Non è necessario impostare la tua TV LG a 4K, perché è già predisposta per visualizzare il segnale di ingresso con la massima qualità disponibile. Se i contenuti che vuoi visualizzare sono in 4K, il TV li visualizzerà direttamente in 4K. Tuttavia, se anche il contenuto non fosse in 4K, i TV LG 4K integrano una tecnologia chiamata "upscaling" che trasforma i contenuti a bassa risoluzione in contenuti 4K. Questa tecnologia si basa su algoritmi che analizzano l'immagine sotto diversi aspetti e migliorano la resa e la nitidezza dei dettagli. A seconda del modello, i TV LG 4K integrano tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale che aiutano a migliorare ulteriormente le immagini che vedi. Queste tecnologie prendono il nome di AI Picture Pro e si trovano sui TV OLED e su una selezione di TV QNED. Per attivare la funzione AI Picture Pro è sufficiente aprile il menu delle impostazioni, selezionare il sottomenu generale > Servizio AI e attivare la voce AI Picture Pro.