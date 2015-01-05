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【お知らせ／グローバルニュース】LGエレクトロニクス、CES 2015プレスカンファレンスをライブ中継
LG Electronics Inc. （本社：韓国 www.lge.com 以下、LGエレクトロニクス）は、1月6日～9日に米・ラスベガスで行われる世界最大の家電展示会「CES 2015（The International Consumer Electronics Show 以下、CES）」開催に先立ち、プレスカンファレンスを実施、その模様をライブ配信します（注：英語音声のみ）。ぜひご視聴ください。
■開催日時
1月6日（火）午前1：00～1：45 （現地時間5日午前8：00～8：45）
■ライブ配信URL（英語音声）
LG Electronics 公式 CES 2015 特設 YouTube™ページ内 :
>> https://www.youtube.com/playlist?list=PLBtp_AFLHDXGLm5bGbJ4L494pZkdOi3hh
LG Electronics Japan 公式 Facebookページ CES 2015 特設タブ内 :
>> https://www.facebook.com/m.lgtv.jp/app_1558366561074888
*YouTubeは、Google Inc.の商標または登録商標です
*その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2013年の世界市場の売上は531億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、薄型テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
■メディアコンタクト
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
(グローバルリリース関連)
〒104-8301
LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
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