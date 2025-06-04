Una fuga armoniosa in un hanok

Alla fine di un vicolo tranquillo di Seoul si trova una piccola casa tradizionale coreana, un hanok, dove una coppia gestisce una pensione. Mentre le destinazioni più tranquille intorno alla città sono note per offrire gite giornaliere pacifiche e fughe per il weekend, questo amato hub di viaggio globale ha i suoi gioielli nascosti, offrendo un rifugio lontano dai rumori della città. I nostri host puliscono sempre il pavimento e preparano il tè dieci minuti prima dell'arrivo degli ospiti per offrire loro un caloroso benvenuto in uno di questi rifugi.

"Abbiamo cercato di preservare la bellezza storica dell'hanok assicurandoci che gli ospiti non sentano il peso di soggiornare in un edificio antico. Cerchiamo di concentrarci sull'equilibrio tra tradizione e comfort."

Oggi, vi invitiamo a esplorare il mondo dell'hanok di Seung e Hyuk e il tempo speciale che hanno condiviso con uno dei tanti visitatori che hanno cercato le pittoresche meraviglie di questo spazio.