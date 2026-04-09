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TV 65 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED80B 4K Smart TV 2026

65QNED80B6B_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
65QNED80B6B_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

TV 65 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED80B 4K Smart TV 2026

65QNED80B6B
Vista frontale di TV 65 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED80B 4K Smart TV 2026 65QNED80B6B
Dimensioni del TV LG QNED evo AI QNED80B Mini LED 65QNED80B6B
Caratteristica 100% volume colore
Caratteristica Mini LED
Caratteristica processore α7 gen9
Caratteristica 4K Super Upscaling
Caratteristica LG Shield
Caratteristica Ricerca Multi AI con Copilot e Gemini
Caratteristica AI Magic Remote con AI Hub
Caratteristica AI Concierge con pronostici sulle partite
Caratteristica Motion Booster 120
Caratteristica Design sottile
Vista a tre quarti verso destra del TV QNED80B
Dettaglio del piedino d'appoggio del TV QNED80
Vista posteriore del TV QNED80B
Vista frontale di TV 65 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED80B 4K Smart TV 2026 65QNED80B6B
Dimensioni del TV LG QNED evo AI QNED80B Mini LED 65QNED80B6B
Caratteristica 100% volume colore
Caratteristica Mini LED
Caratteristica processore α7 gen9
Caratteristica 4K Super Upscaling
Caratteristica LG Shield
Caratteristica Ricerca Multi AI con Copilot e Gemini
Caratteristica AI Magic Remote con AI Hub
Caratteristica AI Concierge con pronostici sulle partite
Caratteristica Motion Booster 120
Caratteristica Design sottile
Vista a tre quarti verso destra del TV QNED80B
Dettaglio del piedino d'appoggio del TV QNED80
Vista posteriore del TV QNED80B

Funzionalità principali

  • Dynamic QNED Color Pro: la nostra soluzione esclusiva certificata 100% Volume colore rende i colori dei tuoi contenuti incredibilmente ricchi e vivaci
  • Retroilluminazione MiniLED: i LED della retroilluminazione dello schermo sono più piccoli, in modo da migliorare il contrasto dei dettagli
  • webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • AI Hub: l'AI riconosce la tua voce, personalizza la tua esperienza in base ai tuoi gusti, ti consiglia contenuti da guardare e ti aiuta a usare il TV
  • Telecomando puntatore AI Magic Remote: controlla il TV in maniera intuitiva con dei semplici gesti del polso, come se usassi un mouse
  • FILMMAKER Mode: goditi la vera esperienza cinema con colori realistici, come li ha pensati il regista
Altro

Perché amerai il nuovo LG QNED evo Mini LED?

L’LG QNED AI QNED70 Mini LED offre un’esperienza sportiva dinamica su un ampio schermo chiaro, con pannelli basati sull’IA che mostrano previsioni, informazioni sui giocatori e dati della lega mentre la partita viene analizzata in tempo reale.

Immagini realistiche

Il TV LG QNED evo AI QNED80B Mini LED con Dynamic QNED Color pro riempie lo schermo con esplosioni di colore fluide e intense, simili a pennellate in movimento, mettendo in risalto una resa cromatica brillante e realistica con 100% Color Volume certificato.

Certificato 100% Color Volume

Certificato per il 100% di volume colore

L’LG QNED AI QNED80 Mini LED mette in risalto il Mini LED rispetto ai TV LED tradizionali, mostrando una scena di scogliera costiera divisa con neri più profondi e un contrasto più raffinato tra la texture delle rocce stratificate e dettagli dell’oceano per maggiore definizione e profondità.

Mini LED

Il TV LG QNED87B Mini LED con sistema Multi AI webOS, pluripremiato, è mostrato su sfondo scuro con i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini, a indicare l’accesso diretto ai principali servizi di intelligenza artificiale tramite l’interfaccia del TV.

Smart TV webOS con Multi AI

Il TV LG QNED80B Mini LED integra l’AI Hub per la personalizzazione, con un simbolo AI sopra il telecomando e le principali funzioni intelligenti visibili sullo schermo, tra cui Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Come fa il TV LG QNED Mini LED a mostrare colori così brillanti?

Non tutti i TV sono uguali: la gestione dei colori e del contrasto è infatti determinante per garantire una visione più accurata.realistici. Grazie al Dynamic QNED Color Pro, i TV LG QNED evo sono certificati per mostrare il 100% dei colori, mentre la retroilluminazione Mini LED migliora i dettagli delle immagini. Così potrai goderti i tuoi film, le tue serie e gli eventi sportivi con colori più vivaci e realistici e una profondità più elevata.

