マイクロLEDを採用し、鮮明な映像表示や高水準の色再現、広視野角を実現。LG独自のフルブラックコーティングにより、コントラストと色精度を向上させると同時に、反射を低減するほか、ピクセルそのものを湿気や塵、外部衝撃から保護。商業施設や公共の空間に設置するサイネージとして、最適な仕様を備えています。