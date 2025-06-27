We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali
OLED55G56.S70TY
Funzionalità principali
- [TV] Nuovo processore α11 gen2 con AI: migliora le immagini in 4K, ottimizza i dettagli grazie all'AI e rende l'audio audio surround più immersivo
- [TV] Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense
- [TV] Gaming di ultima generazione: ben 4 porte HDMI con VRR, G-sync e Freesync per giocare in 4K fino a 165fps con la massima fluidità
- [Soundbar] Audio avvolgente: grazie al Dolby Atmos e all'esclusivo speaker centrale up-firing, sarai immerso nei tuoi contenuti
- [Soundbar] WOW Orchestra: il tuo TV LG e la soundbar suonano insieme, amplificando l'esperienza sonora
- [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Alpha 11 AI Gen2: il nostro processore più potente che migliora le immagini pixel per pixel
Lasciati stupire da colori eccezionali e luminosi. Grazie all'AI, il processore α11 AI Gen2 percepisce gli oggetti con una precisione al singolo pixel e migliora la qualità dell’immagine.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.
Immagini 3 volte più luminose con Brightness Booster Ultimate
Con il nuovo processore α11 AI Gen2, la nuova struttura di emissione della luce e l’architettura di controllo della luce potrai goderti immagini fino a tre volte più luminose.
*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.
*Test interni comparando la luminosità su una finestra del 10% con il modello LG OLED B5.
Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.
Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.
*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
Colori perfetti
I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche, su uno schermo privo di riflessi anche alla luce del sole.
*La certificazione "Reflection Free" è relativa ai modelli OLED G5.
*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
*La riflettanza del display è definita come il valore della componente speculare inclusa (SCI) a 550 nm, testato in modo indipendente da Intertek.
*Il pannello LG OLED è stato misurato da Intertek al di sotto dell’1% come display privo di riflessi.
Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita
L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.
*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.
*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
La nuova generazione dei TV LG con AI
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
Lascia che i suoni ti circondino
*Immagini simulate
Completa l'esperienza del tuo TV LG
Design moderno
Fatti l'uno per l'altra
Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.
**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.
***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato
****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.
*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.
- TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
- Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz
Caratteristiche principali
Compatibilità AMD FreeSync
Sì
Compatibilità NVIDIA G-Sync
Sì
Tipologia dello schermo
OLED 4K
Refresh rate
120Hz nativo (165Hz con VRR)
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Processore
α11 Gen2 4K con AI
Dolby Atmos
Sì
Diffusori
4.2 canali
Potenza audio
60W
Gamma colore
OLED Color
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
1.222 x 703 x 27,2
Peso senza base (kg)
16,8
Tutte le specifiche
SINTONIZZATORE
Ricevitore TV digitale
DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)
Ricevitore TV analogica
Sì
IMMAGINE
Mappatura dinamica dei toni
Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
Processore
α11 Gen2 4K con AI
Upscaling dell'immagine con AI
α11 Super Upscaling 4K con AI
Selezione automatica del genere con AI
Sì (SDR / HDR)
Controllo della luminosità con AI
Sì
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sì
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
Tecnologia di dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modalità immagine
