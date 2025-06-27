Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR

Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR

OLED65C5E.S95TR
Foto frontale OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
Foto frontale OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR
LG Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR, OLED65C5E.S95TR

Funzionalità principali

  • [TV] Processore α9 Gen8: le immagini diventano più realistiche e i suoni più immersivi grazie all'Intelligenza Artificiale
  • [TV] Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense
  • [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
  • [Soundbar] Casse posteriori wireless a 6 canali: goditi il massimo del coinvolgimento, in cui i suoni arrivano dappertutto come al cinema
  • [Soundbar] AI Room Calibration: l'Intelligenza Artificiale analizza l'acustica del tuo ambiente e imposta automaticamente le caratteristiche audio migliori
  • [Soundbar] Audio a 9.1.5 canali da 810W: la soundbar più ricca e potente che abbiamo creato per un effetto cinema autentico che farà tremare i muri
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 OLED65C5ELB

OLED65C5ELB

TV 65 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
Scheda tecnica
Immagine frontale della soundbar con subwoofer e casse posteriori

S95TR

Soundbar Home Cinema LG S95TR con altoparlanti posteriori e suono surround a 9.1.5 canali

Alpha 9 AI Gen8: un processore che percepisce ciò che stai guardando

L'Intelligenza Artificiale del nostro processore migliora analizza nel dettaglio ogni fotogramma, riconoscendo i volti e le espressioni del viso per darti immagini in 4K dalla profondità eccezionale.

Il processore alpha 9 AI Gen8 è su uno sfondo scuro. Si accende una luce verde acqua dall’interno, illuminando i circuiti dei microchip che lo circondano. Le statistiche sulle prestazioni sono visibili. Elaborazione neurale dell’IA 1,7 volte superiore, NPU. 1,7 volte più veloce nelle operazioni, CPU. Grafica 2,1 volte migliore, GPU.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.

Immagini più luminose con Brightness Booster

Il nostro processore α9 AI Gen8 integra un nuovo algoritmo di potenziamento della luce per offrirti immagini più luminose.

Falò di notte in mezzo alla natura. In lontananza ci sono una foresta e un lago. Il cielo di sera è pieno di stelle. La scena è divisa a metà. Da un lato, mostra l’impressionante brillantezza di Brightness Booster. Dall’altro lato, è più scuro e più grigio.

*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.

Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.

Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.

Un salotto con un TV LG OLED montato sulla parete. Lo schermo è diviso in due: da una parte l'immagine è più opaca dell'altra. C'è un logo della certificazione Nero perfetto con valori inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Colori perfetti

I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci e realistiche, in ambienti bui ma anche ben illuminati.

Fuochi d’artificio abbaglianti e dai colori vivaci vengono proiettati su uno schermo televisivo. Si vede il logo della certificazione che attesta la fedeltà colore superiore al 99% fino a 500 lux. Inoltre, sono presenti le altre certificazioni Intertek.

*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

Il suono ti circonda

Composizione di 3 immagini: - Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un video musicale. Delle goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. - Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. - Una soundbar, un TV LG, degli altoparlanti posteriori e il subwoofer si trovano in soggiorno. Sulla stanza viene visualizzata una sovrapposizione di griglia, come una scansione dello spazio. Dalla prospettiva frontale degli altoparlanti posteriori escono onde sonore bianche composte da goccioline.

Composizione di 3 immagini: - Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un video musicale. Delle goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. - Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. - Una soundbar, un TV LG, degli altoparlanti posteriori e il subwoofer si trovano in soggiorno. Sulla stanza viene visualizzata una sovrapposizione di griglia, come una scansione dello spazio. Dalla prospettiva frontale degli altoparlanti posteriori escono onde sonore bianche composte da goccioline.

*Immagini a scopo illustrativo

Il suono ti persuade

Canale centrale up-firing

Dialoghi più udibili

Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.

Una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar. Un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

*Test interni LG.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Le parole “ONE EXPERIENCE” con un motivo sfumato verde e giallo

Le parole “ONE EXPERIENCE” con un motivo sfumato verde e giallo

Le Soundbar LG completano l’esperienza dei TV LG

Dolby Atmos

Il suono del cinema, a casa tua

Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!

Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Audio spaziale su tre livelli

Uno strato virtuale che rende tutto più realistico

Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.

Una soundbar e un TV LG in un grande appartamento in città. Tre bande rosse appaiono una alla volta raffigurando gli strati virtuali che si uniscono per creare un'intera cupola sonora.

*Il “Triple Level Spatial Sound"" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.

**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.

***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)

Audio surround a 15 canali

Immersione totale

Ecco la soundbar più immersiva che abbiamo realizzato: ben 810W di potenza totale, 5 canali up-firing e casse posteriori con 6 canali totali, per sentirti letteralmente dentro al film che stai guardando.

Una soundbar, della casse posteriori, un TV LG e un subwoofer installati nel soggiorno di un grattacielo riproducono un concerto. Tre rami di onde sonore bianche composte da goccioline si proiettano dalla soundbar e un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Altoparlanti posteriori a 2 canali

Gli altoparlanti posteriori abbracciano la libertà del wireless

Per installare gli altoparlanti posteriori è sufficiente collegare il cavo di alimentazione. Gli altoparlanti posteriori si collegano in modalità wireless alla soundbar principale.

*Immagini dello schermo simulate.

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altre funzioni direttamente dal menu del tuo TV, usando un solo telecomando.

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED65C5ELB)
estensione
EU Energy label 2019(OLED65C5ELB)
estensione
Product information sheet (OLED65C5ELB)
estensione
GPSR Safety Information(OLED65C5ELB)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Dolby Atmos

DTS:X

Unità principale

1.250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Tutte le specifiche

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Musica

Cinema

Clear Voice Pro

Sport

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS:X

DTS Digital Surround

AAC

AAC+

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Wi-Fi

Predisposizione per diffusori posteriori

Works with Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Works with Google Home

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

AI Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

TV Sound Mode Share

WOW Interface

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

1.250 x 63 x 135 mm

Diffusori posteriori

159 x 223 x 142 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

PESO

Unità principale

5,65 kg

Diffusori posteriori (2)

4,08 kg

Subwoofer

10,0 kg

Peso con imballo

26,4 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

CODICE EAN

Codice EAN

8806091959805

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(S95TR)
estensione
WEB INFO(S95TR)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli