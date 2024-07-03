Circa un anno fa ho avuto il mio primo figlio. Per questo motivo, di recente ho iniziato a preparare bevande rinfrescanti a casa e il mio frigorifero LG è il mio aiutante ideale. La mia funzione preferita? Sicuramente la porta InstaView™. Trovo comodo non dover aprire e chiudere continuamente la porta del frigorifero. Ora, bussando due volte , posso guardare all'interno. Inoltre, mi piace che le tecnologie LINEARCooling™ e DoorCooling™ mantengano costanti le temperature del frigorifero, mantenendo freschi più a lungo gli ingredienti delle mie bevande. Inoltre, il suo design ultra-elegante e le decorazioni metalliche di pregio parlano da sole.

Ma basta con i complimenti! Passiamo alle mie ricette di bevande rinfrescanti preferite del momento.