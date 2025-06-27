Ecco i vantaggi dei TV QNED:
Colori migliorati: tutti i modelli più recenti di TV QNED di LG presentano la tecnologia Dynamic QNED Color* e sono certificati per il 100% di Volume di Colore*, offrendo colori più vividi e accurati.
Gaming Evoluto: i TV QNED evo supportano fino il gaming fino a 144Hz**, certificato AMD FreeSync Premium, garantendo immagini fluide e senza ritardi.
Esperienza cinema: i TV QNED evo supportano il Dolby Vision e il Dolby Atmos*** per film e serie TV più coinvolgenti.
Esperienza Iper-Personalizzata: i modelli QNED evo e QNED sono dotati del nuovo processore α8 Gen2 con AI, che offre una qualità dell'immagine vivida, un suono ottimizzato e un'esperienza di visione davvero personalizzata.
Funzioni di Intelligenza Artificiale: grazie al telecomando puntatore con AI, hai accesso a tante funzioni innovative basate sull'Intelligenza Artificiale:
① Riconosce la tua voce
② Raccomanda contenuti su misura per le tue preferenze
③ Risponde alle tue domande
④ Ti aiuta a risolvere i problemi di utilizzo col TV
⑤ Regola le impostazioni di immagine e suono secondo i tuoi gusti
Tante dimensioni e design slim: Il design è ora ancora più sottile e i TV QNED sono disponibili in una gamma più ampia di dimensioni, da un enorme 100” a 43”, permettendoti di trovare la soluzione perfetta per il tuo spazio e le tue esigenze.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
**I modelli QNED86/87 (2025) da 55'' supportano il gaming fino a 120Hz; i tagli da 50 e 43'' supportano il gaming fino a 60Hz e non supportano il FreeSync
***Dolby Vision è supportato da tutti i modelli QNED evo (2025) fatta eccezione per i modelli QNED86/87 (2025) da 50 e 43''. Il Dolby Atmos è supportato solo dai modelli QNED93/92 (2025) e dal modello QNED86 da 100''.