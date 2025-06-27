Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
LG Monitor TV LED 28” HD Ready Cinema Mode e Gaming Mode
28TN515V_EU ErP_size.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

LG Monitor TV LED 28” HD Ready Cinema Mode e Gaming Mode

28TN515V_EU ErP_size.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

LG Monitor TV LED 28” HD Ready Cinema Mode e Gaming Mode

28TN515V-PZ
LG Monitor TV LED 28” HD Ready Cinema Mode e Gaming Mode, 28TN515V-PZ

Funzionalità principali

  • Monitor TV HD Ready
  • Risoluzione 1366 x 768
  • Luminosità 250cd/m2
  • Potenza Audio 10W 2.0
  • Digitale Terrestre T2 / HEVC e Satellitare S2
  • Ampio angolo di visione 178/178
Altro
Enjoy Both TV and Monitor Together with LG LED TV Monitor

TV e monitor: l'accoppiata vincente

Il monitor TV LG è un prodotto unico, che combina le funzionalità di un monitor PC alle potenzialità di un TV dotato di sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 integrato.
Experience Stunning Visual with HD Display

Schermo HD

La risoluzione in HD esalta la qualità delle immagini grazie alla precisione cromatica, al contrasto visivo e nitidezza sorprendenti.
You can enjoy Clear Picture at Wide Angle

Ampio angolo di visione

La risoluzione HD del monitor TV di LG regala immagini realistiche con una straordinaria precisione cromatica. Le immagini vengono proiettate in maniera eccellente, sia guardandole da seduti che stando in piedi.
Make Your Home Cinema with Cinema Mode

Cinema Mode

Quando vuoi goderti un bel film, la funzione Cinema Mode ti consente di non perderti nemmeno un fotogramma, anche in caso di scene particolarmente scure.
Optimized for Gaming environment With Gaming Mode

Gaming Mode

Goditi un ambiente di gioco professionale in grado di offrirti varie funzionalità, come il Black Stabilizer che ti aiuta a individuare i nemici nelle aree più scure dello schermo e la modalità DAS in grado di prevenire l'effetto di ritardo nei giochi più dinamici.
Reduces Visual Fatigue with Flicker Safe

Flicker Safe

La tecnologia Flicker Safe azzera quasi completamente lo sfarfallio del monitor che causa l'affaticamento degli occhi. Così potrai lavorare e divertirti fin quando vorrai!
Immersive Experience with 5W x2 Stereo Speaker

Casse Integrate

Goditi il suono realistico dei tuoi film e giochi preferiti. Grazie agli altoparlanti stereo integrati, non avrai bisogno di casse esterne per il tuo monitor.
Being Stylish

Montaggio a parete

Sfrutta tutte le opzioni di visualizzazione e risparmia spazio, installando il monitor a parete.
Stampa

Tutte le specifiche

PANNELLO

  • Tipologia

    Monitor TV

  • Colore

    Nero

  • Dimensione Schermo

    27.5"

  • Tipo di Schermo

    LED

  • Tipo di Retroilluminazione

    Diretta

  • Rapporto d’Aspetto

    16:9

  • Risoluzione

    1366 x 768

  • Luminosità (cd/m<sup>2</sup>)

    250

  • Contrasto Dinamico

    5.000.000:1

  • Tempo di risposta

    5ms (GtG)

  • Angolo di visione

    178/178

  • Numero colori

    16.7M

  • Gamut di colore

    NTSC 68% (CIE1931)

INGRESSI/USCITE

  • Tuner TV Terrestre/Cavo/Satellite

    DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2

  • HDMI

    1

  • Composite

    No

  • Component

    No

  • DisplayPort

    No

  • Slot CI

    Si

  • Scart

    No

  • USB

    Si (2.0)

  • Uscita Cuffie

    No

INGRESSI AUDIO

  • RCA

    No

USCITE AUDIO

  • Uscita Ottica

    No

AUDIO

  • Potenza audio (Watts)

    10W 2.0

  • Casse integrate

    Si

  • Virtual Surround

    Si

  • Bluetooth Audio

    No

SMART TV

  • LAN

    No

  • Wi-Fi

    No

  • Piattaforma

    No

  • Web Browser

    No

  • Launcher

    No

  • Quick Start

    No

  • Bluetooth

    No

  • Contenuti Video / Applicazioni / Giochi

    No

  • Miracast

    No

  • WiDi

    No

  • HbbTV ((Hybrid broadcast broadband TV)

    No

CARATTERISTICHE

  • Modalità Hotel

    Si

  • Modalità immagini

    Vivid/Standard/Eco/Cinema/Sport/Game/Expert

  • HDCP

    Si

CARATTERISTICHE SPECIALI

  • Game Mode

    Si

  • Smart Energy Saving

    Si

  • Black Stabilizer

    Si

  • Eye Comfort Mode

    Si

  • Flicker Safe

    Si

  • Wi-Fi Mirroring

    No

  • Giochi Integrati

    Si

BASE

  • Base staccabile

    Si

  • Orientamento verticale (angolo)

    No

  • Regolazione altezza (mm)

    No

CERTIFICAZIONI E MONTAGGIO VESA

  • CE

    Si

  • DTS 2.0

    Si

  • ErP

    Si

  • HDMI

    Si

  • Tivùsat

    Si

  • Montaggio a parete VESA (mm)

    100 x 100

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni con stand - LxAxP (mm)

    649.5 x 448.3 x 187.5

  • Dimensioni senza stand - LxAxP (mm)

    649.5 x 394.3 x 78.4

  • Dimensioni imballo - LxAxP (mm)

    804 x 175 x 461

  • Peso con stand (Kg)

    5.45

  • Peso senza stand (Kg)

    3.88

  • Peso imballo (Kg)

    3.53

CONSUMI

  • Classe di efficienza energetica (A - G)

    E

ACCESSORI

  • Telecomando

    Si

  • Magic Remote

    No

  • Alimentazione

    Si

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

