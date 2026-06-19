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Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI G6S 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

OLED65G66LS_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
OLED65G66LS_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI G6S 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

OLED65G6.SC9S
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI G6S 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W OLED65G6.SC9S
Foto frontale TV 2026 OLED65G66LS
Tecnologia Hyper Radiant Color TV 2026 OLED65G66LS
3,9 volte più luminoso TV 2026 OLED65G66LS
Nero perfetto TV 2026 OLED65G66LS
Dimensioni TV 2026 OLED65G66LS
Foto posteriore TV 2026 OLED65G66LS
Foto della soundbar SC9S
Foto frontale soundbar SC9S
Caratteristica Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Sinergia tra soundbar SC9S e TV LG
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI G6S 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W OLED65G6.SC9S
Foto frontale TV 2026 OLED65G66LS
Tecnologia Hyper Radiant Color TV 2026 OLED65G66LS
3,9 volte più luminoso TV 2026 OLED65G66LS
Nero perfetto TV 2026 OLED65G66LS
Dimensioni TV 2026 OLED65G66LS
Foto posteriore TV 2026 OLED65G66LS
Foto della soundbar SC9S
Foto frontale soundbar SC9S
Caratteristica Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Sinergia tra soundbar SC9S e TV LG

Funzionalità principali

  • [TV] Nero perfetto con Reflection Free Premium: riduce al minimo i riflessi preservando la profondità dei neri e la ricchezza dei colori anche in piena luce
  • [TV] webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • [TV] AI Hub: l'AI riconosce la tua voce, personalizza la tua esperienza in base ai tuoi gusti, ti consiglia contenuti da guardare e ti aiuta a usare il TV
  • [Soundbar] WOW Orchestra: sfrutta l'audio del TV in sinergia con quello della soundbar per amplificare l'effetto di spazialità del suono
  • [Soundbar] WOW Interface: controlla la soundbar usando il telecomando del TV e gestisci i profili audio usando l'interfaccia sullo schermo
  • [Soundbar] Audio spaziale su 3 livelli: goditi un'esperienza audio più immersiva grazie alla creazione di un piano d'ascolto virtuale intermedio
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale TV OLED65G66LS 2026 con bollo cashback

OLED65G66LS

TV 65 pollici LG OLED evo AI G6S 4K Smart TV 2026
OLED65G66LS_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista angolazione anteriore della soundbar e del Woofer

SC9S

Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi

Perché amerai il nuovo LG OLED evo G6?

Immagine che mostra le caratteristiche evolute di LG OLED evo AI G6.

Tecnologia Hyper Radiant Color

Immagine che descrive il Nero perfetto con Reflection Free.

Nero perfetto senza riflessi

Immagine che esemplifica il gameplay in 4K a 165fps.

Gameplay in 4K @165fps

Immagine con webOS Multi AI e i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini.

Smart TV webOS con Multi AI

Immagine che indica le funzioni AI Hub personalizzata per il TV LG OLED evo AI G6.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Cos’è la tecnologia Hyper Radiant Color?

La tecnologia Hyper Radiant Color è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini, portandola su livelli ancora più alti. Offre una luminosità superlativa, un nero e un colore perfetti in qualsiasi condizione di luce, preservando immagini in 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente di sempre, l'α11 Gen3 con AI. Il TV OLED evo G6 è inoltre certificato Reflection-Free Premium, perché ti dà una qualità dell’immagine impeccabile senza riflessi in qualsiasi condizione di luce. Così potrai vivere un'esperienza OLED come mai prima d’ora, inaugurando un nuovo standard di visione.

Immagine che mostra il TV LG OLED evo AI G6 con le caratteristiche principali.

Immagine che mostra il TV LG OLED evo AI G6 con le caratteristiche principali.

Tecnologia Hyper Radiant Color.Il futuro dei TV OLED.

*Immagini a scopo puramente illustrativo.

*Fonte: Omdia, basato sul venduto 2013-2025.

Brightness Booster Ultra

S'illumina d'immenso.

Il nuovo OLED evo G6 è incredibilmente luminoso: fino a 3,9 volte più luminoso, un risultato mai visto prima. Perché un TV luminoso significa immagini più coinvolgenti, che ti fanno sentire proprio lì, in ciò che stai guardando. Come ci siamo riusciti? Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione, un nuovo algoritmo di potenziamento della luce e un’architettura di controllo della luce governati dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.1)

Una scena scura in cui delle particelle luminose circondano la silhouette di una balena. Appare la scritta fino a 3,9 volte più luminoso.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Nero perfetto e colori perfetti

Nero perfetto e colore perfetti in qualsiasi condizione di luce

I nostri TV OLED hanno colori perfetti e neri perfetti. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED. A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci e precisi in qualsiasi condizione di luce. Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.4)

Una volta stellata a confronto su uno schermo opaco Anti-glare e uno con Nero perfetto e colori perfetti.

