa. È molto importante assicurarsi di avere un altoparlante adatto con il suono giusto. Io uso uno speaker chiamato XBoom, che ho scelto per la sua qualità sonora. Dispone anche di un'app per cambiare l'illuminazione. Posso quindi impostare luci diverse in base al mio umore e alla musica che sto ascoltando. Per me è il compagno ideale per la vita di tutti i giorni.
-
Q5. Quali fragranze utilizzi in casa?
-
Nick: Tra i 10 flaconi di profumi presenti sui miei scaffali, direi che mi attirano soprattutto le fragranze legnose e quelle ambrate. Se una fragranza mi piace abbastanza da essere applicata sulla pelle, perché non usarla per riempire tutta la casa? Una fragranza può essere un importante elemento di stile per esprimere noi stessi, ma soprattutto è in grado di farci stare bene.
-
Q6. Che tipo di cucina ti piace e cosa mangi solitamente a casa?
-
Nick: Prediligo la cucina tailandese. È piuttosto leggera e molto aromatica, con sapori deliziosi. Inoltre, mi fa ripensare ai viaggi con la mia compagna Rosie. Abbiamo fatto insieme un corso di cucina tailandese di cui abbiamo alcuni filmati, e di recente li abbiamo rivisti con il proiettore. Per il nostro matrimonio siamo stati anche in Italia e a volte, mentre ceniamo, proiettiamo quelle immagini sulla parete: un modo bellissimo per rivivere quel giorno speciale.
-
Q7. Hai dei materiali preferiti?
Come applichi i materiali nella moda e nell'arredamento d'interni?
-
Nick: Come stylist, il tatto è fondamentale per me. Quando entro in un negozio, tocco sempre i diversi materiali per vedere che sensazione danno sulla pelle. Voglio che chi li indossa apprezzi i capi che scelgo in base alla sensazione che mi danno al tatto. Che si tratti del tessuto di un cuscino o di una coperta di cachemire da stendere sulle gambe quando si guarda un film, è essenziale saper trasmettere uno stato d'animo e un'emozione che consentano di vivere uno stile di vita appagante.
-
Q8. Quali sono i suoi progetti per il futuro?
-
Nick: Il mio obiettivo principale è quello di costruire una community positiva e felice attraverso il mio marchio. Non a caso il mio motto personale è: "Have a sweet day". Dobbiamo ricordarci di essere gentili con gli altri e con noi stessi. Ultimamente ho iniziato anche a creare i miei filmati. Anche se durano solo 15 secondi, mi permettono di esprimere la mia creatività e di trasmettere questo motto al pubblico. Inoltre, il messaggio del mio marchio è sempre: Vivere con autenticità. Voglio trasmettere questo messaggio dalla mia attività di personal styling ai corpi delle persone. Il fine ultimo di Lanes Studio è quello di far sentire tutti più sicuri di sé attraverso il proprio guardaroba.
€200
di coupon sconto
L'offerta mensile di
LG Shop Magazine
per aprile è scaduta.
Offerta speciale
- * Iniziativa promozionale valida dal 02/04/2024 al 30/04/2024
- * Il coupon sconto di 200€ verrà applicato automaticamente al momento del Checkout. Coupon valido solo per clienti Member LG e applicabile al solo prezzo di lancio del proiettore. Sconto cumulabile con coupon di Benvenuto del 5%