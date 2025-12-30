About Cookies on This Site

TV da Più di 100 pollici Smart TV LG

I nostri consigli

Scopri perché i nostri TV sono unici

Immagine che mostra l’interfaccia del TV.

La smart TV webOS è facile e veloce

Un televisor con una pantalla de juego encendida está colocado en un espacio interior oscuro.

Sono perfetti per cinema e gaming

Immagine con il TV visto da vicino su cui sivedono dei cavalli che corrono.

Lavorano in sinergia con la soundbar

TV da Più di 100 pollici TV di tutte le misure e per tutte le tasche

Scopri le ultime innovazioni degli Smart TV LG, che combinano tecnologia di visualizzazione all'avanguardia con funzionalità smart intuitive. Che tu stia cercando un TV LG OLED evo, un TV LG OLED, un TV LG QNED, un TV QNED evo, o un TV 4K, vivrai un'esperienza visiva straordinaria con contrasti profondi e colori vividi. I televisori LG sono potenziati da processori AI che migliorano le immagini in tempo reale, rendendo ogni fotogramma più dettagliato e realistico.

Esplora i nostri TV LG OLED evo, i più avanzati mai realizzati. Grazie all'ultimo processore 4K α11 con AI, potrai godere di un realismo senza precedenti, luminosità mozzafiato e contrasto infinito per un'immersione cinematografica totale.

Consulta la nostra guida su come misurare e leggere le dimensioni degli Smart TV.

Scopri di più sui nostri TV.

Consulta la gamma dei nostri TV OLED evo

Perché acquistare su LG Online Shop

Registrati ora e accedi a sconti speciali e a servizi su misura per te

AccediRegistrati ora

Sconti dedicati ai Member

5% di sconto sul primo acquisto, 2% su acquisti futuri e ulteriori sconti personalizzati su misura per te.

Spedizione e Installazione Premium gratuite

Per TV dai 48", grandi elettrodomestici e monitor dai 45". Si applicano eccezioni per zone disagiate.

Finanziamento a Tasso Zero

Scegli il prodotto adatto alle tue necessità e paga in 10, 20 e 30 mesi a Tasso Zero. Valido sui prodotti selezionati.

Fattura automatica

Acquista facilmente con la tua attività e ricevi automaticamente la fattura dopo la consegna del tuo ordine.