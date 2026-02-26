I T90S utilizzano grafene puro per ottenere un perfetto equilibrio di acustica naturale in un design compatto. Caratterizzati da un diaframma realizzato in grafene puro e innovativo, i T90S soddisfano il vero standard dell’audio di alto livello. Il grafene cattura ogni sfumatura, offrendo alti chiari, medi densi e bassi ricchi. Il suono è così naturale e bilanciato che sentirete dettagli che non avevate mai notato prima.