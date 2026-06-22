Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED AI B6E 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

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La serie OLED B6E è ideale per passare dal mondo dei TV LED a quello dei TV OLED, perché sposa immagini con una qualità inarrivabile per i TV tradizionali, caratteristiche cinema e gaming di alto livello e un design super sottile. Grazie a 8,3 milioni di pixel autoilluminanti, potrai goderti il nero perfetto e il contrasto infinito in qualunque condizione di luce, per una visione autentica di film e serie TV. E con il processore α8 Gen3, l'Intelligenza Artificiale ottimizza i dettagli in 4K e rende il suono più avvolgente per darti un'esperienza di visione eccezionale.