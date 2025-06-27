Salta al Contenuto Salta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos

55QNED8EA6B.S70TY
  • Foto frontale TV e Soundbar 55QNED8EA6B.S70TY
  • Foto frontale TV 55QNED8EA6B
  • Foto inclinata di lato TV 55QNED8EA6B
  • Foto laterale TV 55QNED8EA6B
  • Foto posteriore TV 55QNED8EA6B
  • Foto Soundbar S70TY
  • Foto Soundbar S70TY
  • Foto Soundbar S70TY
  • Foto Soundbar S70TY
  • Foto attacchi Soundbar S70TY
  • WOW Orchestra Soundbar S70TY
  • Audio a 3.1.1 canali Soundbar S70TY
  • AI Sound Pro Soundbar S70TY
Foto frontale TV e Soundbar 55QNED8EA6B.S70TY
Foto frontale TV 55QNED8EA6B
Foto inclinata di lato TV 55QNED8EA6B
Foto laterale TV 55QNED8EA6B
Foto posteriore TV 55QNED8EA6B
Foto Soundbar S70TY
Foto Soundbar S70TY
Foto Soundbar S70TY
Foto Soundbar S70TY
Foto attacchi Soundbar S70TY
WOW Orchestra Soundbar S70TY
Audio a 3.1.1 canali Soundbar S70TY
AI Sound Pro Soundbar S70TY

Funzionalità principali

  • [TV] Dynamic QNED Color: la nostra soluzione esclusiva rende i colori dei tuoi contenuti più intensi e naturali
  • [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
  • [TV] Local Dimming: gestisce la retroilluminazione dello schermo in modo da migliorare il contrasto dei dettagli
  • [Soundbar] WOW Interface: controlla la soundbar comodamente col telecomando del TV LG
  • [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
  • [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025 55QNED8EA6B

55QNED8EA6B

TV 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025
55QNED8EA6B EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar con subwoofer

S70TY

Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz

Un TV LG QNED su uno sfondo scuro e colorato Sullo schermo c’è un’opera d’arte luminosa e colorata che mette in mostra la tecnologia del colore QNED e la sua capacità di visualizzare un ampio spettro di tonalità con un contrasto elevato. Il logo LG QNED AI è visibile. Il titolo cita: Il Dynamic QNED Color ridefinisce i colori

Il Dynamic QNED Color ridefinisce i colori

*I TV QNED e QNED evo sono dotati della soluzione LG per ampliare la gamma cromatica. Questa tecnologia sostituisce i Quantum Dot.

Nuova tecnologia Dynamic QNED Color

Ecco la nostra tecnologia unica che sostituisce i Quantum Dot per migliorare i colori di ciò che vedi.

Schizzi di vernice di diverso colore scoppiano dal pavimento.

Certificazione Intertek per il 100% Volume Colore per lo spazio colore DCI-P3.

I TV LG QNED sono certificati 100% Volume colore

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

Scopri la potenza e l’intelligenza del processore Alfa7 Gen8 con AI.

Abbiamo migliorato le prestazioni rendendolo più veloce. Ora il processore α7 Gen8 con AI ti restituisce immagini in 4K più nitide e profonde che mai.

Il processore alpha 7 AI Gen8 si illumina di giallo e da esso escono raggi di luce colorati.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α5 Gen6 con AI.

Il Super Upscaling 4K dà vita a ogni fotogramma

Il nostro processore aumenta la risoluzione dei tuoi contenuti, rendendoli più nitidi e luminosi grazie all'elaborazione in 4K.

Confronto prima e dopo di come Super Upscaling 4K LG migliora la qualità dell’immagine. Due pannelli mostrano la stessa immagine di un uccello colorato seduto su un ramo in una foresta; il pannello a destra è sbiadito.

*La qualità dell’immagine ottenuta dal 4K Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

Advanced Local Dimming

Il processore controlla con precisione le zone della retroilluminazione per migliorare il contrasto e mettere in risalto i dettagli anche nelle zone scure.

A landscape image of a cave looking out to clear blue sky split down the middle with half the image faded out and the other half in sharp contrast. On the bottom left is a small image of how conventional LED lights are placed and on the right is a small image of how QNED lights are more intricately placed.

*Le immagini di confronto sono simulate per migliorare la comprensione della funzionalità.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Ora il tuo telecomando puntatore ha un tasto dedicato per l'AI

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E da quest'anno si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale. Il nostro Telecomando puntatore è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali.

*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

AI Voice ID

L’AI Voice ID riconosce la tua impronta vocale per offrirti consigli personalizzati nel momento stesso in cui parli.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile solo per le app LG che lo supportano, fra cui Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.

Primo piano dello schermo di un TV LG QNED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

Ricerca con l’IA

Qualunque cosa ti serva, chiedilo al tuo TV! L’IA riconosce la tua voce e ti dà le risposte che ti servono. Inoltre, puoi anche ottenere ulteriori soluzioni con Copilot, l'AI generativa di Microsoft.

*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi. 

*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.

*Per usare le funzioni di ricerca con AI è necessaria una connessione Internet.

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG QNED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.

AI Chatbot

Un assistente virtuale che risolve i problemi e ti aiuta a usare il TV. Ti basta parlare col Telecomando puntatore AI e il chatbot analizzerà le tue richieste rispondendoti di conseguenza.

*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.

*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.

Il telecomando puntatore AI davanti allo schermo di un TV LG. Sullo schermo compare un saluto personalizzato dall’intelligenza artificiale LG con apposite parole chiave basate sulla cronologia di ricerca e visione dell’utente. Sul telecomando sono presenti un’icona e un’etichetta che indicano che la funzionalità AI Concierge è facilmente accessibile premendo brevemente il pulsante AI.

