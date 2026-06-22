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Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED AI B6E 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

OLED83B6ELB_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
OLED83B6ELB_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED AI B6E 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W

OLED83B6.SC9S
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED AI B6E 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W OLED83B6.SC9S
Foto frontale TV 2026 OLED83B6ELB
Ricerca multi AI TV 2026 OLED83B6ELB
AI Hub TV 2026 OLED83B6ELB
LG Shield TV 2026 OLED83B6ELB
Dimensioni TV 2026 OLED83B6ELB
Foto posteriore TV 2026 OLED83B6ELB
Foto della soundbar SC9S
Foto frontale soundbar SC9S
Caratteristica Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Sinergia tra soundbar SC9S e TV LG
Vista frontale di Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED AI B6E 4K + Soundbar SC9S 3.1.3 canali, 400W OLED83B6.SC9S
Foto frontale TV 2026 OLED83B6ELB
Ricerca multi AI TV 2026 OLED83B6ELB
AI Hub TV 2026 OLED83B6ELB
LG Shield TV 2026 OLED83B6ELB
Dimensioni TV 2026 OLED83B6ELB
Foto posteriore TV 2026 OLED83B6ELB
Foto della soundbar SC9S
Foto frontale soundbar SC9S
Caratteristica Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Sinergia tra soundbar SC9S e TV LG

Funzionalità principali

  • [TV] Processore α8 Gen3: un processore di nuova generazione 5 volte più intelligente per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K
  • [TV] webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • [TV] Gaming next-gen: gioca in 4K fino a 120fps alla massima fluidità e senza tearing, grazie alla compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium
  • [Soundbar] WOW Orchestra: sfrutta l'audio del TV in sinergia con quello della soundbar per amplificare l'effetto di spazialità del suono
  • [Soundbar] WOW Interface: controlla la soundbar usando il telecomando del TV e gestisci i profili audio usando l'interfaccia sullo schermo
  • [Soundbar] Audio spaziale su 3 livelli: goditi un'esperienza audio più immersiva grazie alla creazione di un piano d'ascolto virtuale intermedio
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale TV OLED83B6ELB 2026

OLED83B6ELB

TV 83 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026
OLED83B6ELB_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
Vista angolazione anteriore della soundbar e del Woofer

SC9S

Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi

Perché amerai il nuovo LG OLED B6E?

Il TV LG OLED AI B6E mostra sullo schermo un confronto tra un display opaco antiriflesso e un display Perfect Black, evidenziando una qualità dell’immagine più nitida in qualsiasi condizione di luce.

Nero Perfetto, sempre

Il TV LG OLED AI B6E esalta il gaming in 4K a 120Hz mostrando un gioco di corse ad alta velocità con un’auto sportiva rossa in movimento, supportato dalle tecnologie NVIDIA G‑SYNC e AMD FreeSync Premium per immagini fluide e reattive.

Gameplay in 4K @120fps

Il TV LG OLED AI B6E con sistema Multi AI webOS, pluripremiato, è mostrato su sfondo scuro con i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini, a indicare l’accesso diretto ai principali servizi di intelligenza artificiale tramite l’interfaccia del TV.

Smart TV webOS con Multi AI

Il TV LG OLED AI B6E integra l’AI Hub per la personalizzazione, con un simbolo AI sopra il telecomando e le principali funzioni intelligenti visibili sullo schermo, tra cui Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Perché il TV LG OLED B6E ti dà immagini più coinvolgenti?

La serie OLED B6E è ideale per passare dal mondo dei TV LED a quello dei TV OLED, perché sposa immagini con una qualità inarrivabile per i TV tradizionali, caratteristiche cinema e gaming di alto livello e un design super sottile. Grazie a 8,3 milioni di pixel autoilluminanti, potrai goderti il nero perfetto e il contrasto infinito in qualunque condizione di luce, per una visione autentica di film e serie TV. E con il processore α8 Gen3, l'Intelligenza Artificiale ottimizza i dettagli in 4K e rende il suono più avvolgente per darti un'esperienza di visione eccezionale.

