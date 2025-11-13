導入目的

ショールームでは、iPadでお客様に商品をご案内していましたが、視認性に課題がありました。

画面が小さく、複数名でご来店のお客様へのご案内に苦慮していました。

Smart Monitor Swingは、大画面でご覧いただけますし、位置・角度を柔軟に合わせられる可動性により、お客様が距離を保ったまま、かつ複数名でも見やすくご案内できるため、ショールームに導入しました。

導入効果

当初の目的であった商品のご案内については、期待どおり十分な効果を発揮しています。

画面サイズが大きくなったことで、複数名のお客様にも同時に説明しやすくなり、ご年配のお客様にも見やすく、より分かりやすいご案内が可能になりました。

また、接客時以外はデジタルサイネージとしても活用しています。

モニター自体にOSが搭載されており、USBメモリに保存した動画を直接再生できるため、商品紹介映像を再生しています。

さらに、YouTubeアプリを利用して当社公式チャンネルの動画を流すなど、用途に応じた柔軟な運用が可能です。

ショールームでイベントを実施する際には入口に設置して案内板としても使用しており、シーンに応じて多目的に活用できる汎用性の高い機器として重宝しています。