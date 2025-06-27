Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG QNED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.