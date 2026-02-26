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Il grafene premiato
con il Premio Nobel
Il grafene ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2010. Questo materiale innovativo è il primo materiale veramente bidimensionale mai isolato, costituito da un singolo strato di atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale.
Il grafene stimola l’innovazione
nella fisica e nell’industria
Il grafene, una pellicola in carbonio dello spessore di un atomo, è il materiale più sottile, resistente e flessibile mai scoperto. Le sue eccezionali proprietà hanno aperto nuovi orizzonti alla fisica e vengono commercializzate per diverse applicazioni high-tech.
Driver in grafene
Ultranuovo. Ultrasottile. Ultraforte.
I T90S utilizzano grafene puro per ottenere un perfetto equilibrio di acustica naturale in un design compatto. Caratterizzati da un diaframma realizzato in grafene puro e innovativo, i T90S soddisfano il vero standard dell’audio di alto livello. Il grafene cattura ogni sfumatura, offrendo alti chiari, medi densi e bassi ricchi. Il suono è così naturale e bilanciato che sentirete dettagli che non avevate mai notato prima.