Dynamic QNED Color Pro

La nostra tecnologia esclusiva ti fa vedere il 100% dei colori

I TV QNED evo sono migliori di un normale TV 4K, perché integrano una Nano-tecnologia esclusiva che amplia la gamma dei colori riproducibili sullo schermo. Invece dei Quantum Dot utilizzati comunemente, usiamo la nostra soluzione Dynamic QNED Color Pro certificata 100% Volume Colore per rendere i colori più dinamici e vivaci. Così tutto ciò che guardi avrà una resa migliorata e più realistica.*

Il TV LG QNED avo AI QNED80B Mini LED con Dynamic QNED Color riempie lo schermo con esplosioni di colore intense e fluide, simili a pennellate in movimento, offrendo transizioni morbide e una gamma cromatica ampia e brillante, superiore a quella dei tradizionali display a quantum dot.

Il TV LG QNED avo AI QNED80B Mini LED con Dynamic QNED Color riempie lo schermo con esplosioni di colore intense e fluide, simili a pennellate in movimento, offrendo transizioni morbide e una gamma cromatica ampia e brillante, superiore a quella dei tradizionali display a quantum dot.

Guarda il 100% dei colori. Non lo diciamo noi: lo dice la certificazione di Intertek.*

Mini LED

Immagini brillanti e precise

La nostra tecnologia Mini LED dona ai tuoi contenuti una rinnovata brillantezza che mette in evidenza i dettagli, grazie al controllo preciso della luce in ogni scena.

Immagine che raffronta come la tecnologia LG Mini LED riveli la texture delle rocce più nitida e dettagli degli oceani più definiti rispetto ai LED tradizionali in una scena di scogliera costiera, offrendo neri più profondi e un contrasto più raffinato per maggiore definizione e profondità.

Immagine che raffronta come la tecnologia LG Mini LED riveli la texture delle rocce più nitida e dettagli degli oceani più definiti rispetto ai LED tradizionali in una scena di scogliera costiera, offrendo neri più profondi e un contrasto più raffinato per maggiore definizione e profondità.

*Immagini al solo scopo illustrativo.

Processore 4K α7 Gen9 con AI

Un processore di 9a generazione, più intelligente e potente

Generazione dopo generazione, abbiamo migliorato la GPU e la CPU del processore α7, rendendolo più potente e intelligente. Ora è in grado di ottimizzare i nano-dettagli per darti immagini 4K più nitide e un contrasto e una profondità migliorati che daranno tridimensionalità ai tuoi contenuti.

Processore α7 AI 4K Gen9 in cui viene evidenziato l'incremento di prestazioni rispetto al modello precedente.

Processore α7 AI 4K Gen9 in cui viene evidenziato l'incremento di prestazioni rispetto al modello precedente.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.*

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.*

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.*

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.

I tuoi dati sono al sicuro Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni*

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Fa' che ogni partita sia la tua partita

L'AI ti darà i pronostici sulle partite future

L’AI analizza le statistiche e le prestazioni della tua squadra e proverà a fare dei pronostici sulle partite future. Riuscirai a fare di meglio?*

Movimenti più fluidi che si adattano a ogni genere

Tramite la funzione AI Genre, l'Intelligenza Artificiale capisce costa stai guardando e applica il livello appropriato di motion smoothing, in modo da rendere film e sport più fluidi e naturali.

Imposta le notifiche per non perdere mai un gol

Imposta le tue squadre del cuore per ricevere in tempo reale le notifiche sulle partite in corso, sui gol e sul calendario delle partite, anche mentre stai guardando altro.

Per te che vuoi vincere ogni partita

Gaming di ultima generazione

Raddoppia la fluidità e gioca fino a 120fps

Su questo TV puoi giocare a 60fps senza tearing grazie al VRR. Non ti basta? Attiva il Motion Booster per raddoppiare la fluidità e giocare fino a 120fps in 1080p. Il TV QNED evo ti aiuterà a vincere!*

Una scena di un videogioco con un confronto fra la fluidità del TV LG e un TV tradizionale.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.
Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.
Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.
Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.
Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.
Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)*

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi XBOX, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.*

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Il cinema preservato nei minimi dettagli

LG QNED AI QNED70 Mini LED viene mostrata in uno studio dove un regista lavora a un pannello di controllo mentre modifica un film visualizzato sullo schermo. I loghi FILMMAKER MODE appaiono in basso a sinistra.

LG QNED AI QNED70 Mini LED viene mostrata in uno studio dove un regista lavora a un pannello di controllo mentre modifica un film visualizzato sullo schermo. I loghi FILMMAKER MODE appaiono in basso a sinistra.

