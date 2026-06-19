Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED evo AI G6 4K + Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali

Il nuovo OLED evo G6 è incredibilmente luminoso: fino a 3,9 volte più luminoso, un risultato mai visto prima. Perché un TV luminoso significa immagini più coinvolgenti, che ti fanno sentire proprio lì, in ciò che stai guardando. Come ci siamo riusciti? Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione, un nuovo algoritmo di potenziamento della luce e un’architettura di controllo della luce governati dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.1)