Reflection Free Premium

Certificazione Reflection Free Premium: molto più di un semplice schermo opaco Anti-Glare

Noi di LG teniamo alla qualità di visione e non siamo disposti a scendere a compromessi. Soprattutto quando si parla di nero perfetto. I trattamenti opachi Anti-Glare, infatti, assorbono e diffondono la luce che colpisce lo schermo, trasformando il nero in grigio e distorcendo i colori, specialmente in ambienti luminosi. Il nostro TV OLED evo G6, invece, è certificato Reflection Free Premium, perché riduce al minimo i riflessi preservando la profondità dei neri e la ricchezza colori anche in piena luce.6)

L’LG OLED evo AI G6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

L’LG OLED evo AI G6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

Certificato Eyesafe per le luci blu ridotte. I tuoi occhi sono al sicuro.7)

Processore 4K α11 AI Gen3 con Dual AI Engine

L'Intelligenza Artificiale raddoppia con il Dual AI Engine

Non ci basta un solo motore AI: nel nostro nuovo processore 4K α11 Gen 3 ce ne sono ben 2, per controllare con precisione ognuno degli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e migliorare simultaneamente nitidezza e dettagli di ciò che guardi. Le immagini 4K saranno così più naturali e precise.8)

Processore α11 AI 4K Gen3 del TV LG OLED evo G6 illuminato di viola con evidenziato il Dual AI Engine e i miglioramenti apportati.

OLED Care+

5 anni di garanzia sul pannello. Di noi ti puoi fidare.

Grazie alla nostra esperienza ultra-decennale, siamo gli unici a garantire il pannello dei nostri TV OLED di punta per ben 5 anni. Tu goditi la perfezione delle immagini. Al resto pensiamo noi.9)

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.13)

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.14)

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.15)

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.17)

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni18)

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.19)

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Perché i nostri TV LG OLED evo sono il top per il gaming?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Gioca in 4K fino a 165fps con compatibilità G-Sync e AMD FreeSync

Se vuoi giocare al top, non c'è niente di meglio! L'azione sarà fluidissima a 165fps e la compatibilità con G-Sync, AMD FreeSync™ Premium e VRR elimina il fastidioso effetto tearing nei giochi più veloci. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.19)

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Tempo di risposta certificato di 0,1ms: il nostro OLED risponde istantaneamente senza lasciare scie

Il nostro TV OLED ha un tempo di risposta di soli 0,1ms e, grazie all’ALLM, la latenza sarà ultrabassa. Ogni tuo comando verrà riprodotto con precisione fulminea, dandoti un netto vantaggio competitivo oltre che una maggiore nitidezza visiva.21)

Un gameplay coinvolgente con HGiG e ClearMR 10000

HGiG riproduce i colori HDR fedeli all’intento dei game designer, mentre ClearMR 10000 riduce al minimo le sfocature per preservare la nitidezza nelle scene più rapide. Il risultato è un’immersione profonda con immagini straordinariamente accurate.22)

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW

Il primo cloud gaming HDR 4K a 120fps al mondo

Grazie al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare in 4K HDR a 120Hz sul TV LG senza avere un PC o una console, con prestazioni simili a quelle della scheda grafica GeForce RTX 5080.24)

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)25)

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Game Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro ancora. Trovi anche i giochi separati in base al controllo - telecomando o joypad - e puoi competere con altri giocatori tramite il Challenge Mode.26)

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

La sinergia fra TV e soundbar rinnova la tua esperienza

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video che mostra la staffa esclusiva per il TV LG OLED della serie C2 e C3. Clicca per riprodurlo.

*Le immagini presentate hanno scopo puramente illustrativo.

**Dispone di una staffa esclusiva compatibile con LG OLED eco serie C6/C5/C4/C3/C2 da 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

**L’aspetto e il design del prodotto variano in base all’uso, alle impostazioni, alle connessioni internet, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

Staffa per i TV LG OLED evo della serie C inclusa

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video è disponibile sopra. Qui sotto vengono mostrate 3 immagini filtrate in grigio, una staffa, un supporto e una TV a parete da sinistra.

*Staffa compatibile con i TV LG OLED evo della serie C2/C3/C4/C5/C6 da 77'' (195cm), 65'' (164cm) e 55'' (139cm)

WOW Orchestra: insieme per un suono che ti ammalia

Se abbini la nostra soundbar con uno dei nostri TV potrai ottenere un suono perfetto e armonioso, derivante dalla riproduzione simultanea da entrambi i dispositivi come fossero parte di un'orchestra. Così riuscirai a sentire ogni dettaglio del suono.

