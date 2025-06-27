Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali

Foto frontale TV e Soundbar 85QNED8EA6B.S70TY
Foto inclinata di lato 86QNED8EA6B
Foto laterale 86QNED8EA6B
Foto posteriore 86QNED8EA6B
Foto soundbar S70TY
Audio a 3.1.1 canali soundbar S70TY
Foto soundbar S70TY
AI Sound Pro soundbar S70TY
Ideale per il gaming soundbar S70TY
Foto attacchi soundbar S70TY
Funzionalità principali

  • [TV] Processore α7 Gen8 con AI: elabora i tuoi contenuti per esaltare immagini e suoni sullo schermo 4K
  • [TV] Local Dimming: gestisce la retroilluminazione dello schermo in modo da migliorare il contrasto dei dettagli
  • [TV] Schermo ultra-grande: diventa protagonista dei tuoi film, serie TV e videogiochi su uno schermo più coinvolgente
  • [Soundbar] Audio avvolgente: grazie al Dolby Atmos e all'esclusivo speaker centrale up-firing, sarai immerso nei tuoi contenut
  • [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
  • [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale del TV LG QNED8E 86 pollici

86QNED8EA6B

TV 86 pollici LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025

86QNED8EA6B EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar con subwoofer

S70TY

Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz

Nuova tecnologia Dynamic QNED Color

Ecco la nostra tecnologia unica che sostituisce i Quantum Dot per migliorare i colori di ciò che vedi.

Schizzi di vernice di diverso colore scoppiano dal pavimento.

Certificazione Intertek per il 100% Volume Colore per lo spazio colore DCI-P3.

Certificazione Intertek per il 100% Volume Colore per lo spazio colore DCI-P3.

I TV LG QNED sono certificati 100% Volume colore

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

Scopri la potenza e l’intelligenza del processore Alfa7 Gen8 con AI.

Abbiamo migliorato le prestazioni rendendolo più veloce. Ora il processore α7 Gen8 con AI ti restituisce immagini in 4K più nitide e profonde che mai.

Il processore alpha 7 AI Gen8 si illumina di giallo e da esso escono raggi di luce colorati.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α5 Gen6 con AI.

Il Super Upscaling 4K dà vita a ogni fotogramma

Il nostro processore aumenta la risoluzione dei tuoi contenuti, rendendoli più nitidi e luminosi grazie all'elaborazione in 4K.

Confronto prima e dopo di come Super Upscaling 4K LG migliora la qualità dell’immagine. Due pannelli mostrano la stessa immagine di un uccello colorato seduto su un ramo in una foresta; il pannello a destra è sbiadito.

*La qualità dell’immagine ottenuta dal 4K Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

Advanced Local Dimming

Il processore controlla con precisione le zone della retroilluminazione per migliorare il contrasto e mettere in risalto i dettagli anche nelle zone scure.

A landscape image of a cave looking out to clear blue sky split down the middle with half the image faded out and the other half in sharp contrast. On the bottom left is a small image of how conventional LED lights are placed and on the right is a small image of how QNED lights are more intricately placed.

*Le immagini di confronto sono simulate per migliorare la comprensione della funzionalità.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Ora il tuo telecomando puntatore ha un tasto dedicato per l'AI

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E da quest'anno si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale. Il nostro Telecomando puntatore è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali.

*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

Una famiglia di quattro persone davanti a un TV LG AI. Intorno alla persona che tiene il telecomando compare un cerchio che ne indica il nome. Ciò mostra come AI Voice ID riconosce l’impronta vocale di ogni utente. L’interfaccia webOS mostra poi come l’intelligenza artificiale cambi automaticamente l'account e offra raccomandazioni su contenuti personalizzati.

AI Voice ID

L’AI Voice ID riconosce la tua impronta vocale per offrirti consigli personalizzati nel momento stesso in cui parli.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile solo per le app LG che lo supportano, fra cui Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.

Primo piano dello schermo di un TV LG QNED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

Primo piano dello schermo di un TV LG QNED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

Ricerca con l’IA

Qualunque cosa ti serva, chiedilo al tuo TV! L’IA riconosce la tua voce e ti dà le risposte che ti servono. Inoltre, puoi anche ottenere ulteriori soluzioni con Copilot, l'AI generativa di Microsoft.

*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi. 

*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.

*Per usare le funzioni di ricerca con AI è necessaria una connessione Internet.

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG QNED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG QNED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.

AI Chatbot

Un assistente virtuale che risolve i problemi e ti aiuta a usare il TV. Ti basta parlare col Telecomando puntatore AI e il chatbot analizzerà le tue richieste rispondendoti di conseguenza.

*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.

*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.

Il telecomando puntatore AI davanti allo schermo di un TV LG. Sullo schermo compare un saluto personalizzato dall’intelligenza artificiale LG con apposite parole chiave basate sulla cronologia di ricerca e visione dell’utente. Sul telecomando sono presenti un’icona e un’etichetta che indicano che la funzionalità AI Concierge è facilmente accessibile premendo brevemente il pulsante AI.

Il telecomando puntatore AI davanti allo schermo di un TV LG. Sullo schermo compare un saluto personalizzato dall’intelligenza artificiale LG con apposite parole chiave basate sulla cronologia di ricerca e visione dell’utente. Sul telecomando sono presenti un’icona e un’etichetta che indicano che la funzionalità AI Concierge è facilmente accessibile premendo brevemente il pulsante AI.

AI Concierge

Vuoi un suggerimento su cosa cercare? Premi il tasto AI sul telecomando e l’AI Concierge ti darà delle parole chiave più usate e consigli personalizzati basati su ciò che hai visto e cercato.

*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.

*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.

La Soundbar LG su uno sfondo nero rivela il suo design a partire dall'angolo sinistro, quindi si apre per mostrare l'intera soundbar. Viene visualizzato un TV LG QNED con Synergy Bracket. La Soundbar si trova sopra la staffa Synergy, preme contro il muro con lo schermo inferiore della TV visibile, mostrando un uomo che suona la chitarra.

La miglior soundbar che il tuo TV LG possa desiderare

Rendi l'esperienza ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Lascia che i suoni ti circondino

Ci sono 3 immagini. La prima mostra una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La seconda mostra una soundbar e un TV LG in salotto mentre riproducono un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dalla TV, poiché il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La terza mostra una soundbar LG con tre diversi schermi TV sopra. Uno mostra un film, uno mostra un concerto e l'altro mostra un notiziario. Sotto la soundbar ci sono tre icone per mostrare ciascun genere.

*Immagini simulate

Completa l'esperienza del tuo TV LG

Design moderno

Fatti l'uno per l'altra

Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Tutte le specifiche

Caratteristiche principali

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Speaker

7 EA

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

33 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

33 W

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Predisposizione per diffusori posteriori

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Musica

Cinema

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

Clear Voice Pro

Sport

Standard

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

DTS:X

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

120Hz

VRR / ALLM

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

TV Sound Mode Share

Soundbar Mode Control

WOW Interface

ACCESSORI

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

Garanzia

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Unità principale

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Peso con imballo

13,3 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806087977011

