Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W
OLED65C55LA EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W

Scheda tecnica

Funzionalità principali

  • [TV] Processore α9 Gen8: le immagini diventano più realistiche e i suoni più immersivi grazie all'Intelligenza Artificiale
  • [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
  • [TV] Il cinema a casa tua: col Dolby Atmos e Dolby Vision i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti
  • [Soundbar] WOW Orchestra: sfrutta l'audio del TV in sinergia con quello della soundbar per amplificare l'effetto di spazialità del suono
  • [Soundbar] Triplo canale up-firing con Dolby Atmos: il canale centrale up-firing rende le voci e i dialoghi dei film più chiari e udibili
  • [Soundbar] Gaming fluido e immersivo: grazie al 4K pass-through al supporto del VRR fino a 120Hz puoi collegare direttamente la tua console e goderti i tuoi videogiochi next-gen
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 OLED65C55LA

OLED65C55LA

TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
OLED65C55LA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista angolazione anteriore della soundbar e del Woofer

SC9S

Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi

α9 AI Gen8: un processore che percepisce ciò che stai guardando

L'Intelligenza Artificiale del nostro processore migliora analizza nel dettaglio ogni fotogramma, riconoscendo i volti e le espressioni del viso per darti immagini in 4K dalla profondità eccezionale.

Il processore alpha 9 AI Gen8 è su uno sfondo scuro. Si accende una luce verde acqua dall’interno, illuminando i circuiti dei microchip che lo circondano. Le statistiche sulle prestazioni sono visibili. Elaborazione neurale dell’IA 1,7 volte superiore, NPU. 1,7 volte più veloce nelle operazioni, CPU. Grafica 2,1 volte migliore, GPU.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.

Immagini più luminose con Brightness Booster

Il nostro processore α9 AI Gen8 integra un nuovo algoritmo di potenziamento della luce per offrirti immagini più luminose.

Scena del lancio di una navetta spaziale divisa a metà. Una metà della scena è luminosa e vivida grazie agli algoritmi di aumento della luminosità di LG. L’altra metà è scura, sbiadita e grigia.

*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.

*Il Brightness Booster non si applica ai modelli OLED C5 da 48 e 42''.

Solo LG ti dà l'OLED col nero perfetto certificato

Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.

Il nero perfetto è verificato da UL e offre livelli di nero reali per migliorare la luminosità e il contrasto percepiti, sia in ambienti luminosi sia in quelli bui.

Un salotto con un TV LG OLED montato sulla parete. Lo schermo è diviso in due: da una parte l'immagine è più opaca dell'altra. C'è un logo della certificazione Nero perfetto con valori inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Colori perfetti

I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche in ambienti bui ma anche ben illuminati.

Pappagallo colorato in altissima definizione su sfondo nero. Gocce d’acqua sono sospese nell’aria tutt’intorno. L’immagine mostra il colore perfetto, in quanto ogni diversa tonalità sul corpo del pappagallo è nitida e vivida. Sono visibili diverse certificazioni con logo UL e Intertek. Questi si riferiscono alla fedeltà del colore al 100% e al 100% di volume di colore. Anche il testo è visibile, verifica il marchio di certificazione dei colori perfetti.

*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita

L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.

Le linee si animano su un’immagine molto opaca e quasi grigia di un leopardo in una foresta, come se un supercomputer stesse analizzando gli elementi nell’inquadratura. Un laser traccia il profilo del leopardo il quale migliora e diventa più brillante, più nitido e più colorato. Anche lo sfondo si trasforma da sinistra a destra, con contrasto, profondità e colori migliori.

*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Il Telecomando puntatore con AI completa l’AI Experience

Il tuo TV non è mai stato così semplice da usare grazie al Telecomando puntatore con AI: lo impugni come una bacchetta magica, lo usi come un mouse! Grazie al sensore di movimento e alla rotella potrai navigare fra i contenuti e le app semplicemente muovendo il polso. E puoi anche usare la tua voce per chiedere informazioni al TV, cercare contenuti e molto altro ancora.

*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

Una famiglia di quattro persone davanti a un TV LG AI. Intorno alla persona che tiene il telecomando compare un cerchio che ne indica il nome. Ciò mostra come AI Voice ID riconosce l’impronta vocale di ogni utente. L’interfaccia webOS mostra poi come l’intelligenza artificiale cambi automaticamente l'account e offra raccomandazioni su contenuti personalizzati.

AI Voice ID

L’AI Voice ID riconosce la tua impronta vocale per offrirti consigli personalizzati nel momento stesso in cui parli.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile per le app che supportano l'account Voice ID.

*Per il funzionamento del Voice ID è necessario memorizzare la propria impronta vocale sul profilo del TV.

Primo piano dello schermo di un TV LG OLED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

Primo piano dello schermo di un TV LG OLED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

Ricerca con l’IA

Qualunque cosa ti serva, chiedilo al tuo TV! L’IA riconosce la tua voce e ti dà le risposte che ti servono. Inoltre, puoi anche ottenere ulteriori soluzioni con Copilot, l'AI generativa di Microsoft.

*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi. 

*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.

*È necessaria una connessione a Internet

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG OLED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG OLED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.

AI Chatbot

Se pensi che utilizzare il TV sia diventato troppo difficile, allora l’AI Chatbot è proprio quello che fa per te. Un assistente virtuale che risolve i problemi e ti aiuta attivamente con le tue richieste. Ti basta parlare al televisore e il chatbot analizzerà le tue richieste rispondendoti di conseguenza.

