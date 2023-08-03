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ブルーレイディスク/DVDレコーダー（１TB）
全てのスペック
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電源
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AC100V 50/60Hz
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消費電力[待機時](w)
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約28[0.3:表示部点灯時/0.2：表示部消灯時/19：高速起動設定時（アンテナ出力切替設定「切」時）]
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年間消費電力量（kWh/年）
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約28.6
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外形寸法 (幅×高さ×奥行き)
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約430mm x 53mm x 205mm (突起部含まず）
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本体質量(Kg)
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約2.9
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地上デジタル(CATV パルスルー対応）
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○x2
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BSデジタル
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○ｘ2
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110度CSデジタル
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○ｘ2
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内蔵ハードディスク
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1TB ※3
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外付USBハードディスク
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4TBまで(最大8台まで登録可能)
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BDXL
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○
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最長録画時間(ハイビジョン録画)
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約1097時間(12倍録時の録画目安時間)
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ブルーレイ3D™
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○
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BD-Video
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○
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BD-R/BD-R DL(Ver. 1.1/1.2/1.3)
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○
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BD-R LTH(Ver. 1.2/1.3)
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○
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BD-R XL(3層/4層）（Ver. 2.0）
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○
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BD-RE/BD-RE DL （Ver. 2.1)
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○
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BD-RE XL（3層）（Ver. 3.0）
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○
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DVD-Video(NTSC)
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○
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DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
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○(DVD-Video/DVD-VR(CPRM)/AVCREC™/AVCHD対応）
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Audio CD/CD-R/CD-RW
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○
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外付けUSBハードディスク
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4TBまで（最大8台まで登録可能）
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SDカード/SDHCカード/SDXCカード
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○（JPEG)
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USB機器
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○（JPEG)
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DLNA(サーバー)
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○
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Simplink
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○
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光デジタル音声出力
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○
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HDMIAV出力
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○
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コンポジット映像入力/出力
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○
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アナログ音声入力/出力
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○
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LAN端子
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○
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SDカードスロット
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○
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USB端子(前面)
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○
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USB端子(背面:外付ハードディスク専用)
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○
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アンテナケーブル
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○
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HDMIケーブル
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○
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リモコン
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○
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リモコン乾電池
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○
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取り扱い説明書
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○
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保証書
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○
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B-CASカード
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○
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製品の登録
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
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月～日(年末年始は除く)
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