導入効果

まず、部署内での打合せでは、本製品の移動できる点・画面の縦横を調整できる点を活かして、オンライン参加者も実際にその場で参加しているような近さや臨場感を得られることができました。

また、個人業務においても本製品のタッチパネル機能により、調査業務や書類作成において通常のマルチディスプレイ以上に使いやすく、効率的な業務に繋がりました。

更に、上記の業務を行っていない時は、同部署フロア内に本製品を設置し、本法人の紹介動画を流すことで、デジタルサイネージとしても活用しました。結果として学外からの来訪者へ動画を観て頂くことができ、本法人の情報をより効果的に発信することができました。