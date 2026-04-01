導入目的

①服薬指導の補助としての導入。

医薬品の服薬指導の際、口頭だけでなくモニター映像を見せてよりわかりやすい指導に繋げるため。

現在医薬品は高齢者が対象がほとんどでどれだけ「わかりやすく簡単に」説明するかがキーとなります。口頭だけの説明では高齢者のため理解しづらく時間もかかることが少なくありません。吸入器や注射剤が特に該当します。

②今後の集客に繋げるため。

今後増やしていきたい若者・小児への興味喚起や待機時間の負担軽減に活用したいと考えます。お子様が体調が悪い中来局されることが多いのでなるべく早く対応することが望まれます。親御様に服薬指導している中、体調の優れないお子様はぐずることも少なくありません。そんな時にYouTubeなどを流して少しでも負担軽減につながることを望みます。

また、それによって親御様への薬局への満足度にも繋がり継続して来局してもらえることが推測できます。それを繰り返し継続することによってママ友などで口コミが広がり、現在少ない層へ知ってもらえる機会を増やしていきたいです。