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Key visual che mostra i primi pannelli dai colori vivaci del frigorifero LG MoodUP. Key visual che mostra i secondi pannelli dai colori vivaci del frigorifero LG MoodUP. Key visual che mostra i terzi pannelli dai colori vivaci del frigorifero LG MoodUP.
Una donna che prepara una festa a casa dispone la pasta su un tavolo da pranzo pieno di cibo.

InstaView™ : ed è
subito festa

L'atmosfera perfetta per le tue feste in casa

LG Shop Magazine | GIUGNO

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I pannelli superiore e inferiore del LG MoodUP Refrigerator mostrano la modalità Pop Color Collection.
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L'abbinamento perfetto per un cocktail party a casa!

Prepara l'atmosfera e la tavola con il frigorifero InstaView™ tutto in uno. Guarda come Caroline Beitler, appassionata di cene in casa, ha allestito la sua casa con l'aiuto del frigorifero InstaView™, musica e illuminazione incluse.

Alla festa in casa, gli amici conversano mentre la padrona di casa prepara il cibo al bancone della cucina.
Le persone brindano al tavolo da pranzo davanti al LG MoodUP Refrigerator, i cui colori migliorano l'atmosfera della festa.

Scritto da Caroline Beitler

Direttrice finanziaria di Francoforte, il cui amore per la cucina, i viaggi e la cultura si fonde con la casa e la vita quotidiana.

La padrona di casa siede e ride davanti al LG MoodUP Refrigerator dai colori delicati.

“Amo la cucina italiana.
Ma qualsiasi cosa cucini, cerco di renderla il più autentica possibile.”

Il LG MoodUP Refrigerator si integra perfettamente con l'arredamento della cucina.

Quando si tratta di intrattenimento, la mia cucina è la protagonista. Amo ospitare e, indipendentemente dal luogo in cui vivo, miro alla curiosità e all'esplorazione di ciò che cucino. Dalla cucina locale dell'Assia a quella vietnamita, fino alla mia preferita, quella italiana. È tutta una questione di ispirazione, soprattutto quando si tratta di organizzare una festa memorabile a casa.

I pannelli superiore e inferiore del LG MoodUP Refrigerator mostrano vari temi di colore. I pannelli superiore e inferiore del LG MoodUP Refrigerator mostrano vari temi di colore con l'umore.

Come
organizzare una
cena perfettadell'ultimo
minuto
con il frigorifero
InstaView

Le modalità di colore del LG InstaView™ Refrigerator cambiano dinamicamente.

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Frigorifero chiuso con porte colorate, bande di colori laterali e smartphone con app LG ThinQ
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Crea
il tuo mood

Organizzare una festa a casa non deve essere necessariamente un'impresa, ma i dettagli sono importanti dall'inizio alla fine. Fin dall'arrivo, le persone devono sentirsi benvenute e a proprio agio.

L'ambiente è la prima cosa che lascia il segno. Cerco sempre di allestire un arredamento e degli elementi d'atmosfera, a partire dall'illuminazione. Un tocco di colore può fare molto e i pannelli luminosi di InstaView™ sono perfetti per creare un'atmosfera energica che si adatta all’andamento della serata.

Una donna usa l'app ThinQ sul suo telefono per riprodurre musica via Bluetooth davanti al LG MoodUP Refrigerator.
Il LG MoodUP Refrigerator si adatta naturalmente all'arredamento della cucina.
Due mani brindano davanti al LG MoodUP Refrigerator, che presenta pannelli colorati e vivaci perfetti per l'atmosfera della festa.
Una donna cambia i pannelli colorati usando l'app ThinQ sul suo telefono.
Le persone ridono e chiacchierano davanti al LG MoodUP Refrigerator, che sfoggia pannelli colorati e vivaci ideali per una festa a casa.
Una donna utilizza la modalità collezione di colori tramite l'app ThinQ.

Imposta
la playlist

Oltre all'illuminazione, la musica giusta può trasformare completamente lo spazio. Uno dei vantaggi più sorprendenti di InstaView™ di LG è l'altoparlante Bluetooth integrato. È facile aggiungere i propri brani preferiti ma, se non si riesce a creare una playlist per la serata, si può anche scegliere una di quelle preinstallate e selezionabili direttamente sull'app ThinQ. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.

Prepara
il menù

Anche se invito le persone soprattutto per bere, voglio sempre avere qualcosa in tavola. Decidere cosa preparare è uno degli aspetti che preferisco dell'organizzazione di un cocktail party a casa. Quando mi sento indecisa, adoro il fatto che InstaView™ mi permetta di controllare cosa ho già a disposizione senza sprecare energie andando avanti e indietro e aprendo lo sportello più volte.

È particolarmente indicato per i bambini, che non sempre si ricordano di chiudere la porta. In questo modo, possono semplicemente bussare due volte sulla porta InstaView™ e vedere cosa c'è dentro quando vogliono.

Una donna apre la porta superiore in vetro specchiato del LG MoodUP Refrigerator.
Il tavolo da pranzo, adornato di cibo, si riflette insieme al LG MoodUP Refrigerator.
Una donna prepara bevande che si adattano all'atmosfera della festa a casa.

Come organizzerai la tua prossima festa a casa?

Rendi la tua casa il posto dove stare quest'estate con LG InstaView™.

La padrona di casa utilizza le funzionalità Bluetooth e la collezione di colori del LG MoodUP Refrigerator per preparare la festa a casa, godendosi l'atmosfera vivace con gli amici.

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