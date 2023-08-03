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液晶テレビをフルに生かすBDプレーヤー

仕様

レビュー

サポート

液晶テレビをフルに生かすBDプレーヤー

BP630

液晶テレビをフルに生かすBDプレーヤー

プリント

全てのスペック

基本仕様

外形寸法(W×H×D) ㎝

43.0×4.35×20.85

本体質量（kg）

1.5

電源

本体消費電力(標準値)

12W

本体待機消費電力

0.5W以下

電源入力

100-240V, 50/60Hz

ネットワーク

Wi-Fi Direct

DLNA （DMP:クライアント）

Wi-Fi （内蔵）

付属品

リモコン

リモコン用乾電池

保証書

取扱説明書

HDMIケーブル

DLNAインストールディスク