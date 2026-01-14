We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Scegli un TV LG UHD
I nostri consigli
Il bello di un TV LG Ultra HD 4K
Esplora l'eccezionale qualità dei TV 4K LG, progettati per offrire immagini ultra-nitide e colori straordinariamente vivaci. Grazie alla tecnologia avanzata e al design elegante, questi televisori trasformano ogni visione in un'esperienza coinvolgente e immersiva. Che tu stia guardando un film, una serie TV o giocando ai video game, i TV 4K LG garantiscono prestazioni superiori. Per un'esperienza davvero cinematografica, integra il tuo TV con una soundbar LG, che offre un audio potente e cristallino, portando il cinema direttamente nel tuo salotto.
FAQ
Cosa significa TV 4k?
Un TV 4K, o Ultra HD (UHD), è un televisore con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, che è quattro volte superiore alla risoluzione di un TV Full HD (1920 x 1080 pixel). Questo significa che le immagini sono molto più nitide e dettagliate, offrendo un'esperienza visiva più immersiva.
Come scegliere un TV 4k?
Scegliere un TV 4K può sembrare complicato, ma ci sono alcuni aspetti chiave da considerare per fare la scelta giusta:
- Dimensioni dello schermo: La dimensione dello schermo dipende dallo spazio disponibile e dalla distanza di visione. Per una visione ottimale, si consiglia di scegliere una TV con una diagonale adeguata alla distanza tra il televisore e il punto di visione.
- Tecnologia del pannello: I TV 4K possono avere pannelli LED o OLED. Gli OLED rappresentano lo stato dell'arte della tecnologia dei TV, perché sono caratterizzati da pixel che si accendono in maniera indipendente, offrendo così un nero perfetto e un contrasto infinito. I TV LED, invece, usano dei pannelli retroilluminati con dei LED. Questa tecnologia permette di avere costi più contenuti, offrendo una qualità di immagine soddisfacente per la maggior parte degli utilizzi comuni. Fanno parte dei TV LED anche i TV con tecnologia QNED e QLED, che sfruttano degli strati aggiuntivi per rendere i colori più brillanti e realistici dei TV LED tradizionali.
- Risoluzione e HDR: Assicurati che la TV supporti l'HDR (High Dynamic Range) per colori più vividi e un contrasto migliore. Ancor meglio se il TV supporta il Dolby Vision, uno standard HDR creato dall'azienda Dolby, specializzata sui contenuti cinematografici.
- Sistema operativo: Un buon sistema operativo rende l'uso della TV più intuitivo e offre accesso a una vasta gamma di app e servizi di streaming.
- Connettività: Verifica il numero di porte HDMI, USB e altre opzioni di connettività per collegare dispositivi esterni come console di gioco, soundbar e lettori Blu-ray.
- Gaming: se cerchi un TV per giocare, ti consigliamo di considerare un TV con 120Hz di frequenza di aggiornamento dello schermo che supporti anche tecnologie di refresh variabile come il VRR (se giochi su PlayStation e Xbox) oppure G-SYNC o FreeSync (per il gaming su PC rispettivamente con schede grafiche NVIDIA e AMD).
Come si fa a vedere la TV LG in 4K?
Per vedere la TV LG in 4K non hai bisogno di impostare il televisore in modalità specifiche. I TV LG 4K, infatti, sono già predisposti per visualizzare qualunque fonte video con la risoluzione massima, ovvero in 4K. La differenza, quindi, la fa il contenuto che devi visualizzare. Non tutti i contenuti - film, serie TV, canali televisivi - vengono infatti trasmessi in 4K. Per visualizzarli con la migliore qualità dovrai quindi assicurarti che il contenuto che stai visualizzando sia in 4K. Qui di seguito ti illustriamo qualche esempio relativo ai principali servizi o dispositivi che puoi collegare.
