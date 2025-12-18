About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Share this content.  You can share the items you like with your friends.

LED-Signage

株式会社ルミネ様 ニュウマン高輪

 　



導入概要

 

2025年9月に本格開業した「ニュウマン高輪」（東京都港区）に、透過型有機ELサイネージ（型番：55EW5G-A）と、マイクロLEDディスプレイ採用の大型デジタルサイネージ「LG MAGNIT」（型番：LSAB009）を設置しました。

【製品紹介】​

ディスプレイを透過させることで、空間と調和しながら、鮮やかな色彩表現が可能。空間全体の佇まいを損なうことなく、コンテンツを表示することができます。

ニュウマン高輪 North 3F ”+Base 2”に設置された55EW5G-A／アート提供：株式会社ヘラルボニー

マイクロLEDを採用し、鮮明な映像表示や高水準の色再現、広視野角を実現。LG独自のフルブラックコーティングにより、コントラストと色精度を向上させると同時に、反射を低減するほか、ピクセルそのものを湿気や塵、外部衝撃から保護。商業施設や公共の空間に設置するサイネージとして、最適な仕様を備えています。

ニュウマン高輪 North 2F（写真左）とSouth 2F “+Base 1”（写真右）に設置されたLSAB009

掲載にご協力いただいたお客様

株式会社ルミネ 様



ルミネは、首都圏のターミナル駅を中心に商業施設16館を展開しています。企業理念「the Life Value Presenter お客さまの思いの先をよみ、期待の先をみたす」のもと、「LUMINE」は 20～30代の働く女性のライフスタイル全般に対し、感度や豊かさで「自分らしさ」に色を足していけるような価値提案を、「NEWoMan」は上質で本物を求めるお客さまに、多様な価値との出会いを通じて新しい発見をしていただく時間消費型の価値提案を、提供しています。


本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-2　JR東日本本社ビル10F