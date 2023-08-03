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LG XBOOMGo PN1

仕様

レビュー

サポート

LG XBOOMGo PN1

PN1

LG XBOOMGo PN1

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-022492

本体寸法 幅×高さ×奥行

138×75×38 mm

本体質量

0.21kg

梱包時寸法 幅×高さ×奥行

520×250×171 mm

梱包時質量

0.28kg

スピーカー

チャンネル数

モノラル

総出力

3W

パッシブラジエーター

インピーダンス

出入力端子

AUX In (3.5φ)

1

USB Type-C

1

ワイヤレス接続

Bluetooth

○(Bluetooth 4.2)

Bluetoothコーデック

SBC

機能

ワイヤレスパーティリンク(Dual)

ボイスコマンド(Google assistant/Siri)

マイク

マイクミュート機能

セキュリティロック

防水防塵

IPX5

付属品

簡易マニュアル

1

保証書

1

USB Type-Cケーブル

1

ストラップ

1

電源

消費電力(標準値)

5W

電源OFF時

0.5W以下

電源供給

USB Type-C

バッテリー

容量

3.7V 730mAh

バッテリータイプ

リチウムイオン

駆動時間

最大5時間

充電時間

最大3時間