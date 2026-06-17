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Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI C6 + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

OLED83C66LB EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
OLED83C66LB EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI C6 + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

OLED83C66.SC9S
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI C6 + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W OLED83C66.SC9S
Foto frontale TV OLED83C66LB
Caratteristica 3,2 volte più luminoso TV OLED83C66LB
Nero perfetto e colori perfetti TV OLED83C66LB
Ricerca multi AI TV OLED83C66LB
Immagine dimensioni TV OLED83C66LB
Foto posteriore TV OLED83C66LB
Foto della soundbar SC9S
Foto frontale soundbar SC9S
Caratteristica Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Sinergia tra soundbar SC9S e TV LG
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI C6 + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W OLED83C66.SC9S
Foto frontale TV OLED83C66LB
Caratteristica 3,2 volte più luminoso TV OLED83C66LB
Nero perfetto e colori perfetti TV OLED83C66LB
Ricerca multi AI TV OLED83C66LB
Immagine dimensioni TV OLED83C66LB
Foto posteriore TV OLED83C66LB
Foto della soundbar SC9S
Foto frontale soundbar SC9S
Caratteristica Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Sinergia tra soundbar SC9S e TV LG

Funzionalità principali

  • [TV] x3,2 più luminoso: luminosità elevatissima, per immagini ancora più coinvolgenti grazie al Brightness Booster Pro e al processore α11 Gen3
  • [TV] Precision HDR Master Pro: dettagli più nitidi, luci più brillanti e una maggiore profondità delle scene grazie all'esperienza dei nostri maestri dell'immagine
  • [TV] webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • [Soundbar] WOW Orchestra: sfrutta l'audio del TV in sinergia con quello della soundbar per amplificare l'effetto di spazialità del suono
  • [Soundbar] WOW Interface: controlla la soundbar usando il telecomando del TV e gestisci i profili audio usando l'interfaccia sullo schermo
  • [Soundbar] Audio spaziale su 3 livelli: goditi un'esperienza audio più immersiva grazie alla creazione di un piano d'ascolto virtuale intermedio
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale TV OLED83C66LB 2026

OLED83C66LB

TV 83 pollici LG OLED evo AI C6 Pro 4K Smart TV 2026
OLED83C66LB EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista angolazione anteriore della soundbar e del Woofer

SC9S

Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi

Perché amerai il nuovo LG OLED evo C6?

Immagine che mostra le caratteristiche evolute di LG OLED evo AI C6.

Tecnologia Hyper Radiant Color

L’LG OLED evo AI C6 con Nero perfetto e Colore perfetto in una scena che raffronta due situazioni di nero.

Nero perfetto e colori perfetti

Immagine che esemplifica il gameplay in 4K a 165fps.

Gameplay in 4K @165fps

Immagine con webOS Multi AI e i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini.

Smart TV webOS con Multi AI

Immagine che indica le funzioni AI Hub personalizzata per il TV LG OLED evo AI C6.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Cos’è la tecnologia Hyper Radiant Color?

La tecnologia Hyper Radiant Color è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini, portandola su livelli ancora più alti. Offre una luminosità superlativa, un nero e un colore perfetti in qualsiasi condizione di luce, preservando immagini in 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente di sempre, l'α11 Gen3 con AI. Così potrai vivere un'esperienza OLED come mai prima d’ora, inaugurando un nuovo standard di visione.

Brightness Booster Pro

3,2 volte più luminoso. Un OLED straordinario!

 Il nuovo OLED evo C6 è più luminoso che mai: fino a 3,2 volte più luminoso, un risultato eccezionale per la sua categoria. Perché un TV luminoso significa immagini più coinvolgenti, che ti fanno sentire proprio lì, in ciò che stai guardando. Come ci siamo riusciti? Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione e un nuovo algoritmo di potenziamento della luce governato dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.1)

Una scena scura in cui delle particelle luminose circondano la silhouette di un cervo. Appare la scritta fino a 3,2 volte più luminoso.

Nero perfetto e colori perfetti

Nero perfetto e colore perfetti in qualsiasi condizione di luce

I nostri TV OLED hanno colori perfetti e neri perfetti. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED. A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci e precisi in qualsiasi condizione di luce. Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.3)

Schermo opaco Anti-Glare Schermo validato Perfect Black e Perfect Color

L’LG OLED evo AI C6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

L’LG OLED evo AI C6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

Certificato Eyesafe per le luci blu ridotte. I tuoi occhi sono al sicuro.4)

Processore 4K α11 AI Gen3 con Dual AI Engine

L'Intelligenza Artificiale raddoppia con il Dual AI Engine

Non ci basta un solo motore AI: nel nostro nuovo processore 4K α11 Gen 3 ce ne sono ben 2, per controllare con precisione ognuno degli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e migliorare simultaneamente nitidezza e dettagli di ciò che guardi. Le immagini 4K saranno così più naturali e precise.5)

Processore α11 AI 4K Gen3 del TV LG OLED evo G6 illuminato di viola con evidenziato il Dual AI Engine e i miglioramenti apportati.