FILMMAKER MODE

Guarda i film come li intendeva il regista.

Per la tua voglia di cinema, i TV QNED ti permettono di vivere i film così come li ha concepiti il regista, grazie al FILMMAKER MODE. Questa modalità disattiva l’elaborazione delle immagini e preserva colore, movimento e proporzioni scelti dal regista per un'esperienza cinematografica autentica.*

Un design sottile, pensato per valorizzare il tuo spazio

Slim Design

Il TV arreda il tuo ambiente con il suo profilo sottile

Minimalista nelle linee e raffinato nei dettagli, il nostro TV aggiungerà un tocco sofisticato al tuo ambiente senza diventare invasivo.

Il TV LG QNED evo AI QNED80B Mini LED con design slim è montato a parete in un soggiorno luminoso e moderno. Il profilo sottile che si integra armoniosamente nell’ambiente mentre mostra un’opera astratta dai colori intensi.

Scopri capolavori illimitati con LG Gallery+

LG Gallery+

Personalizza il tuo spazio con oltre 5.000 contenuti artistici curati

LG Gallery+ ti consente di accedere a innumerevoli opere d’arte e contenuti dai nostri partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e altro ancora. Valorizza e personalizza il tuo spazio con un’arte che riflette il tuo stile.*

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.*

Un TV LG montato su una parete. Mostra una scheda informativa che include meteo, punteggi sportivi, programmi TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.

Auto Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.*

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.*

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

Connettività smart

Home Hub - la piattaforma completa per la tua casa smart

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.*

Rendi l'audio ancora più cinematografico abbinando una soundbar LG

WOW Orchestra

Il TV e la soundbar suonano insieme per darti un suono orchestrale

Rendi l'audio ancora più ricco facendo suonare in sinergia la soundbar e il TV: la prima darà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il secondo invece si concentrerà sugli alti.*

Salotto con un TV LG e una Soundbar LG con una grafica che rappresenta come entrambi i dispositivi riempiano lo spazio con un suono multi-surround.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Accessibility

Le funzioni di assistenza rendono la visione più inclusiva.

Le LG TV sono progettate pensando all’accessibilità con il filtro di regolazione del colore, una guida alla lingua dei segni e il supporto della connettività diretta per i dispositivi audio assistivi.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

Scopri di più

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni soprastanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

*Tutte le immagini riportate in questa pagina sono simulate allo scopo di migliorare la comprensione delle funzioni o delle caratteristiche.

*La disponibilità dei servizi possono variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche delle applicazioni di terze parti.

Esclusione di responsabilità

 

*Le immagini di questa pagina sono solo a scopo illustrativo.

*Le specifiche e le funzionalità possono variare in base alla regione, al modello e alle dimensioni.

*La disponibilità dei singoli servizi può variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche dell’applicazione di terze parti.

*È necessario un Account LG e l’accettazione dei relativi Termini e Condizioni per accedere ai servizi e alle funzionalità smart online, incluse le app di streaming. Senza un Account LG, sono disponibili solo le connessioni a dispositivi esterni (ad es. tramite HDMI) e la TV terrestre/via etere (solo per i TV dotati di sintonizzatore). La creazione di un Account LG è gratuita.

*Dynamic QNED Color Pro: i TV QNED evo riproducono una gamma colori più ampia rispetto ai TV QNED.

 

*Mini LED: le caratteristiche dei Mini LED e possono variare in base al modello, alla dimensione e alla regione.

Immagini al solo scopo illustrativo.

 

*100% Volume Colore: Verificato da Intertek. La gamma volume colore (CGV) è equivalente o superiore di quella dello spazio colore DCI-P3.

 

*AI Picture Pro: AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.

Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.

 

*9.1.2 canali virtuali: il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.

 

*AI Search e funzioni Multi AI: AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022.

È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.

Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.

 

*AI Concierge: Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.

I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.

I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.

La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).

La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.

La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.

 

*AI Voice ID: A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.

Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.

Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.

Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.

I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.

My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.

 

*AI Chatbot: È necessaria una connessione internet.

È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.

 

*webOS Re:New program con aggiornamenti per 5 anni: webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.

Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

 

*Telecomando puntatore AI Magic Remote: Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.

Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet. 

 

*Scheda In This Scene di AI Concierge: La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.

L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.

Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.

Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.

 

*Gameplay a 60fps e Motion Booster 120: la modalità Motion Booster riduce la risoluzione da 4K a 1080p e necessita di sorgenti in grado di arrivare a 120fps.

HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.

Il modello QNED80B da 55 pollici non supporta il Motion Booster

 

*Compatibilità controller Bluetooth Ultra Low Latency: Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.