Nero Perfetto

Il nero è davvero nero, in qualunque condizione

I nostri TV OLED ti danno il nero perfetto. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED. A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci in qualsiasi condizione di luce. Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.1)

Il TV LG OLED AI B6E mostra un confronto a schermo diviso sotto luce intensa tra un display opaco antiriflesso e il display Perfect Black, certificato UL Perfect Black, evidenziando una qualità dell’immagine più nitida e leggibile in qualsiasi condizione di luce.

LG OLED AI B6E features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED AI B6E features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Certificato Eyesafe per le luci blu ridotte. I tuoi occhi sono al sicuro.2)

Processore 4K alpha 8 Gen3 con AI

Il motore AI è ora 5 volte più intelligente

Il nostro processore di nuova generazione migliora le possibilità del tuo TV, grazie all'Intelligenza Artificiale ancora più veloce. Abbiamo rinnovato il motore AI per ottimizzare l’esperienza visiva in base alle tue preferenze, dandoti dettagli 4K più nitidi, un suono più ricco e colori vivaci.3)

Il TV LG OLED AI B6E mette in evidenza il processore alpha 8 AI Processor 4K Gen3 illuminato su una scheda elettronica, sottolineando le prestazioni dell’elaborazione AI con NPU fino a 5 volte più veloce, CPU più rapida del 10% e capacità di memoria aumentata del 20%.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.7)

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.8)

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.9)

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni12)

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.13)

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Perché i nostri TV LG OLED sono il top per il gaming?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Gioca in 4K fino a 120fps con compatibilità G-Sync e AMD FreeSync

Se vuoi giocare al top con la tua console di ultima generazione, non c'è niente di meglio! L'azione sarà fluidissima a 120fps e la compatibilità con G-Sync, AMD FreeSync™ Premium e VRR elimina il fastidioso effetto tearing nei giochi più veloci. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.14)

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)16)

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Game Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.17)

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

La sinergia fra TV e soundbar rinnova la tua esperienza

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video che mostra la staffa esclusiva per il TV LG OLED della serie C2 e C3. Clicca per riprodurlo.

*Le immagini presentate hanno scopo puramente illustrativo.

**Dispone di una staffa esclusiva compatibile con LG OLED eco serie C6/C5/C4/C3/C2 da 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

**L’aspetto e il design del prodotto variano in base all’uso, alle impostazioni, alle connessioni internet, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

Staffa per i TV LG OLED evo della serie C inclusa

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video è disponibile sopra. Qui sotto vengono mostrate 3 immagini filtrate in grigio, una staffa, un supporto e una TV a parete da sinistra.

*Staffa compatibile con i TV LG OLED evo della serie C2/C3/C4/C5/C6 da 77'' (195cm), 65'' (164cm) e 55'' (139cm)

WOW Orchestra: insieme per un suono che ti ammalia

Se abbini la nostra soundbar con uno dei nostri TV potrai ottenere un suono perfetto e armonioso, derivante dalla riproduzione simultanea da entrambi i dispositivi come fossero parte di un'orchestra. Così riuscirai a sentire ogni dettaglio del suono.

'Dalla Sound Bar e dal televisore vengono emesse onde sonore di vari colori blu.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/C6/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

WOW Interface: pieno controllo nelle tue mani

Finalmente potrai vedere l'interfaccia per il controllo della soundbar direttamente sullo schermo del tuo TV LG, in modo da poterla controllare con un unico telecomando. Basta un clic per vedere il menu e le impostazioni della soundbar, ad esempio il volume, lo stato della connessione e la modalità audio. Il controllo è nelle tue mani, ed è ancora più semplice.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/C6/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

Goditi un audio straordinario senza fili dal TV alla soundbar

Per un'installazione ancora più pulita, puoi eliminare anche il cavo che va dal TV alla soundbar utilizzando l'accessorio LG WOWCAST*. WOWCAST si collega alla porta ARC/eARC del TV e trasmette l'audio non compresso direttamente alla soundbar, eliminando il fastidio dei fili. Un film in Dolby Atmos sarà ancora più coinvolgente!

