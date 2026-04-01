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Monitor
株式会社 喜多芳雲堂薬局 様
導入目的
①服薬指導の補助としての導入。
医薬品の服薬指導の際、口頭だけでなくモニター映像を見せてよりわかりやすい指導に繋げるため。
現在医薬品は高齢者が対象がほとんどでどれだけ「わかりやすく簡単に」説明するかがキーとなります。口頭だけの説明では高齢者のため理解しづらく時間もかかることが少なくありません。吸入器や注射剤が特に該当します。
②今後の集客に繋げるため。
今後増やしていきたい若者・小児への興味喚起や待機時間の負担軽減に活用したいと考えます。お子様が体調が悪い中来局されることが多いのでなるべく早く対応することが望まれます。親御様に服薬指導している中、体調の優れないお子様はぐずることも少なくありません。そんな時にYouTubeなどを流して少しでも負担軽減につながることを望みます。
また、それによって親御様への薬局への満足度にも繋がり継続して来局してもらえることが推測できます。それを繰り返し継続することによってママ友などで口コミが広がり、現在少ない層へ知ってもらえる機会を増やしていきたいです。
導入効果
服薬指導で活用した際、視覚と聴覚での説明によって理解度が増したと考えられます。そして興味喚起にもつながり患者様との良好なコミュニケーションにもつながりました。
まだ準備時間を要するため今後はスムーズに対応できるようしたい所存です。（よく出る医薬品についてはすぐ開けるようにするなど）小児が来局が少なく未実施のため効果はまだ出ておりません。
【製品紹介】
webOS搭載 31.5インチ 4K IPS Smart Monitor Swing
（チューナーレステレビ）
（大画面タッチパネル、ホイール付き可動式フレキシブルスタンド搭載）
取材にご協力いただいたお客様
株式会社 喜多芳雲堂薬局 様
地域密着型の調剤薬局です。処方箋受付や漢方相談もやっております。来局は、お年寄りがほとんどですが小児や若い方もおこしになります。
〒644-0001
和歌山県御坊市御坊240