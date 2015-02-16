【お知らせ／グローバルニュース】クラシックなデザインの高級感あるスマートウォッチ、「LG Watch Urbane」を発表

LG Electronics Inc. （本社：韓国 www.lge.com 以下、LGエレクトロニクス）は、スペイン・バルセロナで3月2日（現地時間）より開催されるMWC 2015（モバイル・ワールド・コングレス2015）にて、初の全フルメタル素材を採用し、より本物の時計のように着用できるエレガントで高級感のある「LG Watch Urbane」を初公開します。「LG Watch Urbane」は、その名の通り、洗練された都会的な人のために設計され、日常生活にスタイリッシュでハイテクな閃きを求める人々に最適なデバイスです。

「LG Watch Urbane」は、LGエレクトロニクスが2014年10月に販売開始した、初のフル円形プラスチック有機EL（P-OLED）ディスプレイ搭載の「LG G Watch R」と同時期に開発を進めてきた製品です。「LG G Watch R」はアクティブなユーザーを対象に設計されているのに対し、「LG Watch Urban」はベゼルをより薄くしたフォーマルなデザインで、男女を問わず利用頂ける製品です。まるで高級腕時計のようにクラッシックなデザインと革新的な機能を融合させ、日常生活をよりおしゃれで便利にする製品に仕上がっています。

詳しくは、LGエレクトロニクスのニュースリリースをご覧ください。

■LGエレクトロニクス、「Newsroom」ページ（英語）：

>> http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64948

○主要スペック： プロセッサ: 1.2GHz Qualcomm® Snapdragon™ 400 OS: Android Wear™ ディスプレイ: 1.3インチP-OLEDディスプレイ (320 x 320, 245ppi) サイズ: 45.5 x 52.2 x 10.9mm メモリ: 4GB eMMC / 512MB LPDDR2 バッテリー: 410mAh センサー: 9軸 (ジャイロスコープ/ 加速度計/ コンパス) / 気圧センサー / 心拍検出（PPG） カラー: ゴールド / シルバー その他の機能: 防水・防塵 (IP67)

※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります

* Android, Android Wearは、Google Inc. の商標または登録商標です

*Snapdragonは、Qualcomm Inc. の商標または登録商標です

*その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

■メディアコンタクト