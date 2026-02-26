Mai più senza 1

Iniziamo con il gioiello della mia sala giochi: il monitor Gaming LG OLED UltraGear™. È un vero cambiamento per i Gamer da PC, offrendo un gameplay senza lag grazie al suo alto refresh rate di 240Hz e ai suoi grafici ad alta risoluzione. I colori vividi offerti dalla tecnologia OLED fanno risaltare ogni scena e con un tempo di risposta di 0,03 ms posso anticipare sempre il mio avversario. Inoltre, il suo supporto è facilmente regolabile e il design elegante del monitor aggiunge un'estetica high-tech al mio setup Gaming.

A volte ricordo con nostalgia la mia prima console di gioco degli anni '90 e mi rendo conto di quanto sono arrivato lontano nel mio percorso. Con questo monitor Gaming OLED, è iniziata una nuova era del Gaming.