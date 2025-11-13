About Cookies on This Site

Monitor

株式会社 XENOZ 様

　

導入目的

SCARZの取り組みをお越しいただいた方、エントランス前を通る方へアピールをしたく設置しました。

導入効果

大型かつ高精細なモニターのため視認性が高く、隣接する企業の皆様からも「遠くからでも映像が楽しめる」とお声がけいただくなど、周囲への訴求力も抜群です。 キャスター付きスタンドにより可搬性に優れ、設置場所を選ばない点も導入のメリットだと感じています。

機能面では、タッチパネル対応であることから商談時のサブモニターとして活用できるほか、画面を縦向きに回転させることで、弊社所属ストリーマーの動画コンテンツを表示するなど、多目的に活用しております。

【製品紹介】​

株式会社 XENOZ 様からのコメント：

キャスター付きモニターで様々な位置への設置、微修正等容易に行えることが特徴です。
また、映像が美麗で見やすいのも特徴です。

取材にご協力いただいたお客様




日本で３番目に誕生したプロゲーミングチームです。keep it realのスローガンのもとアスリートとして本気で競技に取り組みます


