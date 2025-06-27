LG Monitor TV LED 28” HD Ready Cinema Mode e Gaming Mode

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tutte le specifiche
PANNELLO
Tipologia
Monitor TV
Colore
Nero
Dimensione Schermo
27.5"
Tipo di Schermo
LED
Tipo di Retroilluminazione
Diretta
Rapporto d’Aspetto
16:9
Risoluzione
1366 x 768
Luminosità (cd/m<sup>2</sup>)
250
Contrasto Dinamico
5.000.000:1
Tempo di risposta
5ms (GtG)
Angolo di visione
178/178
Numero colori
16.7M
Gamut di colore
NTSC 68% (CIE1931)
INGRESSI/USCITE
Tuner TV Terrestre/Cavo/Satellite
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
HDMI
1
Composite
No
Component
No
DisplayPort
No
Slot CI
Si
Scart
No
USB
Si (2.0)
Uscita Cuffie
No
INGRESSI AUDIO
RCA
No
USCITE AUDIO
Uscita Ottica
No
AUDIO
Potenza audio (Watts)
10W 2.0
Casse integrate
Si
Virtual Surround
Si
Bluetooth Audio
No
SMART TV
LAN
No
Wi-Fi
No
Piattaforma
No
Web Browser
No
Launcher
No
Quick Start
No
Bluetooth
No
Contenuti Video / Applicazioni / Giochi
No
Miracast
No
WiDi
No
HbbTV ((Hybrid broadcast broadband TV)
No
CARATTERISTICHE
Modalità Hotel
Si
Modalità immagini
Vivid/Standard/Eco/Cinema/Sport/Game/Expert
HDCP
Si
CARATTERISTICHE SPECIALI
Game Mode
Si
Smart Energy Saving
Si
Black Stabilizer
Si
Eye Comfort Mode
Si
Flicker Safe
Si
Wi-Fi Mirroring
No
Giochi Integrati
Si
BASE
Base staccabile
Si
Orientamento verticale (angolo)
No
Regolazione altezza (mm)
No
CERTIFICAZIONI E MONTAGGIO VESA
CE
Si
DTS 2.0
Si
ErP
Si
HDMI
Si
Tivùsat
Si
Montaggio a parete VESA (mm)
100 x 100
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con stand - LxAxP (mm)
649.5 x 448.3 x 187.5
Dimensioni senza stand - LxAxP (mm)
649.5 x 394.3 x 78.4
Dimensioni imballo - LxAxP (mm)
804 x 175 x 461
Peso con stand (Kg)
5.45
Peso senza stand (Kg)
3.88
Peso imballo (Kg)
3.53
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (A - G)
E
ACCESSORI
Telecomando
Si
Magic Remote
No
Alimentazione
Si
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
