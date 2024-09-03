Il tuo nuovo ufficio con Monitor e PC LG

Il Monitor Ergo UltraFine LG è uno schermo UHD 4K ad alta risoluzione, perfetto per i lavori di design dettagliati. È eccezionalmente ergonomico: Jana può estendere, ritrarre, ruotare, inclinare lo schermo e regolarne l'altezza per garantire condizioni di lavoro sostenibili e confortevoli.

Il Monitor Gaming UltraGear OLED completa perfettamente la sua postazione. Il display offre un alto refresh rate e un tempo di risposta rapido, rendendo il suo hobby ancora più piacevole. Inoltre, grazie all'antiriflesso, all'elevato contrasto e ai colori extra vibranti del Monitor Gaming UltraGear OLED, mia moglie può immergersi completamente nei suoi progetti di design.

Personalizzando la sua postazione casalinga con questi strumenti avanzati, Jana ha raggiunto una perfetta armonia tra lavoro e realizzazione personale. E se comfort e creatività sono le tue priorità, questo setup è altamente consigliato!