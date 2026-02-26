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Un giocatore che esulta davanti a un setup a doppio monitor con illuminazione LED colorata.

Alza il livello

del Gaming con LG

Crea la tua postazione perfetta con il TV OLED e il
Monitor Gaming

LG Shop Magazine | Agosto

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Monitor da gioco LG UltraGear che mostra una nave spaziale in una scena infuocata.
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Ciao, sono Stefan.
Un appassionato di
Gaming.

Come Gamer appassionato e entusiasta, non c'è niente di paragonabile all'emozione di immergersi in un gioco e perdersi completamente nel suo mondo.

Special Editor Stefan Matysiak con due monitor sullo sfondo.

redattore special Stefan Matyjasiak

Dopo la mia partner Sandra e il mio cane Kirby, dedico la maggior parte del mio tempo libero al gaming: mi piace immergermi in battaglie epiche, strategie intricate e storie coinvolgenti. Che si tratti di connettermi con altri giocatori online o di rimanere aggiornato con le ultime uscite, il gaming è sempre stato più di un semplice hobby — è uno stile di vita.

Nel corso degli anni, ho sognato di creare il setup perfetto a casa mia; uno spazio dove posso sfuggire alla realtà e condividere la mia passione con la famiglia, gli amici e la mia partner. Sono entusiasta di portarvi attraverso il mio percorso di trasformazione della mia casa in un'oasi per il Gaming

Mai più senza 1

La base del mio setup
Gaming: Monitor Gaming LG

Un giocatore indossa un auricolare e gioca su un setup a doppio monitor con illuminazione LED colorata.
Regolazione di un monitor da gioco mentre si gioca.

Iniziamo con il gioiello della mia sala giochi: il monitor Gaming LG OLED UltraGear™. È un vero cambiamento per i Gamer da PC, offrendo un gameplay senza lag grazie al suo alto refresh rate di 240Hz e ai suoi grafici ad alta risoluzione. I colori vividi offerti dalla tecnologia OLED fanno risaltare ogni scena e con un tempo di risposta di 0,03 ms posso anticipare sempre il mio avversario. Inoltre, il suo supporto è facilmente regolabile e il design elegante del monitor aggiunge un'estetica high-tech al mio setup Gaming.

A volte ricordo con nostalgia la mia prima console di gioco degli anni '90 e mi rendo conto di quanto sono arrivato lontano nel mio percorso. Con questo monitor Gaming OLED, è iniziata una nuova era del Gaming.

Un giocatore visto di spalle, che gioca su un setup a doppio monitor con illuminazione LED.
Un giocatore con cuffie e felpa con cappuccio, sembra eccitato durante il gioco.
Setup a doppio monitor con illuminazione LED colorata, che mostra una tastiera e un mouse sulla scrivania.
vista frontale
27GS95QE-B
Monitor gaming UltraGear OLED 27" | Serie GS95QE | QHD HDR400, 240Hz, 0.03ms
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Classe energetica : UE Scheda tecnica
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Monitor gaming UltraGear OLED 32" | Serie GS95UE | 4K, 240Hz (480Hz in FHD con Dual Mode), Pixel Sound
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Classe energetica : UE Scheda tecnica
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34GS95QE-B
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Monitor gaming UltraGear OLED 34" | Serie GS95QE | 21:9 Curvo, WQHD HDR400, 240Hz, 0.03ms
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Classe energetica : UE Scheda tecnica
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Monitor gaming UltraGear OLED 34" | Serie GS95QE | 21:9 Curvo, WQHD HDR400, 240Hz, 0.03ms Scopri di più Acquista ora
Front view
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Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GS95QE | 21:9 Curvo, WQHD HDR400, 240Hz, 0.03ms
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Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GS95QE | 21:9 Curvo, WQHD HDR400, 240Hz, 0.03ms Scopri di più Acquista ora
Front view
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Monitor gaming UltraGear OLED 45" | Serie GS95QE | 21:9 Curvo, WQHD HDR400, 240Hz, 0.03ms
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Classe energetica : UE Scheda tecnica
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Ultragear LG

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Due persone giocano a Call of Duty su un grande schermo TV.
Mai più senza 2

Il partner perfetto: TV OLED

Che si tratti di un gioco di battaglia multigiocatore online basato sulla strategia o di un gioco di ruolo orientato alla trama — mi piace una varietà di giochi per console purché siano dinamici e cinematografici. La mia nuova TV OLED LG C4 porta ogni gioco a un livello superiore. Il suo processore con AI crea una qualità d'immagine senza pari e con la sua impressionante precisione dei colori e luminosità, ogni gioco diventa incredibilmente immersivo.

Il gaming è diventato uno dei miei hobby preferiti perché mi piace sfidare le mie capacità analitiche per rimanere sempre concentrato. Ecco perché amo questa TV OLED fluida e senza tearing, poiché vanta un tempo di risposta rapido e supporta alti frame rate, garantendo un'esperienza di gioco impeccabile. In combinazione con il suo schermo da 65 pollici, sembra di trovarmi in un'altra dimensione e così trovo un equilibrio con la mia vita lavorativa quotidiana in ufficio.

“Velocità e grafica eccezionali per la vittoria:LG OLED è la scelta giusta”

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Una coppia su un divano, uno gioca a un videogioco e l'altro mangia snack.
Una grande TV che mostra un gioco con una scena di drago vivace, ambientata in un soggiorno moderno.
Un giocatore rilassato seduto su un divano, che tiene un controller di gioco e sembra concentrato.
OLED65C44LA
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TV 65 pollici LG OLED evo AI C4 4K Smart TV - OLED65C44LA
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Vista angolazione anteriore della soundbar e del Woofer
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Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi
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L'abbinata perfetta!

Audio Compatibile:
Soundbar per il gaming

Il mio motto è: Se vuoi essere il migliore, hai bisogno del miglior setup. Aggiungere la soundbar LG ha migliorato il mio gameplay. Grazie all'ottimizzatore spaziale AI, il suono si adatta perfettamente al mio ambiente. Per design, la soundbar LG si connette senza problemi con la TV OLED LG e quindi mi fornisce la sinergia ideale che mi aspetto dalla mia attrezzatura da gioco.

I passi sono più precisi, i dialoghi sono più chiari e il paesaggio sonoro complessivo è più ricco: Il mondo di gioco mi circonda completamente.

Una TV che mostra un gioco con un subwoofer sul pavimento.
Un giocatore in una stanza buia con luci LED e un setup a doppio monitor.

Da Provare :

Illuminazione LED e
semplicità dei cavi

Oltre all'attrezzatura, l'atmosfera è chiaramente il prossimo aspetto più importante del gioco. Per migliorare l'atmosfera, ho incorporato luci LED multicolori. Queste luci possono sincronizzarsi con l'audio e le immagini del gioco, aggiungendo un ulteriore livello di immersione.

Inoltre, una gestione efficace dei cavi mantiene l'area di gioco ordinata e aumenta il mio entusiasmo poiché elimina una potenziale distrazione. Buona cosa che la mia soundbar LG si collega senza fili alla mia TV OLED LG grazie al supporto LG WOWCAST incluso.

Sali di
livello!

Dai giochi FPS frenetici agli RPG pittoreschi - il mio setup Gaming è ora
completamente attrezzato per ogni tipo di avventura epica. Vivi la gioia della
vittoria e la straordinaria immersione nei regni virtuali investendo in hardware
di alta qualità come il Monitor Gaming, la TV OLED e la soundbar di LG.
Fai l'upgrade anche tu!

Dai giochi per computer in sala giochi ai giochi per console con le amiche in salotto.

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