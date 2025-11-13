We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor
株式会社 XENOZ 様
導入目的
SCARZの取り組みをお越しいただいた方、エントランス前を通る方へアピールをしたく設置しました。
導入効果
大型かつ高精細なモニターのため視認性が高く、隣接する企業の皆様からも「遠くからでも映像が楽しめる」とお声がけいただくなど、周囲への訴求力も抜群です。 キャスター付きスタンドにより可搬性に優れ、設置場所を選ばない点も導入のメリットだと感じています。
機能面では、タッチパネル対応であることから商談時のサブモニターとして活用できるほか、画面を縦向きに回転させることで、弊社所属ストリーマーの動画コンテンツを表示するなど、多目的に活用しております。
【製品紹介】
株式会社 XENOZ 様からのコメント：
キャスター付きモニターで様々な位置への設置、微修正等容易に行えることが特徴です。
また、映像が美麗で見やすいのも特徴です。
取材にご協力いただいたお客様
日本で３番目に誕生したプロゲーミングチームです。keep it realのスローガンのもとアスリートとして本気で競技に取り組みます
東京都渋谷区神泉町8-16