10 preset
Calibrazione automatica
Sì
AI Picture Pro
Sì
QFT (Quick Frame Transport)
Sì
QMS (Quick Media Switching)
Sì
AUDIO
Uscita audio simultanea
Sì
Potenza audio
60W
Diffusori
4.2 canali
Direzione dei diffusori
Verso il basso
Dolby Atmos
Sì
AI Sound
α11 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)
Nitidezza voce
Sì (AI Object Remastering)
Regolazione dell'acustica con AI
Sì
Predisposizione per diffusori WiSA
Sì (fino a 2.1 canali)
LG Sound Sync
Sì
Sound Mode Share
Sì
Bluetooth Surround Ready
Sì (Riproduzione a 2 vie)
Codec Audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)
WOW Orchestra
Sì
GAMING
Game Optimizer
Sì (con Game Dashboard)
Compatibilità NVIDIA G-Sync
Sì
Compatibilità AMD FreeSync
Sì
HGiG
Sì
Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)
Sì
VRR
Sì (Fino a 165Hz)
Tempo di risposta
Meno di 0,1ms
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Sì
ACCESSORI INCLUSI
Telecomando
Telecomando puntatore (MR25GB)
Cavo di alimentazione
Sì (non rimovibile)
CONNETTIVITÀ
Simplink (HDMI CEC)
Sì
Ingressi HDMI
4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT
ARC (Audio Return Channel via HDMI)
eARC (ingresso HDMI 2)
Ingressi USB
3 (USB 2.0)
Wi-Fi
Wi-Fi 6
Bluetooth
Sì (v 5.3)
LAN
1
Slot modulo CAM
1 (esclusi UK e Irlanda)
Ingressi TV antenna / TV via cavo
2
Uscita audio ottica SPDIF
1
ACCESSIBILITÀ
Scala di grigi
Sì
Contrasto elevato
Sì
Colori invertiti
Sì
SCHERMO
Tipologia dello schermo
OLED 4K
Risoluzione
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)
Refresh rate
120Hz nativo (165Hz con VRR)
Gamma colore
OLED Color
SMART TV
Sistema operativo
webOS 25
Riconoscimento vocale intelligente
Sì
Telecomando puntatore
Incluso
App per smartphone
Sì (LG ThinQ)
Riconoscimento vocale in vivavoce
Sì
Browser Internet
Sì
LG Channels
Sì
Multi View
Sì
Always Ready
Sì
Compatibile con webcam USB
Sì
Compatibile con Apple Home
Sì
Home Hub
Sì
AI Chatbot
Sì
Voice ID
Sì
Google Home / Hub
Sì
Works with Apple Airplay
Sì
Google Cast
Sì
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con la base (L x A x P mm)
1.222 x 742/787 x 263
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
1.222 x 703 x 27,2
Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)
1.360 x 810 x 172
Base del TV (L x P mm)
485 x 263
Peso senza base (kg)
16,8
Peso con la base (kg)
21,4
Peso con l'imballo (kg)
27,1
Dimensioni VESA (L x A mm)
300 x 200
ALIMENTAZIONE
Alimentazione (Tensione, Hz)
100~240V, 50-60Hz
Consumo in standby
Meno di 0,5W
CODICE EAN
CODICE EAN
8806096354100
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Caratteristiche principali
Canali
3.1.1
Potenza
400 W
Unità principale
950 x 63 x 115 mm
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
3.1.1
Potenza
400 W
Speaker
7 EA
POTENZA
Consumi da spento - unità principale
0.5 W ↓
Consumi - unità principale
33 W
Consumi da spento - subwoofer
0.5 W ↓
Consumi - subwoofer
33 W
CONNETTIVITÀ
Ottico
1
Ingresso HDMI
1
Uscita HDMI
1
USB
1
Versione Bluetooth
5.1
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
Predisposizione per diffusori posteriori
Sì
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Musica
Sì
Cinema
Sì
Gaming
Sì
Bass Blast / Bass Blast +
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Sport
Sì
Standard
Sì
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
Dolby Digital
Sì
AAC
Sì
DTS Digital Surround
Sì
DTS:X
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
SUPPORTO HDMI
Pass-through
Sì
Pass-through 4K
Sì
HDR10
Sì
Dolby Vision
Sì
Audio Return Channel (ARC)
Sì
Audio Return Channel (e-ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
120Hz
Sì
VRR / ALLM
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
TV Sound Mode Share
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
WOW Interface
Sì
ACCESSORI
Cavo HDMI
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
Telecomando
Sì
Garanzia
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
PESO
Unità principale
3,0 kg
Subwoofer
5,7 kg
Peso con imballo
13,3 kg
CODICE EAN
Codice EAN
8806087977011
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
