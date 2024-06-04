Quando si tratta di intrattenimento, la mia cucina è la protagonista. Amo ospitare e, indipendentemente dal luogo in cui vivo, miro alla curiosità e all'esplorazione di ciò che cucino. Dalla cucina locale dell'Assia a quella vietnamita, fino alla mia preferita, quella italiana. È tutta una questione di ispirazione, soprattutto quando si tratta di organizzare una festa memorabile a casa.