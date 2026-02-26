Nick: Io e mia moglie Rosie viviamo in una casa edoardiana a due piani e con due camere da letto nel Surrey, un sobborgo di Londra. Non sarà una casa molto grande, ma per noi contava soprattutto il suo potenziale e l'atmosfera che trasmetteva. Quando l’abbiamo acquistata, volevamo che fosse un posto accogliente, e che recasse il nostro tocco unico. Per questo abbiamo scelto una palette di colori molto neutri e sfumati, mantenendo le pareti piuttosto sobrie. In seguito, abbiamo aggiunto il nostro carattere personale. Passeggiando per la nostra casa, si notano molte opere d'arte mie o di Rosie, alcune delle quali realizzate addirittura insieme. Io e Rosie abbiamo trascorso insieme diversi fine settimana a dipingere quel quadro, il che gli conferisce un significato ancora più profondo.