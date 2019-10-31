LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、現在実施中の最新テレビ製品を対象とした『あなたはどっちで応援する?!キャンペーン』のうち、『買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」』のキャンペーンを、ご好評につき2021年10月31日（日）まで延長することを決定しました。



在宅時間が増えた今、テレビは世界中のエンターテインメントと繋がることができるデバイスとして、新たな進化を遂げています。

緻密でリアルな映像表現を得意とする世界基準の有機ELテレビ「LG OLED evo」と、鮮やかでダイナミックな映像が臨場感を演出する新基準の液晶テレビ「LG QNED MiniLED」を、この機会にぜひご体感ください。





－ 概要 －

■ キャンペーン名 ： ご好評につき期間延長！あなたはどっちで応援する?!キャンペーン 買って応募！もれなくもらえる「30,000円プレゼント！」

■ 購入対象期間 ： 10月31日（日）23:59まで ※応募は11月8日（月）23:59まで