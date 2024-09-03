About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Persona che lavora da remoto a una scrivania con due monitor LG e un laptop che mostra una videoconferenza.

Il tuo nuovo ufficio con Monitor e PC LG

Sfrutta al massimo il lavoro da casa con LG gram e iMonitor LG.

Thanh-Long
Ciao a tutti! Grazie per aver partecipato alla riunione.

LG Shop Magazine / Settembre

{Offerta}
  • 03.09.2024 - 30.09.2024
  • * Iniziativa promozionale valida dal 3/09/2024 al 30/09/2024
  • * Sconto al Checkout del 5% cumulabile con l'offerta di Benvenuto del 5% e altre promozioni in corso eccetto dove diversamente specificato
  • * Sconto non applicabile agli utenti VIP Program.
Laptop LG gram Pro con design nero e display colorato.
gram

16Z90S-G.AD78D,
15Z90S-G.AA55D,
15Z90S-G.AA54D,
15Z90S-G.AA58D,
15Z90S-G.AA57D,
15Z90S-G.AA78D

Monitor curvo LG UltraWide che mostra più finestre.
Monitor

34WP75CP-B,
32UN880P-B,
27GP95RP-B,
27UL500P-W

Di coupon sconto

5%

Coupon5-EXTRA

Copia

Il lavoro remoto si è rapidamente evoluto in una componente fondamentale della vita professionale moderna, ma le case possono
essere piene di distrazioni.

Una coppia è seduta insieme all'aperto, sorridendo.
Scritto da
Jana Dao
Responsabile SEO
Scritto da
Thanh-Long
impiegato di banca

Per mantenere un ambiente professionale, mia moglie ed io abbiamo sviluppato quattro strategie essenziali che continuano ad aiutarci a rimanere concentrati ogni volta che lavoriamo da casa.

In questo articolo, condividiamo queste quattro regole indispensabili che potrebbero aiutarvi a ottimizzare la vostra esperienza di Smart Working. Che siate lavoratori da remoto esperti o alle prime armi con l'ufficio domestico, questi consigli garantiranno che la vostra giornata lavorativa sia tanto efficiente quanto piacevole.

{Monitor Curvo UltraWide LG}

Migliora l'Efficienza
con uno Schermo
più Grande

Uomo che lavora a una scrivania moderna con ampi monitor e un laptop su un supporto, concentrato su grafici e dati sugli schermi.

Per chi gestisce grandi quantità di dati

il Monitor Curvo UltraWide ti aiuta a mantenere sempre una visione d'insieme. Il design praticamente senza bordi, combinato con un formato 21:9, consente un multitasking fluido e, di conseguenza, una maggiore efficienza. Dalle videoconferenze, alla gestione delle email, fino al lavoro sui fogli di calcolo ‒ gestisci tutto contemporaneamente con facilità grazie al Monitor Curvo LG UltraWide

L'affaticamento visivo è IL problema del 21° secolo. Sono contento che il mio Monitor Curvo LG UltraWide disponga di funzioni per la cura degli occhi. Oltre a grafica ultra fluida e sincronizzata e a colori nitidi e luminosi, la modalità flicker-safe del display rende guardare lo schermo per tutta la giornata lavorativa il più confortevole possibile ‒ e più ti senti a tuo agio, migliore sarà la tua produttività.

Vista posteriore di un uomo alla scrivania con un ampio monitor e un laptop, che mostra app di codifica e produttività sugli schermi.
Uomo seduto a una scrivania in un ufficio domestico luminoso pieno di piante, che lavora su un laptop LG gram collegato a un monitor esterno.
Uomo che lavora in un ufficio domestico con due monitor e un laptop LG gram rialzato che mostra software di codifica e montaggio video, visto da dietro.
vista frontale
34WP75CP-B
LG UltraWide | Monitor 34'' Serie WP75C | QHD 21:9 Curvo, 1ms, 160Hz, Speaker Integrati, USB-C
34WP75CP_EU new Erp label .pdf
Classe energetica : UE Scheda tecnica
€349,01
LG UltraWide | Monitor 34'' Serie WP75C | QHD 21:9 Curvo, 1ms, 160Hz, Speaker Integrati, USB-C Scopri di più Acquista ora
Front view
32UN880P-B.AEU
Monitor Ergo 32" | Serie UN880P | 4K HDR, IPS, USB-C, Speaker Integrati
32UN880P_EU new Erp label .pdf
Classe energetica : UE Scheda tecnica
€499,00
LG UltraFine Ergo | Monitor 32" Serie UN880P | 4K HDR, IPS, USB-C, Speaker Integrati Scopri di più Acquista ora
Front view
27GP95RP-B
LG UltraGear | Monitor Gaming 27" Serie GP95RP | 4K, Nano IPS, 1ms GtG, 160Hz (O/C), HDMI 2.1
32UN880P_EU new Erp label .pdf
Classe energetica : UE Scheda tecnica
€429,00
LG UltraGear | Monitor Gaming 27" Serie GP95RP | 4K, Nano IPS, 1ms GtG, 160Hz (O/C), HDMI 2.1 Scopri di più Acquista ora
Front view
27UL500P-W
Monitor Ultra HD da 27 pollici LG
27UL500P_EU new Erp label .pdf
Classe energetica : UE Scheda tecnica
€229,00
Monitor Ultra HD da 27 pollici LG Scopri di più Acquista ora