- Canali TV: al momento gli unici canali TV trasmessi in 4K sono trasmessi solo tramite satellite, come RAI 4K. In questo caso ti occorrerà un'antenna satellitare collegata al TV. I canali TV sul digitale terrestre sono trasmessi in alta risoluzione (HD) ma non in 4K.
- Servizi streaming o TV on demand: i principali servizi streaming come Netflix e Disney+ e di TV on demand come Sky offrono diverse fasce di abbonamento che prevedono una qualità di servizio differente. Per assicurarti di fruire della migliore qualità di visione, il consiglio è di sottoscrivere l'abbonamento che preveda la visione dei contenuti in 4K.
- Lettori Blu-Ray, console da gioco e altri dispositivi esterni: assicurati innanzitutto che il dispositivo che hai collegato supporti l'uscita video in 4K. Ad esempio, le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S supportano l'uscita in 4K. Collega i tuoi dispositivi esterni con un cavo HDMI 2.0 o meglio HDMI 2.1 e, dalle impostazioni del dispositivo scegli di usare l'uscita in 4K.
In ogni caso, anche se il segnale video non è in 4K non preoccuparti! Il TV 4K LG dispone di algoritmi automatici che convertono le immagini in 4K anche se la sorgente è a una risoluzione inferiore. I TV OLED, in particolare, grazie ai processori di ultima generazione, sfruttano anche l'Intelligenza Artificiale per il processo di upscaling dell'immagine, riuscendo a migliorare la nitidezza e la profondità dei contenuti anche quando sono a bassa definizione. Ovviamente il risultato può variare in base alla qualità della sorgente, ma in generale noterai immediatamente un miglioramento del risultato.
Come faccio ad impostare la TV LG a 4K?
Non è necessario impostare la tua TV LG a 4K, perché è già predisposta per visualizzare il segnale di ingresso con la massima qualità disponibile. Se i contenuti che vuoi visualizzare sono in 4K, il TV li visualizzerà direttamente in 4K. Tuttavia, se anche il contenuto non fosse in 4K, i TV LG 4K integrano una tecnologia chiamata "upscaling" che trasforma i contenuti a bassa risoluzione in contenuti 4K. Questa tecnologia si basa su algoritmi che analizzano l'immagine sotto diversi aspetti e migliorano la resa e la nitidezza dei dettagli. A seconda del modello, i TV LG 4K integrano tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale che aiutano a migliorare ulteriormente le immagini che vedi. Queste tecnologie prendono il nome di AI Picture Pro e si trovano sui TV OLED e su una selezione di TV QNED. Per attivare la funzione AI Picture Pro è sufficiente aprile il menu delle impostazioni, selezionare il sottomenu generale > Servizio AI e attivare la voce AI Picture Pro.
Il bello di un TV LG UHD webOS
Entra nel mondo dei TV 4K con un TV LG UHD webOS. Grazie alla smart TV webOS potrai goderti un'esperienza facile da usare e veloce. Inoltre, sui TV LG UHD trovi tutte le app di streaming principali, come Rai Play, Mediaset Infinity, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre ancora. I TV LG UHD webOS ti offrono più di un TV LED tradizionale: grazie al processore evoluto ti permettono di guardare film e serie TV come li ha pensati il regista e se ti piacciono i videogiochi potrai personalizzare l'esperienza come preferisci con il Game Optimizer e la Game Dashboard.
FAQ
Cosa sono i TV LG UHD?
I TV LG UHD sono la gamma di TV LED 4K di LG. In questa categoria trovi i TV da 43 pollici fino a 98 pollici, che si adattano a tutti gli ambienti.
Perché un TV LG UHD è migliore?
I TV LG UHD sono tutti dotati della smart TV webOS di LG, una piattaforma ampiamente riconosciuta per la sua semplicità di utilizzo e la sua velocità. Su un TV LG UHD trovi tutte le app principali di streaming, come Rai Play, Mediaset Infinity, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN e molte altre ancora. Trovi anche dei giochi gratuiti a cui giocare direttamente utilizzando il telecomando, senza avere una console per videogame collegata.
