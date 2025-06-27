Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali
OLED55G56LS EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali

OLED55G56LS EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali

OLED55G56.S70TY
Foto frontale TV e soundbar OLED55G56.S70TY
Foto frontale TV OLED55G56LS
Foto di lato TV OLED55G56LS
Foto laterale TV OLED55G56LS
Dettaglio TV OLED55G56LS
Foto posteriore TV OLED55G56LS
Foto frontale soundbar S70TY
Foto soundbar S70TY
Ideale per il gaming soundbar S70TY
WOW Orchestra soundbar S70TY
Attacchi soundbar S70TY

Funzionalità principali

  • [TV] Nuovo processore α11 gen2 con AI: migliora le immagini in 4K, ottimizza i dettagli grazie all'AI e rende l'audio audio surround più immersivo
  • [TV] Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense
  • [TV] Gaming di ultima generazione: ben 4 porte HDMI con VRR, G-sync e Freesync per giocare in 4K fino a 165fps con la massima fluidità
  • [Soundbar] Audio avvolgente: grazie al Dolby Atmos e all'esclusivo speaker centrale up-firing, sarai immerso nei tuoi contenuti
  • [Soundbar] WOW Orchestra: il tuo TV LG e la soundbar suonano insieme, amplificando l'esperienza sonora
  • [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 OLED55G56LS

OLED55G56LS

TV 55 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
OLED55G56LS EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar con subwoofer

S70TY

Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz

Alpha 11 AI Gen2: il nostro processore più potente che migliora le immagini pixel per pixel

Lasciati stupire da colori eccezionali e luminosi. Grazie all'AI, il processore α11 AI Gen2 percepisce gli oggetti con una precisione al singolo pixel e migliora la qualità dell’immagine.

Il processore alpha 11 AI Gen2 è su uno sfondo scuro. Si accende una luce viola e blu dall’interno, illuminando i circuiti dei microchip che lo circondano. Le statistiche sulle prestazioni sono visibili. Elaborazione neurale dell’IA 6,7 volte superiore, NPU. 2,2 volte più veloce nelle operazioni, CPU. Grafica 3,6 volte migliore, GPU.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.

Immagini 3 volte più luminose con Brightness Booster Ultimate

Con il nuovo processore α11 AI Gen2, la nuova struttura di emissione della luce e l’architettura di controllo della luce potrai goderti immagini fino a tre volte più luminose.

Scena del lancio di una navetta spaziale divisa a metà. Una metà della scena è luminosa e vivida grazie agli algoritmi di aumento della luminosità di LG. L’altra metà è scura, sbiadita e grigia.

*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.

*Test interni comparando la luminosità su una finestra del 10% con il modello LG OLED B5.

Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.

Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.

Un salotto con un TV LG OLED montato sulla parete. Lo schermo è diviso in due: da una parte l'immagine è più opaca dell'altra. C'è un logo della certificazione Nero perfetto con valori inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Colori perfetti

I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche, su uno schermo privo di riflessi anche alla luce del sole.

Fuochi d’artificio abbaglianti e dai colori vivaci vengono proiettati su uno schermo televisivo. Si vede il logo della certificazione che attesta la fedeltà colore superiore al 99% fino a 500 lux. Inoltre, sono presenti la certificazione di assenza di riflessi e le altre certificazioni Intertek.

*La certificazione "Reflection Free" è relativa ai modelli OLED G5.

*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

*La riflettanza del display è definita come il valore della componente speculare inclusa (SCI) a 550 nm, testato in modo indipendente da Intertek.

*Il pannello LG OLED è stato misurato da Intertek al di sotto dell’1% come display privo di riflessi.

Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita

L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.

Le linee si animano su un’immagine molto opaca e quasi grigia di un leopardo in una foresta, come se un supercomputer stesse analizzando gli elementi nell’inquadratura. Un laser traccia il profilo del leopardo il quale migliora e diventa più brillante, più nitido e più colorato. Anche lo sfondo si trasforma da sinistra a destra, con contrasto, profondità e colori migliori.

*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Sullo schermo di un LG OLED TV viene visualizzata la pagina iniziale di webOS 25, ricca di app e contenuti di intrattenimento. Accanto alla TV c’è il telecomando puntatore AI, il cui pulsante AI è messo in evidenza come se fosse attivato dalla voce dell’utente. Accanto ad essa c'è un fumetto, che passa al mio account.

Sullo schermo di un LG OLED TV viene visualizzata la pagina iniziale di webOS 25, ricca di app e contenuti di intrattenimento. Accanto alla TV c’è il telecomando puntatore AI, il cui pulsante AI è messo in evidenza come se fosse attivato dalla voce dell’utente. Accanto ad essa c'è un fumetto, che passa al mio account.