'Dalla Sound Bar e dal televisore vengono emesse onde sonore di vari colori blu.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/C6/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

WOW Interface: pieno controllo nelle tue mani

Finalmente potrai vedere l'interfaccia per il controllo della soundbar direttamente sullo schermo del tuo TV LG, in modo da poterla controllare con un unico telecomando. Basta un clic per vedere il menu e le impostazioni della soundbar, ad esempio il volume, lo stato della connessione e la modalità audio. Il controllo è nelle tue mani, ed è ancora più semplice.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/C6/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

Goditi un audio straordinario senza fili dal TV alla soundbar

Per un'installazione ancora più pulita, puoi eliminare anche il cavo che va dal TV alla soundbar utilizzando l'accessorio LG WOWCAST*. WOWCAST si collega alla porta ARC/eARC del TV e trasmette l'audio non compresso direttamente alla soundbar, eliminando il fastidio dei fili. Un film in Dolby Atmos sarà ancora più coinvolgente!

*Immagini dello schermo simulate. 

*TV compatibili con WOWCAST: OLED M4/G4/C4/C6/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*WOWCAST Ready può variare in base al modello della soundbar.

Il suono del cinema a casa tua

Per portare il suono del cinema direttamente nel tuo salotto, combina La LG Soundbar con Dolby Atmos e DTS:X. Ti avvolge con un suono chiaro e realistico da ogni lato, immergendoti al centro dei tuoi film preferiti e offrendoti un suono potente e realistico in ogni scena.

Onde sonore blu di varia forma vengono emesse dalla soundbar e dalla TV in tutto il soggiorno.

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

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Caratteristiche principali

GAMING - Compatibilità AMD FreeSync

GAMING - Compatibilità NVIDIA G-Sync

SCHERMO - Tipologia dello schermo

OLED 4K

SCHERMO - Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

IMMAGINE - Processore

α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

AUDIO - Dolby Atmos

AUDIO - Diffusori

4.2 canali

AUDIO - Potenza audio

60W

SCHERMO - Gamma colore

Colori perfetti

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.441 x 826 x 24,3

DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

22

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

Gamma colore

Colori perfetti

IMMAGINE

Processore

α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

QFT (Quick Frame Transport)

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

9 preset

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Calibrazione automatica

Upscaling dell'immagine con AI

α11 AI Super Upscaling 4K

AI Picture Pro

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

QMS (Quick Media Switching)

AUDIO

Potenza audio

60W

Direzione dei diffusori

Verso il basso

AI Sound

AI Sound Pro α11 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Nitidezza voce

Dolby Atmos

LG Sound Sync

Uscita audio simultanea

Sound Mode Share

Diffusori

4.2 canali

WOW Orchestra

GAMING

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Compatibilità AMD FreeSync

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

HGiG

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

VRR

Sì (Fino a 165Hz)

SMART TV

Sistema operativo

webOS 26

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Works with Apple Airplay

Compatibile con webcam USB

Multi View

LG Channels

Riconoscimento vocale intelligente

Home Hub

Sì (Google Home, LG ThinQ)

Riconoscimento vocale in vivavoce

Google Cast

Browser Internet

Compatibile con Apple Home

Always Ready

AI Chatbot

CONNETTIVITÀ

Ingressi HDMI

4 con supporto 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

Uscita audio ottica SPDIF

1

Wi-Fi

Wi-Fi 6E

Ingressi USB

3 (USB 2.0)

Simplink (HDMI CEC)

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Bluetooth

Sì (v 5.3)

Slot modulo CAM

1

LAN

1

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Scala di grigi

Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.441 x 826 x 24,3

Peso con la base (kg)

27,3

Dimensioni VESA (L x A mm)

300 x 300

Base del TV (L x P mm)

485 x 263

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.441 x 865/910 x 263

Peso con l'imballo (kg)

34,1

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.600 x 970 x 172

Peso senza base (kg)

22

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

AI Magic Remote MR26GB con tasti numerici

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED65G66LS)
estensione
EU Energy label 2019(OLED65G66LS)
estensione
Product information sheet (OLED65G66LS)
estensione
GPSR Safety Information(OLED65G66LS)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Generale - Canali

3.1.3

Generale - Potenza

400 W

Formati audio - Dolby Atmos

Formati audio - DTS:X

Dimensioni (L x A x P) - Unità principale

975 x 63 x 125 mm

Dimensioni (L x A x P) - Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.3

Potenza

400 W

Speaker

9 EA

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Musica

Cinema

Clear Voice Pro

Sport

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS:X

DTS Digital Surround

AAC

AAC+

MQA

IMAX Enhanced

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.0

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Wi-Fi

Predisposizione per diffusori posteriori

Works with Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Works with Google Home

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

AI Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

TV Sound Mode Share

WOW Interface

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

PESO

Unità principale

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Peso con imballo

22,7 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Telecomando

Staffe per TV

CODICE EAN

Codice EAN

8806096518915

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

37 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

38 W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SC9S)
estensione
WEB INFO(SC9S)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

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