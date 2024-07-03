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Rilassati con InstaView™
Mentre guardiil meglio dello sport
Preparati allo sport di quest'estate con le ricette di bevande curate
dal nostro editore, con l'aiuto del nostro frigorifero LG InstaView™.
LG Shop Magazine | Luglio
03.07.2024 ~ 31.07.2024
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Sei pronto a goderti la stagione
sportiva con la tua bevanda
rinfrescante
preferita?
Questi cocktail analcolici sono perfetti per chi è stanco di bere sempre le stesse bevande, e ti daranno immediatamente la carica con i loro incredibili sapori.
Guardare lo sport da casa si trasforma in un’esperienza unica grazie a un sorso di raffinatezza in più!
Lavora come Social Media Manager e attualmente è in congedo di maternità, quindi si gode i cocktail analcolici.
Circa un anno fa ho avuto il mio primo figlio. Per questo motivo, di recente ho iniziato a preparare bevande rinfrescanti a casa e il mio frigorifero LG è il mio aiutante ideale. La mia funzione preferita? Sicuramente la porta InstaView™. Trovo comodo non dover aprire e chiudere continuamente la porta del frigorifero. Ora, bussando due volte , posso guardare all'interno. Inoltre, mi piace che le tecnologie LINEARCooling™ e DoorCooling™ mantengano costanti le temperature del frigorifero, mantenendo freschi più a lungo gli ingredienti delle mie bevande. Inoltre, il suo design ultra-elegante e le decorazioni metalliche di pregio parlano da sole.
Ma basta con i complimenti! Passiamo alle mie ricette di bevande rinfrescanti preferite del momento.
Delizia agli agrumi
Questa bevanda è diventata la mia preferita e la freschezza degli agrumi la rende perfetta per il giorno della partita! Per replicare questa ricetta vi serve solamente un potente frullatore. Frullate le arance sbucciate congelate assieme a un limone con sciroppo d'acero, sale e circa 6 cubetti di ghiaccio, per ottenere una miscela perfetta di dolce e amaro. A scelta, puoi mettere in infusione alcuni cubetti di ghiaccio a lento scioglimento con l'aroma che preferisci per esaltarne il sapore. Completa il tutto guarnendo i bicchieri con spicchi o rotelle di arancia e limone ed ecco la tua delizia agli agrumi.
2 arance grandi
1 limone grande
1 cucchiaio di sciroppo d'acero
1 cucchiaino di sale.
Per creare il bevande rinfrescanti perfetto, il ghiaccio è fondamentale. Il dispenser UVnano™ del mio frigorifero LG ha una vasta scelta. Posso premere un pulsante e rinfrescarmi con il ghiaccio direttamente dal frigorifero, senza vaschette! Inoltre, il dispenser è autopulente e quindi molto igienico.
Nel complesso, questo frigorifero Side-by-Side LG fa sì che la mia bevanda abbia il sapore di un sogno che diventa realtà.
Freschezza
al pompelmo
Freschezza al pompelmo
Le bevande analcoliche spesso mancano di un effetto di contrasto all’amaro senza dell’alcol o un liquore. Tuttavia, il gusto di questa bevanda è molto equilibrato. Versare il succo di pompelmo, il succo di lime fresco e la purea di limone (ottenuta da limoni interi conservati, compresa la scorza amara) in una piccola caraffa e agitare bene. Servire quindi in un bicchiere decorato con rotelle di pompelmo e con qualche cubetto di ghiaccio. Infine, aggiungere acqua frizzante a piacere... et voilà.
200 ml di succo di pompelmo fresco
½ cucchiaio di succo di lime
fresco
1 cucchiaio di purea di limone
Acqua frizzante e rotelle di pompelmo e lime (per servire)
Con l'app smart LG ThinQ™ posso regolare la temperatura del mio congelatore LG InstaView™ per garantire le condizioni ottimali per gli ingredienti che ho già. Infine, LG ThinQ™ invia degli alert per avvisarmi nel caso in cui abbia dimenticato di chiudere correttamente la porta del frigo congelatore LG. Che dire? A volte mi lascio trasportare dal mio stesso entusiasmo nel preparare bevande rinfrescanti o dalla passione della partita!
Grazie a questa soluzione, posso dedicarmi completamente alla degustazione di bevande rinfrescanti e alla visione dell'evento sportivo globale affidandomi a ThinQ™ per la gestione efficiente dei miei prodotti LG, sempre e ovunque!
Spritz alkombucha efrutti di bosco
Spritz al kombuchae frutti di bosco
6 more fresche, fragole o lamponi
per guarnire
50 grammi di foglie di menta o
basilico
1 cucchiaio di miele o sciroppo
d'acero
½ cucchiaino di sale
1 litro di Kombucha
Dai un'occhiata a questa ricetta che cattura perfettamente la dolcezza della vittoria!Quando preparo un Spritz al kombucha e frutti di bosco mi piace creare una guarnizione con spiedini di frutta come piccolo snack Il Kombucha è un tè fermentato che contiene probiotici che possono apportare benefici alla salute in diversi modi, il tutto con un sapore frizzante e dolce.
Siediti, sorseggia e goditi lo sport
con LG OLED
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Ora che i bevande rinfrescanti sono pronti, sono pronto a godermi le partite con il televisore OLED LG! Utilizzando l'esclusivo processore AI di LG, aumenta le sensazioni e le emozioni come se ci si trovasse in prima fila allo stadio. In combinazione con le dimensioni dello schermo del mio televisore LG OLED da 65 pollici e con il suo effetto Brightness Boost, guardare la partita diventa un'esperienza davvero coinvolgente. Attraverso queste ricette di bevande rinfrescanti, spero di poterti ispirare a esplorare nuovi sapori da gustare. Un brindisi all'evento sportivo di quest'estate!
*Da 11 anni su RTB
Dietro le Quinte:
Creare Bevande per lo sport estivo
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Scopri come il nostro editore prepara
deliziose bevande rinfrescanti
Il redattore prepara 3 diversi mocktail utilizzando gli ingredienti del frigorifero americano LG InstaView e si diverte a guardare le partite sportive in salotto.
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