TI riconosce già dalla voce

L’AI Voice ID LG conosce la tua impronta vocale quando accendi il TV e imposta il tuo profilo personalizzato per consigliarti cosa guardare e sfruttare al meglio tutte le possibilità.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.

La Soundbar LG su uno sfondo nero rivela il suo design a partire dall'angolo sinistro, quindi si apre per mostrare l'intera soundbar. Viene visualizzato un TV LG QNED con Synergy Bracket. La Soundbar si trova sopra la staffa Synergy, preme contro il muro con lo schermo inferiore della TV visibile, mostrando un uomo che suona la chitarra.

La miglior soundbar che il tuo TV LG possa desiderare

Rendi l'esperienza ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Lascia che i suoni ti circondino

Ci sono 3 immagini. La prima mostra una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La seconda mostra una soundbar e un TV LG in salotto mentre riproducono un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dalla TV, poiché il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La terza mostra una soundbar LG con tre diversi schermi TV sopra. Uno mostra un film, uno mostra un concerto e l'altro mostra un notiziario. Sotto la soundbar ci sono tre icone per mostrare ciascun genere.

*Immagini simulate

Completa l'esperienza del tuo TV LG

Design moderno

Fatti l'uno per l'altra

Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altro direttamente dal tuo TV, usando un solo telecomando.

 

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Caratteristiche principali

Compatibilità AMD FreeSync

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Processore

α11 Gen2 4K con AI

Dolby Atmos

Diffusori

4.2 canali

Potenza audio

60W

Gamma colore

OLED Color

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.222 x 703 x 27,2

Peso senza base (kg)

16,8

Tutte le specifiche

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

Ricevitore TV analogica

IMMAGINE

Mappatura dinamica dei toni

Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Processore

α11 Gen2 4K con AI

Upscaling dell'immagine con AI

α11 Super Upscaling 4K con AI

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

Controllo della luminosità con AI

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

10 preset

Calibrazione automatica

AI Picture Pro

QFT (Quick Frame Transport)

QMS (Quick Media Switching)

AUDIO

Uscita audio simultanea

Potenza audio

60W

Diffusori

4.2 canali

Direzione dei diffusori

Verso il basso

Dolby Atmos

AI Sound

α11 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (AI Object Remastering)

Regolazione dell'acustica con AI

Predisposizione per diffusori WiSA

Sì (fino a 2.1 canali)

LG Sound Sync

Sound Mode Share

Bluetooth Surround Ready

Sì (Riproduzione a 2 vie)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

WOW Orchestra

GAMING

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Compatibilità AMD FreeSync

HGiG

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

VRR

Sì (Fino a 165Hz)

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore (MR25GB)

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

CONNETTIVITÀ

Simplink (HDMI CEC)

Ingressi HDMI

4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

Ingressi USB

3 (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 6

Bluetooth

Sì (v 5.3)

LAN

1

Slot modulo CAM

1 (esclusi UK e Irlanda)

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Uscita audio ottica SPDIF

1

ACCESSIBILITÀ

Scala di grigi

Contrasto elevato

Colori invertiti

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

Gamma colore

OLED Color

SMART TV

Sistema operativo

webOS 25

Riconoscimento vocale intelligente

Telecomando puntatore

Incluso

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Riconoscimento vocale in vivavoce

Browser Internet

LG Channels

Multi View

Always Ready

Compatibile con webcam USB

Compatibile con Apple Home

Home Hub

AI Chatbot

Voice ID

Google Home / Hub

Works with Apple Airplay

Google Cast

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.222 x 742/787 x 263

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.222 x 703 x 27,2

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.360 x 810 x 172

Base del TV (L x P mm)

485 x 263

Peso senza base (kg)

16,8

Peso con la base (kg)

21,4

Peso con l'imballo (kg)

27,1

Dimensioni VESA (L x A mm)

300 x 200

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096354100

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED55G56LS)
estensione
EU Energy label 2019(OLED55G56LS)
estensione
Product information sheet (OLED55G56LS)
estensione
GPSR Safety Information(OLED55G56LS)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Caratteristiche principali

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Speaker

7 EA

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

33 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

33 W

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Predisposizione per diffusori posteriori

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Musica

Cinema

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

Clear Voice Pro

Sport

Standard

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

DTS:X

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

120Hz

VRR / ALLM

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

TV Sound Mode Share

Soundbar Mode Control

WOW Interface

ACCESSORI

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

Garanzia

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Unità principale

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Peso con imballo

13,3 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806087977011

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(S70TY)
estensione
WEB INFO(S70TY)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