In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

Il controller è venduto separatamente.

 

*Servizi Cloud Gaming Xbox, GeForce NOW e altri servizi: il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.

Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.

Il controller è venduto separatamente.

 

*FILMMAKER MODE: FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.

FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.

 

*Servizio LG Gallery+: I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.

Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

 

*Contenuti curati LG Gallery+ in base ai gusti dell'utente: I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.

 

*Opere dell'AI generativa nel servizio LG Gallery+: La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.

L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.

A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.

Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.

LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.

 

*Sincronizzazione LG Gallery+ con Google Foto: La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app. 

 

*Funzione Auto Brightness Control di LG Gallery+: I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.

 

*Servizio LG Channels: Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.

 

*Compatibilità con dispositivi IoT Matter: Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.

 

*Abbinamento soundbar LG e funzione WOW Orchestra: Soundbar venduta separatamente. 

La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.

Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.  

L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.

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Caratteristiche principali

  • SCHERMO - Tipologia dello schermo

    QNED MiniLED 4K

  • SCHERMO - Refresh rate

    50/60Hz nativi

  • SCHERMO - Gamma colore

    Dynamic QNED Color Pro

  • IMMAGINE - Processore

    α7 Gen9 4K con AI

  • IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Potenza audio

    20W

  • AUDIO - Diffusori

    2.0 canali

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    1.455 x 841 x 67,9

  • DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

    16,5

Tutte le specifiche

SCHERMO

  • Tipologia dello schermo

    QNED MiniLED 4K

  • Gamma colore

    Dynamic QNED Color Pro

  • Refresh rate

    50/60Hz nativi

  • Risoluzione

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

  • Retroilluminazione

    Mini LED

IMMAGINE

  • Processore

    α7 Gen9 4K con AI

  • Modalità immagine

    9 preset

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

  • Mappatura dinamica dei toni

  • Calibrazione automatica

  • Auto Brightness Control

  • Upscaling dell'immagine con AI

    4K Super Upscaling

  • AI HDR Remastering

AUDIO

  • Potenza audio

    20W

  • Sound Mode Share

  • Codec Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)

  • WOW Orchestra

  • Diffusori

    2.0 canali

  • Direzione dei diffusori

    Verso il basso

  • Nitidezza voce

    Sì (con livellamento automatico del volume)

  • LG Sound Sync

  • Uscita audio simultanea

  • Adaptive Acoustic Tuning

GAMING

  • Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

  • Game Optimizer

    Sì (con Game Dashboard)

  • HGiG

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

  • VRR

    Sì (Fino a 60Hz)

SMART TV

  • Sistema operativo

    webOS 26

  • App per smartphone

    Sì (LG ThinQ)

  • My Page

  • LG Shield

  • LG Channels

  • Riconoscimento vocale intelligente

  • Home Hub

    Sì (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

  • Browser Internet

  • Always Ready

  • AI Voice ID

  • AI Magic Remote

    Incluso

  • AI Chatbot

  • Compatibile con Apple Home

  • Works with Apple Airplay

  • Compatibile con webcam USB

CONNETTIVITÀ

  • Ingressi HDMI

    3 con supporto di eARC e ALLM

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 5

  • Ingressi USB

    1 (USB 2.0)

  • Uscita audio ottica SPDIF

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

  • Ingressi TV antenna / TV via cavo

    2

  • ARC (Audio Return Channel via HDMI)

    eARC (ingresso HDMI 2)

  • LAN

    1

  • Bluetooth

    Sì (v 5.3)

  • Slot modulo CAM

    1

ACCESSIBILITÀ

  • Contrasto elevato

  • Scala di grigi

  • Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    1.455 x 841 x 67,9

  • Peso con l'imballo (kg)

    22,4

  • Dimensioni VESA (L x A mm)

    300 x 200

  • Peso con la base (kg)

    16,7

  • Peso senza base (kg)

    16,5

  • Base del TV (L x P mm)

    1.217 x 269

  • Dimensioni con la base (L x A x P mm)

    1.455 x 904 x 269

  • Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

    1.580 x 950 x 162

ACCESSORI INCLUSI

  • Telecomando

    Telecomando puntatore AI Magic Remote (MR26GB)

  • Cavo di alimentazione

    Sì (rimovibile)

ALIMENTAZIONE

  • Alimentazione (Tensione, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Consumo in standby

    Meno di 0,5W

SINTONIZZATORE

  • Ricevitore TV analogica

  • Ricevitore TV digitale

    DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

CODICE EAN

  • CODICE EAN

    8806096775264

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
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Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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