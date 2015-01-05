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【お知らせ／グローバルニュース】LGエレクトロニクス、CES 2015プレスカンファレンスをライブ中継

PRESS_RELEASE 01/05/2015
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　LG Electronics Inc. （本社：韓国 www.lge.com　以下、LGエレクトロニクス）は、1月6日～9日に米・ラスベガスで行われる世界最大の家電展示会「CES 2015（The International Consumer Electronics Show　以下、CES）」開催に先立ち、プレスカンファレンスを実施、その模様をライブ配信します（注：英語音声のみ）。ぜひご視聴ください。

 

■開催日時

　1月6日（火）午前1：00～1：45　（現地時間5日午前8：00～8：45）

 

■ライブ配信URL（英語音声）

　LG Electronics 公式 CES 2015 特設 YouTube™ページ内 :
　>> https://www.youtube.com/playlist?list=PLBtp_AFLHDXGLm5bGbJ4L494pZkdOi3hh

　LG Electronics Japan 公式 Facebookページ CES 2015 特設タブ内 :
　>> https://www.facebook.com/m.lgtv.jp/app_1558366561074888

 

 

*YouTubeは、Google Inc.の商標または登録商標です
*その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

 

 

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。

 

 

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2013年の世界市場の売上は531億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、薄型テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

 

 

■メディアコンタクト

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
Brand Communications

(グローバルリリース関連)
LG Electronics Inc.
Corporate Communications

〒104-8301
東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
TEL : +81-3-5299-4644（広報直通）
FAX : +81-3-5299-4699
E-mail : pr.jp@lge.com

LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-721 Republic of Korea
TEL : +82-2-3777-1444
E-mail : LGnews@lge.com
Web Site : Global News Room (英) http://www.lgnewsroom.com/newsroom/

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