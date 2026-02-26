About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

L’abbonamento a Gallery+ di LG offre oltre 4.000 contenuti per creare lo spazio secondo i tuoi gusti

*I contenuti disponibili possono variare a seconda del Paese.

*Il contenuto fornito è soggetto a modifiche.

*4.000 contenuti sono disponibili solo nei paesi in cui è supportato webOS Pay (Corea, USA, Regno Unito e alcuni paesi dell’UE).

*Per accedere a tutti i contenuti e le funzionalità è necessario possedere un abbonamento al servizio LG Gallery+.

*È disponibile una prova gratuita di 1 mese esclusivamente per i clienti in possesso di un abbonamento.

Personalizza il tuo spazio a modo tuo grazie alla varietà di contenuti tra cui scegliere

Sfoglia un’enorma libreria di contenuti. Da arte, giochi, scenari e altro ancora, scopri una varietà di immagini selezionate, tutto in un unico posto.

Goditi opere d’arte di fama mondiale nel tuo spazio

Interno di una casa sofisticata Sono esposte numerose opere d’arte diverse. Sulla parete centrale è appesa una LG TV con immagini di opere d’arte famose sullo schermo. Il televisore sembra un quadro da museo.

Circondati della bellezza della natura

Interno di una casa di campagna Un’enorme LG TV montata a parete mostra sullo schermo una splendida opera d’arte raffigurante un paesaggio naturale. Il televisore sembra una fotografia appesa al muro.

Dai un tocco di modernità con opere d’arte digitali e 3D

Interno di una casa elegante e colorata Una LG TV è montata sulla parete. Sullo schermo compare un’opera d’arte moderna e colorata. L’illustrazione sulla TV aggiunge personalità al design interno complessivo dello spazio.

Crea un’atmosfera vivace attraverso contenuti diversificati

In una sala giochi a casa, un’enorme LG TV è montata sulla parete. Sullo schermo sono visibili le immagini di Assassin's Creed Shadows.

Personalizza il tuo spazio in mille modi diversi

Personalizza la tua galleria domestica con musica, immagini e altro ancora, scelti da te. Scegli cosa visualizzare sulla TV in base alle tue preferenze attuali.

Sincronizza la musica e le immagini con il tuo stato d’animo

Abbina la musica di sottofondo alle immagini per creare l’atmosfera che preferisci. Scegli tra brani musicali predefiniti o collega il tuo dispositivo mobile tramite Bluetooth per riprodurre i tuoi brani preferiti.

Guida dettagliata su come configurare una LG TV per riprodurre musica d’atmosfera sincronizzata con le immagini.
Dalla schermata iniziale di una LG TV viene mostrato il processo di impostazione delle preferenze per ottenere contenuti curati automaticamente. Dalla scelta tra diversi tipi di contenuti all’impostazione del profilo personalizzato.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Guarda contenuti curati e personalizzati in base ai gusti

La tua TV conosce i tuoi gusti e le tue preferenze. Rispondendo a una serie di domande, la TV potrà iniziare a proporti opere d’arte in linea con i tuoi gusti.

Sono disponibili 16 profili diversi, con consigli sui contenuti generati dall’abbinamento dei dati a ciascun tipo di profilo.

Una LG TV montata a parete con un cellulare in primo piano. Viene mostrato il processo di configurazione di Google Foto sulla LG TV.

Una LG TV montata a parete con un cellulare in primo piano. Viene mostrato il processo di configurazione di Google Foto sulla LG TV.

Accedi facilmente a Google Foto e mostra i tuoi ricordi

Collega comodamente il tuo account Google Foto alla TV utilizzando semplicemente il tuo telefono. Personalizza senza sforzo il tuo spazio utilizzando i contenuti della libreria fotografica.

*La funzione è disponibile quando si accede al proprio account Google Foto e disponi di almeno 10 foto nell’app. 

Il pannello informativo viene visualizzato su una LG TV montata a parete. Vengono mostrate diverse funzionalità, tra cui aggiornamenti meteo, Sports Alert, programmazione TV, Home Hub e Google Calendar.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Resta aggiornato con dashboard personalizzata tutto in uno

Visualizza informazioni importanti a prima vista. Resta aggiornato su meteo, Sports Alert, visualizza Google Calendar e imposta anche notifiche per Home Hub, prenotazioni di visualizzazione e altro.

*Per accedere a Google Calendar è necessario disporre di un account Google.

Viene illustrato il processo di utilizzo dei comandi vocali per sfruttare la funzione di IA generativa di LG Gallery+. A partire dal suggerimento iniziale, vengono mostrati l’opera d’arte risultante, altri tipi di suggerimenti e le opere d’arte che ne sono derivate.

Ein an der Wand befestigter LG TV mit Mobiltelefon im Vordergrund. Der Vorgang der Einrichtung von Google Photos auf dem LG TV wird angezeigt.

Crea opere d’arte da sogno con IA generativa di Google Gemini

Oltre ai contenuti esistenti, crea opere d’arte esattamente come le immagini con Google Gemini, basato su Google Imagen. Con l’abbonamento, basta dire alla TV cosa desideri per generare opere d’arte.

*L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine. 

*Al momento del lancio, il servizio sarà disponibile solo in 7 Paesi (Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia).

Le impostazioni intelligenti si adattano ai cambiamenti dell’ambiente circostante

Always Ready e Screensaver

Pur risparmiando energia, puoi comunque goderti e mostrare le tue opere d’arte selezionate o le immagini curate tramite Gallery+ quando la TV è spenta o non viene utilizzata per un lungo periodo, trasformandola in una tela digitale.

AI Brightness Control

I sensori integrati nella TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.

Sensore di movimento

Il rilevamento del movimento consente alla TV di reagire in modo intelligente, cambiando modalità a seconda che tu sia nelle vicinanze o meno.

*La funzionalità dello screensaver è disponibile con l’abbonamento.

*Lo screensaver si attiva automaticamente dopo 3 minuti di inattività della riproduzione video o del telecomando. Gli utenti possono impostare il tempo su 10, 20 o 30 minuti. 

*I contenuti video e la musica di sottofondo non sono supportati in modalità salvaschermo.

*I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.

*I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli M5 e G5. 