*Immagini dello schermo simulate. 

*TV compatibili con WOWCAST: OLED M4/G4/C4/C6/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*WOWCAST Ready può variare in base al modello della soundbar.

Il suono del cinema a casa tua

Per portare il suono del cinema direttamente nel tuo salotto, combina La LG Soundbar con Dolby Atmos e DTS:X. Ti avvolge con un suono chiaro e realistico da ogni lato, immergendoti al centro dei tuoi film preferiti e offrendoti un suono potente e realistico in ogni scena.

Onde sonore blu di varia forma vengono emesse dalla soundbar e dalla TV in tutto il soggiorno.

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

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Caratteristiche principali

SCHERMO - Tipologia dello schermo

OLED 4K

SCHERMO - Refresh rate

120Hz nativo (VRR 120Hz)

IMMAGINE - Processore

α8 4K Gen3 con AI

IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Compatibilità NVIDIA G-Sync

GAMING - Compatibilità AMD FreeSync

AUDIO - Potenza audio

20W

AUDIO - Diffusori

2.0 canali

AUDIO - Dolby Atmos

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.842 x 1.055 x 52,9

DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

26,7

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (VRR 120Hz)

IMMAGINE

Processore

α8 4K Gen3 con AI

QFT (Quick Frame Transport)

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

9 preset

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Calibrazione automatica

Upscaling dell'immagine con AI

α8 AI Super Upscaling 4K

AI Picture Pro

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

QMS (Quick Media Switching)

AUDIO

Potenza audio

20W

Direzione dei diffusori

Verso il basso

AI Sound

AI Sound Pro α8 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Nitidezza voce

Dolby Atmos

LG Sound Sync

Uscita audio simultanea

Sound Mode Share

Diffusori

2.0 canali

WOW Orchestra

GAMING

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Compatibilità AMD FreeSync

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

HGiG

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

VRR

Sì (Fino a 120Hz)

SMART TV

Sistema operativo

webOS 26

Compatibile con webcam USB

Works with Apple Airplay

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Multi View

LG Channels

Riconoscimento vocale intelligente

Home Hub

Sì (Google Home, LG ThinQ)

Google Cast

Browser Internet

Compatibile con Apple Home

Always Ready

AI Chatbot

CONNETTIVITÀ

Ingressi HDMI

4 con supporto 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

Uscita audio ottica SPDIF

1

Wi-Fi

Wi-Fi 5

Ingressi USB

1 (USB 2.0)

Simplink (HDMI CEC)

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Bluetooth

Sì (v 5.3)

Slot modulo CAM

1

LAN

1

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Scala di grigi

Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.842 x 1.055 x 52,9

Base del TV (L x P mm)

1.477 x 300

Peso senza base (kg)

26,7

Peso con la base (kg)

27,7

Dimensioni VESA (L x A mm)

400 x 400

Peso con l'imballo (kg)

37,9

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.990 x 1.200 x 187

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.842 x 1.084/1.144 x 300

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

AI Magic Remote MR26GB con tasti numerici

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED83B6ELB)
estensione
EU Energy label 2019(OLED83B6ELB)
estensione
Product information sheet (OLED83B6ELB)
estensione
GPSR Safety Information(OLED83B6ELB)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Generale - Canali

3.1.3

Generale - Potenza

400 W

Formati audio - Dolby Atmos

Formati audio - DTS:X

Dimensioni (L x A x P) - Unità principale

975 x 63 x 125 mm

Dimensioni (L x A x P) - Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.3

Potenza

400 W

Speaker

9 EA

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Musica

Cinema

Clear Voice Pro

Sport

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS:X

DTS Digital Surround

AAC

AAC+

MQA

IMAX Enhanced

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.0

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Wi-Fi

Predisposizione per diffusori posteriori

Works with Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Works with Google Home

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

AI Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

TV Sound Mode Share

WOW Interface

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

PESO

Unità principale

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Peso con imballo

22,7 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Telecomando

Staffe per TV

CODICE EAN

Codice EAN

8806096518915

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

37 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

38 W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SC9S)
estensione
WEB INFO(SC9S)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

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