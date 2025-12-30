We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV da Più di 100 pollici Smart TV LG
I nostri consigli
Scopri perché i nostri TV sono unici
La smart TV webOS è facile e veloce
Sono perfetti per cinema e gaming
Lavorano in sinergia con la soundbar
TV da Più di 100 pollici TV di tutte le misure e per tutte le tasche
Scopri le ultime innovazioni degli Smart TV LG, che combinano tecnologia di visualizzazione all'avanguardia con funzionalità smart intuitive. Che tu stia cercando un TV LG OLED evo, un TV LG OLED, un TV LG QNED, un TV QNED evo, o un TV 4K, vivrai un'esperienza visiva straordinaria con contrasti profondi e colori vividi. I televisori LG sono potenziati da processori AI che migliorano le immagini in tempo reale, rendendo ogni fotogramma più dettagliato e realistico.
Esplora i nostri TV LG OLED evo, i più avanzati mai realizzati. Grazie all'ultimo processore 4K α11 con AI, potrai godere di un realismo senza precedenti, luminosità mozzafiato e contrasto infinito per un'immersione cinematografica totale.
Consulta la nostra guida su come misurare e leggere le dimensioni degli Smart TV.