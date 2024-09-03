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Il tuo nuovo ufficio con Monitor e PC LG
Sfrutta al massimo il lavoro da casa con LG gram e iMonitor LG.
LG Shop Magazine / Settembre
- 03.09.2024 - 30.09.2024
- * Iniziativa promozionale valida dal 3/09/2024 al 30/09/2024
- * Sconto al Checkout del 5% cumulabile con l'offerta di Benvenuto del 5% e altre promozioni in corso eccetto dove diversamente specificato
- * Sconto non applicabile agli utenti VIP Program.
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Il lavoro remoto si è rapidamente evoluto in una componente fondamentale della vita professionale moderna, ma le case possono
essere piene di distrazioni.
Responsabile SEO
impiegato di banca
Per mantenere un ambiente professionale, mia moglie ed io abbiamo sviluppato quattro strategie essenziali che continuano ad aiutarci a rimanere concentrati ogni volta che lavoriamo da casa.
In questo articolo, condividiamo queste quattro regole indispensabili che potrebbero aiutarvi a ottimizzare la vostra esperienza di Smart Working. Che siate lavoratori da remoto esperti o alle prime armi con l'ufficio domestico, questi consigli garantiranno che la vostra giornata lavorativa sia tanto efficiente quanto piacevole.
{Monitor Curvo UltraWide LG}
Migliora l'Efficienza
con uno Schermo
più Grande
Per chi gestisce grandi quantità di dati
il Monitor Curvo UltraWide ti aiuta a mantenere sempre una visione d'insieme. Il design praticamente senza bordi, combinato con un formato 21:9, consente un multitasking fluido e, di conseguenza, una maggiore efficienza. Dalle videoconferenze, alla gestione delle email, fino al lavoro sui fogli di calcolo ‒ gestisci tutto contemporaneamente con facilità grazie al Monitor Curvo LG UltraWide
L'affaticamento visivo è IL problema del 21° secolo. Sono contento che il mio Monitor Curvo LG UltraWide disponga di funzioni per la cura degli occhi. Oltre a grafica ultra fluida e sincronizzata e a colori nitidi e luminosi, la modalità flicker-safe del display rende guardare lo schermo per tutta la giornata lavorativa il più confortevole possibile ‒ e più ti senti a tuo agio, migliore sarà la tua produttività.
{Monitor Ergo UltraFine e
Monitor Gaming UltraGear OLED}
Per una postazione
che rispecchia
le Tue passioni
Per chi lavora nel campo del design
l'attrezzatura giusta, come il Monitor Ergo UltraFine o il Monitor Gaming UltraGear OLED, è fondamentale. SEO Manager di giorno e designer per passione ‒ mia moglie Jana ha attrezzato il suo spazio con strumenti che rispondono sia alle sue esigenze professionali sia ai suoi hobby creativi.
Il Monitor Ergo UltraFine LG è uno schermo UHD 4K ad alta risoluzione, perfetto per i lavori di design dettagliati. È eccezionalmente ergonomico: Jana può estendere, ritrarre, ruotare, inclinare lo schermo e regolarne l'altezza per garantire condizioni di lavoro sostenibili e confortevoli.
Il Monitor Gaming UltraGear OLED completa perfettamente la sua postazione. Il display offre un alto refresh rate e un tempo di risposta rapido, rendendo il suo hobby ancora più piacevole. Inoltre, grazie all'antiriflesso, all'elevato contrasto e ai colori extra vibranti del Monitor Gaming UltraGear OLED, mia moglie può immergersi completamente nei suoi progetti di design.
Personalizzando la sua postazione casalinga con questi strumenti avanzati, Jana ha raggiunto una perfetta armonia tra lavoro e realizzazione personale. E se comfort e creatività sono le tue priorità, questo setup è altamente consigliato!
Imposta l'atmosfera ideale!
Vuoi entrare in una mentalità produttiva? Vestirsi adeguatamente può aiutare, anche se in modo semi-formale. Sebbene sia importante sentirsi a proprio agio nei propri vestiti, indossare pigiama o pantaloni sportivi per il lavoro da remoto può farti entrare in una modalità troppo rilassata. Parlando per esperienza personale, osserva come cambia la tua postura quando indossi l'abbigliamento da lavoro.
Inoltre, evita di iniziare la giornata lavorativa dal divano o dal letto — investi in una scrivania e in una buona sedia da ufficio in un angolo luminoso della tua casa. Questo può aumentare la tua motivazione, concentrazione, e può anche evitare che i tuoi colleghi vedano il letto disfatto o i mucchi di panni. Infine, comunica con chi vive con te sull'importanza di ridurre al minimo le distrazioni durante le ore di lavoro.
{LG gram Pro}
Il tuo compagno ideale
per il relax
dopo il lavoro
Un sano equilibrio tra lavoro e vita
privata è essenziale
Per questo ho creato una netta separazione tra lo spazio di lavoro a casa e la mia area personale dedicata al relax.
Il mio consiglio: dedica un angolo accogliente della tua casa come "angolo di relax", oppure approfitta del design leggero e ultrasottile del Notebook gram Pro per fare una pausa in un bar nelle vicinanze o in uno spazio all'aperto.
Usa questo tempo per rilassarti, sia scrivendo nel tuo diario sul tuo gram Pro, sia guardando video su YouTube per ridurre lo stress. Con il processore Intel® Core™ Ultra 7, è un compagno affidabile per gli amanti dell'intrattenimento. Inoltre, la lunga durata della batteria lo rende ideale per l'uso all'aperto.
Rilassarmi nel mio angolo di relax mi aiuta a ricaricarmi e a mantenere il mio benessere. Questo mi permette di tornare al lavoro fresco e pronto per nuove sfide. Il mio LG gram Pro mi aiuta sicuramente a mantenere questo equilibrio.
Lavorare da casa come un professionista
con Monitor e Notebook LG
Spero davvero che integrare queste quattro strategie ti aiuti a trasformare il tuo ufficio domestico in un luogo di produttività e
creatività. Investi negli strumenti giusti e crea uno spazio di lavoro che ti ispiri. Abbraccia questi cambiamenti e vedrai come
la tua esperienza di lavoro da remoto diventerà non solo efficiente, ma anche potenzialmente appagante.
Buone giornate di lavoro da casa a tutti!
Schizzi di due spazi di ufficio domestico diversi che riflettono le professioni e lo stile di vita della coppia, seguiti dall'uscita dopo il lavoro.
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