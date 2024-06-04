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InstaView™ : ed è
subito festa
L'atmosfera perfetta per le tue feste in casa
LG Shop Magazine | GIUGNO
04.06.2024 - 30.06.2024
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100€
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GMV960NNME, GBG719MDNN, GBG7190CEV, GSGV80PYLD, GSLV71MCTD
04.06.2024 - 26.06.2024
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COUPON
DI BENVENUTO
10%
2%
PREZZO
MEMBER LG
L'offerta mensile
di LG Shop
Magazine
di Giugno
è scaduta.
L'abbinamento perfetto per un cocktail party a casa!
Prepara l'atmosfera e la tavola con il frigorifero InstaView™ tutto in uno. Guarda come Caroline Beitler, appassionata di cene in casa, ha allestito la sua casa con l'aiuto del frigorifero InstaView™, musica e illuminazione incluse.
Scritto da Caroline Beitler
Direttrice finanziaria di Francoforte, il cui amore per la cucina, i viaggi e la cultura si fonde con la casa e la vita quotidiana.
“Amo la cucina italiana.
Ma qualsiasi cosa cucini, cerco di renderla il più autentica possibile.”
Quando si tratta di intrattenimento, la mia cucina è la protagonista. Amo ospitare e, indipendentemente dal luogo in cui vivo, miro alla curiosità e all'esplorazione di ciò che cucino. Dalla cucina locale dell'Assia a quella vietnamita, fino alla mia preferita, quella italiana. È tutta una questione di ispirazione, soprattutto quando si tratta di organizzare una festa memorabile a casa.
Come
organizzare una
cena perfettadell'ultimo
minuto
con il frigorifero
InstaView™
Le modalità di colore del LG InstaView™ Refrigerator cambiano dinamicamente.
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- - This coupon cannot be redeemed in conjunction with Welcome coupon.
- - Valid until 30/06/2024 from the date of coupon issuance.
- - The Promotion is subject to availability and only available during the Promotion Period (June 12th to 30th).
- - Additional benefits available exclusively to viewers of this coupon
Crea
il tuo mood
Organizzare una festa a casa non deve essere necessariamente un'impresa, ma i dettagli sono importanti dall'inizio alla fine. Fin dall'arrivo, le persone devono sentirsi benvenute e a proprio agio.
L'ambiente è la prima cosa che lascia il segno. Cerco sempre di allestire un arredamento e degli elementi d'atmosfera, a partire dall'illuminazione. Un tocco di colore può fare molto e i pannelli luminosi di InstaView™ sono perfetti per creare un'atmosfera energica che si adatta all’andamento della serata.
Imposta
la playlist
Oltre all'illuminazione, la musica giusta può trasformare completamente lo spazio. Uno dei vantaggi più sorprendenti di InstaView™ di LG è l'altoparlante Bluetooth integrato. È facile aggiungere i propri brani preferiti ma, se non si riesce a creare una playlist per la serata, si può anche scegliere una di quelle preinstallate e selezionabili direttamente sull'app ThinQ. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.
Prepara
il menù
Anche se invito le persone soprattutto per bere, voglio sempre avere qualcosa in tavola. Decidere cosa preparare è uno degli aspetti che preferisco dell'organizzazione di un cocktail party a casa. Quando mi sento indecisa, adoro il fatto che InstaView™ mi permetta di controllare cosa ho già a disposizione senza sprecare energie andando avanti e indietro e aprendo lo sportello più volte.
È particolarmente indicato per i bambini, che non sempre si ricordano di chiudere la porta. In questo modo, possono semplicemente bussare due volte sulla porta InstaView™ e vedere cosa c'è dentro quando vogliono.
Come organizzerai la tua prossima festa a casa?
Rendi la tua casa il posto dove stare quest'estate con LG InstaView™.
La padrona di casa utilizza le funzionalità Bluetooth e la collezione di colori del LG MoodUP Refrigerator per preparare la festa a casa, godendosi l'atmosfera vivace con gli amici.
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