AI Concierge

Vuoi un suggerimento su cosa cercare? Premi il tasto AI sul telecomando e l’AI Concierge ti darà delle parole chiave più usate e consigli personalizzati basati su ciò che hai visto e cercato.

*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.

*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.

La Soundbar LG su uno sfondo nero rivela il suo design a partire dall'angolo sinistro, quindi si apre per mostrare l'intera soundbar. Viene visualizzato un TV LG QNED con Synergy Bracket. La Soundbar si trova sopra la staffa Synergy, preme contro il muro con lo schermo inferiore della TV visibile, mostrando un uomo che suona la chitarra.

La miglior soundbar che il tuo TV LG possa desiderare

Rendi l'esperienza ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Lascia che i suoni ti circondino

Ci sono 3 immagini. La prima mostra una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La seconda mostra una soundbar e un TV LG in salotto mentre riproducono un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dalla TV, poiché il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La terza mostra una soundbar LG con tre diversi schermi TV sopra. Uno mostra un film, uno mostra un concerto e l'altro mostra un notiziario. Sotto la soundbar ci sono tre icone per mostrare ciascun genere.

*Immagini simulate

Completa l'esperienza del tuo TV LG

Design moderno

Fatti l'uno per l'altra

Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altro direttamente dal tuo TV, usando un solo telecomando.

 

Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

WOW Orchestra

TV e soundbar, insieme

La soundbar dà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il TV invece si concentrerà sugli alti.

 

 

 

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Il suono ti persuade

Canale centrale up-firing

Dialoghi più udibili

Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.

Una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar. Un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

*Test interni LG.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Dolby Atmos

Il suono del cinema, a casa tua

Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!

Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Audio spaziale su tre livelli

Uno strato virtuale che rende tutto più realistico

Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.

Una soundbar e un TV LG in un grande appartamento in città. Tre bande rosse appaiono una alla volta raffigurando gli strati virtuali che si uniscono per creare un'intera cupola sonora.

*Il "Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.

**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.

***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)

Audio a 3.1.1 canali

Ti mette al centro dell'azione

Quando guardi un film, il suono arriva anche dalle tue spalle grazie alle casse posteriori e all'audio Dolby Atmos e DTS:X. Con ben 500W su 5.1.1 canali potrai goderti il cinema a casa tua.

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Stampa

Caratteristiche principali

Tipologia dello schermo

QNED 4K

Refresh rate

50/60Hz nativi

Gamma colore

Dynamic QNED Color

Processore

α7 Gen8 4K con AI

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Potenza audio

20W

Diffusori

2.0 canali

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.236 x 716 x 29,7

Peso senza base (kg)

14,9

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

QNED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Retroilluminazione

Edge LED

Refresh rate

50/60Hz nativi

Gamma colore

Dynamic QNED Color

IMMAGINE

Processore

α7 Gen8 4K con AI

Upscaling dell'immagine con AI

4K Super Upscaling

Mappatura dinamica dei toni

Controllo della luminosità con AI

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tecnologia di dimming

Local Dimming

Modalità immagine

10 preset

Calibrazione automatica

GAMING

HGiG

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

VRR

Sì (Fino a 60Hz)

SMART TV

Sistema operativo

webOS 25

Compatibile con webcam USB

AI Chatbot

Browser Internet

Google Cast

Google Home / Hub

Home Hub

Riconoscimento vocale intelligente

LG Channels

Telecomando puntatore

Incluso

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Voice ID

Works with Apple Airplay

Compatibile con Apple Home

AUDIO

AI Sound

AI Sound Pro α7 (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (con livellamento automatico del volume)

LG Sound Sync

Sound Mode Share

Uscita audio simultanea

Bluetooth Surround Ready

Sì (Riproduzione a 2 vie)

Potenza audio

20W

Regolazione dell'acustica con AI

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Direzione dei diffusori

Verso il basso

Diffusori

2.0 canali

WOW Orchestra

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Scala di grigi

Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.236 x 716 x 29,7

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.236 x 783 x 257

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.360 x 810 x 152

Base del TV (L x P mm)

1.074 x 257

Peso senza base (kg)

14,9

Peso con la base (kg)

15,3

Peso con l'imballo (kg)

19,6

Dimensioni VESA (L x A mm)

300 x 300

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096411193

CONNETTIVITÀ

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

Bluetooth

Sì (v5.1)

LAN

1

Simplink (HDMI CEC)

Uscita audio ottica SPDIF

1

Slot modulo CAM

1 (esclusi UK e Irlanda)

Ingressi HDMI

3 con supporto di eARC e ALLM

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Ingressi USB

2 (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 5

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore (MR25GB)

Cavo di alimentazione

Sì (rimovibile)

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(55QNED8EA6B)
estensione
EU Energy label 2019(55QNED8EA6B)
estensione
Product information sheet (55QNED8EA6B)
estensione
GPSR Safety Information(55QNED8EA6B)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Speaker

7 EA

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

33 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

33 W

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Predisposizione per diffusori posteriori

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Musica

Cinema

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

Clear Voice Pro

Sport

Standard

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

DTS:X

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

120Hz

VRR / ALLM

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

TV Sound Mode Share

Soundbar Mode Control

WOW Interface

ACCESSORI

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

Garanzia

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Unità principale

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Peso con imballo

13,3 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806087977011

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(S70TY)
estensione
WEB INFO(S70TY)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