Processore α11 AI 4K Gen3 del TV LG OLED evo G6 illuminato di viola con evidenziato il Dual AI Engine e i miglioramenti apportati.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.9)

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.10)

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.11)

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.13)

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni14)

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento. 15)

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Perché i nostri TV LG OLED evo sono il top per il gaming?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Gioca in 4K fino a 165fps con compatibilità G-Sync e AMD FreeSync

Se vuoi giocare al top, non c'è niente di meglio! L'azione sarà fluidissima a 165fps e la compatibilità con G-Sync, AMD FreeSync™ Premium e VRR elimina il fastidioso effetto tearing nei giochi più veloci. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.16)

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Tempo di risposta certificato di 0,1ms: il nostro OLED risponde istantaneamente senza lasciare scie

Il nostro TV OLED ha un tempo di risposta di soli 0,1ms e, grazie all’ALLM, la latenza sarà ultrabassa. Ogni tuo comando verrà riprodotto con precisione fulminea, dandoti un netto vantaggio competitivo oltre che una maggiore nitidezza visiva.17)

Un gameplay coinvolgente con HGiG e ClearMR 10000

HGiG riproduce i colori HDR fedeli all’intento dei game designer, mentre ClearMR 10000 riduce al minimo le sfocature per preservare la nitidezza nelle scene più rapide. Il risultato è un’immersione profonda con immagini straordinariamente accurate.18)

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW

Il primo cloud gaming HDR 4K a 120fps al mondo

Grazie al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare in 4K HDR a 120Hz sul TV LG senza avere un PC o una console, con prestazioni simili a quelle della scheda grafica GeForce RTX 5080.19)

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)15)

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Game Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.16)

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Perché LG OLED evo è la scelta ideale per gli appassionati di design?

Design ultrasottile che arreda il tuo ambiente moderno

Cornici e profilo ultrasottili: dai un tocco di modernità al tuo ambiente grazie al look pulito e uniforme dell'OLED C6. Il suo schermo senza soluzione di continuità sarà una finestra sulla tua immaginazione.22)

L’LG OLED evo AI C6 è montato a parete in un salotto arredato con stile. Sullo schermo viene mostrato un paesaggio urbano lungo il fiume al tramonto.

L’LG OLED evo AI C6 è montato a parete in un salotto arredato con stile. Sullo schermo viene mostrato un paesaggio urbano lungo il fiume al tramonto.

Scopri capolavori illimitati con LG Gallery+.

LG Gallery+

Personalizza il tuo spazio con oltre 5.000 contenuti artistici curati

LG Gallery+ ti consente di accedere a innumerevoli opere d’arte e contenuti dai nostri partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e altro ancora. Valorizza e personalizza il tuo spazio con un’arte che riflette il tuo stile.23)

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.27)

LG OLED evo AI G6 montato su una parete. Mostra una scheda informativa che include meteo, punteggi sportivi, programmi TV e Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.

Auto Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.28)

Sensore di movimento

Il TV sa quando ci sei

Il rilevamento del movimento consente al TV di reagire in modo intelligente, cambiando modalità di funzionamento a seconda che tu sia nelle vicinanze o meno.29)

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.30)

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Connettività smart

Home Hub - la piattaforma completa per la tua casa smart

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.31)

TV e soundbar SC9S LG sospese su una parete bianca. Sotto, un subwoofer nero senza fili è posizionato sul pavimento. Oltre la finestra, sulla sinistra, troviamo una vista della città con il cielo azzurro.

TV e soundbar SC9S LG sospese su una parete bianca. Sotto, un subwoofer nero senza fili è posizionato sul pavimento. Oltre la finestra, sulla sinistra, troviamo una vista della città con il cielo azzurro.


Perfetta per i TV LG OLED della serie C

Ecco la soundbar SC9S — la compagna perfetta per il tuo TV LG OLED della serie C2, C3, C4, C5 e C6. Vivi un suono più coinvolgente con un design senza soluzione di continuità, grazie alla staffa dedicata già inclusa in confezione.

Un clip di design relativo alla Sound Bar SC9S LG. Riproduci il video.


La sinergia fra TV e soundbar rinnova la tua esperienza

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video che mostra la staffa esclusiva per il TV LG OLED della serie C2 e C3. Clicca per riprodurlo.

*Le immagini presentate hanno scopo puramente illustrativo.

**Dispone di una staffa esclusiva compatibile con LG OLED eco serie C6/C5/C4/C3/C2 da 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

**L’aspetto e il design del prodotto variano in base all’uso, alle impostazioni, alle connessioni internet, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

Staffa per i TV LG OLED evo della serie C inclusa

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video è disponibile sopra. Qui sotto vengono mostrate 3 immagini filtrate in grigio, una staffa, un supporto e una TV a parete da sinistra.

*Staffa compatibile con i TV LG OLED evo della serie C2/C3/C4/C5/C6 da 77'' (195cm), 65'' (164cm) e 55'' (139cm)

WOW Orchestra: insieme per un suono che ti ammalia

Se abbini la nostra soundbar con uno dei nostri TV potrai ottenere un suono perfetto e armonioso, derivante dalla riproduzione simultanea da entrambi i dispositivi come fossero parte di un'orchestra. Così riuscirai a sentire ogni dettaglio del suono.