*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.

*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.

Il telecomando puntatore AI davanti allo schermo di un TV LG. Sullo schermo compare un saluto personalizzato dall’intelligenza artificiale LG con apposite parole chiave basate sulla cronologia di ricerca e visione dell’utente. Sul telecomando sono presenti un’icona e un’etichetta che indicano che la funzionalità AI Concierge è facilmente accessibile premendo brevemente il pulsante AI.

Il telecomando puntatore AI davanti allo schermo di un TV LG. Sullo schermo compare un saluto personalizzato dall’intelligenza artificiale LG con apposite parole chiave basate sulla cronologia di ricerca e visione dell’utente. Sul telecomando sono presenti un’icona e un’etichetta che indicano che la funzionalità AI Concierge è facilmente accessibile premendo brevemente il pulsante AI.

AI Concierge

Vuoi un suggerimento su cosa cercare? Premi il tasto AI sul telecomando e l’AI Concierge ti darà delle parole chiave più usate e consigli personalizzati basati su ciò che hai visto e cercato.

*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.

*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.

La sinergia fra TV e soundbar rinnova la tua esperienza

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

*Le immagini presentate hanno scopo puramente illustrativo.

**Dispone di una staffa esclusiva compatibile con LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 da 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

**L’aspetto e il design del prodotto variano in base all’uso, alle impostazioni, alle connessioni internet, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

Un video che mostra la staffa esclusiva per il TV LG OLED della serie C2 e C3. Clicca per riprodurlo.

Staffa per i TV LG OLED evo della serie C inclusa

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

 

Un video è disponibile sopra. Qui sotto vengono mostrate 3 immagini filtrate in grigio, una staffa, un supporto e una TV a parete da sinistra.

*Staffa compatibile con i TV LG OLED evo della serie C2/C3/C4 da 77'' (195cm), 65'' (164cm) e 55'' (139cm)

WOW Orchestra: insieme per un suono che ti ammalia

Se abbini la nostra soundbar con uno dei nostri TV potrai ottenere un suono perfetto e armonioso, derivante dalla riproduzione simultanea da entrambi i dispositivi come fossero parte di un'orchestra. Così riuscirai a sentire ogni dettaglio del suono.

'Dalla Sound Bar e dal televisore vengono emesse onde sonore di vari colori blu.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

WOW Interface: pieno controllo nelle tue mani

Finalmente potrai vedere l'interfaccia per il controllo della soundbar direttamente sullo schermo del tuo TV LG, in modo da poterla controllare con un unico telecomando. Basta un clic per vedere il menu e le impostazioni della soundbar, ad esempio il volume, lo stato della connessione e la modalità audio. Il controllo è nelle tue mani, ed è ancora più semplice.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

Caratteristiche principali

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Refresh rate

120Hz nativo (144Hz con VRR)

Gamma colore

OLED Color

Processore

α9 Gen8 4K con AI

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Compatibilità AMD FreeSync

Potenza audio

40W

Diffusori

2.2 canali

Dolby Atmos

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.441 x 826 x 45,1

Peso senza base (kg)

16,6

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (144Hz con VRR)

Gamma colore

OLED Color

IMMAGINE

Processore

α9 Gen8 4K con AI

Upscaling dell'immagine con AI

α9 Super Upscaling 4K con AI

Mappatura dinamica dei toni

Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

Controllo della luminosità con AI

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

10 preset

AI Picture Pro

Calibrazione automatica

GAMING

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Compatibilità AMD FreeSync

HGiG

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

VRR

Sì (fino a 144Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

SMART TV

Sistema operativo

webOS 25

Compatibile con webcam USB

Always Ready

Browser Internet

Riconoscimento vocale in vivavoce

Riconoscimento vocale intelligente

LG Channels

Telecomando puntatore

Incluso

Multi View

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Compatibile con Apple Home

AUDIO

Dolby Atmos

AI Sound

AI Sound Pro α9 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (con AI Voice Remastering)

Predisposizione per diffusori WiSA

Sì (fino a 2.1 canali)

LG Sound Sync

Sound Mode Share

Uscita audio simultanea

Bluetooth Surround Ready

Sì (Riproduzione a 2 vie)

Potenza audio

40W

Regolazione dell'acustica con AI

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Direzione dei diffusori

Verso il basso

Diffusori

2.2 canali

WOW Orchestra

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Scala di grigi

Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.441 x 826 x 45,1

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.441 x 880 x 230

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.600 x 950 x 200

Base del TV (L x P mm)

470 x 230

Peso senza base (kg)

16,6

Peso con la base (kg)

18,5

Peso con l'imballo (kg)

26,4

Dimensioni VESA (L x A mm)

300 x 200

CONNETTIVITÀ

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

Bluetooth

Sì (v 5.3)

LAN

1

Simplink (HDMI CEC)

Uscita audio ottica SPDIF

1

Slot modulo CAM

1 (esclusi UK e Irlanda)

Ingressi HDMI

4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM e QMS

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Ingressi USB

3 (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 6

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore (MR25GB)

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED65C55LA)
estensione
EU Energy label 2019(OLED65C55LA)
estensione
Product information sheet (OLED65C55LA)
estensione
GPSR Safety Information(OLED65C55LA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SC9S)
estensione
WEB INFO(SC9S)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

