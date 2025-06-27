We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos
Funzionalità principali
- [TV] Dynamic QNED Color: la nostra soluzione esclusiva rende i colori dei tuoi contenuti più intensi e naturali
- [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
- [TV] Local Dimming: gestisce la retroilluminazione dello schermo in modo da migliorare il contrasto dei dettagli
- [Soundbar] WOW Interface: controlla la soundbar comodamente col telecomando del TV LG
- [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
- [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
*I TV QNED e QNED evo sono dotati della soluzione LG per ampliare la gamma cromatica. Questa tecnologia sostituisce i Quantum Dot.
Nuova tecnologia Dynamic QNED Color
Ecco la nostra tecnologia unica che sostituisce i Quantum Dot per migliorare i colori di ciò che vedi.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
Scopri la potenza e l’intelligenza del processore Alfa7 Gen8 con AI.
Abbiamo migliorato le prestazioni rendendolo più veloce. Ora il processore α7 Gen8 con AI ti restituisce immagini in 4K più nitide e profonde che mai.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α5 Gen6 con AI.
Il Super Upscaling 4K dà vita a ogni fotogramma
Il nostro processore aumenta la risoluzione dei tuoi contenuti, rendendoli più nitidi e luminosi grazie all'elaborazione in 4K.
*La qualità dell’immagine ottenuta dal 4K Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
Advanced Local Dimming
Il processore controlla con precisione le zone della retroilluminazione per migliorare il contrasto e mettere in risalto i dettagli anche nelle zone scure.
*Le immagini di confronto sono simulate per migliorare la comprensione della funzionalità.
La nuova generazione dei TV LG con AI
Ora il tuo telecomando puntatore ha un tasto dedicato per l'AI
Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E da quest'anno si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale. Il nostro Telecomando puntatore è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali.
*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile solo per le app LG che lo supportano, fra cui Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.
*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi.
*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.
*Per usare le funzioni di ricerca con AI è necessaria una connessione Internet.
*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.
*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.
*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.
*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
Lascia che i suoni ti circondino
*Immagini simulate
Completa l'esperienza del tuo TV LG
Fatti l'uno per l'altra
Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.
**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.
***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato
****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.
*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.
Il suono ti persuade
Dialoghi più udibili
Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.
*Test interni LG.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Dolby Atmos
Il suono del cinema, a casa tua
Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!
Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Uno strato virtuale che rende tutto più realistico
Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.
*Il "Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.
**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.
***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)
Ti mette al centro dell'azione
Quando guardi un film, il suono arriva anche dalle tue spalle grazie alle casse posteriori e all'audio Dolby Atmos e DTS:X. Con ben 500W su 5.1.1 canali potrai goderti il cinema a casa tua.
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
-
TV 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025
-
Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz
Caratteristiche principali
-
Tipologia dello schermo
-
QNED 4K
-
Refresh rate
-
50/60Hz nativi
-
Gamma colore
-
Dynamic QNED Color
-
Processore
-
α7 Gen8 4K con AI
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
Potenza audio
-
20W
-
Diffusori
-
2.0 canali
-
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
-
1.236 x 716 x 29,7
-
Peso senza base (kg)
-
14,9
Tutte le specifiche
SCHERMO
-
Tipologia dello schermo
-
QNED 4K