'Dalla Sound Bar e dal televisore vengono emesse onde sonore di vari colori blu.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/C6/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

WOW Interface: pieno controllo nelle tue mani

Finalmente potrai vedere l'interfaccia per il controllo della soundbar direttamente sullo schermo del tuo TV LG, in modo da poterla controllare con un unico telecomando. Basta un clic per vedere il menu e le impostazioni della soundbar, ad esempio il volume, lo stato della connessione e la modalità audio. Il controllo è nelle tue mani, ed è ancora più semplice.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/C6/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

Goditi un audio straordinario senza fili dal TV alla soundbar

Per un'installazione ancora più pulita, puoi eliminare anche il cavo che va dal TV alla soundbar utilizzando l'accessorio LG WOWCAST*. WOWCAST si collega alla porta ARC/eARC del TV e trasmette l'audio non compresso direttamente alla soundbar, eliminando il fastidio dei fili. Un film in Dolby Atmos sarà ancora più coinvolgente!

*Immagini dello schermo simulate. 

*TV compatibili con WOWCAST: OLED M4/G4/C4/C6/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*WOWCAST Ready può variare in base al modello della soundbar.

Il suono del cinema a casa tua

Per portare il suono del cinema direttamente nel tuo salotto, combina La LG Soundbar con Dolby Atmos e DTS:X. Ti avvolge con un suono chiaro e realistico da ogni lato, immergendoti al centro dei tuoi film preferiti e offrendoti un suono potente e realistico in ogni scena.

Onde sonore blu di varia forma vengono emesse dalla soundbar e dalla TV in tutto il soggiorno.

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Stampa

Caratteristiche principali

SCHERMO - Tipologia dello schermo

OLED 4K

SCHERMO - Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

SCHERMO - Gamma colore

Colori perfetti

IMMAGINE - Processore

α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Compatibilità NVIDIA G-Sync

GAMING - Compatibilità AMD FreeSync

AUDIO - Potenza audio

40W

AUDIO - Diffusori

2.2 canali

AUDIO - Dolby Atmos

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.842 x 1.055 x 52,9

DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

28,3

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

Gamma colore

Colori perfetti

IMMAGINE

Processore

α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

QFT (Quick Frame Transport)

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

9 preset

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Calibrazione automatica

Upscaling dell'immagine con AI

α11 AI Super Upscaling 4K

AI Picture Pro

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

QMS (Quick Media Switching)

AUDIO

Potenza audio

40W

Direzione dei diffusori

Verso il basso

AI Sound

AI Sound Pro α11 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Nitidezza voce

LG Sound Sync

Dolby Atmos

Uscita audio simultanea

Sound Mode Share

Diffusori

2.2 canali

WOW Orchestra

GAMING

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Compatibilità AMD FreeSync

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

HGiG

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

VRR

Sì (Fino a 165Hz)

SMART TV

Sistema operativo

webOS 26

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Works with Apple Airplay

Compatibile con webcam USB

Multi View

LG Channels

Riconoscimento vocale intelligente

Home Hub

Sì (Google Home, LG ThinQ)

Riconoscimento vocale in vivavoce

Google Cast

Browser Internet

Compatibile con Apple Home

Always Ready

AI Chatbot

CONNETTIVITÀ

Ingressi HDMI

4 con supporto 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

Uscita audio ottica SPDIF

1

Wi-Fi

Wi-Fi 6E

Ingressi USB

2 (USB 2.0)

Simplink (HDMI CEC)

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Bluetooth

Sì (v 5.3)

Slot modulo CAM

1

LAN

1

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Scala di grigi

Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.842 x 1.055 x 52,9

Peso con la base (kg)

33

Dimensioni VESA (L x A mm)

400 x 400

Base del TV (L x P mm)

460 x 297

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.842 x 1.096/1.144 x 297

Peso con l'imballo (kg)

44,6

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

2.050 x 1.200 x 200

Peso senza base (kg)

28,3

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore AI Magic Remote (MR26GB)

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED83C66LB)
estensione
EU Energy label 2019(OLED83C66LB)
estensione
Product information sheet (OLED83C66LB)
estensione
GPSR Safety Information(OLED83C66LB)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Generale - Canali

3.1.3

Generale - Potenza

400 W

Formati audio - Dolby Atmos

Formati audio - DTS:X

Dimensioni (L x A x P) - Unità principale

975 x 63 x 125 mm

Dimensioni (L x A x P) - Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.3

Potenza

400 W

Speaker

9 EA

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Musica

Cinema

Clear Voice Pro

Sport

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS:X

DTS Digital Surround

AAC

AAC+

MQA

IMAX Enhanced

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.0

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Wi-Fi

Predisposizione per diffusori posteriori

Works with Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Works with Google Home

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

AI Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

TV Sound Mode Share

WOW Interface

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

PESO

Unità principale

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Peso con imballo

22,7 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Telecomando

Staffe per TV

CODICE EAN

Codice EAN

8806096518915

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

37 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

38 W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SC9S)
estensione
WEB INFO(SC9S)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

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