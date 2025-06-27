Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Tutti i TV
OLED evo
OLED
MiniLED
QNED evo
QNED
NanoCell
TV oltre 70 pollici
TV UHD 4K
TV fino a 32 pollici
Accessori TV
Soundbar
TV 55 pollici
TV 65 pollici
True Wireless Tv
Tutti i bundle

I nostri consigli

55 pollici Il bello dei TV QNED evo AI

I TV LG QNED evo ti stupiranno per i colori brillanti, certificati da Intertek per il 100% volume colore. Hanno anche un contrasto elevatissimo grazie alla tecnologia Precision Dimming e Dimming Pro con MiniLED, mentre il nuovo processore α8 con AI rende i tuoi contenuti ancora più coinvolgenti grazie all'Intelligenza Artificiale. Scopri la nostra gamma di TV con miniLED da 50 a 100 pollici.

FAQ

-

Cos'è un TV QNED?

-

I TV QNED (Qualified Nano Enhanced Display) offrono colori più vivaci e realistici rispetto a un TV LED tradizionale, grazie a una tecnologia proprietaria di LG basata sulle nanoparticelle. Grazie a questa tecnologia, il TV riesce a riprodurre una gamma più ampia di colori, che sulla gamma del 2025 arriva a coprire il 100% dello volume colore*.

 

*I TV QNED e QNED evo sono dotati delle soluzioni cromatiche LG per ampliare la gamma cromatica. Questa tecnologia sostituisce i Quantum Dot. Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek. 100% Volume di Colore: (2025) tutti i TV QNED evo e QNED (2024) solo QNED99/90.

-

Cosa significa TV QNED evo?

-

I TV QNED evo sono i TV premium della gamma QNED. I TV QNED evo hanno diverse caratteristiche migliorative rispetto ai TV QNED base. Non solo sono certificati per il 100% di Volume di Colore*, ma hanno anche la retroilluminazione MiniLED**, controllata con precisione dal nuovo Processore α8 Gen2 con AI. Inoltre supportano il gaming fino a 144Hz** con VRR e FreeSync e il Dolby Vision e Dolby Atmos*** per un'esperienza più cinematografica quando guardi film e serie TV.

 

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

**I modelli QNED86/87 (2025) da 55'' supportano il gaming fino a 120Hz; i tagli da 50 e 43'' supportano il gaming fino a 60Hz e non supportano il FreeSync e i MiniLED

***Dolby Vision è supportato da tutti i modelli QNED evo (2025) fatta eccezione per i modelli QNED86/87 (2025) da 50 e 43''. Il Dolby Atmos è supportato solo dai modelli QNED93/92 (2025) e dal modello QNED86 da 100''.

-

Quali sono i vantaggi dei TV QNED?

-

Ecco i vantaggi dei TV QNED:

 

Colori migliorati: tutti i modelli più recenti di TV QNED di LG presentano la tecnologia Dynamic QNED Color* e sono certificati per il 100% di Volume di Colore*, offrendo colori più vividi e accurati. 

 

Gaming Evoluto: i TV QNED evo supportano fino il gaming fino a 144Hz**, certificato AMD FreeSync Premium, garantendo immagini fluide e senza ritardi.

 

Esperienza cinema: i TV QNED evo supportano il Dolby Vision e il Dolby Atmos*** per film e serie TV più coinvolgenti.

 

Esperienza Iper-Personalizzata: i modelli QNED evo e QNED sono dotati del nuovo processore α8 Gen2 con AI, che offre una qualità dell'immagine vivida, un suono ottimizzato e un'esperienza di visione davvero personalizzata. 

 

Funzioni di Intelligenza Artificiale: grazie al telecomando puntatore con AI, hai accesso a tante funzioni innovative basate sull'Intelligenza Artificiale:

① Riconosce la tua voce

② Raccomanda contenuti su misura per le tue preferenze

③ Risponde alle tue domande

④ Ti aiuta a risolvere i problemi di utilizzo col TV 

⑤ Regola le impostazioni di immagine e suono secondo i tuoi gusti 

 

Tante dimensioni e design slim: Il design è ora ancora più sottile e i TV QNED sono disponibili in una gamma più ampia di dimensioni, da un enorme 100” a 43”, permettendoti di trovare la soluzione perfetta per il tuo spazio e le tue esigenze.

