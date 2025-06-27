Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
TV HD Ready da 24 pollici
TV HD Ready da 24 pollici

TV HD Ready da 24 pollici

24TL510V-PZ
LG TV HD Ready da 24 pollici, 24TL510V-PZ
Funzionalità principali

  • Monitor TV HD Ready
  • Risoluzione 1366x768
  • Luminosità 250cd/m2
  • Contrasto Dinamico 5.000.000:1
  • Potenza Audio 10W 2.0
Altro

TV e monitor: L'accoppiata vincente

Il monitor TV LG dispone di una doppia funzionalità, che combina il TV e il monitor del computer in un unico prodotto.

Base ArcLine

Ispirata alle forme della natura, la base curva ArcLine impreziosisce il design del monitor conferendogli un tocco di raffinatezza ed eleganza.

Ampio angolo di visione

La risoluzione HD del monitor TV di LG regala immagini realistiche con una straordinaria precisione cromatica. Le immagini vengono proiettate in maniera eccellente, sia guardandole da seduti che stando in piedi.

Gaming Mode

Goditi un ambiente di gioco professionale in grado di offrirti varie funzionalità, come il Black Stabilizer che ti aiuta a individuare i nemici nelle aree più scure dello schermo e la modalità DAS in grado di prevenire l'effetto di ritardo nei giochi più dinamici.

Cinema Mode

Quando vuoi goderti un bel film, la funzione Cinema Mode ti consente di non perderti nemmeno un fotogramma, anche in caso di scene particolarmente scure.

Casse Integrate

Goditi il suono realistico dei tuoi film e giochi preferiti. Grazie agli altoparlanti stereo integrati, non avrai bisogno di casse esterne per il tuo monitor.
Flicker Safe

Flicker Safe

La tecnologia Flicker Safe azzera quasi completamente lo sfarfallio del monitor che causa l'affaticamento degli occhi. Così potrai lavorare e divertirti fin quando vorrai!

Montaggio a parete

Sfrutta tutte le opzioni di visualizzazione e risparmia spazio, installando il monitor a parete.
Tutte le specifiche

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    24"

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

