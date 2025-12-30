Scopri le ultime innovazioni degli Smart TV LG, che combinano tecnologia di visualizzazione all'avanguardia con funzionalità smart intuitive. Che tu stia cercando un TV LG OLED evo, un TV LG OLED, un TV LG QNED, un TV QNED evo, o un TV 4K, vivrai un'esperienza visiva straordinaria con contrasti profondi e colori vividi. I televisori LG sono potenziati da processori AI che migliorano le immagini in tempo reale, rendendo ogni fotogramma più dettagliato e realistico.

Esplora i nostri TV LG OLED evo, i più avanzati mai realizzati. Grazie all'ultimo processore 4K α11 con AI, potrai godere di un realismo senza precedenti, luminosità mozzafiato e contrasto infinito per un'immersione cinematografica totale.

Consulta la nostra guida su come misurare e leggere le dimensioni degli Smart TV.

Scopri di più sui nostri TV.