 

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

**I modelli QNED86/87 (2025) da 55'' supportano il gaming fino a 120Hz; i tagli da 50 e 43'' supportano il gaming fino a 60Hz e non supportano il FreeSync

***Dolby Vision è supportato da tutti i modelli QNED evo (2025) fatta eccezione per i modelli QNED86/87 (2025) da 50 e 43''. Il Dolby Atmos è supportato solo dai modelli QNED93/92 (2025) e dal modello QNED86 da 100''.

-

Qual è la differenza fra un TV OLED e un TV QNED?

-

I TV QNED e OLED rappresentano due tecnologie di visualizzazione distinte, ognuna con un'esperienza di visione unica.

 

Se cerchi colori vivaci e una grande luminosità, i TV LG QNED sono un'ottima scelta. I TV QNED (Qualified Nano Enhanced Display) offrono colori vivaci e realistici grazie alla tecnologia cromatica proprietaria di LG*, che combina diverse soluzioni cromatiche con una tecnologia basata su nanoparticelle. Tutti i TV QNED del 2025 sono certificati 100% Volume di Colore*. Con una vasta gamma di dimensioni dello schermo, i TV QNED sono ideali per gli appassionati di sport, grazie all'esperienza visiva coinvolgente dei grandi schermi.

 

Se invece cerchi un esperienza di visione eccellente sotto tutti i punti di vista, LG OLED è la scelta perfetta per gli amanti del cinema e per chiunque voglia godere di contenuti con una profondità cinematografica eccezionale. Il nostro ultimo processore Alpha con AI continua a stupire, offrendo colori brillanti e neri perfetti, anche in condizioni di luce intensa. I neri perfetti** e i colori perfetti*** certificati da UL migliorano la luminosità percepita e il contrasto con colori accurati, sia in ambienti luminosi che scuri. Inoltre, i TV OLED di LG sono certificati da G-Sync e FreeSync per un'eccellente performance di gaming, per un'esperienza visiva eccezionale senza tearing né stuttering.

 

Scopri di più sulle differenze tra OLED e QNED nella nostra guida all'acquisto.

 

*I TV QNED e QNED evo sono dotati delle soluzioni cromatiche LG per ampliare la gamma cromatica. Questa tecnologia sostituisce i Quantum Dot. Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek. 100% Volume di Colore: (2025) tutti i TV QNED evo e QNED (2024) solo QNED99/90.

 

**Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce, basato su una stanza illuminata (200 lux a 500 lux). Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'illuminazione ambientale e dell'ambiente di visione.

 

***Test per i colori perfetti effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

-

Qual è il TV LG QNED migliore?

-

Ecco i TV che ti consigliamo della gamma QNED evo.

 

Qualità dell'Immagine – QNED92/93 

Il QNED92/93 è il top di gamma della gamma QNED evo del 2025. Offre immagini straordinarie e brillanti grazie ai MiniLED e ha i colori più vivaci della gamma QNED 2025, grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color Pro. La funzione Precision Dimming Pro migliora i dettagli e il contrasto e crea un'immagine realistica con una maggiore percezione della profondità.

 

Consigliato per il grande schermo – QNED86/87 

Con colori ricchi e intensi e retroilluminazione MiniLED, il QNED86/87 ti offre la più ampia scelta di dimensioni, da 43 a 100 pollici, rendendolo la scelta ideale se desideri un'esperienza cinematografica a casa tua, oppure se sei appassionato di sport. Inoltre, supporta il Dolby Vision per rendere più coinvolgenti i tuoi film e serie TV e puoi giocare più fluidamente con le tue console e il tuo PC grazie al VRR.