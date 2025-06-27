We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali
Offerta Kit Esclusivo: TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali
Offerta Kit Esclusivo: TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali
85QNED8EA6B.S70TY
()
Funzionalità principali
- [TV] Processore α7 Gen8 con AI: elabora i tuoi contenuti per esaltare immagini e suoni sullo schermo 4K
- [TV] Local Dimming: gestisce la retroilluminazione dello schermo in modo da migliorare il contrasto dei dettagli
- [TV] Schermo ultra-grande: diventa protagonista dei tuoi film, serie TV e videogiochi su uno schermo più coinvolgente
- [Soundbar] Audio avvolgente: grazie al Dolby Atmos e all'esclusivo speaker centrale up-firing, sarai immerso nei tuoi contenut
- [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
- [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Nuova tecnologia Dynamic QNED Color
Ecco la nostra tecnologia unica che sostituisce i Quantum Dot per migliorare i colori di ciò che vedi.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
Scopri la potenza e l’intelligenza del processore Alfa7 Gen8 con AI.
Abbiamo migliorato le prestazioni rendendolo più veloce. Ora il processore α7 Gen8 con AI ti restituisce immagini in 4K più nitide e profonde che mai.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α5 Gen6 con AI.
Il Super Upscaling 4K dà vita a ogni fotogramma
Il nostro processore aumenta la risoluzione dei tuoi contenuti, rendendoli più nitidi e luminosi grazie all'elaborazione in 4K.
*La qualità dell’immagine ottenuta dal 4K Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
Advanced Local Dimming
Il processore controlla con precisione le zone della retroilluminazione per migliorare il contrasto e mettere in risalto i dettagli anche nelle zone scure.
*Le immagini di confronto sono simulate per migliorare la comprensione della funzionalità.
La nuova generazione dei TV LG con AI
Ora il tuo telecomando puntatore ha un tasto dedicato per l'AI
Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E da quest'anno si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale. Il nostro Telecomando puntatore è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali.
*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile solo per le app LG che lo supportano, fra cui Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.
*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi.
*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.
*Per usare le funzioni di ricerca con AI è necessaria una connessione Internet.
*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.
*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.
*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.
*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
Lascia che i suoni ti circondino
*Immagini simulate
Completa l'esperienza del tuo TV LG
Design moderno
Fatti l'uno per l'altra
Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
- TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025
- Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Caratteristiche principali
Canali
3.1.1
Potenza
400 W
Unità principale
950 x 63 x 115 mm
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
3.1.1
Potenza
400 W
Speaker
7 EA
POTENZA
Consumi da spento - unità principale
0.5 W ↓
Consumi - unità principale
33 W
Consumi da spento - subwoofer
0.5 W ↓
Consumi - subwoofer
33 W
CONNETTIVITÀ
Ottico
1
Ingresso HDMI
1
Uscita HDMI
1
USB
1
Versione Bluetooth
5.1
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
Predisposizione per diffusori posteriori
Sì
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Musica
Sì
Cinema
Sì
Gaming
Sì
Bass Blast / Bass Blast +
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Sport
Sì
Standard
Sì
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
Dolby Digital
Sì
AAC
Sì
DTS Digital Surround
Sì
DTS:X
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
SUPPORTO HDMI
Pass-through
Sì
Pass-through 4K
Sì
HDR10
Sì
Dolby Vision
Sì
Audio Return Channel (ARC)
Sì
Audio Return Channel (e-ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
120Hz
Sì
VRR / ALLM
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
TV Sound Mode Share
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
WOW Interface
Sì
ACCESSORI
Cavo HDMI
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
Telecomando
Sì
Garanzia
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
PESO
Unità principale
3,0 kg
Subwoofer
5,7 kg
Peso con imballo
13,3 kg
CODICE EAN
Codice EAN
8806087977011
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Prodotto Consigliato