-
Risoluzione
-
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)
-
Retroilluminazione
-
Edge LED
-
Refresh rate
-
50/60Hz nativi
-
Gamma colore
-
Dynamic QNED Color
IMMAGINE
-
Processore
-
α7 Gen8 4K con AI
-
Upscaling dell'immagine con AI
-
4K Super Upscaling
-
Mappatura dinamica dei toni
-
Sì
-
Controllo della luminosità con AI
-
Sì
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Sì
-
Tecnologia di dimming
-
Local Dimming
-
Modalità immagine
-
10 preset
-
Calibrazione automatica
-
Sì
GAMING
-
HGiG
-
Sì
-
Game Optimizer
-
Sì (con Game Dashboard)
-
Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)
-
Sì
-
VRR
-
Sì (Fino a 60Hz)
SMART TV
-
Sistema operativo
-
webOS 25
-
Compatibile con webcam USB
-
Sì
-
AI Chatbot
-
Sì
-
Browser Internet
-
Sì
-
Google Cast
-
Sì
-
Google Home / Hub
-
Sì
-
Home Hub
-
Sì
-
Riconoscimento vocale intelligente
-
Sì
-
LG Channels
-
Sì
-
Telecomando puntatore
-
Incluso
-
App per smartphone
-
Sì (LG ThinQ)
-
Voice ID
-
Sì
-
Works with Apple Airplay
-
Sì
-
Compatibile con Apple Home
-
Sì
AUDIO
-
AI Sound
-
AI Sound Pro α7 (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)
-
Nitidezza voce
-
Sì (con livellamento automatico del volume)
-
LG Sound Sync
-
Sì
-
Sound Mode Share
-
Sì
-
Uscita audio simultanea
-
Sì
-
Bluetooth Surround Ready
-
Sì (Riproduzione a 2 vie)
-
Potenza audio
-
20W
-
Regolazione dell'acustica con AI
-
Sì
-
Codec Audio
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)
-
Direzione dei diffusori
-
Verso il basso
-
Diffusori
-
2.0 canali
-
WOW Orchestra
-
Sì
ACCESSIBILITÀ
-
Contrasto elevato
-
Sì
-
Scala di grigi
-
Sì
-
Colori invertiti
-
Sì
DIMENSIONI E PESO
-
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
-
1.236 x 716 x 29,7
-
Dimensioni con la base (L x A x P mm)
-
1.236 x 783 x 257
-
Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)
-
1.360 x 810 x 152
-
Base del TV (L x P mm)
-
1.074 x 257
-
Peso senza base (kg)
-
14,9
-
Peso con la base (kg)
-
15,3
-
Peso con l'imballo (kg)
-
19,6
-
Dimensioni VESA (L x A mm)
-
300 x 300
CODICE EAN
-
CODICE EAN
-
8806096411193
CONNETTIVITÀ
-
ARC (Audio Return Channel via HDMI)
-
eARC (ingresso HDMI 2)
-
Bluetooth
-
Sì (v5.1)
-
LAN
-
1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Sì
-
Uscita audio ottica SPDIF
-
1
-
Slot modulo CAM
-
1 (esclusi UK e Irlanda)
-
Ingressi HDMI
-
3 con supporto di eARC e ALLM
-
Ingressi TV antenna / TV via cavo
-
2
-
Ingressi USB
-
2 (USB 2.0)
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi 5
ALIMENTAZIONE
-
Alimentazione (Tensione, Hz)
-
100~240V, 50-60Hz
-
Consumo in standby
-
Meno di 0,5W
ACCESSORI INCLUSI
-
Telecomando
-
Telecomando puntatore (MR25GB)
-
Cavo di alimentazione
-
Sì (rimovibile)
SINTONIZZATORE
-
Ricevitore TV analogica
-
Sì
-
Ricevitore TV digitale
-
DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Caratteristiche principali
-
Canali
-
3.1.1
-
Potenza
-
400 W
-
Unità principale
-
950 x 63 x 115 mm
Tutte le specifiche
GENERALE
-
Canali
-
3.1.1
-
Potenza
-
400 W
-
Speaker
-
7 EA
POTENZA
-
Consumi da spento - unità principale
-
0.5 W ↓
-
Consumi - unità principale
-
33 W
-
Consumi da spento - subwoofer
-
0.5 W ↓
-
Consumi - subwoofer
-
33 W
CONNETTIVITÀ
-
Ottico
-
1
-
Ingresso HDMI
-
1
-
Uscita HDMI
-
1
-
USB
-
1
-
Versione Bluetooth
-
5.1
-
Codec Bluetooth - SBC / AAC
-
Sì
-
Predisposizione per diffusori posteriori
-
Sì
EFFETTI AUDIO
-
AI Sound Pro
-
Sì
-
Musica
-
Sì
-
Cinema
-
Sì
-
Gaming
-
Sì
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Sì
-
Clear Voice Pro
-
Sì
-
Sport
-
Sì
-
Standard
-
Sì
FORMATI AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Sì
-
Dolby Digital
-
Sì
-
AAC
-
Sì
-
DTS Digital Surround
-
Sì
-
DTS:X
-
Sì
AUDIO HI-RES
-
Campionamento
-
24bit / 96kHz
SUPPORTO HDMI
-
Pass-through
-
Sì
-
Pass-through 4K
-
Sì
-
HDR10
-
Sì
-
Dolby Vision
-
Sì
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Sì
-
Audio Return Channel (e-ARC)
-
Sì
-
CEC (Simplink)
-
Sì
-
120Hz
-
Sì
-
VRR / ALLM
-
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
-
App per smartphone (Android / iOS)
-
Sì
-
TV Sound Mode Share
-
Sì
-
Soundbar Mode Control
-
Sì
-
WOW Interface
-
Sì
ACCESSORI
-
Cavo HDMI
-
Sì
-
Staffe per installazione a muro
-
Sì
-
Telecomando
-
Sì
-
Garanzia
-
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
-
Unità principale
-
950 x 63 x 115 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
PESO
-
Unità principale
-
3,0 kg
-
Subwoofer
-
5,7 kg
-
Peso con imballo
-
13,3 kg
CODICE EAN
-
Codice EAN
-
8806087977011
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
