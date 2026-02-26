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L’abbonamento a Gallery+ di LG offre oltre 4.000 contenuti per creare lo spazio secondo i tuoi gusti
*I contenuti disponibili possono variare a seconda del Paese.
*Il contenuto fornito è soggetto a modifiche.
*4.000 contenuti sono disponibili solo nei paesi in cui è supportato webOS Pay (Corea, USA, Regno Unito e alcuni paesi dell’UE).
*Per accedere a tutti i contenuti e le funzionalità è necessario possedere un abbonamento al servizio LG Gallery+.
*È disponibile una prova gratuita di 1 mese esclusivamente per i clienti in possesso di un abbonamento.
Personalizza il tuo spazio a modo tuo grazie alla varietà di contenuti tra cui scegliere
Sfoglia un’enorma libreria di contenuti. Da arte, giochi, scenari e altro ancora, scopri una varietà di immagini selezionate, tutto in un unico posto.
Goditi opere d’arte di fama mondiale nel tuo spazio
Circondati della bellezza della natura
Dai un tocco di modernità con opere d’arte digitali e 3D
Crea un’atmosfera vivace attraverso contenuti diversificati
Personalizza il tuo spazio in mille modi diversi
Personalizza la tua galleria domestica con musica, immagini e altro ancora, scelti da te. Scegli cosa visualizzare sulla TV in base alle tue preferenze attuali.
Sincronizza la musica e le immagini con il tuo stato d’animo
Abbina la musica di sottofondo alle immagini per creare l’atmosfera che preferisci. Scegli tra brani musicali predefiniti o collega il tuo dispositivo mobile tramite Bluetooth per riprodurre i tuoi brani preferiti.
Sono disponibili 16 profili diversi, con consigli sui contenuti generati dall’abbinamento dei dati a ciascun tipo di profilo.
*La funzione è disponibile quando si accede al proprio account Google Foto e disponi di almeno 10 foto nell’app.
*Per accedere a Google Calendar è necessario disporre di un account Google.
*L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.
*Al momento del lancio, il servizio sarà disponibile solo in 7 Paesi (Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia).
Le impostazioni intelligenti si adattano ai cambiamenti dell’ambiente circostante
*La funzionalità dello screensaver è disponibile con l’abbonamento.
*Lo screensaver si attiva automaticamente dopo 3 minuti di inattività della riproduzione video o del telecomando. Gli utenti possono impostare il tempo su 10, 20 o 30 minuti.
*I contenuti video e la musica di sottofondo non sono supportati in modalità salvaschermo.
*I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.
*I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli M5 e G5.