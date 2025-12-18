We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LED-Signage
株式会社ルミネ様 ニュウマン高輪
【製品紹介】
ディスプレイを透過させることで、空間と調和しながら、鮮やかな色彩表現が可能。空間全体の佇まいを損なうことなく、コンテンツを表示することができます。
マイクロLEDを採用し、鮮明な映像表示や高水準の色再現、広視野角を実現。LG独自のフルブラックコーティングにより、コントラストと色精度を向上させると同時に、反射を低減するほか、ピクセルそのものを湿気や塵、外部衝撃から保護。商業施設や公共の空間に設置するサイネージとして、最適な仕様を備えています。
ニュウマン高輪 North 2F（写真左）とSouth 2F “+Base 1”（写真右）に設置されたLSAB009
掲載にご協力いただいたお客様
株式会社ルミネ 様
ルミネは、首都圏のターミナル駅を中心に商業施設16館を展開しています。企業理念「the Life Value Presenter お客さまの思いの先をよみ、期待の先をみたす」のもと、「LUMINE」は 20～30代の働く女性のライフスタイル全般に対し、感度や豊かさで「自分らしさ」に色を足していけるような価値提案を、「NEWoMan」は上質で本物を求めるお客さまに、多様な価値との出会いを通じて新しい発見をしていただく時間消費型の価値提案を、提供しています。
本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-2 JR東日本本社ビル10F