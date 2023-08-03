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PN1
LG XBOOMGo PN1
全てのスペック
基本仕様
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JANコード
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49-89027-022492
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本体寸法 幅×高さ×奥行
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138×75×38 mm
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本体質量
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0.21kg
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梱包時寸法 幅×高さ×奥行
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520×250×171 mm
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梱包時質量
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0.28kg
スピーカー
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チャンネル数
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モノラル
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総出力
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3W
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パッシブラジエーター
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○
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インピーダンス
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4Ω
出入力端子
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AUX In (3.5φ)
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1
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USB Type-C
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1
ワイヤレス接続
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Bluetooth
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○(Bluetooth 4.2)
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Bluetoothコーデック
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SBC
機能
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ワイヤレスパーティリンク(Dual)
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○
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ボイスコマンド(Google assistant/Siri)
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○
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マイク
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○
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マイクミュート機能
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○
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セキュリティロック
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○
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防水防塵
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IPX5
付属品
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簡易マニュアル
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1
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保証書
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1
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USB Type-Cケーブル
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1
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ストラップ
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1
電源
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消費電力(標準値)
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5W
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電源OFF時
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0.5W以下
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電源供給
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USB Type-C
バッテリー
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容量
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3.7V 730mAh
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バッテリータイプ
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リチウムイオン
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駆動時間
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最大5時間
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充電時間
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最大3時間
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