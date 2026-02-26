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C’è un’immagine che mostra un motivo a esagoni. Davanti all’immagine è riportata la frase “GRAFENE, il materiale migliore”.

C’è un’immagine che mostra un motivo a esagoni. Davanti all’immagine è riportata la frase “GRAFENE, il materiale migliore”.

L’immagine mostra una breve storia dello sviluppo dei materiali per i diaframmi. Da sinistra, viene mostrato un fonografo. Seguono la radio, il lettore di cassette, l’altoparlante portatile e l’altoparlante premium. A destra, l’auricolare LG TONE Free T90S viene visualizzato con un riflettore. Di seguito sono riportate le immagini dei prodotti, sono riportate le icone dei materiali dei diaframmi. Da sinistra a destra: carta, metallo, plastica, fibre sintetiche, kevlar, materiali compositi, ceramica, diamante e grafene.

Il percorso verso i
diaframmi in grafene

È qui. Una scoperta da Premio Nobel che ridefinisce il possibile. Dai coni di carta al metallo, al Kevlar e alla ceramica, ogni step ha migliorato la qualità del suono. Il grafene segna un significativo passo avanti nella storia dell’innovazione acustica.

Il grafene premiato
con il Premio Nobel

Il grafene ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2010. Questo materiale innovativo è il primo materiale veramente bidimensionale mai isolato, costituito da un singolo strato di atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale.

Il grafene stimola l’innovazione
nella fisica e nell’industria

Il grafene, una pellicola in carbonio dello spessore di un atomo, è il materiale più sottile, resistente e flessibile mai scoperto. Le sue eccezionali proprietà hanno aperto nuovi orizzonti alla fisica e vengono commercializzate per diverse applicazioni high-tech.

The image shows a hexagon pattern against a black background. As you scroll down the page, a text image reads, "Enjoy the smooth, rich, and clean sound of graphene."
The image shows a hexagon pattern against a black background. As you scroll down the page, a text image reads, "Enjoy the smooth, rich, and clean sound of graphene."

Driver in grafene
Ultranuovo. Ultrasottile. Ultraforte.

I T90S utilizzano grafene puro per ottenere un perfetto equilibrio di acustica naturale in un design compatto. Caratterizzati da un diaframma realizzato in grafene puro e innovativo, i T90S soddisfano il vero standard dell’audio di alto livello. Il grafene cattura ogni sfumatura, offrendo alti chiari, medi densi e bassi ricchi. Il suono è così naturale e bilanciato che sentirete dettagli che non avevate mai notato prima.

L’immagine in bianco e nero mostra una donna che si gode la musica con LG TONE Free T90S.

LG TONE Free.
Potenziato dal grafene.

Sperimenta il suono con la precisione. Il diaframma in grafene di LG TONE Free rende questi auricolari

i più leggeri e nitidi mai realizzati. Senti la differenza nel momento in cui li indossi.

LG TONE Free. <br>Potenziato dal grafene. Ritorna ai T90S