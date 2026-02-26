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Alza il livello
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del Gaming con LG
Crea la tua postazione perfetta con il TV OLED e il
Monitor Gaming
LG Shop Magazine | Agosto
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Ciao, sono Stefan.
Un appassionato di
Gaming.
Un appassionato di
Gaming.
Come Gamer appassionato e entusiasta, non c'è niente di paragonabile all'emozione di immergersi in un gioco e perdersi completamente nel suo mondo.
redattore special Stefan Matyjasiak
Dopo la mia partner Sandra e il mio cane Kirby, dedico la maggior parte del mio tempo libero al gaming: mi piace immergermi in battaglie epiche, strategie intricate e storie coinvolgenti. Che si tratti di connettermi con altri giocatori online o di rimanere aggiornato con le ultime uscite, il gaming è sempre stato più di un semplice hobby — è uno stile di vita.
Nel corso degli anni, ho sognato di creare il setup perfetto a casa mia; uno spazio dove posso sfuggire alla realtà e condividere la mia passione con la famiglia, gli amici e la mia partner. Sono entusiasta di portarvi attraverso il mio percorso di trasformazione della mia casa in un'oasi per il Gaming
La base del mio setup
Gaming: Monitor Gaming LG
Gaming: Monitor Gaming LG
Iniziamo con il gioiello della mia sala giochi: il monitor Gaming LG OLED UltraGear™. È un vero cambiamento per i Gamer da PC, offrendo un gameplay senza lag grazie al suo alto refresh rate di 240Hz e ai suoi grafici ad alta risoluzione. I colori vividi offerti dalla tecnologia OLED fanno risaltare ogni scena e con un tempo di risposta di 0,03 ms posso anticipare sempre il mio avversario. Inoltre, il suo supporto è facilmente regolabile e il design elegante del monitor aggiunge un'estetica high-tech al mio setup Gaming.
A volte ricordo con nostalgia la mia prima console di gioco degli anni '90 e mi rendo conto di quanto sono arrivato lontano nel mio percorso. Con questo monitor Gaming OLED, è iniziata una nuova era del Gaming.
Sali di livello con i Monitor
Ultragear LG
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Il partner perfetto: TV OLED
Che si tratti di un gioco di battaglia multigiocatore online basato sulla strategia o di un gioco di ruolo orientato alla trama — mi piace una varietà di giochi per console purché siano dinamici e cinematografici. La mia nuova TV OLED LG C4 porta ogni gioco a un livello superiore. Il suo processore con AI crea una qualità d'immagine senza pari e con la sua impressionante precisione dei colori e luminosità, ogni gioco diventa incredibilmente immersivo.
Il gaming è diventato uno dei miei hobby preferiti perché mi piace sfidare le mie capacità analitiche per rimanere sempre concentrato. Ecco perché amo questa TV OLED fluida e senza tearing, poiché vanta un tempo di risposta rapido e supporta alti frame rate, garantendo un'esperienza di gioco impeccabile. In combinazione con il suo schermo da 65 pollici, sembra di trovarmi in un'altra dimensione e così trovo un equilibrio con la mia vita lavorativa quotidiana in ufficio.
“Velocità e grafica eccezionali per la vittoria:LG OLED è la scelta giusta”
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L'abbinata perfetta!
Audio Compatibile:
Soundbar per il gaming
Il mio motto è: Se vuoi essere il migliore, hai bisogno del miglior setup. Aggiungere la soundbar LG ha migliorato il mio gameplay. Grazie all'ottimizzatore spaziale AI, il suono si adatta perfettamente al mio ambiente. Per design, la soundbar LG si connette senza problemi con la TV OLED LG e quindi mi fornisce la sinergia ideale che mi aspetto dalla mia attrezzatura da gioco.
I passi sono più precisi, i dialoghi sono più chiari e il paesaggio sonoro complessivo è più ricco: Il mondo di gioco mi circonda completamente.
Da Provare :
Illuminazione LED e
semplicità dei cavi
Oltre all'attrezzatura, l'atmosfera è chiaramente il prossimo aspetto più importante del gioco. Per migliorare l'atmosfera, ho incorporato luci LED multicolori. Queste luci possono sincronizzarsi con l'audio e le immagini del gioco, aggiungendo un ulteriore livello di immersione.
Inoltre, una gestione efficace dei cavi mantiene l'area di gioco ordinata e aumenta il mio entusiasmo poiché elimina una potenziale distrazione. Buona cosa che la mia soundbar LG si collega senza fili alla mia TV OLED LG grazie al supporto LG WOWCAST incluso.
Sali di
livello!
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Dai giochi FPS frenetici agli RPG pittoreschi - il mio setup Gaming è ora
completamente attrezzato per ogni tipo di avventura epica. Vivi la gioia della
vittoria e la straordinaria immersione nei regni virtuali investendo in hardware
di alta qualità come il Monitor Gaming, la TV OLED e la soundbar di LG.
Fai l'upgrade anche tu!
Dai giochi per computer in sala giochi ai giochi per console con le amiche in salotto.
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