{Monitor Ergo UltraFine e
Monitor Gaming UltraGear OLED}

Per una postazione
che rispecchia
le Tue passioni

Una donna lavora a una scrivania con due monitor, concentrata sull'editing di immagini vivaci in un ufficio domestico ben illuminato.

Per chi lavora nel campo del design

l'attrezzatura giusta, come il Monitor Ergo UltraFine o il Monitor Gaming UltraGear OLED, è fondamentale. SEO Manager di giorno e designer per passione ‒ mia moglie Jana ha attrezzato il suo spazio con strumenti che rispondono sia alle sue esigenze professionali sia ai suoi hobby creativi.

Il Monitor Ergo UltraFine LG è uno schermo UHD 4K ad alta risoluzione, perfetto per i lavori di design dettagliati. È eccezionalmente ergonomico: Jana può estendere, ritrarre, ruotare, inclinare lo schermo e regolarne l'altezza per garantire condizioni di lavoro sostenibili e confortevoli.

Il Monitor Gaming UltraGear OLED completa perfettamente la sua postazione. Il display offre un alto refresh rate e un tempo di risposta rapido, rendendo il suo hobby ancora più piacevole. Inoltre, grazie all'antiriflesso, all'elevato contrasto e ai colori extra vibranti del Monitor Gaming UltraGear OLED, mia moglie può immergersi completamente nei suoi progetti di design.

Una donna regola il suo grande monitor in verticale, poi è seduta davanti a una configurazione a doppio monitor con immagini vivaci e grafiche colorate.
Una donna che disegna in un accogliente ufficio domestico con due monitor che mostrano software di editing e immagini vivaci della natura.
Una donna regola un grande monitor verticale in un ufficio domestico.
Una persona lavora con due grandi monitor in un ufficio domestico.
Una donna che disegna in un accogliente ufficio domestico con due monitor che mostrano software di editing e immagini vivaci della natura.

Personalizzando la sua postazione casalinga con questi strumenti avanzati, Jana ha raggiunto una perfetta armonia tra lavoro e realizzazione personale. E se comfort e creatività sono le tue priorità, questo setup è altamente consigliato!

Front view
16Z90S-G.AD78D
Notebook gram 16" | Windows 11 Home | Ultra7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero
€1.649,00
Notebook gram 16" | Windows 11 Home | Ultra7, 32GB RAM, 1TB SSD, Nero Scopri di più Acquista ora
Vista frontale
15Z90S-G.AA55D
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 512GB SSD, Nero
€879,00
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 512GB SSD, Nero Scopri di più Acquista ora
Vista frontale
15Z90S-G.AA54D
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 512GB SSD, Bianco
€879,00
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 512GB SSD, Bianco Scopri di più Acquista ora
Vista frontale
15Z90S-G.AA58D
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero
€949,00
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero Scopri di più Acquista ora
Vista frontale
15Z90S-G.AA57D
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 1TB SSD, Bianco
€949,00
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra5, 16GB RAM, 1TB SSD, Bianco Scopri di più Acquista ora
Vista frontale
15Z90S-G.AA78D
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra7, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero
€1.029,00
Notebook gram 15.6" | Windows 11 Home | Ultra7, 16GB RAM, 1TB SSD, Nero Scopri di più Acquista ora

Imposta l'atmosfera ideale!

