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Monitor

学校法人 C2C Global Education Japan 様

　

導入目的

 

法人本部では、あらゆる視点から業務の効率化に取り組んでいます。本製品については、「自由に移動できるタッチパネル式モニター」という利点を活かして、部署内の打合せや個人の業務での使用だけでなく、広報用途等、幅広い用途へ使用することを目的に導入検討しました。

導入効果

 

まず、部署内での打合せでは、本製品の移動できる点・画面の縦横を調整できる点を活かして、オンライン参加者も実際にその場で参加しているような近さや臨場感を得られることができました。

また、個人業務においても本製品のタッチパネル機能により、調査業務や書類作成において通常のマルチディスプレイ以上に使いやすく、効率的な業務に繋がりました。

更に、上記の業務を行っていない時は、同部署フロア内に本製品を設置し、本法人の紹介動画を流すことで、デジタルサイネージとしても活用しました。結果として学外からの来訪者へ動画を観て頂くことができ、本法人の情報をより効果的に発信することができました。

【製品紹介】​

webOS搭載 31.5インチ 4K IPS Smart Monitor Swing
（チューナーレステレビ）
（大画面タッチパネル、ホイール付き可動式フレキシブルスタンド搭載）

取材にご協力いただいたお客様

学校法人
C2C Global Education Japan 様​

山梨学院大学をはじめ､幼稚園から大学までの全学校種の運営を行っている総合学園です｡
海外への教育事業の展開も含め、日々新しいチャレンジに取り組んでいます。


〒400-8575
山梨県甲府市酒折2－4－5