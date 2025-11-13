We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor
株式会社 システムファイブ 様
導入目的
ショールームでは、iPadでお客様に商品をご案内していましたが、視認性に課題がありました。
画面が小さく、複数名でご来店のお客様へのご案内に苦慮していました。
Smart Monitor Swingは、大画面でご覧いただけますし、位置・角度を柔軟に合わせられる可動性により、お客様が距離を保ったまま、かつ複数名でも見やすくご案内できるため、ショールームに導入しました。
導入効果
当初の目的であった商品のご案内については、期待どおり十分な効果を発揮しています。
画面サイズが大きくなったことで、複数名のお客様にも同時に説明しやすくなり、ご年配のお客様にも見やすく、より分かりやすいご案内が可能になりました。
また、接客時以外はデジタルサイネージとしても活用しています。
モニター自体にOSが搭載されており、USBメモリに保存した動画を直接再生できるため、商品紹介映像を再生しています。
さらに、YouTubeアプリを利用して当社公式チャンネルの動画を流すなど、用途に応じた柔軟な運用が可能です。
ショールームでイベントを実施する際には入口に設置して案内板としても使用しており、シーンに応じて多目的に活用できる汎用性の高い機器として重宝しています。
【製品紹介】
31.5インチ4K IPSパネルにタッチ操作を搭載し、可動式フレキシブルスタンドで移動や角度調整も自在。DCI-P3 95％対応の高色再現力とUSB Type-C給電（65W）で快適な作業環境を実現。
webOS内蔵でPCなしでも動画視聴やアプリ操作が可能な多機能スマートモニター。
取材にご協力いただいたお客様
プロ向け映像・音響機材の販売から中古買取、施設や放送スタジオのシステム設計・施工を行っています。
東京・半蔵門の「PROGEAR 半蔵門」ショールームでは、展示機材を幅広く取り揃えており、いつでも最新機器をお試しいただくことができます。
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階