Vuoi entrare in una mentalità produttiva? Vestirsi adeguatamente può aiutare, anche se in modo semi-formale. Sebbene sia importante sentirsi a proprio agio nei propri vestiti, indossare pigiama o pantaloni sportivi per il lavoro da remoto può farti entrare in una modalità troppo rilassata. Parlando per esperienza personale, osserva come cambia la tua postura quando indossi l'abbigliamento da lavoro.

Inoltre, evita di iniziare la giornata lavorativa dal divano o dal letto — investi in una scrivania e in una buona sedia da ufficio in un angolo luminoso della tua casa. Questo può aumentare la tua motivazione, concentrazione, e può anche evitare che i tuoi colleghi vedano il letto disfatto o i mucchi di panni. Infine, comunica con chi vive con te sull'importanza di ridurre al minimo le distrazioni durante le ore di lavoro.

Un ufficio domestico ordinato con una sedia ergonomica, una scrivania con monitor verticale e articoli ben organizzati.

{LG gram Pro}

Il tuo compagno ideale
per il relax
dopo il lavoro

Un uomo seduto all'aperto contro un muro arancione brillante, lavora al suo laptop LG gram con una tazza di caffè accanto, godendosi la giornata soleggiata.

Un sano equilibrio tra lavoro e vita
privata è essenziale

Per questo ho creato una netta separazione tra lo spazio di lavoro a casa e la mia area personale dedicata al relax.

Il mio consiglio: dedica un angolo accogliente della tua casa come "angolo di relax", oppure approfitta del design leggero e ultrasottile del Notebook gram Pro per fare una pausa in un bar nelle vicinanze o in uno spazio all'aperto.

Usa questo tempo per rilassarti, sia scrivendo nel tuo diario sul tuo gram Pro, sia guardando video su YouTube per ridurre lo stress. Con il processore Intel® Core™ Ultra 7, è un compagno affidabile per gli amanti dell'intrattenimento. Inoltre, la lunga durata della batteria lo rende ideale per l'uso all'aperto.

Rilassarmi nel mio angolo di relax mi aiuta a ricaricarmi e a mantenere il mio benessere. Questo mi permette di tornare al lavoro fresco e pronto per nuove sfide. Il mio LG gram Pro mi aiuta sicuramente a mantenere questo equilibrio.

Un uomo seduto all'aperto contro un muro arancione, lavora sul suo LG gram e si gode il sole con una tazza di caffè.
Un uomo cammina all'aperto tenendo un LG gram Pro.
Primo piano di mani che digitano su una tastiera di LG gram Pro con grafici visualizzati sullo schermo.

Lavorare da casa come un professionista
con Monitor e Notebook LG

Spero davvero che integrare queste quattro strategie ti aiuti a trasformare il tuo ufficio domestico in un luogo di produttività e
creatività. Investi negli strumenti giusti e crea uno spazio di lavoro che ti ispiri. Abbraccia questi cambiamenti e vedrai come
la tua esperienza di lavoro da remoto diventerà non solo efficiente, ma anche potenzialmente appagante.

Buone giornate di lavoro da casa a tutti!

Schizzi di due spazi di ufficio domestico diversi che riflettono le professioni e lo stile di vita della coppia, seguiti dall'uscita dopo il lavoro.

{Offerta}
  • 03.09.2024 - 30.09.2024
  • * Iniziativa promozionale valida dal 3/09/2024 al 30/09/2024
  • * Sconto al Checkout del 5% cumulabile con l'offerta di Benvenuto del 5% e altre promozioni in corso eccetto dove diversamente specificato
  • * Sconto non applicabile agli utenti VIP Program.
Laptop LG gram Pro con design nero e display colorato.
gram

16Z90S-G.AD78D,
15Z90S-G.AA55D,
15Z90S-G.AA54D,
15Z90S-G.AA58D,
15Z90S-G.AA57D,
15Z90S-G.AA78D

Schermo curvo LG UltraWide con un pilota in un videogioco di combattimento aereo.
Monitor

34WP75CP-B,
32UN880P-B,
27GP95RP-B,
27UL500P-W

Di coupon sconto

5%

Coupon5-EXTRA

Copia

Essenziali per il lavoro da casa

Scopri LG Shop Magazine

Alza il livello del Gaming con LG
Rinfrescati con InstaView™
I miei trucchi per le feste con frigorifero LG MoodUP