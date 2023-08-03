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ブルーレイディスク/DVDレコーダー（１TB）

仕様

レビュー

サポート

ブルーレイディスク/DVDレコーダー（１TB）

BR629J

ブルーレイディスク/DVDレコーダー（１TB）

プリント

全てのスペック

本体仕様 ※1

電源

AC100V 50/60Hz

消費電力[待機時](w)

約28[0.3:表示部点灯時/0.2：表示部消灯時/19：高速起動設定時（アンテナ出力切替設定「切」時）]

年間消費電力量（kWh/年）

約28.6

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)

約430mm x 53mm x 205mm (突起部含まず）

本体質量(Kg)

約2.9

搭載チューナー ※2

地上デジタル(CATV パルスルー対応）

○x2

BSデジタル

○ｘ2

110度CSデジタル

○ｘ2

長時間録画 ※4

内蔵ハードディスク

1TB ※3

外付USBハードディスク

4TBまで(最大8台まで登録可能)

BDXL

最長録画時間(ハイビジョン録画)

約1097時間(12倍録時の録画目安時間)

再生対応メディア　※5

ブルーレイ3D™

BD-Video

BD-R/BD-R DL(Ver. 1.1/1.2/1.3)

BD-R LTH(Ver. 1.2/1.3)

BD-R XL(3層/4層）（Ver. 2.0）

BD-RE/BD-RE DL （Ver. 2.1)

BD-RE XL（3層）（Ver. 3.0）

DVD-Video(NTSC)

DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW

○(DVD-Video/DVD-VR(CPRM)/AVCREC™/AVCHD対応）

Audio CD/CD-R/CD-RW

外付けUSBハードディスク

4TBまで（最大8台まで登録可能）

SDカード/SDHCカード/SDXCカード

○（JPEG)

USB機器

○（JPEG)

ネットワーク

DLNA(サーバー)

Simplink

入出力端子

光デジタル音声出力

HDMIAV出力

コンポジット映像入力/出力

アナログ音声入力/出力

LAN端子

SDカードスロット

USB端子(前面)

USB端子(背面:外付ハードディスク専用)

付属品

アンテナケーブル

HDMIケーブル

リモコン

リモコン乾電池

取り扱い説明書

保証書

B-CASカード